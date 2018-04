Sport-News

Golden State Warriors sicher weiter +++ Tangnes fix neuer Zug-Trainer

Tangnes neuer Zug-Coach

Der EV Zug hat wie erwartet den Norweger Dan Tangnes als neuen Cheftrainer eingestellt. Er hat bei den Zentralschweizern für zwei Saisons unterschrieben und folgt auf Harold Kreis.

Der 39-jährige Tangnes arbeitete zuletzt während drei Saisons als Headcoach für Linköping und leistete in Schweden gemäss Angaben der Zuger hervorragende Arbeit in der Förderung von jungen Spielern. Das habe in den kommenden Jahren für den EVZ eine grosse Bedeutung, schreibt der Klub. «Dan Tangnes hat uns in den Verhandlungen überzeugt. Er will auch zukünftig mit jungen Athleten arbeiten und diese weiterbringen», wird CEO Patrick Lengwiler zitiert. «Wir werden den EVZ in den nächsten Jahren zur besten Ausbildungsstätte in der Schweiz formen und erfolgreiches Eishockey spielen.» (ram)

Bild: EVZ

NBA-Titelverteidiger in der nächsten Runde

Die Golden State Warriors überstehen auch ohne Stephen Curry die 1. Playoff-Runde problemlos. Der Titelverteidiger entscheidet die Serie gegen die San Antonio Spurs dank dem 99:91 mit 4:1 Siegen.

Kevin Durant war mit 25 Punkten der beste Punktesammler der Kalifornier, für die es am Samstag mit dem ersten Spiel der Viertelfinalserie gegen die New Orleans Pelicans weitergeht. Curry, der seit März wegen einer Knieverletzung fehlt, könnte dann wieder zur Verfügung stehen. (ram/sda)

Bild: AP

Fan bei Ausschreitungen in Liverpool schwer verletzt

Bei Ausschreitungen zwischen englischen und italienischen Fans im Vorfeld des Champions-League-Halbfinals zwischen Liverpool und der AS Roma (5:2) wurde ein Mann schwer verletzt. Der 53-Jährige musste ins Spital gebracht werden, nachdem er von in schwarz gekleideten Männern zusammengeschlagen worden war.

Es seien gemäss Medienberichten Hämmer und Messer eingesetzt worden. Zwei Italiener wurden wegen versuchten Mordes festgenommen. Das Opfer wurde nach Angaben der Polizei bei einer Auseinandersetzung zwischen Liverpool- und Roma-Fans in der Nähe eines Pubs angegriffen. (ram/sda/dpa)

Müller an der Hockey-WM dabei, Hischier noch fraglich

Nach Nino Niederreiter (Minnesota Wild) und Reto Berra (Anaheim Ducks) steht die WM-Teilnahme eines weiteren Schweizer NHL-Profis fest: Die New Jersey Devils haben Verteidiger Mirco Müller die Freigabe für das Turnier in Dänemark (4. bis 21. Mai) erteilt. Der 23-jährige Müller wird erstmals für die Schweiz auflaufen und wie Niederreiter am Montag zur Mannschaft stossen.

Ob New Jersey auch Müllers Teamkollegen Nico Hischier an die WM lassen, bleibt vorerst offen. Der in der NHL obligatorische Austrittscheck bei den Klubs ergab beim 19-jährigen Walliser offenbar kein eindeutiges Ergebnis. Im Verlauf der Woche stünden bei Hischier noch zusätzliche medizinische Abklärungen an, schrieben nordamerikanische Medien. «Ich würde es lieben, für die Schweiz zu spielen», zeigte sich Hischier gegenüber denselben Quellen grundsätzlich gewillt, seine Saison mit der ersten WM zu verlängern. (pre/sda)

UEFA sperrt Panathinaikos für den Europacup

Der in finanzielle Schwierigkeiten geratene griechische Traditionsklub Panathinaikos Athen darf in den kommenden drei Jahren nicht an dem Europacup-Wettbewerb teilnehmen, für den er sich als nächstes qualifiziert. Dies entschied die UEFA. Eine im Februar ausgesprochene Busse von 100'000 Euro wurde verdoppelt, nachdem Panathinaikos es nicht geschafft hat, seine Schulden zu bezahlen

Die Sanktion gilt für die nächste Teilnahme an einem europäischen Klubbewerb, falls sich Panathinaikos bis zur Saison 2020/21 für die Champions oder Europa League qualifizieren sollte. Den 20-fachen Meister plagen dem Vernehmen nach Schulden von über 50 Millionen Euro. (sda/apa)

bild: Twitter

Bohli fährt im TdR-Prolog auf Rang 2

Tom Bohli verpasst seinen ersten grossen Sieg nur ganz knapp. Der St. Galler belegt in Freiburg im 4 km langen Prolog zur Tour de Romandie hinter dem Australier Michael Matthews Platz 2. Bohli gilt als starker Zeitfahrer. Letztes Jahr hatte er den Prolog der Tour de Romandie als Achter und gleichzeitig bester Schweizer beendet. Dass er nun aber auf Stufe World Tour um den Sieg mitreden konnte, ist als überraschend zu werten.

