Cologna verpast Podest knapp +++ Weger läuft erneut in die Top-10

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Weger in der Verfolgung von Oslo Neunter

Benjamin Weger klassierte sich zum sechsten Mal in dieser Weltcup-Saison in den Top 10. Der 28-jährige Oberwalliser verbesserte sich in Oslo in der Verfolgung über 12,5 km vom 12. auf den 9. Rang.

Auf den siegreichen Franzosen Martin Fourcade büsste Weger, der 18 von 20 Scheiben traf, rund eine Minute ein. Mit Jeremy Finello (30.) und Mario Dolder (32.) klassierten sich auch die anderen beiden Schweizer Starter in den Punkterängen. Fourcade setzte sich bei seinem 72. Weltcupsieg um 18,1 Sekunden vor dem Italiener Lukas Hofer durch. Der norwegische Lokalmatador Johannes Thingnes Bö musste gleich vier Strafrunden absolvieren, gleichwohl wurde er noch Dritter. (abu/sda)

Aline Danioth gewinnt die Slalomwertung im Europacup

Die Urnerin Aline Danioth belegte beim Europacup-Finale in Soldeu in Andorra im abschliessenden Slalom den 12. Platz, sicherte sich aber den Sieg in der Disziplinen-Wertung, der ihr für nächste Saison einen fixen Startplatz im Weltcup einträgt. (abu/sda)

Cologna bei Sieg von Bolschunow Sechster

Dario Cologna belegte bei der 2. Etappe anlässlich des Weltcup-Finales in Falun den 6. Platz. Der Münstertaler büsste beim Massenstartrennen über 15 km klassisch 5,6 Sekunden auf den siegreichen Russen Alexander Bolschunow ein. Rang 2 ging an den schwedischen Lokalmatador Calle Halfvarsson vor dem Italiener Francesco De Fabiani.

Im Distanz-Weltcup baute Cologna seine Führung gegenüber Martin Johnsrud Sundby um vier auf 34 Punkte aus. Der designierte Weltcup-Gesamtsieger Johannes Hösflot Klaebo kam einen Tag nach seinem Sieg im Sprint nicht über den 22. Platz hinaus. (abu/sda)

Schweizerinnen egalisieren Bestergebnis

Bei der Frauen-Staffel über 4x6 km anlässlich des Biathlon-Weltcups in Oslo egalisierte die Schweiz ihr Bestergebnis. Wie im Dezember im österreichischen Hochfilzen resultierte für das Swiss-Ski-Quartett mit Elisa Gasparin, Lena Häcki, Selina Gasparin und der Schlussläuferin Irene Cadurisch der starke 5. Platz.

Die Schweizerinnen hatten auf dem Holmenkollen bereits beim zweiten und dritten Wechsel die fünfte Position eingenommen. Einen heiklen Moment erlebte Selina Gasparin beim Liegend-Anschlag, als sie gleich dreimal nachladen musste und dergestalt nur knapp eine Strafrunde vermeiden konnte.

Cadurisch, die Olympia-Achte im Sprint, absolvierte das Schiessen gewohnt schnell und verzeichnete nur einen Nachlader. Die sechstplatzierten Schwedinnen konnten so deutlich auf Distanz gehalten werden. Auf das drittplatzierte Italien büsste die Schweiz 81 Sekunden ein. (zap/sda)

Bischofberger nach Absage Weltcup-Gesamtsieger

Das Weltcup-Finale der Skicrosser in Megève wurde abgesagt. Der Grund dafür sind starke Schneefälle. Damit steht der Olympia-Zweite Marc Bischofberger als Gesamtsieger fest. Der 27-jährige Appenzeller wäre in Frankreich angetreten, obwohl er eine Woche zuvor bei einem Sturz im russischen Sunny Valley einen Anriss des Kreuzbandes im linken Knie erlitten hatte. Bei den Frauen beendete Fanny Smith die Gesamtwertung im 2. Rang. Die Olympia-Dritte musste sich einzig der Schwedin Sandra Näslund geschlagen geben. (zap/sda)

Pärmäkoski im Finish stärker als Björgen

Krista Pärmäkoski entschied im Rahmen des Weltcup-Finales in Falun die 2. Etappe für sich, während Nadine Fähndrich als einzige Schweizerin in die Punkteränge lief. Im Gesamtweltcup verringerte sich der Vorsprung von Heidi Weng erneut.

Lange hatte es im Massenstartrennen über 10 km klassisch so ausgesehen, als würde Marit Björgen ihren 114. Weltcupsieg erringen können. Pärmäkoski vermochte bei der letzten Abfahrt dank besserem Material an den Füssen jedoch nochmals an die Norwegerin heranzugleiten, im Zielsprint verfügte die Finnin dann über mehr Kraftreserven.

Als beste Schweizerin klassierte sich Nadine Fähndrich unmittelbar hinter der Weltcup-Leaderin Heidi Weng im 23. Rang. Die Luzernerin hatte vor einer Woche erstmals den Engadin Skimarathon gewonnen; am Freitag in Falun hatte sie im Sprint Pech bekundet, als sie unverschuldet zu Fall gekommen war. (zap/sda)

Aarau kann auswärts weiter nicht gewinnen

Der FC Aarau bleibt in der Challenge League das schwächste Auswärtsteam. Zum Auftakt der 25. Runde kassieren die Aarauer beim 0:1 in Wil die dritte Niederlage in Serie.

Von nunmehr 12 Auswärtsspielen in dieser Saison konnte Aarau nur gerade eines gewinnen. Gegen Wil, das in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen ist, sah es derweil lange so aus, als könnten die Aarauer auswärts zumindest wieder ein Mal einen Punkt gewinnen. Die erste Halbzeit verstrich ohne eine nennenswerte Chance. In der 68. Minute sorgte Wils Brasilianer Zé Eduardo mit seinem Weitschuss dafür, dass eine weitere dunkle Serie der Aarauer ihre Fortsetzung findet: Seit dem 3:0-Sieg in Wil im März 2017 kassierte der FCA auswärts in jedem Spiel mindestens ein Tor.

Derbysieg dank Gomez

Stuttgart reiht seit einem Monat in der Bundesliga fast nach Belieben Erfolg an Erfolg. Beim 2:1-Sieg in Freiburg resultierte für den VfB der fünfte Sieg aus den letzten sechs Spielen.



Dass die Stuttgarter in den letzten Wochen in der Bundesliga auf einer Erfolgswelle reiten, hängt vor allem auch mit Rückkehrer Mario Gomez zusammen. Nach seinem Wechsel in der Winterpause von Wolfsburg zurück zum VfB blüht der 32-Jährige förmlich auf. In Wolfsburg in 12 Spielen nur einmal erfolgreich, erzielte Gomez gegen Freiburg in seinem zehnten Einsatz für Stuttgart seine Tore fünf und sechs. Bereits in der 4. Minute brachte Gomez Stuttgart im baden-württembergischen Derby gegen Freiburg in Führung, in der 75. Minute sicherte er seinem Team den Sieg. (sda/cma)

Videobeweis in Russland im Einsatz

Der Fussballweltverband Fifa wird an der WM 2018 in Russland auf den Videobeweis setzen. Das entschieden die Verbandspitzen heute am Treffen in Bogota. (cma)

Lüthi steigert sich im Training trotz Sturz

Tom Lüthi verkraftet am ersten Trainingstag zum GP von Katar einen frühen Sturz gut und verbessert seine Zeiten weiter. Lüthi war im ersten Training bei Tageslicht schon in der 3. Runde gestürzt. Der 31-jährige Emmentaler konnte auf seiner Honda aber in beiden Trainings insgesamt 30 Runden absolvieren und verbesserte seine Rundenzeit in der zweiten Trainings-Session unter Flutlicht um fast eine Sekunde.

Auf den Trainingsschnellsten Andrea Dovizioso auf Ducati verlor der Schweizer 1,881 Sekunden. Er war damit nur 0,277 Sekunden langsamer als sein Teamkollege Franco Morbidelli, der ebenfalls MotoGP-Neuling ist. (pre/sda)

Sporting hilft Schweizer Cupsieger 2020

Die Schweiz hat am Donnerstag in den Rückspielen der Europa-League-Achtelfinals Hilfe von Sporting Lissabon bekommen. Die Portugiesen setzten sich gegen den tschechischen Leader Viktoria Pilsen trotz Auswärtsniederlage durch und verhinderten dadurch, dass Tschechien im UEFA-Ranking die Schweiz überholte. Hätte sich Pilsen für die Viertelfinals qualifiziert, wäre Tschechien dank der Bonuspunkte auf Platz 12 vorgerückt.

Der 12. Platz ist deshalb wichtig, weil in dem Falle der Cupsieger (oder allenfalls der Dritte der Meisterschaft) ohne Qualifikations- und Playoff-Spiele an den Gruppenspielen der Europa League teilnehmen darf. Der Schweizer Cupsieger des nächsten Jahres ist demnach in der Europacup-Saison 2019/20 direkt für die Europa League qualifiziert. (pre/sda)

Rogentin siegt erstmals im Europacup

Stefan Rogentin steht erstmals auf zweithöchster Stufe zuoberst auf dem Podest. Beim Europacup-Finale in Soldeu in Andorra gewinnt der Bündner den Super-G. Rogentin setzte sich um 0,32 Sekunden vor dem Franzosen Nils Allegre durch. Danach folgten mit Gian Luca Barandun, Fernando Schmed und Pierre Bugnard gleich drei weitere Swiss-Ski-Starter.

In diesem Winter hatte der 23-jährige Rogentin bereits einmal auf Stufe Europacup auf dem Podest gestanden – Anfang Januar als Zweiter in Wengen, ebenfalls nach einem Super-G. Auch im Riesenslalom der Frauen gab es für die Schweiz in Soldeu einen Podestplatz zu bejubeln. Jasmina Suter wurde hinter der Norwegerin Kristine Gjelsten Haugen und der Polin Maryna Gasienica-Daniel Dritte. (pre/sda)

Lugano rund einen Monat ohne Bottani

Lugano, der Tabellensiebte der Super League, muss rund einen Monat auf Mattia Bottani verzichten. Der 26-jährige Mittelfeldspieler zog sich einen Bänderriss im rechten Fuss zu. (pre/sda)

Gut im Riesenslalom nicht am Start

Lara Gut verzichtet auf ihren Einsatz am Sonntag im Riesenslalom beim Weltcup-Finale in Are. Damit hat sich der Abstecher nach Schweden – ausser dem Erfahrungsgewinn auf der WM-Piste 2019 – für die 26-jährige Tessinerin nicht gelohnt. Sie schied sowohl in der Abfahrt wie auch im Super-G durch Stürze früh aus.

In ihrer Comeback-Saison nach überstandener Knieverletzung bestritt Gut inklusive den Olympischen Spielen 28 Rennen. Dreimal stand sie auf dem (Super-G)-Podest, mit dem Sieg Ende Januar in Cortina d'Ampezzo als Höhepunkt. Die kleine Kristallkugel für den Disziplinen-Sieg ging an die Liechtensteinerin Tina Weirather. In Südkorea belegte Gut im Super-G den undankbaren 4. Rang.(pre/sda)

Xhaka mit Arsenal gegen ZSKA

In der Europa League gehen sich in den Viertelfinals die Topfavoriten aus dem Weg. Arsenal mit Granit Xhaka trifft auf ZSKA Moskau, Leipzig mit Yvon Mvogo duelliert sich mit Olympique Marseille. Atlético Madrid spielt gegen Sporting Lissabon und Lazio Rom trifft auf Salzburg. (sda)

Ragettli gewinnt Kristallkugel

Andri Ragettli feiert auf der Seiser Alm in Italien am Freitag seinen 11. Podestplatz seiner Karriere. Der 19-jährige Bündner wird beim Slopestyle-Wettkampf der Ski-Freestyler dank eines gelungenen ersten Runs (91,20 Punkte) Zweiter hinter dem Amerikaner Nicholas Goepper.

Nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen in Pyeonchang (7. Rang) gewinnt der Flimser zum zweiten Mal nach 2016 die Kristallkugel als Sieger der Gesamtwertung. Ragettli stand bei allen fünf Weltcup-Events, an denen er in dieser Saison angetreten ist, auf dem Podest, einmal am 13. Januar im amerikanischen Snowmass sogar zuoberst. (pre/sda)

Schweizer Sprinterinnen im Pech

Beim Skating-Sprint anlässlich des Weltcup-Finales in Falun ist den beiden Schweizerinnen in den Viertelfinals kein Glück beschieden. Laurien van der Graaff beklagt einen Stockbruch und scheidet in ihrem Lauf ebenso als Sechste aus wie Nadine Fähndrich, die bei der letzten Abfahrt hin zum Ziel zu Fall kommt.

Die schwedischen Gastgeber feiern einen Doppelsieg. Hanna Falk setzt sich souverän vor Jonna Sundling durch. Platz 3 geht an die Rekord-Olympiasiegerin Marit Björgen aus Norwegen. Deren Landsfrau Maiken Caspersen Falla wird Achte und gewinnt die kleine Kristallkugel für den Sprint-Weltcup.

Für Dario Cologna beginnt das Weltcup-Finale in Falun ebenfalls mit einer Enttäuschung. Der Münstertaler verpasst die K.o.-Runde im Skating-Sprint um zweieinhalb Sekunden. (pre/sda)

Andres Ambühl am Fuss operiert

Der HC Davos, der in der Playoff-Viertelfinalserie gegen Biel 1:2 zurückliegt, muss in den kommenden Spielen auf Andres Ambühl verzichten.

Der 33-jährige Stürmer verletzte sich am Donnerstag bei der 3:5-Niederlage in Biel am Fuss und verliess die Eishalle an Krücken.

Ambühl zog sich eine Schnittwunde am Fuss zu und wurde noch in der Nacht auf Freitag operiert. Wie lange der Führungsspieler dem Team von Arno Del Curto fehlt, ist noch offen. (zap/sda)

Filipe Luis droht WM-Out

Filipe Luis von Atletico Madrid droht die WM-Endrunde mit Brasilien zu verpassen. Der Aussenverteidiger erlitt am Donnerstag in der Europa League im Spiel gegen Lokomotive Moskau einen Wadenbeinbruch. Die Ärzte gehen von einer Pause von mindestens zwei Monaten aus. In exakt drei Monaten tritt Brasilien zu seinem ersten WM-Spiel an; Gegner in Rostow am Don ist die Schweiz. (zap/sda)

Capela überzeugt bei Houstons 13. Heimsieg in Folge

19 Punkte, 12 Rebounds und 6 Blocks: Clint Capela trägt mit einem exzellenten Auftritt zum 101:96-Heimsieg der Houston Rockets gegen die Los Angeles Clippers bei.

Nach dem 54. Saisonsieg, dem 13. in Folge vor eigenem Anhang und dem 27. aus den letzten 30 Spielen, ist den Rockets Platz 1 in der Southwest Division gewiss. Auch winkt der Franchise aus Texas das Heimrecht für die gesamten Playoffs: Der Vorsprung auf die zweitbeste Equipe der Liga, die Golden State Warriors, beträgt zwei Siege.

Capela, dessen Einsatz in der Nacht auf Freitag wegen eines Problems am Daumen zunächst fraglich war, gelangte gegen die Clippers zu seinem 34. Double-Double der Saison. Spielentscheidend war das dritte Viertel, in welchem die Rockets einen zwischenzeitlichen 12-Punkte-Rückstand in eine 4-Punkte-Führung verwandelten.

Auf Playoff-Kurs sind auch die Utah Jazz wieder. Das Team des bis Saisonende verletzten Thabo Sefolosha gelangte mit einem 116:88 gegen die Phoenix Suns zum achten Sieg in Folge und belegt in der Western Conference den 7. Platz. (zap/sda)

Cousins unterschreibt bestdotierten Vertrag der NFL-Geschichte

Der Quarterback Kirk Cousins wechselt innerhalb der National Football League (NFL) von den Washington Redskins zu den Minnesota Vikings. Für seinen Dreijahresvertrag soll der 29-Jährige laut Medienberichten 84 Millionen Dollar verdienen, womit er zum bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte avancieren würde. (sda)

Nächster Sieg von Stoch – Ammann nur auf Platz 23

Kamil Stoch gewann auf überlegene Weise das Weltcup-Springen in Trondheim. Der dreimalige Olympiasieger aus Polen setzte sich bei der dritten Station der Raw-Air-Tour mit 17 Punkten Vorsprung vor dem Österreicher Stefan Kraft durch. Dritter wurde der norwegische Lokalmatador Robert Johansson.

Der einzige Schweizer im Finaldurchgang war Simon Ammann, der zweimal bei 127 m landete. Der Toggenburger verbesserte sich mit seinem zweiten Versuch immerhin noch vom 29. in den 23. Rang; die Top 10 waren umgerechnet jedoch rund 13 m entfernt. Gregor Deschwanden und Andreas Schuler, die anderen beiden Swiss-Ski-Starter, kamen derweil nicht über die Plätze 45 und 47 hinaus. (sda)

Länderspiel der Schweiz nach Athen verlegt

Nach den skandalösen Vorkommnissen vom letzten Sonntag beim Meisterschaftsspiel zwischen PAOK Saloniki und AEK Athen hat die Stadtregierung in Saloniki beschlossen, aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres auf die Durchführung von Fussballspielen zu verzichten. Die Partie der Schweiz gegen Griechenland wird somit im Athener Olympiastadion angepfiffen (20.00 Uhr).

Neben dem Länderspiel gegen die Griechen hatte das Schweizer Nationalteam auch ein fünftägiges Trainingslager in der zweitgrössten Stadt Griechenlands geplant. Dieses wird nun ebenso nach Athen verlegt. (abu/sda)

Verirrte Katze bringt Besiktas Disziplinarverfahren der UEFA

Es war eine kuriose Szene, die sich beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Besiktas Istanbul und Bayern München am Mittwoch abgespielt hatte. Schiedsrichter Michael Oliver musste das Spiel in der zweiten Halbzeit unterbrechen, weil sich eine Katze aufs Spielfeld geschlichen hatte. Was bei den Fans für Begeisterung sorgte, hat für Besiktas nun ein Nachspiel.

Die UEFA leitete ein Disziplinarverfahren gegen den türkischen Meister ein. In einem Communiqué hiess es, dass Besiktas wegen «unzureichender Organisation» angezeigt wurde, weil einem Tier erlaubt wurde, das Spielfeld zu betreten. Der Klub wurde zudem wegen Richtung Spielfeld geworfener Gegenstände aus dem Fan-Sektor angezeigt. Die Anhörung soll am 31. Mai stattfinden. (abu/sda)

Zakaria fällt mit Muskelfaserriss aus

Denis Zakaria fällt mit einem im Training erlittenen Muskelfaserriss im Oberschenkel aus. Der 21-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach steht der Schweiz damit auch für die beiden Test-Länderspiele vom 23. März in Griechenland und am 27. März gegen Panama in Luzern nicht zur Verfügung.

Bis auf das Heimspiel gegen den Hamburger SV, das er wegen einer Gelbsperre verpasst hatte, bestritt Zakaria in seiner Debüt-Saison in der deutschen Bundesliga bislang jedes Pflichtspiel; er erzielte dabei zwei Tore. Wie lange der frühere YB-Spieler ausfallen wird, ist unklar. (abu/sda)

