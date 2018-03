Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Capelas Rockets feiern 60. Saisonsieg +++ Auch Dimitrov scheitert früh

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Auch Dimitrov früh out

Das Favoritensterben in Miami geht weiter. Nach Vorjahressieger Roger Federer und Novak Djokovic erwischt es auch Grigor Dimitrov. Der Bulgare, die Nummer 4 der Welt, verlor in der 3. Runde gegen den Franzosen Jérémy Chardy (ATP 90) 4:6, 4:6.

Bild: EPA

Nach wie vor nicht zu stoppen ist Juan Martin Del Potro (ATP 6). Der Sieger der Turniere in Acapulco und Indian Wells zog mit einem lockeren 6:2, 6:2-Sieg gegen den Japaner Kei Nishikori (ATP 33) in die Achtelfinals ein. Für den Argentinier war es der 13. Sieg in Folge. Nun trifft Del Potro auf den Serben Filip Krajinovic (ATP 27). (ram/sda)

Bild: EPA

Houston Rockets gut wie nie

Den Houston Rockets gelingen in der NBA zum ersten Mal in der Klubgeschichte 60 Siege in einer Saison. Den Jubiläumserfolg fahren sie mit einem 118:99 zuhause gegen die Atlanta Hawks ein.

Houstons Topskorer James Harden verbuchte beim zehnten Sieg in Folge mit 18 Punkten, 15 Assists und 10 Rebounds sein viertes Triple-Double der laufenden Saison. Auch Clint Capela zeigte sich unter dem Korb gewohnt treffsicher und verwandelte 7 seiner 9 Versuche. Der Genfer kam in knapp 28 Minuten auf 14 Punkte und 8 Rebounds.

Weil gleichzeitig die ersatzgeschwächten Golden State Warriors ohne vier ihrer Starspieler zuhause gegen die Utah Jazz 91:110 verloren, dürfte Houston Platz 1 in der Western Conference kaum mehr zu nehmen sein. (ram/sda)

Bild: AP

Watson triumphiert in Texas

Der 39-jährige US-Golfer Bubba Watson gewinnt in Austin das Matchplay-Turnier der WGC-Serie mit dem höchsten bisher registrierten Finalsieg. Er deklassiert seinen Landsmann Kevin Kisner mit 7 und 6. Das bedeutet, dass Watson vor den letzten sechs Löchern der Runde mit sieben Löchern Vorsprung führte.

Bubba Watson, der nach seinen US-Masters-Siegen 2012 und 2014 längere Zeit wenig Erfolg gehabt hatte, gewann Mitte Februar bereits in Pacific Palisades bei Los Angeles. Am Turnier in Austin schieden sehr viele Favoriten früh aus, einige schon in der Gruppenphase. Am besten schlug sich der letztjährige US-PGA-Championship-Sieger Justin Thomas. Der Zweite der Weltrangliste brachte es in die Halbfinals, in denen er an Watson scheiterte. (ram/sda)

Bild: AP

Peter Sagan gewinnt Gent – Wevelgem

Peter Sagan hat es wieder einmal allen gezeigt. Der Weltmeister aus der Slowakei gewinnt den Klassiker Gent - Wevelgem und beweist seine ausgezeichnete Form.

Sagan setzte sich nach 251 Kilometern im Sprint einer 23-köpfigen Spitzengruppe vor dem Italiener Elia Viviani und dem Franzosen Arnaud Démare durch. Für den 28-Jährigen war es der dritte Sieg in Wevelgem, nachdem er das Rennen bereits 2013 und 2016 für sich entschieden hatte.

Lange Zeit zeigte sich auch Stefan Küng immer wieder in den vorderen Positionen. Der Thurgauer stand seinem Captain, dem Vorjahressieger Greg van Avermaet, zur Seite und hinterliess einen starken Eindruck. Dann aber fiel der Schweizer vom Team BMC 48 Kilometer vor dem Ziel durch einen Sturz aus der Entscheidung. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Mäkäräinen gewinnt die grosse Kristallkugel

Kaisa Mäkäräinen sicherte sich im sibirischen Tjumen im letzten Rennen der Saison in extremis die grosse Kristallkugel.

Der Finnin reichte zu ihrem dritten Triumph im Overall-Weltcup beim Sieg der Weissrussin Daria Domratschewa ein 6. Rang im Massenstart. Die Slowakin Anastasia Kuzmina, die erste Rivalin von Mäkäräinen um das Gelbe Trikot, kam nicht über den 11. Rang hinaus.

Für Kuzmina ist diese Niederlage besonders bitter. Die gebürtige Russin war in Tjumen aufgewachsen und verfehlte ausgerechnet in ihrer Heimat den Coup. Sowohl Kuzmina als auch Mäkäräinen zeigten Nerven und verfehlten je drei Scheiben.

Für den Massenstart der Top 30 qualifizierte sich auch Lena Häcki. Die Engelbergerin musste nach zwei Strafrunden mit dem 27. Rang vorliebnehmen. (zap/sda)

Bild: EPA/EPA

Valverde gewinnt zum dritten Mal die Katalonien-Rundfahrt

Alejandro Valverde erfreut sich einer herausragenden Frühform. In Barcelona gewinnt der 37-jährige Spanier vom Team Movistar zum dritten Mal die Katalonien-Rundfahrt.

Mit einem Vorsprung von 29 Sekunden auf seinen Teamkollegen, den Kolumbianer Nairo Quintana, setzte sich Valverde in der Gesamtwertung durch. Platz 3 mit einem Rückstand von 47 Sekunden ging an den Franzosen Pierre Latour, einen Teamkollegen des Schweizers Mathias Frank. Frank schloss die sieben Etappen umfassende Rundfahrt als bester Schweizer im 14. Rang ab, mit einem Rückstand auf Valverde von 2:30 Minuten. (zap/sda)

Bild: EPA/EFE

Fourcade erstmals nicht auf dem Podest

Ausgerechnet beim letzten Weltcup-Rennen des Winters riss die Serie von Martin Fourcade. Bei 20 Starts war der Franzose 20 Mal auf dem Podest gestanden, beim 21., dem Saisonfinale in Tjumen, klappte es nicht mehr. Fourcade beendete den Massenstart der Top 30 nach vier Strafrunden im 19. Rang. Gleich zwei Fehlschüsse zum Auftakt hatten den 74-fachen Weltcupsieger ins Hintertreffen gebracht.

Erstmals zuoberst auf dem Podest stand der Russe Maxim Zwetkow. Nach vier fehlerfreien Schiessen setzte er sich auf den letzten Metern noch vom Norweger Erland Bjöntegaard ab und wurde vom Publikum im Stadion frenetisch empfangen. Johannes Thingnes Bö, der Herausforderer von Fourcade in diesem Winter, kam nach zwei Strafrunden nicht mehr ganz an die Spitze heran und wurde Dritter.

Einen schwachen Tag zog zum Abschluss Benjamin Weger ein. Nach 4 Strafrunden zum Auftakt fiel er auf den 30. und letzten Platz zurück und wurde diesen nicht mehr los. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Ammann bei Stoch-Sieg in den Top 15

Simon Ammann beendet die Saison mit zwei tollen Flügen und einem 14. Rang beim Weltcup-Finale in Planica. Der Toggenburger segelt auf 234 und 222 m. Ob dies zugleich die Abschiedsvorstellung des vierfachen Olympiasiegers war, steht noch nicht fest.

Kamil Stoch zeigt nochmals eine Sonderverstellung. Der Pole siegt nach Flügen auf 245 und 234,5 m überlegen und krönt seine Traumsaison. Er schnappe sich nach der Vierschanzentournee, dem Olympiasieg, dem Gesamtweltcup nun auch noch in extremis die 20'000 Franken Sonderprämie für die neu ins Leben gerufene Serie «The Planica 7». Addiert werden dabei die Punkte der sieben Wettkampfsprünge beim Planica-Wochenende. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Krummenacher siegt in Thailand

Randy Krummenacher hat das zweite Saisonrennen der Supersport-WM gewonnen. Der 28-jährige Zürcher setzte sich auf dem Circuit im thailändischen Buriram dank eines kleinen Remplers auf der Zielgeraden mit 0,048 Sekunden Vorsprung vor seinem Yamaha-Markenkollegen Lucas Mahias durch.

Der Franzose hatte seinerseits zum Saisonauftakt in Australien vor dem Schweizer triumphiert. Im Gesamtklassement liegen Krummenacher und Mahias nach zwei von zwölf Rennen mit 45 Punkten gleichauf. (pre/sda)

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