Der früh gestartete Bohli, der als 19. der 133 Teilnehmer zu diesem Einzelzeitfahren angetreten war, durfte fast zwei Stunden lang auf den Sieg hoffen. Doch dann war schliesslich doch noch einer schneller: Matthews unterbot die Bestzeit von Bohli um 1,06 Sekunden. (pre/sda)

Et @blingmatthews après sa course. Il est provisoirement toujours en tête du prologue #TDR2018 @TeamSunweb pic.twitter.com/bcTnTJljaG — Tour de Romandie (@TourDeRomandie) 24. April 2018

Schweizer Curler siegen zu null

Ein Sieg mit 15:0 Steinen wird an Curling-Titelkämpfen so gut wie nie erreicht. Dem Schweizer Team Michèle Jäggi/Sven Michel glückt ein solcher an der Mixed-Doppel-WM im Match gegen die Niederlande. Nach dem vierten Sieg in ihrem vierten Gruppenspiel strebt das Duo der Bern Capitals an der Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund mit raschen Schritten den Achtelfinals entgegen.

Ein Zu-null-Sieg ist im Curling so etwas wie die Höchststrafe. Ein solches Ergebnis bedeutet, dass der Verlierer nahezu in jedem End über den Vorteil des letzten Steins verfügt, ohne jemals einen Punkt zu holen. Im vorliegenden Beispiel gingen die Schweizer mit dem letzten Stein 3:0 in Führung. Von dort weg stahlen sie zwölf Steine. Das 15:0 hatte bereits nach sechs Ends Bestand. Die überforderten Niederländer gaben Lisenka Bomas und Bob Bomas gaben danach auf. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Neuer Trainer für Behrami und Widmer

Udinese entlässt nach einer Serie von elf verlorenen Spielen seinen Trainer Massimo Oddo. Den 15. der italienischen Serie A trennen vier Runden vor Schluss nur noch vier Punkte von der Abstiegszone.

Nachfolger des 41-jährigen Oddo, der den Klub aus dem Friaul erst im letzten November übernommen hatte, wird der Kroate Igor Tudor. Der langjährige Verteidiger von Juventus Turin trainierte zuletzt Galatasaray Istanbul. Bei Udinese sind mit Valon Behrami und Silvan Widmer auch zwei Schweizer Internationale engagiert. (pre/sda)

#BenvenutoIgor!

📺 Segui la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister alle 18:30 in diretta su https://t.co/H5ISDpiYJh! pic.twitter.com/yaChaKgpOI — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 24. April 2018

Carlitos «nur» mit Muskelverletzung

Carlitos vom FC Sion zog sich am Sonntag beim 2:2 gegen Basel eine kleine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Der Portugiese hatte sich in der Halbzeit des Super-League-Spiels auswechseln lassen, um sich nicht schlimmer zu verletzen.

Die abstiegsgefährdeten Walliser hoffen, einen ihrer wichtigsten Spieler in den verbleibenden fünf Runden nochmals einsetzen zu können. Carlitos schoss in den zehn Partien dieses Jahres vier Tore. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Frankreichs Ex-Nationaltrainer Henri Michel gestorben

Henri Michel, als Nationaltrainer mit Frankreich 1986 im WM-Halbfinal, ist am Dienstag im Alter von 70 Jahren gestorben. Das teilte die Vereinigung der Profifussballer Frankreichs via Twitter mit. Michel kam als Spieler von Nantes auf 58 Einsätze mit der Nationalmannschaft und begann 1982 seine Trainerlaufbahn als Coach des Olympia-Teams, das er 1984 zur Goldmedaille führte.

Von 1984 bis 1988 war Michel französischer Nationaltrainer. Nach verpasster Qualifikation für die EM 1988 mit der «Tricolore» bedeutete ein 1:1 gegen Zypern in der Qualifikation für die WM 1990 das Ende seiner Ära. Danach war Michel als Nationaltrainer von Kamerun, Marokko und der Elfenbeinküste bei WM-Endrunden dabei. (zap/sda/apa)

We are saddened to hear about the death of legendary coach Henri Michel, a man who brought joy to thousands of fans around the world.



He guided 4 different sides to the World Cup as coach:

🇫🇷France in 1986 (🥉)

🇨🇲Cameroon in 1994

🇲🇦Morocco in 1998

🇨🇮Côte d'Ivoire in 2006 pic.twitter.com/VIFa3sFd8j — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 24. April 2018

