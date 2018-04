Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Hannover und Schwegler holen wichtige drei Punkte +++ PSG nur mit Remis

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Hannover 96 verschafft sich Luft

Hannover 96 hat seine Negativserie beendet und einen wichtigen Schritt in Richtung Bundesliga-Erhalt gemacht. Die 96er, bei denen Pirmin Schwegler in den Schlussminuten zum Einsatz kam, gewannen zum Auftakt des 29. Spieltags 2:1 gegen Werder Bremen und bauten ihr Polster auf den Relegationsrang vorübergehend auf neun Punkte aus.

Vor 49'000 Zuschauern im ausverkauften Hannoveraner Stadion erzielten Martin Harnik (17.) und Felix Klaus (42.) die Tore für das Team von Trainer André Breitenreiter, das nach zuletzt fünf Niederlagen nacheinander erstmals seit Februar wieder als Sieger vom Feld ging. Ishak Belfodil traf für Werder (74.).

Werder hatte aus den vergangenen fünf Partien 13 Zähler geholt und unter der Woche den Vertrag mit Trainer Florian Kohfeldt bis 2021 verlängert. Die zaghaften Träume von Europa dürften für den Erfolgscoach und sein Team nach der Auswärtsniederlage endgültig beendet sein.

Hannover 96 - Werder Bremen 2:1 (2:0). - 49'000 Zuschauer.

Tore: 17. Harnik 1:0. 42. Klaus 2:0. 74. Belfodil 2:1. - Bemerkung: Hannover mit Schwegler (ab 86). (sda)

PSG vermeidet Niederlage in extremis

Paris Saint-Germain verhinderte in Saint-Etienne die erste Niederlage seit dem 21. Januar (1:2 in Lyon) und zuletzt neun Siegen in Serie in extremis. In der zweiten Minute der Nachspielzeit lenkte Saint-Etiennes Mathieu Debuchy eine Flanke ins eigene Tor ab.

Das Remis bedeutet, dass der PSG noch nicht an diesem Wochenende den Meistertitel feiern kann. Bei einem Spiel mehr beträgt der Vorsprung auf Monaco sechs Spiele vor Schluss 17 Punkte Vorsprung. Dennoch werden sie in Paris mit dem Punkt glücklich sein. 14 Minuten nach Remy Cabellas 1:0 wehrte PSG-Goalie Alphonse Areola einen Foulpenalty Cabellas ab – und ab der 41. Minute und einer Gelb-Roten Karte gegen Presnel Kimpembe agierte der designierte Meister nur noch zu zehnt.

Saint-Etienne - Paris Saint-Germain 1:1 (1:0).

Tore: 17. Cabella 1:0. 92. Debuchy (Eigentor) 1:1.

Bemerkung: 31. PSG-Goalie Areola hält Foulpenalty von Cabella. 41. Gelb-Rot gegen Kimpembe (PSG/Foul). (sda)

Schweizer bezwingen Portugal erneut

Die Schweizer Handballer haben auch das zweite Länderspiel gegen Portugal in Coimbra mit einem Tor Unterschied gewonnen. Zwei Tage nach dem 28:27 siegte das Team von Trainer Michael Suter 22:21. Wie bereits am Mittwoch schossen die Schweizer erneut fünf Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer.

Die Schweizer überzeugten während des gesamten Spiels mit einer sehr stabilen Defensive. Sie begingen weniger Fehler wie zwei Tage zuvor, da sich aber auch die Portugiesen in der Verteidigung steigerten, erzielten sie weniger Tore nach Gegenstössen. Überhaupt war es ein Abnützungskampf.

Nach dem 16:18 schossen die Schweizer drei Tore in Serie zum 19:18 (47.) und lagen in der Folge nie mehr in Rückstand. Ihre Angriffseffizienz in der zweiten Halbzeit betrug 57 Prozent. (sda)

Fiala und Josi gründen den «Hunderterclub»

Kevin Fiala und Roman Josi von den Nashville Predators haben kurz vor Schluss der Regular Season in der NHL ihren eigenen Rekord aufgestellt. Sie sind die ersten Schweizer Spieler, die als Mannschaftskameraden gemeinsam mehr als hundert Skorerpunkte herausgespielt haben. Mit den jüngsten zwei Punkten (Tor und Assist) von Josi beim 4:3-Sieg in Washington bringen es der Berner Verteidiger und der St. Galler Stürmer auf 101 Punkte. Josi hält bei 53 Punkten (14 Tore/39 Assists), Fiala bei 48 (23/25).

Berücksichtigt man auch die fünf Punkte (2/3) des derzeit verletzten Verteidigers Yannick Weber, hat die Swiss Connection zum Wohlergehen von Nashville, dem besten Team der Regular Season und Gewinner der Presidents' Trophy, 107 Skorerpunkte beigetragen. (sda)

Bild: AP/FR170793 AP

Viertelfinal-Qualifikation lässt auf sich warten

Nach einem Sieg gegen Japan und einer Niederlage gegen Schottland könnten die Schweizer Curler die Viertelfinal-Qualifikation an der WM in Las Vegas erst im letzten Vorrundenspiel sicherstellen.

Im letzten Match der Round Robin treffen die Schweizer in der Nacht auf Samstag Schweizer auf das US-Team um Skip Rich Ruohonen. Die Amerikaner haben ihrerseits noch Chancen weiterzukommen.

Wie bei den Siegen gegen Russland (7:6) und Norwegen (8:6) setzten sich die Schweizer auch gegen die weit hinten im Klassement liegenden Japaner um Skip Masaki Iwai im Zusatz-End durch, diesmal mit 10:9. Und zum dritten Mal mussten sie ohne Vorteil des letzten Steins ins Zusatz-End steigen.

Den bislang erst einmal (von Topfavorit Schweden) bezwungenen Schotten um Skip Bruce Mouat verlangten die Schweizer Meister alles ab. Die Führung wechselte mehrmals. Die Entscheidung beim 6:8 fiel erst im 10. End mit einem gestohlenen Stein der Schotten. (sda)

Bild: AP/AP

Nadal glückt Comeback im Davis Cup

Rafael Nadal ist nach zehn Wochen Verletzungspause erfolgreich zurückgekehrt. Im zweiten Einzel des Davis-Cup-Viertelfinals zwischen Spanien und Deutschland in der Stierkampfarena von Valencia gewann er gegen Philipp Kohlschreiber völlig ungefährdet 6:2, 6:2, 6:3 und glich damit zum 1:1 aus.

Der 31-jährige Mallorquiner zeigte zwar auf der Sandunterlage einige für ihn eher ungewöhnliche Fehler. Dennoch reichte es gegen einen insgesamt schwachen Kohlschreiber zum Sieg im Schongang. «Es ist ein grossartiges Gefühl zurückzukommen. Es ist immer schwer nach einer Verletzung, aber die Fans haben es mir leichter gemacht», sagte Nadal unter dem Jubel der Zuschauer. Die Nummer 1 der Welt hatte seit der Aufgabe im Viertelfinal des Australian Open gegen Marin Cilic wegen einer Oberschenkel-Verletzung pausieren müssen.

Zuvor hatte die deutsche Nummer 1 ebenfalls überzeugt. Alexander Zverev liess dem Oldie David Ferrer mit 6:4, 6:2, 6:2 in weniger als zwei Stunden keine Chance. (pre/sda)

He's done it! @RafaelNadal defeats Philipp Kohlschreiber 62 62 63 to level the score on day one in Valencia



🇪🇸1️⃣🆚1️⃣🇩🇪 # DavisCup pic.twitter.com/tGXmvK0a91 — Davis Cup (@DavisCup) 6. April 2018

Primoz Roglic vor dem Gesamtsieg an der Baskenland-Rundfahrt

Primoz Roglic dürfte sich den Gesamtsieg an der Baskenland-Rundfahrt sichern. In der zweitletzten Etappe baut der Slowene seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus.

Tagessieger in Eibar wurde Omar Fraile, der als Baske im Baskenland gewann. Fraile gehörte einer ursprünglich 13 Mann umfassenden Fluchtgruppe an, in der sich bis zu den letzten Anstiegen auch Michael Albasini befand. Der Thurgauer verrichtete viel Führungsarbeit für Teamkollege Carlos Verona, der dann im Spurt aber nur Vierter wurde. (sda)

Bild: AP/ANSA

Micflikier fällt nach Lungenprellung aus

Biel muss für den Rest der Halbfinalserie gegen Lugano und einen allfälligen Playoff-Final auf den Stürmer Jacob Micflikier verzichten. Der 33-jährige Kanadier erlitt eine Lungenprellung und befindet sich in Spitalpflege. Der mit fünf Treffern in acht Spielen zweiterfolgreichste Torschütze der Bieler in den diesjährigen Playoffs wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Der Qualifikationsdritte Biel liegt in den Halbfinals gegen Lugano 2:3 im Hintertreffen und kämpft am Samstag in der Resega gegen das Ausscheiden. (pre/sda)

Micflikier im Spital - Saisonende https://t.co/R3QPslWMBG — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) 6. April 2018

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare