Hamilton fährt in Australien überlegen auf Pole +++ Hiller für Schwalbe gebüsst

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Hiller für Schwalbe gebüsst

Biels Goalie Jonas Hiller ist für das Vortäuschen eines Fouls mit 2000 Franken gebüsst worden. Die geahndete Schwalbe datiert aus dem dritten Playoff-Viertelfinalspiel vom 14. März zuhause gegen den HC Davos. Hiller hatte sich bereits am Tag danach auf den sozialen Medien für sein Verhalten reuig gezeigt. (pre/sda)

Collenberg wechselt zum HC Thurgau

Franco Collenberg setzt seine Karriere in der Swiss League fort. Der 32-jährige Verteidiger mit der Erfahrung von über 650 Spielen in der höchsten Schweizer Liga wechselt auf die kommende Saison hin von Ambri-Piotta zum HC Thurgau. Der Bündner unterschrieb mit den Thurgauern einen Vertrag über zwei Jahre.

Für eine Saison wechselt von La Chaux-de-Fonds der Schwede Adam Rundqvist zum HCT. Der Verteidiger ist im Besitz der Schweizer Lizenz. Dazu stossen mit dem 19-jährigen Verteidiger Nico Engler (Elite-A Kloten) und dem 20-jährigen Stürmer Janik Loosli (Elite-A SC Bern) zwei junge Spieler auf die nächste Saison zu den Thurgauern. (pre/sda)

Kadernews vom HC Thurgau!

Kadernews vom HC Thurgau!

Hamilton fährt überlegen auf die Pole

Lewis Hamilton sichert sich im Qualifying für den GP von Australien die Pole-Position mit deutlichem Vorsprung. Der Weltmeister im Mercedes entschied den Kampf um den besten Startplatz für das erste Saisonrennen mit 66 Hundertsteln Vorsprung vor Kimi Räikkönen im Ferrari für sich. In der zweiten Reihe werden Räikkönens Teamkollege Sebastian Vettel und Max Verstappen im Red Bull Aufstellung nehmen.

Hamilton startet zum fünften Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt im Albert Park von ganz vorne. Seinen Rekord an Pole-Positions baute der Titelhalter auf 73 aus. Für Valtteri Bottas im anderen Mercedes endete die Zeitenjagd nach einem Dreher mit einem heftigen Einschlag in der Streckenabschrankung und mit einem entsprechend beschädigten Auto.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo Sauber schieden nach der ersten Tranche des Qualifyings aus. Marcus Ericsson und Charles Leclerc blieben die Startplätze 17 beziehungsweise 18. (pre/sda)

TOP TEN



TOP TEN

HAM

RAI

VET

VER

RIC

MAG

GRO

HUL

SAI

BOT



##Quali #AusGP #F1

Curry schon wieder verletzt

Die Golden State Warriors und besonders ihr Superstar Stephen Curry werden das Verletzungspech nicht los. Zwar führt der Captain den NBA-Champion beim Comeback zum Sieg, er verletzt sich aber erneut. Curry zog sich im dritten Viertel bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Center JaVale McGee eine Zerrung am Innenband im linken Knie zu. Eine MRI-Untersuchung am Samstag soll weitere Erkenntnisse über das Ausmass der Verletzung liefern.

Obwohl er die Partie nicht beenden konnte, war Curry beim 106:94-Heimsieg gegen die Atlanta Hawks mit 29 Punkten der beste Werfer seines Teams. Der ersatzgeschwächte Titelverteidiger belegt in der Western Conference hinter den Houston Rockets (mit dem Schweizer Clint Capela) den 2. Rang. Mit Kevin Durant, Draymond Green und Klay Thompson fallen bei den Warriors aktuell drei Topspieler verletzt aus. (pre/sda)

Saisonende für Thuns Costanzo nach Kreuzbandriss

Der FC Thun muss im Kampf gegen den Abstieg auf Mittelfeldspieler Moreno Costanzo verzichten. Der 30-jährige Routinier hatte sich am Donnerstag im Training das Kreuzband gerissen und fällt rund ein halbes Jahr aus. Als Zweitletzte mit nur einem Punkt Reserve auf Sion befinden sich die Berner Oberländer in der Super League mitten im Abstiegskampf.

Mit Costanzo fehlt den Thunern in den entscheidenden Wochen ein Spieler, der einiges an Erfahrung im Kampf gegen die Relegation mitbringt. In diesem blieb der Ostschweizer jedoch zuweilen glücklos: Sowohl mit St. Gallen als auch in Aarau und Vaduz konnte Costanzo den Abstieg nicht verhindern. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Sperren und Busse gegen Sciaroni und Kienzle

Ambri-Piotta muss zu Beginn der neuen Saison auf Lorenz Kienzle verzichten. Der 29-jährige Allrounder, der auf die neue Saison hin von Fribourg-Gottéron zu den Leventinern stossen wird, wurde wegen eines Stockschlags gegen Luganos Jani Lajunen im fünften Playoff-Viertelfinal-Spiel vom Dienstag für drei Partien gesperrt. Zudem büsste die Swiss Ice Hockey Federation Kienzle mit 5230 Franken.

Auch der zum SC Bern wechselnde Gregory Sciaroni verpasst auf Grund einer Sperre den Auftakt in die neue Saison. Der Stürmer des HC Davos muss wegen seines Crosschecks gegen den Bieler Mauro Dufner im fünften Viertelfinal am Dienstag vier Spiele aussetzen und eine Busse von 6400 Franken bezahlen. Eine Spielsperre hat Sciaroni am Donnerstag gegen Biel (2:5) bereits abgesessen. (zap/sda)

Leipzigs Keita muss 250'000 Euro zahlen

RB Leipzigs Mittelfeldstar Naby Keita kommt eine Führerschein-Affäre teuer zu stehen. Der 23-Jährige muss eine Busse von 250'000 Euro zahlen, wie der Präsident des Leipziger Amtsgerichts am Freitag der Deutschen Presse-Agentur dpa bestätigte.

Keita soll Anfang Dezember 2016 und sechs Wochen später gefälschte Führerscheine aus seiner Heimat Guinea vorgelegt haben. Laut des sächsischen Landeskriminalamtes soll es sich um Totalfälschungen gehandelt haben. Keitas Anwalt hatte im vergangen November noch Einspruch gegen den Strafbefehl wegen Urkundenfälschung eingelegt.

Bereits im Februar war Keita wegen dieses Vergehens zu einer Geldstrafe von 415'000 Euro verurteilt worden. Gegen die Höhe hatte Keitas Anwalt nun erfolgreich Einspruch eingelegt. Damit kommt der Internationale aus Guinea, der im Sommer zu Liverpool wechseln wird, um einen öffentlichen Prozess herum. (zap/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Häcki auf Rang 8

Biathletin Lena Häcki sorgt für das Schweizer Bestresultat im Sprint im russischen Tjumen. Dank fehlerfreiem Schiessen klassierte sie sich auf Rang 8. Im Weltcup war Häcki nur einmal noch besser, als sie im vergangenen Winter in Östersund Vierte wurde.

Der Sieg ging in einem Kopf-an-Kopf-Duell an Daria Domratschewa. Die Weissrussin setzte sich um 1,2 Sekunden vor Kaisa Mäkärainen aus Finnland durch. (ram)

Bild: EPA/COMPIC

Zwei Spielsperren für Nef

Alain Nef ist vom stellvertretenden Disziplinarrichter der Swiss Football League nachträglich für zwei Partien gesperrt worden. Der FCZ-Verteidiger beging gegen YB eine Unsportlichkeit gegenüber Roger Assalé.

Nef stand kurz vor der Ausführung eines YB-Einwurfs seinem Gegenspieler im eigenen Strafraum auf den Fuss. Weil die Schiedsrichter die Aktion weder gesehen noch bemerkt hatten, wurde eine nachträgliche Sanktion möglich. Der Entscheid kann innert zwei Tagen angefochten werden. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Bolt mit Reggae-Rhythmen beim BVB-Training

Der achtmalige Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat am Freitagmorgen zum zweiten Mal mit den Profis von Borussia Dortmund trainiert.

Der 31-jährige Jamaikaner absolvierte unter dem Applaus der 1409 Besucher am BVB-Trainingsgelände in Dortmund-Brackel und unter Reggae-Rhythmen zunächst eine lockere Laufeinheit, Dehnungsübungen und einige Ballpassagen mit Mario Götze und Nuri Sahin. Tags zuvor hatte der Jamaikaner bereits hinter verschlossenen Türen mit dem Team trainiert. (ram/sda/dpa)

Wenn dich der schnellste Mann der Welt im Training tunnelt - Usain Bolt beim BVB. pic.twitter.com/6MNFhRyC8U — Sportschau (@sportschau) 23. März 2018

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

