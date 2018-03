Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



FCZ-Nef nachträglich gesperrt +++ Bolt trainierte mit BVB

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Zwei Spielsperren für Nef

Alain Nef ist vom stellvertretenden Disziplinarrichter der Swiss Football League nachträglich für zwei Partien gesperrt worden. Der FCZ-Verteidiger beging gegen YB eine Unsportlichkeit gegenüber Roger Assalé.

Nef stand kurz vor der Ausführung eines YB-Einwurfs seinem Gegenspieler im eigenen Strafraum auf den Fuss. Weil die Schiedsrichter die Aktion weder gesehen noch bemerkt hatten, wurde eine nachträgliche Sanktion möglich. Der Entscheid kann innert zwei Tagen angefochten werden. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Bolt mit Reggae-Rhythmen beim BVB-Training

Der achtmalige Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat am Freitagmorgen zum zweiten Mal mit den Profis von Borussia Dortmund trainiert.

Der 31-jährige Jamaikaner absolvierte unter dem Applaus der 1409 Besucher am BVB-Trainingsgelände in Dortmund-Brackel und unter Reggae-Rhythmen zunächst eine lockere Laufeinheit, Dehnungsübungen und einige Ballpassagen mit Mario Götze und Nuri Sahin. Tags zuvor hatte der Jamaikaner bereits hinter verschlossenen Türen mit dem Team trainiert. (ram/sda/dpa)

Wenn dich der schnellste Mann der Welt im Training tunnelt - Usain Bolt beim BVB. pic.twitter.com/6MNFhRyC8U — Sportschau (@sportschau) 23. März 2018

Houston stellt Klubrekord ein

Die Houston Rockets kamen zu ihrem bereits 58. Sieg in der laufenden NBA-Saison. Sie schlugen die Detroit Pistons mit 100:96. James Harden erwischte bis zur Verlängerung nicht seinen besten Tag, dann drehte er aber auf und erzielte 10 der letzten 12 Punkte der Texaner. Der Schweizer Clint Capela trug 10 Punkte und 14 Rebounds zum Sieg bei.

Mit 58 Erfolgen haben die Houston Rockets bereits elf Partien vor Ende der Qualifikation ihren Franchise-Rekord egalisiert. Als sie 1993/1994 mit 58 Siegen in die Playoffs gegangen waren, feierten sie einige Wochen später ihren ersten von zwei NBA-Titeln. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Federer startet gegen Kokkinakis

Roger Federer bekommt es in Miami in seinem Startspiel mit Thanasi Kokkinakis (ATP 175) zu tun. Der Australier gewann sein Erstrundenspiel gegen den Franzosen Calvin Hemery 6:1, 6:2.

Gegen den 21-Jährigen spielt der 15 Jahre ältere Federer zum ersten Mal. Kokkinakis war vor drei Jahren auf Platz 69 der Weltrangliste. Dann musste er aber eine fast zweijährige Verletzungspause einlegen. Das Spiel findet am Samstagabend Schweizer Zeit statt. (ram/sda)

Bild: EPA

Hamilton der Schnellste in Melbourne

Die Formel-1-Saison beginnt mit dem erwarteten Ergebnis. Lewis Hamilton fährt am ersten Trainings für den Grand Prix von Australien zweimal die beste Rundenzeit. Die Stärkeverhältnisse können nach den ersten zwei Trainingseinheiten nicht schlüssig beurteilt werden. Mit seinen Bestzeiten hat Hamilton aber zumindest fürs Erste die Vormachtstellung des Teams Mercedes aus den Vorjahren bestätigt.

Neues Jahr, alte Sorgen bei Sauber: Marcus Ericsson und Charles Leclerc fanden sich zum Auftakt im Albert Park in Melbourne auf den letzten Plätzen wieder – getrennt durch lediglich eine Tausendstelsekunde. (ram/sda)

Bild: EPA/AAP

Capitals statten Geisser mit Vertrag aus

Der 19-jährige Tobias Geisser vom EV Zug erhält in der nächsten Saison vielleicht eine Chance in der NHL. Die Washington Capitals statteten den jungen Verteidiger mit einem sogenannten Entry-Level-Vertrag (Einstiegsvertrag) für drei Jahre aus, beginnend ab dem kommenden Herbst.

Washington hatte Geisser im letzten Sommer in der 4. Runde des NHL-Drafts gezogen. Bereits in den Jahren zuvor hatte sich die Franchise aus der amerikanischen Hauptstadt mit Damien Riat und Jonas Siegenthaler jeweils die Rechte an einem Schweizer gesichert. Beide kamen noch nicht zum Zug in der NHL.

