Holt Dortmund Favre für 3 Millionen? +++ Neue Anspielzeiten der Champions League bestätigt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Favre soll Ausstiegsklausel in Nizza haben

Lucien Favre könnte schon bald wieder Trainer in der Bundesliga werden. Gemäss dem französischen Internetportal «France Football» soll sich der Romand mit seinem aktuellen Arbeitgeber OGC Nice auf eine Vertragsauflösung zum Saisonende geeinigt haben. Die Ablösesumme für den 60-Jährigen, dessen Vertrag in Nizza noch bis 2019 läuft, würde sich auf drei Millionen Euro belaufen.

Die Verantwortlichen des französischen Erstligisten dementieren allerdings, dass eine Einigung bereits erzielt sei. «Stand heute gibt es keine neue Entwicklung im Bezug auf Lucien Favre», sagten Präsident Jean-Pierre Rivère und Geschäftsführer Julien Fournier gegenüber «Nice Matin». Als Kandidaten für eine Verpflichtung Favres gelten Bayern München und Borussia Dortmund. (pre)

Bild: EPA DPA

Nadal will im Davis Cup sein Comeback geben

Die Rückkehr von Rafael Nadal nach längerer Verletzungspause steht offenbar bevor. Der Mallorquiner, der in der Weltrangliste am Montag Roger Federer als Nummer 1 wieder ablösen wird, gehört zum Aufgebot des spanischen Davis-Cup-Teams für den Viertelfinal gegen Deutschland.

Seinen letzten Ernstkampf hatte Nadal vor zwei Monaten beim Australien Open in Melbourne bestritten. Im Viertelfinal gegen den nachmaligen Finalisten Marin Cilic aus Kroatien musste er wegen Problemen im rechten Oberschenkel aufgeben. Die Verletzung hielt ihn seither von fünf Turnieren fern, unter anderem von den Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami.

Letztmals war Nadal im September 2016 im Davis Cup angetreten. Beim 5:0-Auswärtssieg gegen Indien bestritt er an der Seite von Marc Lopez das Doppel. Die Begegnung zwischen Spanien und Deutschland findet vom 6. bis 8. April in Valencia statt. (pre/sda)

Hoy día en familia... Aquí en #Mallorca, Sa Punta 🙂 pic.twitter.com/iHNTWZzwl2 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 25. März 2018

UEFA erlaubt vierte Auswechslung

In den K.o.-Spielen der Champions League und der Europa League dürfen die Klubs ab der kommenden Saison im Falle einer Verlängerung eine vierte Auswechslung vornehmen. In Gruppenspielen dürfen weiterhin nur drei Spieler ausgewechselt werden. Das hat die UEFA heute bekannt gegeben. Das International Football Association Board IFAB hatte die vierte Auswechslung Anfang März offiziell in die Fussballregeln aufgenommen. Die Entscheidung gilt damit auch für die WM in Russland.

Zur neuen Saison gibt es noch weitere Änderungen: Die UEFA hat die Regeln für Einsätze von Winterzugängen in der Champions League und der Europa League gelockert. Ab der kommenden Saison können drei Spieler uneingeschränkt auflaufen, auch wenn sie vor der Winterpause für ihr jeweiliges Ex-Team bereits in einem der Wettbewerbe gemeldet waren. Bislang durfte lediglich ein Akteur unter diesen Voraussetzungen spielen.

Ausserdem wurden die neuen Anspielzeiten in der Champions und Europa League bestätigt. Neu beginnen in der Königsklasse pro Spieltag zwei Matches um 18.55 Uhr und zwei um 21.00 Uhr. Dieselben Anspielzeiten gelten auch in der Europa League. (pre)

From next season, there will be some important changes to @ChampionsLeague, @EuropaLeague & #SuperCup regulations:



🔄 4th substitute

🔢 Expanded squads for finals

⏱️ New kick-off times

📝 Player registration



Read more 👇https://t.co/9PjPXH6Ics — UEFA (@UEFA) 27. März 2018

Wenig Hoffnung für britischen Volvo-Ocean-Race-Segler

Beim Volvo Ocean Race ist es erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Auf der siebten Etappe nahe der Grenze zum Südpolarmeer ist der Brite John Fisher vom Team Sun Hung Kai/Scallywag aus Hongkong bei einem Sturm von einer Welle von Deck gespült worden.

Die sofort eingeleitete Such- und Rettungsaktion der Crew blieb bei zunehmend stürmischem Wetter erfolglos. Die Überlebenschancen gelten als gering. Vor zwei Monaten kam es bereits zu einem Unfall. Vor Hongkong wurde bei einer Kollision zwischen einem Fischerboot und der Rennjacht des Teams Vestas 11th Hour ein chinesischer Fischer getötet. (pre/sda)

UPDATE: Search and Rescue operation continues for Sun Hung Kai/Scallywag sailor who was reported overboard early on Monday afternoon UTC. More ➡️ https://t.co/fS3De6d91e pic.twitter.com/muV1wQAtdJ — Volvo Ocean Race (@volvooceanrace) 27. März 2018

Kokkinakis out, Zverev weiter

Federer-Bezwinger Thanasi Kokkinakis ist beim Masters-1000-Turnier in Miami in der 3. Runde ausgeschieden. Zwei Tage nach seinem Sieg gegen die Weltnummer 1 ging der junge Australier gegen Fernando Verdasco erneut ins Tiebreak des dritten Satzes. Der routinierte Linkshänder aus Spanien hatte aber im Gegensatz zu Federer das bessere Ende für sich – nachdem er im Tiebreak 0:3 zurückgelegen hatte. Verdasco siegte schliesslich mit 3:6, 6:4, 7:6.

Über drei Sätze musste auch der Deutsche Alexander Zverev gehen. Die Weltnummer 5 besiegte den spanischen Routinier David Ferrer mit 2:6, 6:2, 6:4 und trifft im Achtelfinal nun auf den Australier Nick Kyrgios, der sich gegen Fabio Fognini in zwei Sätzen durchsetzte. (pre/sda)

Alexander the Great. 👍



Zverev advances past Ferrer 2-6, 6-2, 6-4.#MiamiOpen pic.twitter.com/XhEVO5UEzu — Miami Open (@MiamiOpen) 27. März 2018

Ryder Cup kehrt nach Minnesota zurück

Die USA richten den Ryder Cup 2028 erstmals auf einem Kurs aus, auf dem der prestigeträchtige Golf-Kontinentalwettbewerb gegen Europas beste Spieler schon einmal stattgefunden hat. Das Turnier in zehn Jahren soll im Hazeltine National Golf Club in Chaska, Minnesota, ausgetragen werden.

2016 hatte das Team der USA dort die europäische Auswahl besiegt und damit seinen ersten Erfolg seit acht Jahren gefeiert. In diesem Herbst findet der Ryder Cup, der alle zwei Jahre abwechselnd in den USA und in Europa ausgetragen wird, in der Nähe von Paris statt. (sda/dpa)

Griechische Meisterschaft wird fortgesetzt

Die griechische Meisterschaft wird am Wochenende nach fast dreiwöchiger Pause wieder aufgenommen. Die Regierung hatte nach dem Spitzenspiel zwischen PAOK Saloniki und AEK Athen am 11. März die Meisterschaft ausgesetzt. Die Partie hatte abgebrochen werden müssen, weil PAOK-Präsident Ivan Savvidis bewaffnet auf das Spielfeld gestürmt war.

Die 16 Teams der höchsten Liga haben gemäss Medienberichten eingewilligt, gewisse vom Sportministerium geforderte Massnahmen umzusetzen. Die Klubs sind etwa neu komplett für die Sicherheit bei ihren Heimpartien verantwortlich. Ist ein Verein dreimal innerhalb einer Saison in Zwischenfälle mit Gewalt verwickelt, wird er automatisch zwangsrelegiert.

Savvidis hat sich später für sein Fehlverhalten entschuldigt. Der 58-jährige Unternehmer war mit einem Holster samt Pistole an seinem Gürtel aufs Spielfeld gelaufen, um gegen die Annullierung eines Tores seiner Mannschaft wegen einer Abseitsstellung zu protestieren. (pre/sda)

Bild: AP/InTime Sports

Sportdirektor Zorc bis 2021 beim VB

Borussia Dortmund, der Verein der Schweizer Internationalen Roman Bürki und Manuel Akanji, verlängert den bis 2019 laufenden Vertrag von Sportdirektor Michael Zorc bis zum 30. Juni 2021.

Der mittlerweile 55-jährige frühere Mittelfeldspieler ist mit 463 Partien in der Bundesliga, 66 Begegnungen im Europacup und 28 Spielen im Cup der Profi mit den meisten Einsätzen für den BVB. Zusammen mit Stéphane Chapuisat gewann er mit dem Verein 1995 und 1996 die deutsche Meisterschaft sowie 1997 die Champions League. Nach dem Ende der Karriere 1998 wechselte er ins Management von Borussia Dortmund.

«Michael Zorc steht für Kompetenz, Loyalität und Identifikation», sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. In der laufenden Meisterschaft liegt Dortmund hinter Bayern München und Schalke 04 auf dem 3. Platz. (pre/sda)

Dal Pian und Schommer zu Ambri

Ambri-Piotta kann für den Rest der Saison auf Giacomo Dal Pian (24) und Patrick Schommer (28) zählen. Die beiden Stürmer spielten bisher für Langenthal, das am Freitag im Playoff-Halbfinal der Swiss League an Olten gescheitert ist.

Ambri spielt um den Verbleib in der National League. Morgen beginnt mit einem Heimspiel der Playout-Final gegen den EHC Kloten. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

