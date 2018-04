Sport-News

Guardiolas Kritik nach Bus-Attacke +++ Erste Ski-Titel für Simonet und Härri

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Pep Guardiola kritisiert Polizei

Pep Guardiola hat nach der Attacke auf den Teambus von Manchester City Vorwürfe gegen Polizei und Sicherheitskräfte in Liverpool erhoben. «Wir kommen hierher um Fussball zu spielen und verstehen so eine Situation nicht», sagte Guardiola nach der 0:3-Niederlage seines Teams im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Der Mannschaftsbus von Manchester war bei der Ankunft in Anfield am Mittwoch von Liverpool-Anhängern mit Flaschen und Rauchbomben beworfen worden.

«Mir hat gestern (vor dem Spiel) jemand gesagt, dass so etwas vielleicht passiert», sagte Guardiola und äusserte Unverständnis: «Normalerweise versucht die Polizei so etwas zu verhindern, wenn sie weiss, dass es passieren kann.» Der City-Coach erinnerte auch an den Bombenanschlag auf den Bus von Borussia Dortmund im vergangenen Jahr. «Nach allem, was in Dortmund vorgefallen ist, hab ich so etwas wirklich nicht erwartet.»

Premieren-Titel für Simonet und Härri

Bei den Schweizer Meisterschaften der Alpinen in Davos errangen Sandro Simonet und Vivianne Härri in der Kombination ihre jeweils ersten nationalen Titel bei der Elite.

Die Obwaldnerin Härri, vor einem Jahr Schweizer U18-Meisterin in der Abfahrt, setzte sich bei den Frauen um 1,79 Sekunden vor der Berner Oberländerin Natalie Hauswirth durch. Bronze ging an Chiara Bissig aus Grafenort. «Der Titel bedeutet mir unglaublich viel», sagte Härri nach ihrem überraschenden Sieg. Die 18-Jährige blickt aufgrund von Fussproblemen auf eine schwierige Saison zurück.

Nach dem Wettkampf der Männer liess sich der Bündner Sandro Simonet Gold umhängen. Der 22-Jährige, der vor einem Monat als Achter beim Weltcup-Slalom in Kranjska Gora überrascht hatte, verwies den Walliser Loïc Meillard um 22 Hundertstelsekunden auf Platz 2. Der Zentralschweizer Matthias Iten stand als Dritter auf dem Podest. (fox/sda)

Boris Becker lehnt Radikalreform für Davis Cup ab

Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker spricht sich gegen die vom Weltverband angestrebte Radikalreform des Davis Cups aus.

«Dieser Wettbewerb ist 125 Jahre alt und es hat seinen Grund, warum alle Topspieler irgendwann einmal den Davis Cup gewinnen wollen», sagte Becker in Valencia. Dort trifft die deutsche Mannschaft an diesem Wochenende in der imposanten Stierkampfarena auf Spanien mit dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal.

«Ich finde es fantastisch, hier in der Stierkampfarena zu spielen. Das kannst du mit Geld gar nicht wettmachen», sagte Becker. «Diese Atmosphäre, diese Leidenschaft - auch deswegen spielt Nadal, auch deswegen spielt Alexander Zverev. Das ist einmalig und deswegen würde ich diese Heim- und Auswärtsspiele nicht missen wollen.»

Der Weltverband ITF hatte im Februar einen Plan für einen sogenannten «World Cup of Tennis» der besten 18 Nationen vorgelegt, der ab 2019 jährlich innerhalb einer Woche am Ende der Tennis-Saison im November an einem Ort ausgetragen werden soll. Abgestimmt wird über den Vorschlag an der Generalversammlung im Herbst. (fox/sda)

Die Schweizer Curler reihen Sieg an Sieg

Nach der Serie von drei Niederlagen gelingt den Schweizer Curlern an der WM in Las Vegas eine noch längere positive Serie. Gegen Russland und Norwegen erringen sie die Siege Nummern 5 und 6.

Mit dem 7:6-Erfolg nach Zusatz-End gegen Russland und dem ebenfalls im Zusatz-End herausgeholten 8:6 gegen Norwegen sind die Chancen auf das Erreichen der Viertelfinals für Simon Gempeler, Raphael Märki, Enrico Pfister und Skip Marc Pfister vom CC Adelboden erheblich gestiegen. (fox/sda)

All the results from session 13 of the 361º World Men's Curling Championship 2018 in Las Vegas, United States#WMCC2018 #curling pic.twitter.com/1zJvNi3200 — World Curling (@worldcurling) 4. April 2018

Milan holt glückliches Derby-Remis gegen Inter

Inter Mailand hält Stadtrivale AC Milan weiter auf Distanz. Das «Derby della Madonnina» der beiden Mailänder Traditionsklubs endet 0:0, weil Inter-Goalgetter Mauro Icardi gleich zwei Topchancen ungenutzt lässt. Icardi, der bereits 24 Treffer auf seinem Konto hat, wurde davor wie Milans Patrick Cutrone ein Tor wegen Abseits aberkannt.

Durch das Remis bleibt das viertplatzierte Inter weiter acht Punkte vor den Rossoneri. Der Rückstand von Inter auf Tabellenführer Juventus Turin beträgt nach 30 Spielen bereits 19 Punkte. Die Partie des 27. Spieltags war nach dem Tod des italienischen Nationalspielers Davide Astori vom AC Florenz verschoben und nun nachgeholt worden. (pre)

Telegramm

Milan - Inter Mailand 0:0

77'512 Zuschauer.

Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Hajrovic trifft erstmals für Zagreb

Der frühere GC-Junior Izet Hajrovic, nach einem mehrjährigen Gastspiel in Bremen seit Ende Januar in der kroatischen Metropole beschäftigt, hat beim fünften Cupfinal-Vorstoss von Dinamo Zagreb in Folge eine massgebliche Rolle gespielt. Mit seiner Torpremiere führte der Bosnier den in der Liga topklassierten Rekordchampion zum 3:0 gegen den letztjährigen Double-Gewinner HNK Rijeka.

Hajrovics Teamkollege Mario Gavranovic spielte gegen seinen Ex-Klub durch und wurde in der 59. Minute verwarnt. In der Partie um die Trophäe trifft Dinamo Zagreb nun am 23. Mai auf Hajduk Split. (pre/sda)

Hockey-Nati im ersten WM-Test chancenlos

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer 2:5-Niederlage in Pribram gegen Tschechien in die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Dänemark (4. bis 20. Mai) gestartet. Die Tore für das Team von Trainer Patrick Fischer erzielten Yannick-Lennart Albrecht zum 1:3 (45.) und Killian Mottet zum 2:4 (54.) ganz frech. Für beide war es der erste Treffer im Nationaldress. Am Donnerstag treten die Schweizer erneut gegen Tschechien an.

Die Schweizer lagen bereits zur Spielmitte mit 0:3 in Rückstand. Dem dritten Gegentreffer ging ein haarsträubender Fehlpass von Reto Suri voraus. Danach steigerten sich die Gäste, doch auf die beiden Anschlusstreffer hatten die Tschechen stets die richtige Antowrt bereit.

In der Schlussphase riskierte Fischer alles, ersetzte Torhüter Joren van Pottelberghe bereits 3:34 Minuten vor dem Ende bei einer Strafe gegen die Osteuropäer durch einen sechsten Feldspieler. Es schaute jedoch nichts Zählbares heraus. Van Pottelberghe gab wie die Verteidiger Miro Zryd und Tobias Geisser sein Länderspiel-Debüt. (pre/sda)

Telegramm:

Tschechien - Schweiz 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Pribram. - 3856 Zuschauer.

Tore: 9. Galvas (Tomasek, Kaut) 1:0. 18 Horak 2:0. 27. Pavelka (Tomasek) 3:0. 45. Albrecht (Genazzi, Corvi/Strafe gegen Tschechien) 3:1. 54. (53:33) Hanzl (Kaut, Mosik/Ausschluss Lammer) 4:1. 54. (53:52) Mottet 4:2. 60. (59:26) Horak (Klok, Hrbas) 5:2.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Tschechien, 5mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Schweiz: van Pottelberghe; Loeffel, Genazzi; Frick, Paschoud; Geisser, Zryd; Riat, Corvi, Suri; Rossi, Vermin, Lammer; Wick, Albrecht, Ryser; Simion, Mottet.

Bemerkungen: Schüsse: Tschechien 27 (8-13-6); Schweiz 27 (4-11-12). - Powerplay-Ausbeute: Tschechien 1/5; Schweiz 1/4.

Wichser tritt zurück, bleibt aber in Winti

Nach 21 Saisons ist Schluss. Der 38-jährige Adrian Wichser beendet seine Profikarriere und übernimmt als Trainer die Nachwuchsabteilung beim Swiss-League-Verein EHC Winterthur.

Wichser machte bereits die ersten Schritte als Eishockeyspieler bei den Winterthurern. Noch im Juniorenalter erfolgte der Wechsel zum EHC Kloten. In der Saison 2002/03 zog er zum HC Lugano und wurde sogleich in der ersten Saison zum ersten Mal Schweizer Meister und auch bester Torschütze der Nationalliga A.

Ab dem Sommer 2005 erlebte der Stürmer sechs erfolgreiche Jahre im Hallenstadion. Mit den ZSC Lions feierte der 99-fache Internationale, der an fünf Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Spielen 2006 in Turin teilnahm, einen weiteren Meistertitel. Ab 2011 lief Wichser für die Rapperswil-Jona Lakers, ab 2014 für Hockey Thurgau und seit 2016 wieder für Winterthur auf. (pre/sda)

Ein Grosser tritt von der Bühne des Aktivsports ab. Adi Wichser beendet seine Aktivkarriere: https://t.co/vAFxfefhP8



Danke für alles Adi! pic.twitter.com/ZeWcqfl7uG — EHC Winterthur (@ehcwinterthur) 4. April 2018

Albasini sprintet knapp am Podium vorbei

Michael Albasini hat an der Baskenland-Rundfahrt seinen ersten Podestplatz der Saison knapp verpasst. Der Thurgauer Radprofi musste sich im Massensprint der 3. Etappe mit Rang 4 begnügen. Gewonnen wurde die Sprintankunft in Valdegovia vom Australier Jay McCarthy. Albasini hatte im Vorjahr ebenfalls im Sprint das zweite Teilstück der Baskenland-Rundfahrt gewonnen und damit den ersten von drei Saisonsiegen eingefahren

Im Gesamtklassement verteidigte der Franzose Julian Alaphilippe vor dem 19,4 km langen Einzelzeitfahren vom Donnerstag seine Führung. Der Gewinner der ersten beiden Etappen liegt unverändert acht Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic, der als ausgezeichneter Zeitfahrer gilt. (pre/sda)

Keine Sperre gegen Pouliot

Gegen den Kanadier Marc-Antoine Pouliot vom EHC Biel wird doch keine Sperre wegen Beinwegziehens gegen Grégory Hofmann ausgesprochen. Das entsprechende Verfahren wegen eines möglichen Vergehens aus Spiel 4 der Halbfinalserie (5:1 für Lugano; 2:2 in der Serie) wurde nach «eingehender Prüfung» eingestellt. (ram/sda)

Odermatt ist Abfahrts-Champ

Junioren-Weltmeister Marco Odermatt ist neuer Schweizer Meister in der Abfahrt. Er setzte sich in Davos 0,34 Sekunden vor Urs Kryenbühl durch. Bronze ging an Stefan Rogentin.

Mehrere Cracks verzichteten auf eine Teilnahme. So war weder Weltmeister Beat Feuz am Start noch Ex-Weltmeister Patrick Küng. (ram)

Schweizer wieder am Deutschland-Cup

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam spielt laut Angaben des deutschen Verbandes (DEB) im November wieder am Deutschland Cup mit. Gespielt wird am Donnerstag, Samstag und Sonntag zwischen dem 8. und 11. November.

Das Turnier wird nicht mehr wie zuletzt in München oder Augsburg ausgetragen, sondern in Krefeld. Neben dem Gastgeber und der Schweiz nimmt auch die Slowakei wieder teil, dazu schickt Russland eine Auswahl. Der Schweizer Verband wollte die Teilnahme noch nicht definitiv bestätigen, da die Verträge noch nicht unterzeichnet sind. (ram/sda)

40. Double-Double für Capela

Die Houston Rockets kommen in der NBA zu einem ungefährdeten Heimsieg gegen Washington (120:104). Clint Capela gelingt dabei das 40. Double-Double der Saison. Der Genfer liess sich 21 Punkte und 10 Rebounds notieren. (ram/sda)

Curler siegen spektakulär

In einem aufwühlenden Spiel haben die Schweizer Curler um Skip Marc Pfister an der WM in Las Vegas gegen Südkorea 12:11 gewonnen. Zwei Ends vor Schluss lagen sie vermeintlich entscheidend 8:11 zurück.

Simon Gempeler, Raphael Märki, Enrico Pfister und Marc Pfister vom CC Adelboden glichen ihre Bilanz in der Round Robin des WM-Turniers mit dem dritten Sieg in Serie auf 3:3 aus. Sie haben nunmehr gute Aussichten, in die Viertelfinals zu gelangen. Hierfür müssen sie die Vorrunde unter den besten sechs der 13 Teams abschliessen. (ram/sda)

GC-Leihgabe Kamberi erzielt Hattrick

Der von den Grasshoppers ausgeliehene Stürmer Florian Kamberi erzielte in der schottischen Meisterschaft für Hibernian Edinburgh beim 3:1 gegen Hamilton alle drei Tore seiner Mannschaft. Der 23-jährige ehemalige Schweizer U21-Internationale hat für den Tabellenvierten in acht Partien nun sechsmal getroffen. Leider stehen uns von diesem Spiel keine Bilder zur Verfügung. (abu/sda)

FT| #HIBS 3-1 HAM



🇨🇭🇨🇭🇨🇭



It's a Swiss treble for the Hibees as Florian Kamberi nets his first Hibs hattrick to claim all three points at Easter Road — Hibernian FC (@HibsOfficial) April 3, 2018

Saisonende für Oltens Marco Truttmann

Der EHC Olten muss für den Rest der Saison auf Marco Truttmann verzichten. Der Stürmer schied am Ostermontag bei der 1:3-Niederlage im Playoff-Final der Swiss League bei den Rapperswil-Jona Lakers nach einem ungeahndeten Check verletzt aus. Unglücklicherweise wurde der Stürmer genau an jener Stelle getroffen, an der er sich vor vier Monaten hatte operieren lassen müssen.

Der EHC Olten liegt in der Finalserie mit 1:2 im Hintertreffen und hat am Mittwoch (19.45 Uhr) daheim die Möglichkeit, gegen den Qualifikations- und Cupsieger wieder auszugleichen. (abu/sda)

