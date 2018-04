Sport-News

Capelas Rockets gewinnen zum Playoff-Auftakt

Clint Capela gelingt der Playoff-Auftakt mit den Houston Rockets. Das beste Team der NBA-Qualifikation setzt sich gegen die Minnesota Timberwolves mit 104:101 durch. Capela zeigte eine starke Leistung und trug 24 Punkte sowie 12 Rebounds zum Erfolg bei. Überragend bei den Texanern war einmal mehr James Harden. Der 28-Jährige erzielte 44 Punkte, darunter 13 im letzten Viertel. Die nächste Partie der Best-of-7-Serie findet am Mittwoch erneut in Houston statt.

Während Houston seiner Favoritenrolle gerecht wurde, setzte es für die Cleveland Cavaliers eine überraschende Niederlage ab. Das Team um LeBron James (24 Punkte) unterlag daheim den Indiana Pacers mit 80:98. Auch die Utah Jazz des verletzten Waadtländers Thabo Sefolosha unterlagen zum Playoff-Auftakt bei den Oklahoma City Thunder 108:116. (pre/ sda)

Real-Sieg in Malaga dank Isco und Casemiro

Real Madrid ist neu der erste Verfolger des zweitklassierten Stadtrivalen Atlético. Weil Valencia am Samstag bei Leader Barcelona verlor, wurde es von Real überholt.

Selbst ohne die im Hinblick auf die Champions-League-Halbfinals geschonten Cristiano Ronaldo, Gareth Bale oder Luka Modric blieb Real bei Schlusslicht Malaga siegreich. Beim 2:1 sprangen Isco und Casemiro als Torschützen in die Bresche. In den letzten acht Liga-Partien ohne das nicht eingesetzte kreative Trio hat Real 24 Punkte und 28 Tore erzielt.

Reals Rückstand auf Atlético (3:0 gegen Levante) beträgt vier Punkte, zwei Zähler hinter Zinédine Zidanes Team folgt Valencia.

Telegramme:

Malaga - Real Madrid 1:2 (0:1)

27'112 Zuschauer.

Tore: 29. Isco 0:1. 63. Casemiro 0:2. 93. Rolan 1:2.

Atlético Madrid - Levante 3:0 (1:0)

58'043 Zuschauer.

Tore: 33. Correa 1:0. 48. Griezmann 2:0. 77. Torres 3:0. (pre/sda)

PSG mit Kantersieg zum Titel

Paris Saint-Germain machte in der 33. Runde der Ligue 1 alles klar. Das 7:1 gegen den Tabellenzweiten Monaco war der letzte Schritt zum siebten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Fünf Spieltage vor Schluss beseitigte PSG die allerletzten Zweifel auf eindrückliche Weise. Nach drei Toren innert weniger als fünfeinhalb Minuten führte die Equipe von Unai Emery nach 20 Minuten bereits 3:0, nach 27 Minuten und dem zweiten Treffer des Argentiniers Giovani Lo Celso stand es 4:0. Der entthronte Titelverteidiger Monaco wusste nicht, wie ihm im Parc des Princes geschah. (sda)

Celebration in the locker room after the victory 🍾



🏆 #Champions pic.twitter.com/6yYOxeZHlt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 15. April 2018

Paris Saint-Germain - Monaco 7:1 (4:1)

Tore: 14. Lo Celso 1:0. 16. Cavani 2:0. 20. Di Maria 3:0. 27. Lo Celso 4:0. 38. Rony Lopes 4:1. 58. Di Maria 5:1. 77. Falcao (Eigentor) 6:1. 87. Draxler 7:1

Bemerkung: Monaco ohne Benaglio (verletzt)



Keine Tore im Römer Derby

Im Kampf um die Ränge 3 und 4 der Serie A bleibt es sechs Runden vor Schluss beim Status quo. Lazio Rom und die AS Roma sind nach dem torlosen Remis im «Derby della Capitale» punktgleich.

Das Derby hatte einiges zu bieten. Richtig spannend war das gewohnt kampfbetonte Stadtduell vor allem in der Schlussphase, nachdem Lazio-Profi Stefan Radu in der 80.Minute die Gelb-Rote Karte sah. In den letzten Minuten war die Roma dem Sieg näher, brachte den Ball aber nicht im Lazio-Tor unter.

Bild: EPA/ANSA

Lazio Rom - AS Roma 0:0

Bemerkung: 80. Gelb-Rote Karte gegen Radu (Lazio/Foul). (pre/sda)

Juve macht grossen Schritt zum Titel

Juventus Turin schlägt Sampdoria Genua mit 3:0 und macht nach dem Patzer von Napoli gegen die AC Milan (0:0) einen grossen Schritt in Richtung siebtem «Scudetto» in Serie. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung sechs Runden vor Schluss auf den ersten Verfolger.

Ohne den Schweizer Stephan Lichtsteiner, der auf der Ersatzbank sass, gewann der Leader ohne Mühe. Mario Mandzukic brachte den Favoriten kurz vor der Pause in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgten die Deutschen Benedikt Höwedes und Sami Khedira für die Entscheidung. Für Höwedes, der auf der Position von Lichtsteiner zum Einsatz gelangte, war es erst das zweite Spiel seit seinem Wechsel von Schalke nach Italien im vergangenen Sommer.

Juventus Turin - Sampdoria Genua 3:0 (1:0)

Tore: 45. Mandzukic 1:0. 60. Höwedes 2:0. 75. Khedira 3:0.

Bemerkung: Juventus ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Servette patzt – Xamax fast durch

Xamax könnte bereits am nächsten Mittwoch in Aarau nach sechsjähriger Dürreperiode in die Elite des Schweizer Fussballs zurückkehren. Der ehemalige Herausforderer Servette enttäuschte auch in Chiasso (1:2) und liegt inzwischen 21 Punkte zurück.

Im Südtessin akzentuierte sich das Tief der Genfer. Vor knapp 500 Zuschauern stoppte ein Nationalspieler aus Malta die zu Beginn der Meisterschaft überaus ambitionierten Gäste im Alleingang. Jean Paul Farrugias Tor-Doublette hatte Servette nichts ausser Ratlosigkeit zu entgegnen. (pre/sda)

C'est terminé à Chiasso. Deuxième défaite consécutive pour les Grenat qui s'inclinent 2-1. #CHISFC pic.twitter.com/ubVR87P5Op — Servette FC (@ServetteFC) 15. April 2018

24. Meistertitel für PSV Eindhoven

PSV Eindhoven steht drei Runden vor Schluss als niederländischer Meister fest. Das Team von Trainer Phillip Cocu fuhr den 24. Titel durch das 3:0 gegen den einzigen Verfolger Ajax Amsterdam ein. Rekordmeister Ajax, das zehn Punkte zurückliegt, beendete das Spitzenspiel nach zwei Platzverweisen in den letzten zehn Minuten zu neunt. (pre/sda)

Fischer streicht Suri aus dem WM-Kader

Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer hat weitere Personalentscheide gefällt. Für die kommende Woche bot er die AHL-Stürmer Noah Rod und Calvin Thürkauf auf. Dagegen wird Reto Suri nicht mehr dabei sein.

Nebst dem Duo aus der AHL stossen nächste Woche auch sieben Spieler vom Playoff-Halbfinalisten SC Bern (Simon Bodenmann, Gaëtan Haas, Simon Moser, Thomas Rüfenacht, Tristan Scherwey, Ramon Untersander und Torhüter Leonardo Genoni) zum Schweizer Nationalteam. Sie werden wie Zugs Raphael Diaz, der gegen die Weissrussen noch geschont wurde, in den Testspielen am Freitag in Langenthal und am Samstag in Biasca jeweils gegen Norwegen erstmals zur Verfügung stehen.

Für die dritte von vier Vorbereitungswochen auf die WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) strich Fischer fünf Spieler aus der Mannschaft: Verteidiger Miro Zryd sowie die Stürmer Dario Simion, Jeremy Wick, Matthias Rossi und etwas überraschend auch Reto Suri. Damit umfasst das aktuelle Kader 25 Spieler (3 Torhüter, 8 Verteidiger und 14 Stürme (pre/sda)

Plus zwei und minus fünf Spieler für die nächste Woche der WM-Vorbereitung https://t.co/LBob75CZ6T — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) 15. April 2018

Valgren Sieger beim Amstel Gold Race

Der Sieger der 53. Austragung des Gold Race in den Niederlanden heisst Michael Valgren. Der 26-jährige Däne setzte sich nach den 263 km von Maastricht nach Berg en Terblijt im Sprint gegen den Tschechen Roman Kreuziger durch. Knapp dahinter wurde der Italiener Enrico Gasparotto Dritter.

Die vier gestarteten Schweizer, unter ihnen der Aargauer Silvan Dillier und der im letzten Jahr beim Gold Race drittklassierte Thurgauer Michael Albasini, hatten mit dem Ausgang an der Spitze nichts zu tun.(pre/sda)

Napoli lässt gegen Milan Punkte liegen

Napoli verabschiedet sich wohl aus dem Kampf um den Titel. Im Auswärtsspiel gegen Milan kommt der Tabellenzweite bloss zu einem 0:0. Der Rückstand auf Juventus Turin könnte auf sechs Punkte anwachsen.

In einem ausgeglichenen Spiel mit wenigen richtig guten Torchancen hatte Napoli in der 92. Minute plötzlich doch noch den Matchball: Der eingewechselte Stürmer Arkadiusz Milik kam im Strafraum frei an den Ball, scheiterte aber am herausragenden Reflex von Milans Torhüter Gianluigi Donnarumma. Ricardo Rodriguez spielte bei Milan durch, trat offensiv aber kaum in Erscheinung.

Telegramme:

Milan - Napoli 0:0

Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Bologna - Hellas Verona 2:0 (1:0)

Tore: 31. Verdi 1:0. 94. Nagy 2:0.

Bemerkung: Bologna mit Dzemaili. (pre/sda)

Mertens triumphiert in Lugano

Die erste Siegerin eines WTA-Turniers in Lugano seit 32 Jahren heisst Elise Mertens. Die als Nummer 2 gesetzte Belgierin gewann im Final gegen die Weissrussin Arina Sabalenka (WTA 61) 7:5, 6:2 und feierte nach zweimal in Hobart ihren dritten Turniersieg.

Die Australian-Open-Halbfinalistin und Nummer 20 der Welt brauchte eine gewisse Angewöhnungszeit, um mit dem druckvollen Spiel der Weissrussin zurecht zu kommen. Vom 4:5 im ersten Satz bis zum Ende nach 1:24 Stunde gab Mertens nur noch zwei Games ab. Im Gegensatz zum Sieg im Halbfinal gegen Stefanie Vögele beging die 19-jährige Sabalenka diesmal viel zu viele Fehler. Die drei Jahre ältere Belgierin spielte allerdings auch sehr geschickt und stellte ihre Gegnerin vor viele schwierige Aufgaben. (pre/sda)

Schnyder gibt ihr Fed-Cup-Comeback

Patty Schnyder tritt erstmals seit 2011 wieder im Fed-Cup an. Die 39-Jährige gehört dem Schweizer Team an, das nächste Woche gegen Rumänien gegen den Abstieg aus der Weltgruppe spielt. Sieben Jahre nach ihrem letzten Fed-Cup-Einsatz ist die Weltnummer 149 vom Schweizer Captain Heinz Günthardt als vierte Spielerin für die Playoff-Begegnung von kommendem Wochenende nominiert worden.

Zum Schweizer Team gegen Rumänien gehören neben Schnyder die angeschlagene Nummer 1, Timea Bacsinszky (WTA 46), sowie Viktorija Golubic (WTA 107) und Jil Teichmann (WTA 136). Die Aargauerin Stefanie Vögele (WTA 119) hatte ihren Verzicht bereits am Samstag nach ihrem Halbfinal-Out beim WTA-Turnier in Lugano bekannt gegeben. (pre/sda)

Hockey-Nati doppelt gegen Weissrussland nach

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam hat auch das zweite WM-Vorbereitungsspiel gegen Weissrussland für sich entschieden. Zwei Tage nach dem 3:2 in La Chaux-de-Fonds setzte sich das Team von Trainer Patrick Fischer in Lausanne 2:1 durch.

Nach der Hälfte der Vorbereitung steht die Schweiz damit mit zwei Siegen und zwei Niederlagen da. In Lausanne drehten Dominic Lammer und Lukas Frick die Partie im Mitteldrittel mit ihren jeweils ersten Länderspieltoren, nachdem die Schweizer im Startdrittel in Rückstand geraten waren.

Nächste Woche trifft die Schweiz am Freitag in Langenthal und am Samstag in Biasca zweimal auf Norwegen. Die WM findet vom 4. bis 20. Mai in Dänemark statt. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Telegramm:

Schweiz - Weissrussland 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Lausanne. - 2450 Zuschauer. - SR Tscherrig/Wehrli, Progin/Stuber.

Tore: 12. Remesow (Materuchin, Karaban) 0:1. 23. Lammer (Corvi) 1:1. 31. Frick (Lammer) 2:1.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 10mal 2 plus 10 Minuten (Gawrus) gegen Weissrussland.

Schweiz: Van Pottelberghe; Frick, Paschoud; Loeffel, Genazzi; Fora, Geisser; Zryd; Wick, Albrecht, Suri; Rossi, Vermin, Mottet; Riat, Corvi, Lammer; Simion, Walser.

Bemerkungen: Schweiz ohne Diaz (geschont) und Senn (Ersatztorhüter). - Pfostenschuss Linglet (2.). Timeout Weissrussland (59:04), Weissrussland ab 58:55 ohne Torhüter. - Schüsse: Schweiz 34 (15-14-5); Weissrussland 21 (7-3-11). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/5; Weissrussland 0/3.