Geisser bestritt seine zweite Saison mit dem in den Playoff-Viertelfinals gescheiterten EVZ. In 43 Partien gelangen dem Junioren-Internationalen zwei Tore und vier Assists. Ende Dezember spielte Geisser auch für das U20-Nationalteam an der WM in Buffalo. (pre/sda)

The Washington Capitals have signed defenseman Tobias Geisser to a three-year entry-level contract beginning in the 2018-19 season. #ALLCAPS https://t.co/0sHUUd7fDR — Washington Capitals (@Capitals) 22. März 2018

Ibra-Wechsel zu LA Galaxy perfekt

Zlatan Ibrahimovic setzt seine Karriere wie erwartet in der nordamerikanischen Major League Soccer fort. Der schwedische Superstar wechselt mit einem Zweijahres-Vertrag von Manchester United zu Los Angeles Galaxy. Manchester United meldete, dass der 36-Jährige «per sofort» aus dem bis Ende Saison laufenden Vertrag freigegeben wird.

Für Manchester United ist Ibrahimovic in dieser Saison nach der Genesung vom im letzten Frühjahr erlittenen Kreuzbandriss in der Premier League bloss fünf Mal zum Einsatz gelangt; letztmals am 26. Dezember 2017. Gemäss amerikanischen Medien soll Ibrahimovic in Los Angeles den für die MLS geltenden Maximallohn von 1,5 Millionen Dollar pro Jahr verdienen. So viel kassierte der Schwede in Manchester in etwas mehr als einem Monat. (pre/sda)

#MUFC has agreed to the termination of Zlatan Ibrahimovic’s contract with immediate effect.



Club statement: https://t.co/F0vdXLBPFA pic.twitter.com/ISJVCCjYre — Manchester United (@ManUtd) 22. März 2018

Deutsche Klubs halten an 50+1-Regel fest

Investoren erhalten im deutschen Fussball nicht mehr Macht. Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fussball Liga (DFL), bestehend aus Vertretern der 36 Erst- und Zweitligisten, hat sich für die Beibehaltung der 50+1-Regel ausgesprochen. Ein entsprechender Antrag vom Zweitligisten St. Pauli wurde von 18 der anwesenden 34 Vereinsvertretern gutgeheissen. «Allen, die es gut mit dem Fussball meinen, gefällt dieser Entscheid», sagte St. Paulis Geschäftsführer Andreas Rettig nach dem Treffen in Frankfurt.

Die Regel, die es nur im deutschen Fussball gibt, sichert den Stammvereinen eine Stimmenmehrheit in den Kapitalgesellschaften. Damit werden Komplettübernahme von Vereinen durch externe Geldgeber wie beispielsweise in England verhindert. Ausnahmen können bei Investoren gemacht werden, die einen Verein mehr als 20 Jahre ununterbrochen und erheblich gefördert haben – wie es bei Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg der Fall ist.

Eine Mehrheit der Profivereine sprach sich zudem für die reguläre Einführung des Videobeweises in der Bundesliga und eine Offline-Testphase der Technik in der 2. Liga ab der kommenden Saison aus. Die Kosten für den Technikeinsatz in der Bundesliga tragen die Vereine, der Test in der 2. Liga wird von der DFL bezahlt. (pre/sda)

#DFL-Mitgliederversammlung spricht sich für Grundsatzdebatte unter Beibehaltung der 50+1-Regel aus ➡️ https://t.co/ngH4nUtI5Q pic.twitter.com/QwLIaIeRbm — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) 22. März 2018

Fourcade holt siebte Kugel in Serie

Der Franzose Martin Fourcade schafft im Sprint von Tjumen bei seinem 73. Weltcupsieg Historisches. Der Franzose sichert sich zum siebten Mal die grosse Kristallkugel für den Gesamtweltcup. Er ist nun alleiniger Rekordhalter, nachdem er in dieser Saison die Bestmarke noch mit dem Norweger Ole Einar Björndalen teilte.

Fourcade setzte in den Wäldern von Westsibirien seine makellose Serie fort. Auch beim 20. Weltcuprennen dieses Winters stand er auf dem Podest, zum achten Mal zuoberst. Die Konkurrenten, angeführt von Landsmann Simon Desthieux und dem Schweden Fredrik Lindström, büssten allesamt über eine halbe Minute ein. Das Schweizer Quartett, angeführt von Benjamin Weger, überzeugte nicht. Der Walliser wurde nach drei Strafrunden als bester nur 28. (pre/sda)

Je ne pensais jamais que l’on pouvait réussir 7 fois avec la même émotion que la première.



🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮 pic.twitter.com/OR49FCpiIH — Martin Fourcade (@martinfkde) 22. März 2018

Bale neuer Rekordtorschütze von Wales

In einem Testspiel in Nanning (Schon mal gehört? Hat bloss 6,6 Mio. Einwohner) fertigt Wales den Gastgeber China mit 6:0 ab. Real Madrids Gareth Bale erzielt dabei in seinem 69. Länderspiel drei Treffer; die ersten beiden und den letzten. Unmittelbar danach, nach rund einer Stunde, wurde er ausgewechselt.

Bale ist damit bei 29 Länderspieltoren angekommen. Mit dieser Marke ist er neuer Rekordtorschütze seines Landes. Er löste Liverpool-Legende Ian Rush ab, der 28 Mal für Wales traf. (ram)

Mixed-Curler bleiben zusammen

Kurz nach dem Gewinn von Olympia-Silber in Pyeongchang entscheiden sich die Mixed-Doppel-Curler Jenny Perret und Martin Rios, gemeinsam bis Olympia 2022 in Peking fortzufahren. Ziel der 26-jährigen Seeländerin und des 36-jährigen Glarners ist der Olympiasieg. Sie seien überzeugt, das hochgesteckte Ziel erreichen zu können. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Schlierenzauer egalisiert Weltrekord-Weite

Der Österreicher Gregor Schlierenzauer ist in der Qualifikation zum Skifliegen in Planica 253,5 Meter weit gesegelt. Das ist gleich weit wie der Weltrekord-Inhaber, sein Landsmann Stefan Kraft. Als Bestmarke wird der Satz jedoch nicht gewertet, weil Schlierenzauer bei der Landung in den Schnee griff und der Sprung deshalb nicht als gestanden gilt.

Bei äusserst wechselhaften Windverhältnissen strauchelten etliche grosse Namen. So verpassten der Norweger Daniel Andre Tande und der Deutsche Andreas Wellinger die Qualifikation ebenso wie Gregor Deschwanden. Der Schweizer sprang zwar 230 Meter weit, ihm wurden aber wegen günstigem Wind viele Punkte abgezogen. Als einziger Schweizer schaffte Simon Ammann (217 m) als 23. die Qualifikation für den Wettkampf der besten 40. (ram)

Tschuor neuer Frauen-Cheftrainer

Swiss-Ski hat den Nachfolger für den zurückgetretenen Hans Flatscher bestimmt. Neuer Cheftrainer des Frauen-Teams wird der 49-jährige Bündner Beat Tschuor.

Tschuor, zuletzt seit rund drei Jahren als Nachwuchs-Chef tätig, sammelte als Trainer auf Stufe Weltcup sowohl bei den Männern als auch den Frauen Erfahrungen. Flatscher, der nach sechs Jahren als Frauen-Cheftrainer aus familiären Gründen den Rücktritt erklärte, bleibt dem Schweizer Verband als Nachwuchstrainer erhalten. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Folgt Shaqiri dem Ex-Trainer?

Der Anfang Januar bei Stoke City entlassene Trainer Mark Hughes ist ein grosser Fan von Xherdan Shaqiri und würde ihn im Sommer am liebsten zu seinem neuen Verein Southampton holen.

Shaqiri besitzt bei Stoke City noch einen Vertrag bis 2020. Sollten die Potters jedoch aus der Premier League absteigen – derzeit liegen sie auf dem vorletzten Platz – dürfte der Nati-Star kaum zu halten sein. Gemäss der «Daily Star» wäre Hughes bereit, umgerechnet 27 Millionen Franken für Shaqiri zu bezahlen. Kleiner Haken: Southampton kämpft ebenfalls gegen den Abstieg. (ram/sda)

Bild: AP/PA

Dwight Howard mit 30-30-Match

Dem 32-jährigen Dwight Howard gelingt in der NBA eine seltene Leistung: Beim 111:105-Sieg der Charlotte Hornets bei den Brooklyn Nets verzeichnet der achtfache NBA-Allstar 32 Punkte und 30 Rebounds.

Howard ist erst der achte Spieler in der Geschichte der NBA, der eine 30-30-Partie geschafft hat. Zuletzt gelang dies Kevin Love 2010. Gar 40 Jahre her ist es, dass dieses Kunststück ein mindestens 30 Jahre alter Spieler realisiert hat. Das war damals Kareem Abdul-Jabbar. Rekordhalter an 30-30-Spielen ist Wilt Chamberlain, der das sagenhafte 124 Mal geschafft hat, zuletzt im Alter von 35.

Dank dem Galaauftritt von Howard siegte Charlotte trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes von 23 Punkten. In der Pause habe er von einem nahen Freund eine Textnachricht erhalten, und das habe ihn irgendwie motiviert und ihm zusätzliche Energie gegeben, sagte Howard zu seinem Exploit. (ram/sda/dpa)

Bolts Show-Training in Dortmund

Der ehemalige Sprinter Usain Bolt wird morgen Freitag das Vormittagstraining bei Borussia Dortmund bestreiten. «Macht euch bereit», schrieb der Jamaikaner, der einen Vertrag mit demselben Ausrüster wie der BVB hat.

Der 31-jährige Bolt, der von einer Zukunft im Profifussball fabuliert, kündigte das Show-Training schon vor einigen Wochen an. Dortmund erklärte, dass das Training öffentlich sei, die Zuschauerzahl jedoch begrenzt werde. (ram)

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo