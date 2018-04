Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Hamilton mit Bestzeit im China-Training +++ Laaksonen in Houston von Isner gestoppt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bestzeit für Hamilton, Sauber schwach

Lewis Hamilton fährt im ersten Training für den GP von China die klar beste Rundenzeit. Der Weltmeister führt das Klassement mit über drei Zehnteln Vorsprung vor Kimi Räikkönen im Ferrari an, obwohl er im Gegensatz zum Finnen und zu dessen Teamkollegen Sebastian Vettel den Reifen der weichsten Mischung noch nicht eingesetzt hat. Der Deutsche, der die ersten zwei GP des Jahres gewonnen hat, büsste als Sechster über acht Zehntel auf Hamilton ein.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo Sauber, Charles Leclerc und Marcus Ericsson, belegten die Plätze 17 und 19. Auch der Monegasse und der Schwede setzten die weichste Reifenmischung noch nicht ein. (pre/sda

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP1)@LewisHamilton tops the first session of the weekend in Shanghai 💪#F1 #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/q1RQcrOqHX — Formula 1 (@F1) 13. April 2018

Laaksonen von Isner gestoppt

Henri Laaksonen (ATP 143) scheitert beim Sandplatzturnier in Houston in der zweiten Runde am topgesetzten Amerikaner John Isner. Der 26-jährige Schaffhauser verlor gegen die Weltnummer 9 in 66 Minuten mit 4:6 und 2:6.

Isner schaffte den Gewinn des ersten Satzes mit dem Break zum 6:4. Im zweiten Satz realisierte er den ersten Service-Durchbruch zum 2:0 und machte den Sieg mit dem zweiten Break zum 6:2 perfekt. Der Schweizer stand in Houston erstmals in diesem Jahr überhaupt im Hauptfeld auf der ATP-Tour. Dabei besiegte er in der Startrunde den neun Plätze schlechter klassierten Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown. (pre/sda)

John Isner notches his *EIGHTH* straight match win, defeating Henri Laaksonen 6-4 6-2.



He sets up a QF showdown with fellow American and good friend Steve Johnson. #USClay pic.twitter.com/t5t00f9XXd — US Men's Clay Court (@mensclaycourt) 13. April 2018

Kovac neuer Bayern-Trainer?

Der Nachfolger von Jupp Heynckes beim deutschen Meister Bayern München soll Niko Kovac heissen. Das berichten übereinstimmend «Kicker», «Bild» und «Sport-Bild». Der frühere kroatische Nationalspieler Kovac ist momentan Trainer von Eintracht Frankfurt.

«Dazu gibt es keinen Kommentar von uns, weil uns nichts davon bekannt ist, dass das so ist», sagte ein Eintracht-Sprecher auf dpa-Anfrage. Von den Münchnern gab es zu der Personalie zunächst keine Bestätigung. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

Kein Sieger in Rapperswil

Das Challenge-League-Nachtragsspiel zwischen zwei Teams aus dem Kanton St.Gallen endet zwischen Rapperswil-Jona und Wil 1:1. Mit dem Aufstieg haben beide nichts mehr zu tun, Wohlen steht als Absteiger längst fest.

Beide Treffer fielen kurz vor der Pause. Kenzo Schällibaum brachte die Wiler nach 40 Minuten in Führung, nur vier Minuten später glich sie Aldin Turkes aus. Um ein Haar hätte Wil dennoch drei Punkte mitgenommen, doch Ex-Nationalspieler Johan Vonlanthen traf drei Minuten vor dem Ende nur die Latte. (ram)

Südamerika will WM 2022 mit 48 Teams

Der südamerikanische Fussballverband CONMEBOL will die geplante Ausweitung der WM auf 48 Teilnehmer um vier Jahre vorziehen. Schon in Katar sollen 2022 so viele Mannschaft um den Titel spielen. Geplant ist die Aufstockung erst für die WM 2026.

Südamerika erhält dannzumal sechs fixe Startplätze für seine zehn Mitgliedsländer. Ob der Vorstoss erfolgreich sein wird, scheint fraglich. Katar müsste 80 statt 64 Partien ausrichten und weil das Turnier im Winter stattfindet, dauert es bloss 28 Tage. (ram)

Bild: EPA

Golubic scheitert früh

Viktorija Golubic (WTA 107) scheiterte an den Ladies Open in Lugano in der Startrunde. Die 25-jährige Zürcherin unterlag der 17 Plätze schlechter klassierten Danka Kovinic in gut zweieinhalb Stunden 6:7 (6:8), 6:3, 4:6 und wartet damit weiterhin auf ihren ersten Sieg auf WTA-Stufe in diesem Jahr.

Die Niederlage gegen die Qualifikantin aus Montenegro ist besonders ärgerlich, weil Golubic sowohl im ersten (5:3) als auch im dritten Satz (2:0) mit einem Break führte. Stefanie Vögele ist damit die einzige Schweizerin in der 2. Runde des WTA-Turniers in Lugano. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Taulant Xhaka fällt mit Knieverletzung aus

Der FC Basel muss auf unbestimmte Zeit auf Mittelfeldspieler Taulant Xhaka verzichten. Der 27-jährige albanische Nationalspieler erlitt gegen den FC Zürich einen Teilriss am Innenband des rechten Knies und musste deshalb nach 81 Minuten ausgewechselt werden. Xhaka ist beim FCB unbestrittener Stammspieler. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

«Robbéry» bleiben in München

Bayern München wird gemäss verschiedenen Medienberichten die auslaufenden Verträge mit dem Franzosen Franck Ribéry und dem Niederländer Arjen Robben um eine Saison verlängern. Der 35-jährige Ribéry war im Sommer 2007 für 30 Millionen Euro von Olympique Marseille nach München gewechselt, der 34-jährige Robben kam 2009 für 24 Millionen Euro von Real Madrid. Beide wurden bei den Bayern Leistungsträger und Publikumslieblinge.

Ribéry wurde mit den Münchnern achtmal deutscher Meister, fünfmal Cupsieger und 2013 Champions-League-Sieger. Bei einem weiteren Erfolg in der kommenden Saison wäre der Franzose die alleinige Nummer 1 in der Bundesliga vor Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger. (ram/sda)

Bild: dpa

Vögele in Lugano im Achtelfinal

Die Schweizerin Stefanie Vögele (WTA 119) erreichte beim WTA-Turnier in Lugano souverän die Achtelfinals. Die 28-jährige Aargauerin gewann die am Mittwoch abgebrochene Erstrundenpartie gegen die 20 Plätze schlechter klassierte Polin Magdalena Frech 6:3, 6:3.

Auch am Donnerstag mussten sich die beiden dreieinhalb Stunden gedulden, ehe der Regen soweit nachgelassen hatte, dass sie auf den Platz konnten. Zwischenzeitlich war sogar die Verlegung in die Halle erwägt worden, die Geduld wurde aber schliesslich mit einem Spiel im Freien belohnt.

In ihrem ersten Spiel in diesem Jahr auf Sand schaffte Vögele im zweiten Satz, der beim Stand von 1:0 abgebrochen worden war, das einzige Break zum 5:3. Im Achtelfinal trifft sie am Freitag auf die als Nummer 6 gesetzte Französin Alizé Cornet (WTA 35). (pre/sda)

Revierderby sorgt für 250 Spielverschiebungen

Die Ansetzung des Bundesliga-Revierderbys zwischen Schalke und Borussia Dortmund auf den Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) sorgt bei den Amateurvereinen in der Region für Verdruss.

Rund 250 Spiele – fast 75 Prozent in der Region – wurden verlegt. Grund: Die Verantwortlichen der unterklassigen Vereine befürchten, dass die Zuschauer ausbleiben. Spiele in der Ober- oder Kreisliga locken die meisten Fans am Sonntagnachmittag an. (pre/sda)

Am Sonntag ist es wieder soweit: das #Revierderby steht an 🤯

Wir zeigen euch, auf welche Duelle es bei #S04BVB ankommen wird ➡️https://t.co/kryXxoQ4QG pic.twitter.com/xRgavJFqks — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 12. April 2018

Biathlon-Präsident soll 65 Dopingfälle vertuscht haben

Der Norweger Anders Besseberg, Präsident des Internationalen Biathlon-Verbandes (IBU), hat wegen der Doping-Vorwürfe sein Amt vorläufig niedergelegt. Dies nachdem die norwegische Zeitung «Verdens Gang» am Donnerstag berichtet hatte, dass er in seiner Funktion seit dem Jahr 2011 exakt 65 Dopingfälle von russischen Athleten verschwiegen haben soll und gegen ihn und seine deutsche Generalsekretärin Nicole Resch läuft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

«Ich hoffe, die Sache ist bis dahin aus der Welt», sagte Besseberg, der alle Vorwürfe zurückweist. «Dass ich von den Russen Geld bekommen haben soll, um Dopingproben zu vertuschen, das kann ich klar und deutlich verneinen.» Am Mittwoch hatte sich die französische Tageszeitung «Le Monde» berichtet, wonach sich Russland das Schweigen der IBU erkauft haben könnte, um Dopingfälle zu vertuschen. «Ich denke, wir haben uns an die Regeln gehalten», sagte Besseberg im norwegischen Rundfunk. «Aber ich kann mich nicht dazu äussern, wie die Ermittler diese Angelegenheit sehen.» Er habe nichts zu verbergen. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Ryser gibt WM-Forfait

Sven Ryser fällt für die WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) verletzt aus. Der Stürmer des Lausanne HC leidet an Rückenproblemen und ist aus dem Trainingslager des Nationalteams in Lausanne abgereist. Der 27-jährige Zürche rverletzte sich letzte Woche im zweiten WM-Vorbereitungsspiel in Pribram gegen Tschechien (1:4).

Nationaltrainer Patrick Fischer verzichtete auf eine Nachnomination für die beiden Länderspiele in dieser Woche gegen Weissrussland. Das Schweizer Nationalteam tritt damit am Freitag in La Chaux-de-Fonds und am Sonntag in Lausanne nur mit elf Stürmern sowie zwei Torhütern und acht Verteidigern an. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Schweiz klettert im FIFA-Ranking auf Rang 6

Die Schweiz hat in der neusten FIFA-Weltrangliste dank den Siegen in Griechenland (1:0) und gegen Panama (6:0) zwei Ränge gut gemacht und liegt neu auf dem 6. Rang. Besser klassiert war die SFV-Auswahl erst zweimal im August 1993 unter Trainer Roy Hodgson im 3. Rang und im letzten Sommer unter dem aktuellen Coach Vladimir Petkovic im 5. Rang.

Um ebenfalls zwei Plätze verbesserte sich Belgien auf Kosten von Portugal und Argentinien in den 3. Rang hinter Deutschland und dem Schweizer WM-Gegner Brasilien. Auf Rang 20 abgerutscht ist Italien.

Die Klassierungen der weiteren zwei Schweizer WM-Gegner an der Endrunde in Russland sind 25 (Costa Rica) und 35 (Serbien). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Rockets treffen in den Playoffs auf die Timberwolves

Für die Houston Rockets endet die Regular Season mit einer Enttäuschung. Die ohne zahlreiche Stammspieler angetreten Texaner verlieren bei den Sacramento Kings das letzte Spiel vor den NBA-Playoffs 83:96.

Nachdem die Rockets tags zuvor in Los Angeles Luc Mbah a Moute mit einer Schulterverletzung verloren hatten, wollte Houstons Coach Mike D'Antoni im letzten Spiel der Qualifikation keine zusätzlichen Risiken mehr eingehen und schonte zahlreiche Stammspieler. So kam neben Superstar James Harden (mit 30,4 Punkten der beste Werfer der Qualifikation) und Chris Paul auch der Schweizer Clint Capela beim besten Team der Regular Season nicht zum Einsatz. Trotz 31 Punkten von Gerald Green konnten die Texaner die 17. Niederlage im 82. Saisonspiel nicht verhindern.

In der ersten Playoff-Runde treffen die Houston Rockets auf die Minnesota Timberwolves. Das Team aus Minneapolis hat sich in einem Hitchcock-Finale das letzte Playoff-Ticket gesichert. Minnesota setzte sich im Direktduell mit den Denver Nuggets 112:106 nach Verlängerung durch. (pre/sda)

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo