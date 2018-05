Sport-News

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Hamilton in Katalonien auf der Pole

Lewis Hamilton nimmt den Grand Prix von Spanien am Sonntag (15.10 Uhr) vom besten Startplatz aus in Angriff. Der viermalige Weltmeister aus England verweist im Qualifying in Montmeló nördlich von Barcelona seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas um 0,040 Sekunden auf Platz 2. Für Sebastian Vettel im Ferrari resultiert nur der 3. Rang.

Die Fahrer von Alfa Romeo Sauber-Ferrari klassierten sich in der Zeitenjagd in Katalonien in den Rängen 14 und 17. Der Monegasse Charles Leclerc stiess dabei zum zweiten Mal in Folge in den zweiten Qualifying-Teil vor und egalisierte sein Bestergebnis, das er vor zwei Wochen in Baku aufgestellt hatte. Drei Positionen hinter dem 20-Jährigen reihte sich dessen schwedischer Teamkollege Marcus Ericsson ein. (pre/sda)

The championship leader takes his second pole of 2018 💪



Will he be able to extend his lead in the standings tomorrow? 🤔#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/9Ee9Na6oHY — Formula 1 (@F1) 12. Mai 2018

OL-Frauen-Staffel holt EM-Gold

Die Frauen-Staffel mit Judith Wyder, Elena Roos und Julia Gross sicherte der Schweiz die fünfte Goldmedaille an den Heim-Europameisterschaften im Tessin. Silber und Bronze gingen an Schweden respektive Dänemark.

Die Schweizerinnen feierten ungefährdet den Titel. Die grössten Konkurrentinnen kamen aus dem eigenen Land, erreichte doch Schweiz 2 mit Paula Gross, Simona Aebersold und Sarina Jenzer das Ziel als Zweite. Für die EM-Wertung zählt allerdings nur die bestklassierte Mannschaft einer Nation. (pre/sda)

Bild: TI-PRESS

Konditionstrainer Walker verlässt Basel

Der FC Basel verliert mit Marco Walker einen langjährigen Mitarbeiter. Der Konditionstrainer und Assistent verlässt die Basler nach Saisonende. Wie der FCB in einer Mitteilung schreibt, sucht Walker eine neue Aufgabe, bei der er mehr Verantwortung übernehmen kann.

Der 48-Jährige besitzt eine UEFA-Pro-Lizenz und wäre durch diese befähigt, ein Super-League-Team als Cheftrainer zu betreuen. Walker, der bereits als Spieler bei Basel unter Vertrag gestanden hatte, war seit 2005 in verschiedenen Trainer-Funktionen im FCB tätig. (pre/sda)

Der FCB-Konditions- und Assistenztrainer, Marco Walker, hat in mehreren Gesprächen mit Sportdirektor Marco Streller und Cheftrainer Raphael Wicky gemeinsam entschieden, den FCB per Ende Saison zu verlassen.

👉 Alle Infos, jetzt unter: https://t.co/Y5Itjni5OI#FCBasel1893 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 12. Mai 2018

Kambundji überzeugt als Fünfte in Schanghai

Mujinga Kambundji überzeugt beim Diamond-League-Meeting in Schanghai über 200 m als Fünfte. Die 25-jährige Bernerin wird in einem stark besetzten Feld in 22,72 Sekunden gestoppt, womit sie drei Zehntelsekunden über ihrer persönlichen Bestleistung über die halbe Bahnrunde bleibt.

Den Sieg sichert sich auf überlegene Weise Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas in 22,06 Sekunden. Die letztjährige WM-Dritte verweist bei leichtem Gegenwind die niederländische Weltmeisterin Dafne Schippers (22,34) und die Jamaikanerin Shericka Jackson (22,36) auf die weiteren Podestplätze. (pre/sda)

Washington startet mit Auswärtssieg im Playoff-Halbfinal

Die Washington Capitals starten wie gewünscht in die Playoff-Halbfinalserie gegen Tampa Bay. Das erste Spiel der Best-of-7-Serie gewinnt Washington auswärts 4:2.

Nachdem die Washington Capitals in den Playoff-Viertelfinals der NHL die Titelregentschaft des zuletzt zweimaligen Stanley-Cup-Siegers Pittsburgh vorzeitig beendet hatten, starteten sie mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Halbfinal-Serie gegen die Tampa Bay Lightning. Noch keine zwei Drittel waren gespielt, da war die Frage nach dem Sieger bereits geklärt.

Washingtons Lars Eller hatte in der 27. Minute mit dem Treffer zum 4:0 den Weg zum Sieg endgültig geebnet. Tampa Bay zeigte im Schlussdrittel durch die Tore von Steven Stamkos (44.) und Ondrej Palat (54.) zwar noch eine entsprechende Reaktion, mehr als Resultatkosmetik betrieben sie damit indes aber nicht. Das zweite Spiel dieser Serie findet in der Nacht auf Montag wiederum in Tampa statt.

Zum ersten Mal seit 20 Jahren stehen die Capitals wieder einmal in den Playoff-Halbfinals. (sda)

Bild: AP/AP

Wawrinkas Comeback gegen Steve Johnson

Stan Wawrinka steht bei seinem Comeback nach drei Monaten vor einer schwierigen Aufgabe. In der 1. Runde des Masters-1000-Turniers in Rom trifft er nächste Woche auf Steve Johnson (ATP 55). Der Amerikaner spielte seit seinem Turniersieg Mitte April in Houston nicht mehr und heiratete in dieser Zeit. Wawrinka gewann beide bisherigen Duelle ohne Satzverlust.

In diesem Jahr spielte er nach seinen beiden Knieoperationen allerdings erst vier Turniere (3 Siege, 4 Niederlagen). Wenn er die 1. Runde übersteht, würde der auf Platz 25 des ATP-Rankings zurückgefallene Wawrinka auf den als Nummer 10 gesetzten Spanier Pablo Carreño Busta treffen. (sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Olympique Marseille muss auf die Europa League hoffen

Olympique Marseille hat es in der französischen Liga verpasst, im Dreikampf mit Lyon und Monaco um einen Champions-League-Startplatz vorzulegen. Der Europa-League-Finalgegner von Atlético Madrid kam trotz früher Zweitore-Führung in Guingamp nicht über ein 3:3 hinaus.

Bis zur 14. Minute legte Olympique durch Valère Germain (2.) und Topskorer Florian Thauvin den vermeintlichen Grundstein zum Erfolg, musste nach dem Platzverweis gegen Goalie Steve Mandanda in der 66. Minute und am Schluss dann aber doch froh sein, noch einen Punkt aus dem Stade du Roudourou entführt zu haben. Clemént Grenier (42./52.) mit einer Doublette und Jimmy Briand (70.), der nach Mandandas Foulspiel den zweiten Penalty für Guingamp verwandelte, lenkten die Partie zwischenzeitlich in die Bahnen des Heimteams. Dies blieb jedoch nicht die letzte Wendung. Neun Minuten vor Schluss glich Thauvin durch sein 22. Saisontor für Marseille wieder aus.

Dennoch dürfte für das Team von Rudi Garcia der Weg in die Champions League nur noch über den Titelgewinn in der Europa-League zu schaffen sein. In der Ligue 1 liegt Marseille bei einem Spiel mehr punktgleich hinter Monaco auf dem 4. Platz. (sda)

Dani Alves verpasst WM in Russland

Der WM-Auftaktgegner der Schweizer Nationalmannschaft muss einen gewichtigen Ausfall wegstecken. Brasilien wird an der WM in Russland ohne Aussenverteidiger Dani Alves auskommen müssen.

Der 35-Jährige verletzte sich im französischen Cupfinal mit Paris Saint-Germain am Dienstag am Knie und wird bis zur WM nicht rechtzeitig wieder fit. Der brasilianische Teamarzt Rodrigo Lasmar untersuchte Alves in Paris und entschied, dass eine Operation des Knies des Verteidigers doch notwendig sei. Der 35-Jährige hat 107 Länderspiele bestritten und ist einer der Captains der «Seleçao».

Erster WM-Gegner Brasiliens ist am 17. Juni in Rostow die Schweiz. Der Ausfall von Dani Alves bedeutet eine gravierende Schwächung für den fünffachen Weltmeister. Er ist nicht nur ein guter Kumpel von Superstar Neymar, dessen Teilnahme ebenfalls noch nicht sicher ist, Brasilien hat auf seiner Position als rechter Aussenverteidiger auch kaum gleichwertige Alternativen. Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City) oder Rafinha (Bayern München) verfügen bei weitem nicht über die gleiche Klasse und Ausstrahlung wie Dani Alves. (sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Les Herbiers steigt in 4. Liga ab

Nur drei Tage nach der 0:2-Niederlage im Cupfinal gegen den grossen Favoriten Paris Saint-Germain muss Les Herbiers eine schwere Enttäuschung verkraften. Eine 1:4-Niederlage am letzten Spieltag in Béziers besiegelte den Abstieg der Westfranzosen in die 4. Liga. Bereits ein Punktgewinn hätte Les Herbiers zum Klassenerhalt gereicht. (sda)

Bild: EPA/EPA

Sam Bennett schlägt Viviani

Die 7. Etappe des Giro d'Italia wird zur Beute des Iren Sam Bennett. Er feiert in Praia a Mare den grössten Sieg seiner Karriere. Im Massensprint setzt er sich gegen den zweifachen Etappensieger Elia Viviani durch. Die Maglia Rosa des Leaders der Italien-Rundfahrt trägt weiter der Brite Simon Yates. (ram)

Kein neuer Spieler-Vertrag für Holden

Der EV Zug und dessen Farmteam EVZ Academy verzichten auf eine Verlängerung des Spielervertrages mit dem 40-jährigen Stürmer Josh Holden. Die Zentralschweizer möchten Holden laut «Luzerner Zeitung» in der Organisation halten. Aber selbst für eine Anstellung als Junioren-Trainer würde laut Klub-Angaben Holden den Schweizer Pass benötigen, auf den der Kanadier aber immer noch wartet.

Holden spielt seit 13 Jahren in der Schweiz und kam 2008 von Langnau in die Zentralschweiz. Für das National-League-Team von Zug hat der Center seither in 491 Meisterschaftsspielen 455 Skorerpunkte erzielt (185 Tore, 275 Assists). In der letzten Saison kam Holden auf 36 Punkte in 31 Swiss-League-Spielen sowie fünf Punkte in 19 National-League-Partien. (ram/sda)

