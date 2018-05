Sport-News

Bottas im ersten Training in Katalonien weit voraus

Valtteri Bottas stellt im ersten Training zum Grand Prix von Spanien in Montmeló die klare Bestzeit auf. Erstmals seit 2010 nimmt Robert Kubica wieder an einer offiziellen Formel-1-Einheit teil.

Mit grosser Spannung war am Freitag der Auftritt von Williams-Testfahrer Robert Kubica auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erwartet worden. Der Pole, der im Februar 2011 bei einem Rallye verunglückt war, klassierte sich mit 3,3 Sekunden Rückstand auf Valtteri Bottas im 19. Rang, war dabei jedoch besser als der Kanadier Lance Stroll im anderen Auto von Williams-Mercedes. Kubica hat zwischen 2006 und 2010 76 Grands Prix bestritten, 2008 gewann er als Fahrer von BMW-Sauber das Rennen in Montreal.

Der Monegasse Charles Leclerc, vor zwei Wochen in Baku hervorragender Sechster, klassierte sich im einen Auto von Alfa Romeo Sauber im 12. Rang. Sein schwedischer Teamkollege Marcus Ericsson erreichte Platz 14. (abu/sda)

ManUnited glanzlos auf Rang 2

In der vorletzten Runde sichert sich Manchester United endgültig den zweiten Platz in der Premier League hinter Stadtrivale Manchester City. Dazu reicht den «Red Devils» ein torloses Unentschieden bei West Ham United. (ram)

Rekord für Sand-König Nadal

Beim Madrider Männer-Turnier hat die Weltnummer 1 Rafael Nadal mit dem 6:3, 6:4 in den Achtelfinals gegen den Argentinier Diego Schwartzman den 21. Sieg auf Sand in Serie ohne Satzverlust realisiert. Mit nun 50 gewonnenen Sätzen in Folge auf der gleichen Unterlage stellte der Spanier einen Rekord auf. Die bisherige Bestmarke gehörte John McEnroe, der 1984 auf Hartplatz 49 Sätze in Serie geholt hatte. (ram/sda)

Premiere für Akhisarspor

Mit einem 3:2 im Cupfinal gegen Favorit Fenerbahce Istanbul hat sich Akhisarspor den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte gesichert. Bekanntester Spieler des Teams aus der Provinz Manisa ist der ehemalige portugiesische Nationalspieler Helder Barbosa.

In Dänemark setzte sich im Cupfinal Bröndy Kopenhagen 3:1 gegen Silkeborg durch – der siebte Cupsieg für Bröndby. In Schweden schliesslich wurde Djurgarden Stockholm dank eines 3:0-Erfolgs über Malmö FF zum fünften Mal Cupsieger. (ram)

U17-Nati verpasst EM-Viertelfinal

Das Schweizer U17-Nationalteam feiert an der EM in England einen grossen, letztlich aber bitteren Sieg. Sie schlägt den Gastgeber und Turnierfavoriten in Rotherham mit 1:0. Felix Mambimbi von den Young Boys erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mittels abgefälschtem Schuss den einzigen Treffer.

Trotz dem zweiten Sieg in drei Spielen verpassen die jungen Schweizer aber den Einzug in die Viertelfinals. Weil Italien im Parallelspiel gegen Israel 2:0 siegte, schlossen die Schweiz, Italien und England die Gruppe mit jeweils sechs Punkten ab. Gegen die Nachwuchs-Nati sprachen bei dieser Konstellation die Resultate der Direktbegegnungen. Ein zweites Tor gegen England, dem die Schweiz in der Endphase nahe kam, hätte für das Weiterkommen gereicht. (ram)

Boca Juniors erneut Meister

Die Boca Juniors haben in Argentinien den Meistertitel verteidigt. Das Team aus Buenos Aires um den im Januar aus China zurückgekehrten Stürmer Carlos Tevez holte auswärts gegen Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ein 2:2 und kann in der letzten Runde von Verfolger Club Deportivo Godoy Cruz nicht mehr abgefangen werden. Für Boca ist es der 33. Meistertitel. Damit fehlen nur noch drei Titel zur Marke von Rekordmeister und Stadtrivale River Plate. (ram/sda)

Schweiz holt EM-Gold in der Sprint-Staffel

Die Schweizer Orientierungsläufer haben an den Europameisterschaften im Tessin in der Sprint-Staffel die Goldmedaille gewonnen. Das Team mit Judith Wyder, Florian Howald, Martin Hubmann und Elena Roos distanzierte das zweitplatzierte Schweden um 72 Sekunden. Bronze ging an Norwegen.

Somit gewann das Schweizer Team die vierte Goldmedaille an der Heim-EM. Insgesamt war es der siebente Podestplatz. Damit ist das Ziel von sechs Medaillen bereits übertroffen. Am Samstag stehen noch die Staffel-Wettbewerbe im Programm, am Sonntag findet die Königsdisziplin Langdistanz statt. (ram/sda)

Chaves und Yates feiern auf dem Ätna

Grosserfolg für die australische Mannschaft Mitchelton-Scott auf dem Ätna. Der Kolumbianer Esteban Chaves gewinnt nach 164 km die 6. Etappe des Giro d'Italia vor seinem Teamkollegen Simon Yates. Der Brite übernimmt damit die Maglia Rosa des Leaders. Er hat 16 Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, den Vorjahressieger Tom Dumoulin aus Holland. (ram)

.@MitcheltonSCOTT consigue el doblete con Chaves - Yates, 25" antes que todos los favoritos (menos Dennis). #Giro101 pic.twitter.com/AI4nrvEMJB — Ciclismo En TV (@CiclismoenTv) 10. Mai 2018

Dank Tatum erreichen die Boston Celtics den Playoff-Halbfinal

Die Boston Celtics erreichen durch einen 114:112-Sieg gegen die Philadelphia 76ers die Playoff-Halbfinals der NBA. Beim Heimsieg des Rekordmeisters aus Massachusetts waren Rookie Jayson Tatum (25 Punkte) und Jaylen Brown (24 Punkte) die Leistungsträger. Tatum gelang der entscheidende Korb 23 Sekunden vor Schluss. Boston gewann die Best-of-Seven-Serie am Ende mit 4:1 Siegen.

Im Halbfinal trifft das Team von Trainer Brad Stevens auf Vorjahresfinalist Cleveland Cavaliers. Bereits im vergangenen Jahr standen sich die beiden Mannschaften im Final der Eastern Conference gegenüber. Die Cavs um ihren Superstar LeBron James konnten sich damals in fünf Spielen durchsetzen, unterlagen dann aber den Golden State Warriors. (sar/sda)

