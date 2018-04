Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Hockey-Nati verliert auch zweiten WM-Test +++ Milan verlängert mit Gattuso bis 2021

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schweizer Curler nach fünf Siegen gebremst

Nach fünf Siegen in Serie müssen die Schweizer Curler um Skip Marc Pfister an der WM in Las Vegas wieder einmal eine Niederlage hinnehmen. Sie verlieren gegen Aussenseiter Niederlande 6:8. Die Schweizer konnten den Match nie dominieren und mussten im 10. End ohne Vorteil des letzten Steins das entscheidende Zweierhaus hinnehmen.

Vor den letzten drei Partien der Round Robin weisen Simon Gempeler, Raphael Märki, Enrico Pfister und Marc Pfister vom CC Adelboden eine Bilanz von 5:4 Siegen vor. Mit zwei weiteren Erfolgen würden sie die Qualifikation für die Viertelfinals sicherstellen. Im nächsten Match treffen die Schweizer Meister in der Nacht auf Freitag auf Japan um Skip Masaki Iwai. (pre/sda)

The results from session 15 of the 361º #WMCC2018 in Las Vegas #curling pic.twitter.com/CeXARuv5pp — World Curling (@worldcurling) 5. April 2018

Hockey-Nati taucht erneut gegen Tschechien

Zum zweiten Mal innert 24 Stunden muss die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gegen Tschechien als Verlierer vom Eis. Nach dem 2:5 von gestern setzte es für das Team von Patrick Fischer im zweiten WM-Test eine 1:4-Niederlage ab. Damit starteten die Schweizer erstmals seit 1982 (!), damals unter dem Schweden Arne «Ätti» Strömberg, mit zwei Niederlagen in eine WM-Vorbereitung.

Wie am Vortag gerieten die «Eisgenossen» bis kurz nach Spielhälfte mit 0:3 in Rückstand, erst im Schlussabschnitt folgte eine Reaktion. Den einzigen Treffer zum 1:3 erzielte schliesslich Damien Riat in der 45. Minute nach einem schnellen Konter. Sein Schuss passte haargenau ins Lattenkreuz. Das 1:4 fiel kurz vor Schluss, als Torhüter Gilles Senn seinen Kasten bereits verlassen hatte.

Nächste Woche bestreitet die Schweiz in La Chaux-de-Fonds (Freitag) und Lausanne (Sonntag) gegen Weissrussland die nächsten beiden WM-Testspiele. (pre/sda)

Das Telegramm:

Tschechien - Schweiz 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Pribram. - 4023 Zuschauer. - SR Sir/Hradil (CZE), Ondracek/Svoboda (CZE).

Tore: 19. Kaut (Pyrochta, Mozik) 1:0. 20. (19:38) Kousal (Cervenka, Horak) 2:0. 33. Plasek (Orsava, Musil) 3:0. 45. Riat (Lammer) 3:1. 58. Hanzl 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

Schweiz: Senn; Genazzi, Loeffel; Paschoud, Frick; Geisser, Zryd; Lammer, Corvi, Riat; Mottet, Vermin, Simion; Suri, Albrecht, Wick; Ryser, Rossi.

Bemerkungen: Schweiz ohne van Pottelberghe (Ersatztorhüter). - Schüsse: Tschechien 35 (14-9-12); Schweiz 17 (6-6-5). - Powerplay-Ausbeute: Tschechien 0/2; Schweiz 0/2. - Teams spielten noch 5 Minuten Verlängerung mit 3-gegen-3-Feldspieler (1:0 Tore für Tschechien).

Milan verlängert mit Gattuso bis 2021

Die AC Milan verlängert den Vertrag mit Trainer Gennaro Gattuso bis Sommer 2021.Im November hatte der ehemalige Coach des FC Sion von Vicenzo Montella übernommen und das Team seither mehr als stabilisiert. In der Meisterschaft hat Milan noch Chancen auf eine Champions-League-Teilnahme und steht im Mai im Cupfinal gegen Juventus Turin.

Über die Details des Vertrags hat der Verein nichts kommuniziert, doch soll gemäss italienischen Medienberichten das Jahresgehalt zwei Millionen Euro pro Saison betragen. Als Nachwuchstrainer bei Milan verdiente Gattuso noch 120'000 Euro. (pre/sda)

Roglic neuer Leader im Baskenland

Primoz Roglic übernimmt am drittletzten Tag der Baskenland-Rundfahrt die Führung in der Gesamtwertung. Der Slowene gewinnt das 19,4 km lange Einzelzeitfahren in Lodosa, womit er den Franzosen Julian Alaphilippe als Leader ablöst.

Der frühere Skispringer setzte sich auf dem flachen Kurs um 9 Sekunden vor dem Neuseeländer Patrick Bevin aus dem BMC-Team durch. In der Gesamtwertung beträgt sein Vorsprung vor den letzten beiden Etappen 34 Sekunden. Die Entscheidung ist damit aber noch längst nicht gefallen. Die letzten beiden Teilstücke sind nochmals recht anforderungsreich. (pre/sda)

Pronostico rispettato: Primoz Roglic batte tutti nella cronometro di Lodosa ed è il nuovo leader al Giro dei Paesi Baschi 2018: gli HIGHLIGHTS.#EurosportCICLISMO | 🚴 #Itzulia | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/Bx4Tpa66Tu — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 5. April 2018

Nowitzki muss Saison beenden

Für Basketball-Superstar Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks ist die Saison in der NBA vorzeitig beendet. Der 39-jährige Deutsche unterzog sich in Dallas einem Eingriff am linken Knöchel, um Entzündungen beseitigen zu können. Der 2,13 m grosse Nowitzki kann in den abschliessenden drei Spielen der Regular Season nicht mehr dabei sein. Dallas kann sich nicht mehr für die Playoffs qualifizieren. Nowitzki will im Oktober in seine 21. NBA-Saison steigen.

Auch die Boston Celtics müssen für den Rest der Saison auf ihren All-Star Kyrie Irving verzichten. Wie die Celtics am Donnerstag bekannt gaben, wird sich der Point Guard neuerlich einer Operation an seinem linken Knie unterziehen müssen. Er falle für vier bis fünf Monate aus. Die Celtics liegen in der Eastern Conference der NBA aktuell hinter den Toronto Raptors auf Rang zwei. (pre/sda)

Dirk underwent surgical debridement of his left ankle today in Dallas. Get well soon, 🐐.



MORE: https://t.co/LrsTNpqjyX — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 5. April 2018

Trotz Verbot: Monaco will Grid Girls zurückbringen

Die Formel-1-Organisatoren in Monaco wollen bei ihrem Rennen auch in diesem Jahr nicht ganz auf Grid Girls verzichten und streben einen Kompromiss an. Zwar hatten die Eigentümer der Rennserie die leichtbekleideten Frauen in dieser Saison aus den Startaufstellungen verbannt und durch Grid Kids ersetzt. Monacos Automobilverbandschef Michel Boeri will sich dem Verbot laut der Zeitung «Nice Matin» aber nicht beugen.

Durch ihren Auftritt beim Grand-Prix-Klassiker im Fürstentum würden keineswegs weibliche Gefühle verletzt, wie von den Formel-1-Besitzern befürchtet. «Unsere Hostessen absolvieren Model-und PR-Schulen. Sie treten während des Grand Prix bei Veranstaltungen auf, die dem Rahmen ihrer Ausbildung entsprechen. Und sie werden dafür bezahlt», sagte Boeri.

Die Monegassen streben nun für das Rennen vom 27. Mai einen Kompromiss an: Die Startnummern sollen vor dem Grand Prix weiter die neuen Grid Kids präsentieren, Hostessen sollen aber für PR-Zwecke trotzdem im Einsatz sein. (pre/sda)

bild: twitter

Pep Guardiola kritisiert Polizei

Pep Guardiola hat nach der Attacke auf den Teambus von Manchester City Vorwürfe gegen Polizei und Sicherheitskräfte in Liverpool erhoben. «Wir kommen hierher um Fussball zu spielen und verstehen so eine Situation nicht», sagte Guardiola nach der 0:3-Niederlage seines Teams im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League. Der Mannschaftsbus von Manchester war bei der Ankunft in Anfield am Mittwoch von Liverpool-Anhängern mit Flaschen und Rauchbomben beworfen worden.

«Mir hat gestern (vor dem Spiel) jemand gesagt, dass so etwas vielleicht passiert», sagte Guardiola und äusserte Unverständnis: «Normalerweise versucht die Polizei so etwas zu verhindern, wenn sie weiss, dass es passieren kann.» Der City-Coach erinnerte auch an den Bombenanschlag auf den Bus von Borussia Dortmund im vergangenen Jahr. «Nach allem, was in Dortmund vorgefallen ist, hab ich so etwas wirklich nicht erwartet.»

City-Assistent Estiarte hat alles gefilmt: Ein Beitrag geteilt von manel.estiarte (@manel.estiarte) am Apr 4, 2018 um 3:19 PDT

Premieren-Titel für Simonet und Härri

Bei den Schweizer Meisterschaften der Alpinen in Davos errangen Sandro Simonet und Vivianne Härri in der Kombination ihre jeweils ersten nationalen Titel bei der Elite.

Die Obwaldnerin Härri, vor einem Jahr Schweizer U18-Meisterin in der Abfahrt, setzte sich bei den Frauen um 1,79 Sekunden vor der Berner Oberländerin Natalie Hauswirth durch. Bronze ging an Chiara Bissig aus Grafenort. «Der Titel bedeutet mir unglaublich viel», sagte Härri nach ihrem überraschenden Sieg. Die 18-Jährige blickt aufgrund von Fussproblemen auf eine schwierige Saison zurück.

Nach dem Wettkampf der Männer liess sich der Bündner Sandro Simonet Gold umhängen. Der 22-Jährige, der vor einem Monat als Achter beim Weltcup-Slalom in Kranjska Gora überrascht hatte, verwies den Walliser Loïc Meillard um 22 Hundertstelsekunden auf Platz 2. Der Zentralschweizer Matthias Iten stand als Dritter auf dem Podest. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Boris Becker lehnt Radikalreform für Davis Cup ab

Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker spricht sich gegen die vom Weltverband angestrebte Radikalreform des Davis Cups aus. «Dieser Wettbewerb ist 125 Jahre alt und es hat seinen Grund, warum alle Topspieler irgendwann einmal den Davis Cup gewinnen wollen», sagte Becker in Valencia. Dort trifft die deutsche Mannschaft an diesem Wochenende in der imposanten Stierkampfarena auf Spanien mit dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal.

«Ich finde es fantastisch, hier in der Stierkampfarena zu spielen. Das kannst du mit Geld gar nicht wettmachen», sagte Becker. «Diese Atmosphäre, diese Leidenschaft – auch deswegen spielt Nadal, auch deswegen spielt Alexander Zverev. Das ist einmalig und deswegen würde ich diese Heim- und Auswärtsspiele nicht missen wollen.»

Der Weltverband ITF hatte im Februar einen Plan für einen sogenannten «World Cup of Tennis» der besten 18 Nationen vorgelegt, der ab 2019 jährlich innerhalb einer Woche am Ende der Tennis-Saison im November an einem Ort ausgetragen werden soll. Abgestimmt wird über den Vorschlag an der Generalversammlung im Herbst. (fox/sda)

Bild: EPA/ANSA

Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Alle Artikel anzeigen

