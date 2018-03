Sport-News

Challandes siegt bei Kosovo-Debüt +++ Halep und Wozniacki in Miami bereits out

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Beim Debüt: Sieg für Challandes Kosovo

Im ersten Spiel unter dem neuen Nationaltrainer Bernard Challandes feierte der Kosovo in Franconville bei Paris einen 1:0-Erfolg gegen Madagaskar.

Das Siegestor für die Equipe des 66-jährigen Neuenburgers, der 2009 den FC Zürich zum Meistertitel geführt hatte, erzielte Edon Zhegrova kurz nach der Pause. Für den Kosovo war es im 13. offiziellen Länderspiel der dritte Sieg. (sda)

Bild: EPA/EPA

Halep und Wozniacki bereits out

Am Premier-Turnier der Frauen in Miami sind die beiden topgesetzten Spielerinnen in der ersten Woche ausgeschieden. Die Weltranglisten-Erste Simona Halep (im Bild) verlor in der 3. Runde gegen die Polin Agnieszka Radwanska (WTA 32) 6:3, 2:6, 3:6, die als Nummer 2 gesetzte Vorjahresfinalistin Caroline Wozniacki gegen die Olympiasiegerin Monica Puig (WTA 82) 6:0, 4:6, 4:6.

Haleps Führung in der Weltrangliste ist in Miami nicht Gefahr. (sda)

Bild: AP/AP

Curry verletzt sich erneut bei Comeback

Die Golden State Warriors und besonders ihr Superstar Stephen Curry werden das Verletzungspech nicht los. Aktuell fallen beim NBA-Champion mit Kevin Durant, Draymond Green und Klay Thompson gleich drei Topspieler verletzungsbedingt aus. Nachdem auch Curry mit Problemen im rechten Knöchel zuletzt sechs Partien verpasst hatte, gab er am Freitag im Heimspiel gegen die Atlanta Hawks sein Comeback.

Doch der 30-jährige Point Guard verletzte sich beim 106:94-Sieg gleich wieder. Curry zog sich im dritten Viertel bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Center JaVale McGee eine Zerrung am Innenband im linken Knie zu. Curry fällt für mindestens drei Wochen aus und dürfte pünktlich zum Playoff-Start in einem Monat wieder ins Team zurückkehren.

Obwohl er die Partie nicht beenden konnte, war Curry mit 29 Punkten der beste Werfer seines Teams. Der ersatzgeschwächte Titelverteidiger belegt in der Western Conference hinter den Houston Rockets (mit dem Schweizer Clint Capela) den 2. Rang. (sda)

Bild: AP/AP

Servette gewinnt in Wohlen

Servette gewann in der Challenge League das Nachtragsspiel in Wohlen mit 2:0 und verkürzt den Rückstand auf Leader Neuchâtel Xamax auf 13 Punkte.

Die Entscheidung fiel nach der Pause. Sébastien Wüthrich brachte die Genfer nach 47 Minuten in Führung. Mychell Chagas stellte mit dem 2:0 in der 65. Minute mittels Foulpenalty Servettes Sieg sicher. Wohlen, das seit Anfang Jahr als freiwilliger Absteiger feststeht (Verzicht auf das Lizenzierungsverfahren), hat seit 15 Runden nicht mehr gewonnen.

Die Partie der 18. Runde wurde wetterbedingt (Schneefall und gefrorenes Terrain) zweimal verschoben. Für Wohlen bestritt Dylan Stadelmann sein Abschiedsspiel. Der 29-Jährige fasst ab April in der Medienbranche Fuss. Damit schrumpft Wohlens Kader auf 20 Spieler, nachdem auch Kilian Pagliuca, Wohlens zweitbester Torschütze (mit 3 Goals), vorzeitig zum FC Zürich zurückgekehrt ist.

Servette kam unter Interims-Coach Bojan Dimic nach Unentschieden gegen Wohlen und Winterthur zum ersten Sieg. (sda)

C'est terminé ! Au terme d'un match maîtrisé les Grenat s'imposent 2-0 à Wohlen. #WOHSFC pic.twitter.com/eo4UU9cepB — Servette FC (@ServetteFC) 24. März 2018

Das Telegramm

Wohlen - Servette 0:2 (0:0) 420 Zuschauer. - SR Jancevski.

Tore: 47. Wüthrich 0:1. 65. Chagas (Foulpenalty) 0:2.

Bemerkung: Abschiedsspiel von Dylan Stadelmann (Wohlen/Rücktritt). (sda)

ZSC Lions wieder Meister bei den Frauen

Die ZSC Lions wurden zum dritten Mal in Folge und zum sechsten Mal insgesamt Schweizer Eishockey-Meister bei den Frauen. Im Final setzten sich die Zürcherinnen in der Best-of-5-Serie wie schon im Vorjahr mit 3:0 Siegen gegen Lugano durch.

Zum Abschluss gab es in Zürich einen 6:1-Heimsieg des Qualifikationssiegers gegen Lugano. Die Tessinerinnen, die das zweite Spiel der Serie erst in der Verlängerung 3:4 verloren hatten, führten in Spiel 3 bis zur 26. Minute mit 1:0. Danach realisierten die Nationalspielerinnen Nina Waidacher (1:1), Anna Rüedi (2:1), Alina Müller (3:1 und 4:1), Monika Waidacher (5:1) und Isabel Waidacher (6:1) die Wende.

Die Frauen-Sektion der ZSC Lions feierte nach 2016 und 2017 den dritten Titelgewinn in Folge. Die ersten drei Titel hatten die ZSC Lions von 2011 bis 2013 ebenfalls hintereinander gewonnen. 2014 und 2015 ging der Meistertitel nach Lugano. (sda)

💪😄✌️

Zum dritten Mal nacheinander kommt der Frauen-Schweizermeister aus Zürich. Es ist zusammen mit dem Cupsieg das Double für die @LionsFrauen!



Details:https://t.co/IRuKQXNNSo pic.twitter.com/cJ8yC58tYy — ZSC Lions (@zsclions) 24. März 2018

Benaglio erneut verletzt

Kaum genesen, ist Diego Benaglio bereits wieder verletzt. Der Schweizer Goalie, der nach einer achtwöchigen Verletzungspause wieder einen Einsatz für Monaco bestritt, verletzte sich in einem Testspiel gegen Genoa (4:1) erneut.

Der frühere Schweizer Nationaltorhüter stiess in der 35. Minute unglücklich mit einem Teamkollegen zusammen und musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Ob Benaglio am kommenden Samstag im Ligacup-Final gegen Paris Saint-Germain wieder spielen kann, ist fraglich. Der 34-Jährige kam in dieser Saison bei Monaco jeweils in den Cup-Wettbewerben zum Einsatz. (sda)

Bild: KEYSTONE

Ältester Schweizer Olympiasieger verstorben

Im Alter von 96 Jahren ist Arnold Andenmatten am Samstag in Saas-Grund gestorben. Andenmatten war bis zu seinem Einschlafen der älteste lebende Winter-Olympiasieger der Schweiz.

Arnold Andenmatten holte die Goldmedaille 1948 in St. Moritz im Militärpatrouillenlauf, dem Vorläufer des Biathlon. Eigentlich galt der Patrouillenlauf vor 70 Jahren bei den letzten Winterspielen in der Schweiz nur als Demonstrationswettbewerb. Das IOC hatte ihn auf Druck des Schweizer Verbandes ins Programm aufgenommen. Die Schweizer siegten bei sibirischen Temperaturen vor Finnland und Schweden. Kurz nach den Winterspielen 1948 wurde der Patrouillenlauf «entmilitarisiert»; 1954 wurde Biathlon ins Programm der Winterspiele aufgenommen.

Obwohl der Patrouillenlauf nicht als vollwertige Medaillendisziplin galt, wurden die vier Schweizer Läufer wie Helden gefeiert. Die Fachzeitung «Sport» schrieb vom «wertvollsten Schweizer Triumph an der schwersten Prüfung der Spiele. Die vier braven Walliser lösen in der Schweiz eine Welle der Begeisterung aus». (sda)

Niederlage für Fritz Schmid beim Debüt

Für Fritz Schmid endete das Debüt als Nationaltrainer von Neuseeland mit einer Niederlage. Seine Equipe verlor ein Testspiel im spanischen Murcia gegen Kanada mit 0:1.

Der 58-jährige Zürcher Schmid, von 2002 bis 2009 Co-Trainer beim FC Basel, hatte vor einem Monat die Nachfolge des Engländers Anthony Hudson als neuseeländischer Nationaltrainer angetreten. (sda)

Meistertitel für Cologna und Von Siebenthal

Dario Cologna über 50 km Skating und Nathalie von Siebenthal im Dreissiger gewannen an den Schweizer Meisterschaften im liechtensteinischen Steg überlegen die Goldmedaille. Der vierfache Olympiasieger aus dem Val Müstair wartete mit dem entscheidenden Angriff bis zur zwölften und letzten Schlaufe über 4,2 km zu. Roman Furger, vor zwei Wochen Sieger bei der Jubiläums-Ausgabe des Engadiners, meisterte das Feld der Verfolger vor Jonas Baumann.

Von Siebenthal verabschiedete sich im Gegensatz zu Cologna gleich nach dem Start von der Konkurrenz. Silber holte die Sprint-Meisterin Nadine Fähndrich, den 3. Rang belegte Stefanie Arnold. (pre/sda)

Bild: AP/NTB scanpix

Start-Ziel-Sieg für Fourcade

Martin Fourcade läuft nach den Olympischen Spielen noch einmal zur Hochform auf. In der Verfolgung beim Saisonfinale im sibirischen Tjumen deklassierte der Franzose die Konkurrenz. Er baute seine Führung, die er nach dem Sieg im Sprint bereits an der Startlinie inne hatte, bis auf knapp eine Minute auf den Norweger Johannes Thingnes Bö aus. Die eine Strafrunde zum Schluss wer eher eine Ehrenrunde.

Der fünffache Olympia-Sieger gewann sein neuntes Weltcup-Rennen in diesem Winter und das 74. insgesamt. In der Anzahl an Saisonsiegen zog er auch an Konkurrent Bö vorbei, der ihm zu Beginn des Winters das Leben schwer gemacht hatte.Die Schweizer spielten in der Verfolgung nach den schwachen Resultaten im Sprint eine untergeordnete Rolle. Benjamin Weger stiess trotz zweier Strafrunden vom 28. auf den 22. Rang vor. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

