Hector bleibt Köln trotz Abstieg treu +++ Messi nimmt pro Jahr 126 Millionen ein

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Trotz bevorstehendem Abstieg: Hector verlängert in Köln

Der deutsche Internationale Jonas Hector bleibt dem 1. FC Köln trotz des bevorstehenden Abstiegs in die 2. Bundesliga treu. Der 27-jährige Aussenverteidiger verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2023. Am 36-fachen Nationalspieler hatten Bayern München und Dortmund Interesse gezeigt.

«Es wäre problemlos möglich gewesen, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln, aber für mich fühlte sich das nicht richtig an», sagte Hector. «Ich gehöre zum FC und will mit dem Team und unseren Fans im Rücken in der neuen Saison wieder voll angreifen.» Armin Veh, Geschäftsführer im Bereich Sport, sagte: «Jonas ist ein aussergewöhnlicher Spieler und ein aussergewöhnlicher Mensch, wie es sie im heutigen Profifussball selten gibt.»

Der 1. FC Köln liegt drei Runden vor Saisonende in der Bundesliga auf dem letzten Platz. Der Rückstand auf die rettenden Plätze beträgt sieben Punkte. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Lizenz für alle zehn Super-League-Klubs

Die Swiss Football League (SFL) hat erwartungsgemäss allen Klubs der Super League die Lizenz für nächste Saison erteilt. Neben Aufsteiger Neuchâtel Xamax erhielten mit Servette und Vaduz zwei weitere Challenge-League-Klubs die Spielberechtigung für die höchste Liga.

In der Challenge League muss einzig Chiasso nochmals über die Bücher gehen. Zudem erhielten zwei der vier Aufstiegsaspiranten aus der Promotion League, SC Brühl und Stade Nyonnais, in erster Instanz noch keine Spielberechtigung für die kommende Saison in der Challenge League. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Lionel Messi überholt Ronaldo

Gemäss der Fachzeitschrift «France Football» nimmt Lionel Messi in dieser Saison 126 Millionen Euro ein und ist damit der am besten verdienende Fussballer. Auf Platz 2 steht Cristiano Ronaldo, der inklusive Prämien, Sponsoren- und Werbeeinnahmen 94 Millionen Euro verdient. In der vergangen Saison war Ronaldo (87,5 Mio. Euro) noch vor Messi (76,5 Mio. Euro) klassiert.

Die weiteren Spieler in der Top 5 der Einkommensliste sind Neymar (Paris Saint-Germain, 81,5 Mio. Euro), Gareth Bale (Real Madrid, 44 Mio. Euro) und Gerard Piqué (Barcelona, 29 Mio. Euro). Bei den Trainern führt José Mourinho (Manchester United) diese Rangliste an, vor Chinas Nationalcoach Marcello Lippi, Diego Simeone (Atletico Madrid), Zinédine Zidane (Real Madrid) und Pep Guardiola (Manchester City). (aeg/sda)

Bild: AP/AP

Dortmund holt Ex-Spieler Kehl ins Boot

Borussia Dortmund hat die Verpflichtung ihres ehemaligen Kapitäns Sebastian Kehl bekannt gegeben. Er wird ab Juni Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB. Kehl wird als Nachfolger des momentanen Sportchefs Michael Zorc gehandelt, der seinen Abgang angekündigt hat. (aeg)

👋 Schön, dass du wieder da bist, @sebastiankehl!



Am 1. Juni kehrt der langjährige BVB-Kapitän als Leiter der Lizenzspielerabteilung zurück, schon jetzt hat er allen Fans von 🖤💛 etwas zu sagen. Seht selbst! pic.twitter.com/Qr5lZJxmiL — Borussia Dortmund (@BVB) 23. April 2018

Mohamed Salah zum «Fussballer des Jahres» in England gewählt

Im ersten Vertragsjahr mit Liverpool wird Mohamed Salah zum «Fussballer des Jahres» in England gewählt. Der ägyptische Goalgetter erhält die Auszeichnung der Professional Footballers' Association.

The Men's PFA Players' Player of the Year 2018 ➡️ @22mosalah 👏👏 pic.twitter.com/3rtVg8Aqbm — PFA (@PFA) 22. April 2018

Der einstige Basler, der in 46 Pflichtspielen für den Champions-League-Halbfinalisten 41 Mal (davon 31 Mal in der Premier League) getroffen hat, setzte sich in der Wahl der PFA gegen Tottenhams Stürmer Harry Kane, Manchester Uniteds Goalie David de Gea sowie Manchester Citys Trio Kevin De Bruyne, David Silva und Leroy Sané durch.

Im Januar war Salah, der Ägypten zur ersten WM-Teilnahme seit 1990 führte und in seiner Heimat als Nationalheld gilt, bereits als Afrikas «Spieler des Jahres» 2017 ausgezeichnet worden. (zap/sda/dpa)

PSG gewinnt ohne zu glänzen

Paris Saint-Germain gewinnt gegen Bordeaux in einer bedeutungslosen Partie mit 1:0. Die Hauptstädter standen bereits vor der Partie als Meister fest, Bordeaux befindet sich im Tabellenmittelfeld ohne Aussicht auf die europäischen Plätze. Für den einzigen Treffer der Partie ist Giovani Lo Celso besorgt. Der 22-Jährige trifft nach einer Ecke von Draxler. (jsc)

Bild: EPA/EPA

Bordeaux - Paris Saint-Germain 0:1 (0:1). -

Tor: 77. Lo Celso 0:1.

Napoli gewinnt den Spitzenkampf dank Last-Minute-Tor von Koulibaly

Vier Punkte betrug das Polster von Leader Juventus vor der heutigen Partie gegen den ersten Verfolger aus Neapel. Für Napoli also die ideale Möglichkeit, im Meisterrennen nochmals richtig Feuer zu entfachen.

Dementsprechend engagiert gehen die Neapolitaner dann auch zu Werke. Die Gästemannschaft ist in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft und stellt Juventus mit einem unheimlich intensiven Pressing immer wieder vor Probleme im Spielaufbau. Dennoch ist es die Heimmannschaft, die dem Treffer in der ersten Hälfte am nächsten kommt. In der 17. Minute landet ein abgefälschter Freistoss von Pjanic am Aussenpfosten. Mit der tabellarischen Ausgangslage immer vor Augen beschränkt sich Juventus grossmehrheitlich auf die Defensivarbeit und erledigt diese – ab der 11. Minute mit Lichtsteiner für den verletzten Chiellini – gewohnt sicher.

Auch in der zweiten Hälfte betreibt Napoli einen grossen Aufwand – jedoch lange ohne Ertrag. Nur selten gelangt der Tabellenzweite gefährlich in Tornähe, und in diesen wenigen Fällen zeigt sich Buffon hellwach. In der Schlussphase werfen die Neapolitaner nochmals alles in die Offensive und kommen in der 90. Minute zu einer letzten Ecke. Callejon bringt den Ball zur Mitte – und da versenkt Verteidiger Kalidou Koulibaly das Leder mit einem wuchtigen Kopfball in den Maschen! Napoli gewinnt das Spitzenspiel und verkürzt den Rückstand auf Leader Juventus auf einen Punkt. (jsc)

Juventus Turin - Napoli 0:1 (0:0). -

Tor: 90. Koulibaly 0:1. -

Bemerkungen: Juventus Turin mit Lichtsteiner (ab 11.). (sda)

Atlético mit Nullnummer gegen Betis Sevilla

Atlético Madrid kommt gegen Betis Sevilla nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Zwar hat die Mannschaft von Diego Simeone insbesondere in der zweiten Halbzeit die besseren Möglichkeiten – und bekundet in der 74. Minute Pech, als Saul Niguez aus rund zwanzig Metern nur die Latte trifft, doch insgesamt zeigt die Heimmannschaft gegen das fünftplatzierte Betis einen reichlich uninspirierten Auftritt.

Angesichts der Tabellensituation ist dies auch verständlich: Barcelona wird aller Voraussicht nach am nächsten Wochenende den Meistertitel holen und die Quailifikation für die Champions League hat Atlético bereits auf sicher. (jsc)

Bild: EPA/EFE

Atletico Madrid - Betis Sevilla 0:0. -

54'594 Zuschauer. (sda)

Sieg für Marquez, wieder keine Punkte für Lüthi

Tom Lüthi blieb auch in seinem dritten Rennen in der Königsklasse ohne WM-Punkte. Der 31-jährige Emmentaler beendete den Grand Prix von Amerika in Austin im 17. Rang. Hatten dem Honda-Fahrer in Katar (16.) und in Argentinien (17.) nur rund eine Sekunde zum ersten WM-Punkt in der MotoGP gefehlt, betrug der Rückstand auf Rang 15 diesmal über zehn Sekunden. Kleiner Trost: Erstmals blieb Lüthi vor seinem Teamkollegen Franco Morbidelli (21.).

Gewonnen wurde das Rennen vom überlegenen Honda-Fahrer Marc Marquez mit mehr als drei Sekunden Vorsprung auf Maverick Viñales (Yamaha). Der 25-jährige Spanier mit bereits sechs WM-Titeln feierte im sechsten Rennen auf dem COTA-Cirquit in Texas seinen sechsten Sieg. Am Samstag hatte er auch zum sechsten Mal die Trainingsbestzeit erzielt, wurde aber wegen Behinderung um drei Startplätze strafversetzt.

In der Gesamtwertung verbesserte sich Marquez nach dem Nuller von Argentinien mit 45 Punkten in den zweiten Rang, einen Punkt hinter Andrea Dovizioso. Der bisherige Leader, Cal Crutchlow, wurde nach einem Sturz nur 19. (sda)

Bild: AP/AP

Schweizer Trio mit Wolfsburg auf Finalkurs

Wolfsburg mit den Schweizerinnen Lara Dickenmann, Noëlle Maritz und Vanessa Bernauer befindet sich auf Kurs Richtung Champions-League-Final. Der deutsche Meister setzte sich im Halbfinal-Hinspiel bei Chelsea auch dank einem Treffer von Dickenmann mit 3:1 durch. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag statt.

Während Bernauer verletzt fehlte, kamen Dickenmann und Maritz über die gesamte Spielzeit zum Einsatz. Die 130-fache Internationale Dickenmann erzielte in der 66. Minute das 3:1 und strebt ihren sechsten Champions-League-Final an. Chelsea, das in der 3. Minute 1:0 in Führung gegangen war, musste auf seine gesperrte Schweizer Angreiferin Ramona Bachmann verzichten. Im Rückspiel ist Bachmann gegen ihren Ex-Klub wieder spielberechtigt. (sda)

Las Palmas steht als Absteiger fest

Mit Las Palmas steht der zweite von drei Absteigern aus der höchsten spanischen Liga fest. Die Mannschaft aus Gran Canaria, die 2015 aufgestiegen war, kassierte mit dem 0:4 daheim gegen Alaves die 23. Saisonniederlage und begleitet damit Schlusslicht Malaga in die zweite Liga.

Für den dritten Abstiegsplatz kommen rein rechnerisch noch diverse Mannschaften infrage. Die mit Abstand schlechteste Ausgangslage hat aber La Coruña mit Fabian Schär. Den Galiciern fehlen vier Runden vor Schluss sechs Punkte auf einen rettenden Platz. (sda)

Bild: EPA/EFE

Feyenoord Rotterdam gewinnt den Cup

Feyenoord Rotterdam gewann zum 13. Mal den niederländischen Cup. Der Meister des letzten Jahres entschied den Final im heimischen Stadion gegen Alkmaar mit 3:0 für sich. Zu den Torschützen gehörte der 34-jährige Robin van Persie, der in der 57. Minute mit einem Heber das 2:0 erzielte. Der 102-fache niederländische Internationale war im Januar nach über 13 Jahren im Ausland bei Arsenal, Manchester United und Fenerbahce Istanbul in seine Geburtsstadt zurückgekehrt. (sda)

Bild: EPA/ANP

Aegerter nach Startpech in den Top Ten

Dominique Aegerter fuhr beim Grand Prix von Amerika in Austin wie schon in den beiden Rennen zuvor in die WM-Punkte. Obwohl der 27-jährige Berner nach der ersten Kurve in den 21. Rang zurückfiel, verbesserte er sich noch auf Rang 9.

Aegerter, dem in den vergangenen fünf Jahren vier Top-5-Klassierungen auf dem COTA-Cirquit in Austin gelungen sind, kam als Elfter gut vom Start weg. Doch in der ersten Kurve touchierte der 27-jährige Berner mit seinem Vorderrad Joan Mir, der von Luca Marini abgedrängt worden war.

Aegerter konnte einen Sturz vermeiden, fiel aber auf seiner KTM auf Position 21 zurück und verbesserte sich während den 18 Runden noch in den 9. Rang. In der Gesamtwertung machte Aegerter einen Rang gut und liegt mit 16 Punkten im 10. Rang.

Mit dem zweiten Saisonsieg übernahm Rossi-Schützling Francesco Bagnaia in der Moto2-Kategorie die WM-Führung von Mattia Pasini. (sda)

Bild: AP/AP

Gavranovic entscheidet kroatisches Spitzenspiel

Mario Gavranovic entschied das Spitzenspiel in Kroatien mit zwei Toren für Dinamo Zagreb. Nach dem 2:1-Erfolg beim ersten Verfolger Hajduk Split hat der Leader fünf Runden vor Schluss acht Punkte Vorsprung.

Gavranovic stand nach Eckbällen zweimal genau richtig. In der 14. Minute traf der Schweizer Stürmer zum 1:0 und in der 59. Minute zum entscheidenden 2:1. Damit hat der frühere FCZ-Spieler, der Ende März gegen Panama sein elftes Länderspiel bestritt, nun 13 Saisontore erzielt, sechs seit der Winterpause für Dinamo und sieben zuvor für Rijeka.

Nachdem Gavranovic im letzten Jahr mit Rijeka das Double gewonnen hat, könnte ihm das Gleiche mit Dinamo Zagreb gelingen. Im Cupfinal am 23. Mai kommt es wieder zum Duell mit Hajduk Split. (sda)

Erster Meistertitel für Köniz

Floorball Köniz ist zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte Schweizer Meister. Die Berner besiegten Titelverteidiger Wiler-Ersigen 5:2.

Bereits nach 72 Sekunden traf Topskorer Manuel Maurer für die Könizer, und Mitte des ersten Drittels erhöhte Flügel Hampus Dargren auf 2:0. Mit fortwährender Spieldauer wurde offensichtlich, dass Wiler-Ersigen den Nimbus der Unbesiegbarkeit verlieren würde. Die Emmentaler hatten zwar mehrheitlich das Spieldiktat inne, fanden gegen die solidarisch verteidigenden Könizer jedoch immer seltener ein Mittel, um sich vielversprechende Torchancen zu erarbeiten. Der Könizer Fokus auf die Defensive brachte den Titelverteidiger vermehrt zur Verzweiflung, und öffnete den Könizern Räume, die sie für ihre schnellen Gegenstösse nutzten. Im Schlussabschnitt waren Fabian Michel und zweimal Jan Zaugg auf diese Weise erfolgreich und sorgten für ein unerwartet deutliches Verdikt. (sda/jsc)

Bild: KEYSTONE

Neuchâtel Xamax steigt in die Super League auf

Nun steht der Aufstieg von Neuchâtel Xamax in die Super League mathematisch fest. Die Neuenburger können in der Challenge League nicht mehr vom 1. Platz verdrängt werden, weil der Tabellenzweite Schaffhausen sein Heimspiel gegen Rapperswil-Jona 2:4 verlor.

Xamax selbst spielt seine Partie der 30. Runde, das Derby zuhause gegen Servette, erst am Montag. Der Schweizer Meister der Jahre 1987 und 1988 war vor sechs Jahren nach dem Konkurs aus der Super League zwangsrelegiert worden. (sda)

Bild: KEYSTONE

Schaffhausen - Rapperswil-Jona 2:4 (1:0). -

820 Zuschauer. - SR Dudic. -

Tore: 17. Cicek 1:0. 47. Shabani (Foulpenalty) 1:1. 53. Simani 1:2. 57. Fazliu 1:3. 64. Cicek (Foulpenalty) 2:3. 84. Simani 2:4. -

Bemerkung: 7. Pfostenschuss von Sessolo (Schaffhausen).

Remo Freuler trifft erneut

Remo Freuler traf innerhalb von fünf Tagen zum zweiten Mal für Atalanta Bergamo. Dank dem 2:1-Heimsieg gegen Torino liegt Atalanta nun auf einem Europacup-Platz.

Freuler hatte am Mittwoch beim 3:0 gegen Benevento getroffen, nun legte der sechsfache Schweizer Internationale gleich seinen fünften Saisontreffer nach. Der Mittelfeldspieler eröffnete mit einem Kopfball in der 53. Minute das Skore. Weil Milan am Samstag gegen Benevento verloren hatte, rückte Atalanta auf Rang 6 vor.

Valon Behrami kam für Udinese nach fast einem Monat Pause wegen einer Oberschenkelverletzung zum Comeback. Der 33-Jährige, der genauso wie Teamkollege Silvan Widmer im Verlauf der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde, konnte die 1:2-Heimniederlage gegen Crotone nicht verhindern. Nach der elften Niederlage in Serie hat Udinese nur noch vier Punkte Reserve auf die Abstiegsplätze. (sda)

Bild: EPA/ANSA

Atalanta Bergamo - Torino 2:1 (0:0). -

18'856 Zuschauer. -

Tore: 53. Freuler 1:0. 56. Ljajic 1:1. 64. Gosens 2:1. -

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler, ohne Haas (Ersatz).

Chievo Verona - Inter Mailand 1:2 (0:0). -

18'000 Zuschauer. -

Tore: 52. Icardi 0:1. 61. Perisic 0:2. 90. Stepinski 1:2.

Udinese - Crotone 1:2 (1:1). -

16'000 Zuschauer. -

Tore: 5. Lasagna 1:0. 7. Simy 1:1. 86. Faraoni 1:2. -

Bemerkungen: Udinese mit Widmer (bis 53.) und Behrami (bis 71.).

Cagliari - Bologna 0:0. -

15'024 Zuschauer. -

Bemerkungen: Bologna mit Dzemaili (verwarnt).

Nice rückt auf Platz 5 vor

Lucien Favre ist nach 34. Runde der Ligue 1 mit Nice so gut klassiert wie noch nie in dieser Saison. Dank dem 1:0-Heimsieg gegen Montpellier liegen die Südfranzosen auf Rang 5.

Ein gut platzierter Schuss von Pierre Lees-Melou aus 25 Metern führte nach einer knappen Stunde zum einzigen Tor der Partie. Der OGC Nice befindet sich dank dem ersten Heimsieg seit anderthalb Monaten auf gutem Weg in die Europa League. Auch der 6. Platz dürfte noch für den Einzug ins internationale Geschäft reichen, nämlich dann, wenn Paris Saint-Germain den Cupfinal gegen den Drittligisten Les Herbiers für sich entscheidet. (sda)

Bob Jungels gewinnt überraschend in Lüttich

Der Luxemburger Bob Jungels hat überraschend den Rad-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich für sich entschieden. Der 25-Jährige vom Team QuickStep düpierte die Favoriten mit einem Angriff gut 20 km vor dem Ziel und erreichte das Ziel nach 258,5 Kilometer solo.

Die Plätze 2 und 3 gingen an den Kanadier Michael Woods und an den Franzosen Romain Bardet. Der Vorjahressieger und grosse Favorit Alejandro Valverde aus Spanien kam mit der ersten Verfolgergruppe ins Ziel, klassierte sich aber ausserhalb der Top 10.

Michael Albasini und Reto Hollenstein, die beiden einzigen gestarteten Schweizer, hatten mit der Entscheidung wie erwartet nichts zu tun. (sda)

Bild: EPA/EPA

Rafael Nadal in Monte Carlo eine Macht

Rafael Nadal gewinnt zum elften Mal das Masters-1000-Turnier von Monte Carlo. Im Final ist auch Kei Nishikori gegen den Weltranglisten-Ersten chancenlos.

6:3, 6:2 setzte sich Nadal gegen den im Ranking auf Platz 36 abgerutschten Japaner Nishikori durch. Er ist damit nach zwei Einsätzen im Davis Cup und fünf in Monte Carlo 2018 auf Sand noch ohne Satzverlust. Im Fürstentum gab er auf dem Weg zu seinem elften Triumph lediglich 21 Games ab - so wenige wie seit 2010 (14) nicht mehr.

Mit dem ersten Turniersieg 2018 behauptete Nadal zugleich seine Führung in der Weltrangliste vor Roger Federer. Nächste Woche in Barcelona muss er als Titelverteidiger wiederum gewinnen, um die Position zu verteidigen. (sda)

Bild: AP/AP

Voss-Tecklenburg wird wohl Nationaltrainerin von Deutschland

Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft zum Ende des Jahres wohl verlassen und die Auswahl von Deutschland übernehmen. Der SFV bestätigte am Wochenende Gespräche mit dem Deutschen Fussball-Bund.

Qualifiziert sich die Schweiz für die WM-Endrunde 2019 in Frankreich, verlängert sich der Vertrag mit der 50-jährigen Deutschen automatisch um zwei Jahre. Der DFB müsste dann gemäss deutschen Medien eine Ablöse bezahlen. Von Seiten des SFV heisst es dazu: «Das wäre dann das kleinste Hindernis.» Deshalb: Offiziell ist es noch nicht, doch klar ist, dass Voss-Tecklenburg den SFV Ende 2018 nach fast sieben Jahren verlässt und nach Deutschland zurückkehrt, um beim zweifachen Weltmeister, achtfachen Europameister und Olympiasieger von 2016 die Nachfolge von Interimstrainer Horst Hrubesch anzutreten. (sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Piranha Chur holt sich den Titel zurück

Piranha Chur hat sich nach einem Jahr Unterbruch den Schweizer Meistertitel zurückgeholt. In einem animierten Superfinal besiegten die Churerinnen Titelverteidiger Dietlikon mit 5:3.

Für Piranha Chur ist es der siebte Schweizer Meistertitel. Mit dem Sieg im Superfinal schafften die Cupsiegerinnen das zweite Double der Vereinsgeschichte nach 2013 und bescherten so dem abtretenden Trainer Mirco Torri, der die Bündnerinnen nach drei Jahren verlässt, aus beruflichen Gründen ins Bernbiet zieht und die Geschicke bei Wizards Bern Burgdorf übernimmt, das perfekte Abschiedsgeschenk. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Topschiedsrichter Lemelin kommt in die Schweiz

Die Schiedsrichterabteilung von Swiss Ice Hockey erhält prominenten Zuwachs. In Mark Lemelin konnte ein ehemaliger NHL-Referee mit grosser internationaler Erfahrung verpflichtet werden.

Der 36-jährige amerikanisch-britische Doppelbürger stösst ab kommender Saison als Vollzeit-Schiedsrichter zur Officiating-Abteilung von Swiss Ice Hockey. Lemelin leitete 58 NHL-Partien. Letzte Saison war er in der österreichischen EBEL als Headschiedsrichter aktiv.

Lemelin arbitrierte an den Olympischen Spielen in Pyeongchang sechs Spiele, so auch den Final zwischen dem Team OAR und Deutschland. Überdies leitete er heuer den Final der Champions League. (abu/sda)

Bild: X02835

Schweiz steigt im Fed Cup aus Weltgruppe ab

Die Schweiz steigt im Fed Cup nach drei Jahren aus der Weltgruppe I der besten acht Nationen ab. Das Team von Captain Heinz Günthardt liegt im Auf-/Abstiegsplayoff in Rumänien vorentscheidend mit 0:3 zurück.

Simona Halep sicherte den favorisierten Rumäninnen im ersten Einzel vom Sonntag den entscheidenden dritten Punkt. Die Weltnummer 1 setzte sich gegen Patty Schnyder (WTA 149) problemlos 6:2, 6:1 durch.

