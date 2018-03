Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Bürgler und Brunner mit sechs Monaten Pause +++ Hughes übernimmt Southampton

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ambri-Piotta holt Simon Sterchi

Das gegen den Abstieg aus der National League kämpfende Ambri-Piotta verpflichtete mittels B-Lizenz Simon Sterchi von La Chaux-de-Fonds. Der 23-jährige Stürmer erzielte in der laufenden Meisterschaft in 50 Partien für die im Playoff-Viertelfinal ausgeschiedenen Neuenburger 16 Tore und 21 Assists. In der kommenden Saison spielt Sterchi für Langenthal. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Bürgler und Brunner erst in rund sechs Monaten wieder fit

Die Anfang März verletzten Lugano-Spieler Dario Bürgler und Damien Brunner müssen rund sechs Monate pausieren. Die beiden Pechvögel wurden in den letzten Tagen operiert: Bürgler an der rechten Schulter und Brunner am linken Bein. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Hughes wird neuer Trainer von Southampton

Der in Abstiegsgefahr geratene Premier-League-Klub Southampton ersetzt den entlassenen Trainer Mauricio Pellegrini durch Mark Hughes. Der 54-jährige Waliser erhält einen Vertrag bis Saisonende

Southampton hat nur eines der letzten 17 Meisterschaftspartien gewonnen und liegt als Tabellen-17. nur einen Punkt ausserhalb der Abstiegszone. Ein Konkurrent im Kampf um den Ligaerhalt ist Xherdan Shaqiris Stoke City, also jener Verein, bei dem der einstige Bayern-Spieler Hughes Anfang Januar nach viereinhalb Jahren entlassen worden war. (pre/sda)

#SaintHughes



🗣 “The objective clearly is to make sure we’re a #PL club next year. That’s where the club needs to be and that’s where it should be." https://t.co/KXbNS4PF8C — Southampton FC (@SouthamptonFC) 14. März 2018

Rarer Heimsieg von Winterthur

Der FC Winterthur feiert im Nachtragsspiel der Challenge League gegen Vaduz einen seiner seltenen Heimsiege. Die Zürcher schlugen Vaduz dank eines frühen Treffers von Kwadwo Duah 1:0 und gewannen zum zweiten Mal in dieser Saison auf der Schützenwiese. Der Schweiz-Ghanaer Duah, ein früherer Junior der Young Boys, traf in der 8. Minute nach schönem Zusammenspiel mit Sturmkollege Luka Sliskovic.

Winterthur - Vaduz 1:0 (1:0)

2100 Zuschauer. - SR Hänni.

Tor: 8. Duah 1:0. (abu/sda)

Der FC Vaduz verliert das Nachtragsspiel gegen den FC Winterthur mit 1:0 und muss somit die erste Rückrundenniederlage einstecken! Ab Sonntag geht es weiter mit dem Heimspiel gegen den FC Schaffhausen! #hoppvadoz #supportFCV — FC Vaduz (@VaduzFC) 14. März 2018

Juventus Turin baut Vorsprung aus

Juventus Turin hat dank des zwölften Sieges in Folge in der Serie A den Vorsprung auf Verfolger Napoli auf vier Punkte ausgebaut. Der Titelverteidiger gewann ein Nachtragsspiel der 26. Runde zuhause gegen Atalanta Bergamo 2:0.

Das wegweisende 1:0 für den Favoriten erzielte Gonzalo Higuain in der 29. Minuten nach einem sehenswerten Steilpass von Douglas Costa. Für den in diesem Jahr phasenweise harsch kritisierten Argentinier war es der 15. Saisontreffer.

Bei Atalanta Bergamo stand der Innerschweizer Nicolas Haas erstmals in der Serie A in der Startformation. Dafür musste Remo Freuler für einmal auf der Bank Platz nehmen. Haas hatte im Zentrum gegen Spieler wie Miralem Pjanic, Blaise Matuidi und Paulo Dybala einen schweren Stand. Er konnte keinen Akzent setzen in einem Spiel, in dem sein Team keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor zustande brachte, und wurde nach 57 Minuten ausgewechselt. (abu/sda)

Mehrere Wochen Pause für Mehmedi

Admir Mehmedi wird dem VfL Wolfsburg im Abstiegskampf in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Angreifer des Bundesligisten erlitt einen Bänderriss im Mittelfuss und musste sich am Mittwoch einem operativen Eingriff unterziehen. Mehmedi hat sich die Verletzung Mitte Februar vor dem Spiel gegen Bundesliga-Leader Bayern München zugezogen, stand seither aber trotz Schmerzen in den Spielen gegen Mainz, Leverkusen und Hoffenheim im Einsatz.

Neben Wolfsburg muss auch die Schweizer Nationalmannschaft vorerst auf den 26-Jährigen verzichten. Für die Länderspiele vom 23. März in Thessaloniki gegen Griechenland und am 27. März gegen Panama in Luzern gab Mehmedi Forfait. Bis zu den Weltmeisterschaften in Russland (14. Juni - 15. Juli) sollte der 58-fache Nationalspieler jedoch wieder fit sein. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Harry Kane muss mehrere Wochen pausieren

Harry Kane (24) von Tottenham Hotspur muss mehrere Wochen pausieren. Der Top-Stürmer hat am Sonntag beim 4:1-Auswärtssieg im Premier-League-Spiel gegen Bournemouth eine Bänderverletzung im rechten Knöchel erlitten.

Nach Einschätzung der Ärzte sollte Kane im April zurückkehren können, so dass seine Teilnahme an der WM nicht gefährdet ist. Das Turnier in Russland beginnt am 14. Juni. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Cupfinal beginnt um 14 Uhr

Der Schweizerische Fussballverband hat die Anspielzeit des Cupfinals zwischen den Young Boys und dem FC Zürich am Sonntag, 27. Mai, im Berner Stade de Suisse auf 14 Uhr festgesetzt. Die Stadionkapazität wurde nach Sitzplatz-Sperrungen (Sicherheits- und organisatorische Gründe) auf 29'000 festgelegt.

Die Finalisten erhalten je 11'500 Tickets zugeteilt. Der Vorverkauf läuft ausschliesslich über die beiden Klubs und beginnt nicht vor Ende März. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo