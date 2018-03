Sport-News

Kokkinakis out, Zverev weiter

Federer-Bezwinger Thanasi Kokkinakis ist beim Masters-1000-Turnier in Miami in der 3. Runde ausgeschieden. Zwei Tage nach seinem Sieg gegen die Weltnummer 1 ging der junge Australier gegen Fernando Verdasco erneut ins Tiebreak des dritten Satzes. Der routinierte Linkshänder aus Spanien hatte aber im Gegensatz zu Federer das bessere Ende für sich – nachdem er im Tiebreak 0:3 zurückgelegen hatte. Verdasco siegte schliesslich mit 3:6, 6:4, 7:6.

Über drei Sätze musste auch der Deutsche Alexander Zverev gehen. Die Weltnummer 5 besiegte den spanischen Routinier David Ferrer mit 2:6, 6:2, 6:4 und trifft im Achtelfinal nun auf den Australier Nick Kyrgios, der sich gegen Fabio Fognini in zwei Sätzen durchsetzte. (pre/sda)

Ryder Cup kehrt nach Minnesota zurück

Die USA richten den Ryder Cup 2028 erstmals auf einem Kurs aus, auf dem der prestigeträchtige Golf-Kontinentalwettbewerb gegen Europas beste Spieler schon einmal stattgefunden hat. Das Turnier in zehn Jahren soll im Hazeltine National Golf Club in Chaska, Minnesota, ausgetragen werden.

2016 hatte das Team der USA dort die europäische Auswahl besiegt und damit seinen ersten Erfolg seit acht Jahren gefeiert. In diesem Herbst findet der Ryder Cup, der alle zwei Jahre abwechselnd in den USA und in Europa ausgetragen wird, in der Nähe von Paris statt. (sda/dpa)

Griechische Meisterschaft wird fortgesetzt

Die griechische Meisterschaft wird am Wochenende nach fast dreiwöchiger Pause wieder aufgenommen. Die Regierung hatte nach dem Spitzenspiel zwischen PAOK Saloniki und AEK Athen am 11. März die Meisterschaft ausgesetzt. Die Partie hatte abgebrochen werden müssen, weil PAOK-Präsident Ivan Savvidis bewaffnet auf das Spielfeld gestürmt war.

Die 16 Teams der höchsten Liga haben gemäss Medienberichten eingewilligt, gewisse vom Sportministerium geforderte Massnahmen umzusetzen. Die Klubs sind etwa neu komplett für die Sicherheit bei ihren Heimpartien verantwortlich. Ist ein Verein dreimal innerhalb einer Saison in Zwischenfälle mit Gewalt verwickelt, wird er automatisch zwangsrelegiert.

Savvidis hat sich später für sein Fehlverhalten entschuldigt. Der 58-jährige Unternehmer war mit einem Holster samt Pistole an seinem Gürtel aufs Spielfeld gelaufen, um gegen die Annullierung eines Tores seiner Mannschaft wegen einer Abseitsstellung zu protestieren. (pre/sda)

Bild: AP/InTime Sports

Sportdirektor Zorc bis 2021 beim VB

Borussia Dortmund, der Verein der Schweizer Internationalen Roman Bürki und Manuel Akanji, verlängert den bis 2019 laufenden Vertrag von Sportdirektor Michael Zorc bis zum 30. Juni 2021.

Der mittlerweile 55-jährige frühere Mittelfeldspieler ist mit 463 Partien in der Bundesliga, 66 Begegnungen im Europacup und 28 Spielen im Cup der Profi mit den meisten Einsätzen für den BVB. Zusammen mit Stéphane Chapuisat gewann er mit dem Verein 1995 und 1996 die deutsche Meisterschaft sowie 1997 die Champions League. Nach dem Ende der Karriere 1998 wechselte er ins Management von Borussia Dortmund.

«Michael Zorc steht für Kompetenz, Loyalität und Identifikation», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. In der laufenden Meisterschaft liegt Dortmund hinter Bayern München und Schalke 04 auf dem 3. Platz. (pre/sda)

Dal Pian und Schommer zu Ambri

Ambri-Piotta kann für den Rest der Saison auf Giacomo Dal Pian (24) und Patrick Schommer (28) zählen. Die beiden Stürmer spielten bisher für Langenthal, das am Freitag im Playoff-Halbfinal der Swiss League an Olten gescheitert ist.

Ambri spielt um den Verbleib in der National League. Morgen beginnt mit einem Heimspiel der Playout-Final gegen den EHC Kloten. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