Die 39-jährige Schnyder war von Günthardt kurzfristig für das Einzel nominiert worden, weil Timea Bacsinszky über Schmerzen in den Adduktoren klagte. Bacsinszky hatte am Samstag gegen Irina-Camelia Begu ihr erstes Spiel nach einem Monat Pause bestritten und klar in zwei Sätzen verloren. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Maude Mathys gewinnt Zürich-Marathon

Maude Mathys (CA Riviera) sorgte beim 16. Zürich-Marathon für das Glanzlicht aus Schweizer Sicht. Bei ungewohnt hohen Temperaturen lief die Berglauf-Europameisterin in 2:31:16 Stunden die fünftbeste je von einer Schweizerin gelaufene Zeit. Obwohl sie die Limite für die Europameisterschaft in Berlin (2:40:00) um beinahe neun Minuten unterbot, hat sie in ihrer Saisonplanung keinen EM-Start vorgesehen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Schwedens Coach denkt nicht an Ibrahimovic-Comeback

Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson denkt nicht über ein mögliches Comeback von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic bei der Fussball-WM in Russland nach.

«Zu mir hat er noch nicht gesagt, dass er spielen will», sagte Andersson der «Bild am Sonntag». «Wenn er den Entscheid getroffen hat, kann er mich gerne anrufen und mit mir darüber reden.» Er sei aber der Trainer und treffe die Entscheide: «Und aktuell habe ich anderes zu tun, als darüber nachzudenken, was wäre wenn...»

Ibrahimovic war nach der EM 2016 aus der schwedischen Nationalmannschaft zurückgetreten, befeuert aber seit Wochen mit diversen Aussagen die Spekulationen über eine Rückkehr für die WM. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA FILE

Spielsperre und Verfahren gegen Klotens Egli

Der EHC Kloten muss am Montag im sechsten Spiel der Ligaqualifikation auf Verteidiger Dominik Egli verzichten. Der Schweizer U20-Internationale wurde wegen eines Checks gegen den Kopf von Fabian Brem von den Rapperswil-Jona Lakers in der Partie vom Samstag vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Die Aktion in der 54. Minute wurde von den Schiedsrichtern nicht geahndet.

Über mögliche weitere Sperren wird in einem ordentlichen Verfahren entschieden. (abu/sda)

Bild: PPR

Barcelona holt Cup mit Kantersieg

Der FC Barcelona hat zum 30. Mal den spanischen Cup gewonnen. Die Katalanen setzten sich im Final in Madrid gegen den FC Sevilla mit 5:0 durch.

Der Final der 116. Austragung des spanischen Cup war eine einseitige Angelegenheit. Barcelona dominierte die Begegnung nach Belieben. In der 14. Minute führte ein weiter Abschlag von Goalie Jasper Cillessen zum 1:0 von Luis Suarez. In der Folge geriet die ungenügende Defensive von Sevilla regelmässig unter Druck. Lionel Messi und Suarez mit seinem 150. Tor für Barcelona (in 193 Einsätzen) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Danach machten Captain Andres Iniesta und Philippe Coutinho den Kantersieg perfekt.

Als erste Mannschaft seit Athletic Bilbao in den 1930er Jahren gewann der FC Barcelona den spanischen Cup viermal in Folge und festigte seine Position als Rekordsieger des Wettbewerbs. Athletic Bilbao gewann den Cup 23 Mal und Rekordmeister Real Madrid 19 Mal.

Womöglich bereits am Sonntagabend wird der FC Barcelona einen weiteren Titel feiern. Sollte Atlético Madrid daheim im Stadion Wanda Metropolitano, also dort, wo Barcelona seinen 30. Cupsieg feierte, gegen Betis Sevilla verlieren, ist der 25. Meistertitel von «Barça» perfekt. (zap/sda)

Barcelona - Sevilla 5:0 (3:0)

Tore: 14. Suarez 1:0. 31. Messi 2:0. 40. Suarez 3:0. 52. Iniesta 4:0. 69. Coutinho (Handspenalty) 5:0.

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

