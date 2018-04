Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Houston Rockets patzen in Minnesota +++ Barcelona holt Cup mit Kantersieg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

NBA-Playoffs: Houston patzt in Minnesota

Nach zwei Heimsiegen muss Clint Capela mit den Houston Rockets in den NBA-Playoffs die erste Niederlage einstecken. Das Team des Romands verliert Spiel 3 der Achtelfinalserie in Minnesota 105:121

Für die Minnesota Timberwolves war es der erste Playoff-Sieg seit 14 (!) Jahren. «Diese Stadt verdient es, noch etwas länger in den Playoffs zu sein», meinte Jimmy Butler, mit 28 Punkten der beste Werfer beim Heimteam.

Die Houston Rockets kamen für einmal nicht richtig auf Touren. Das beste Team der NBA-Qualifikation versenkte «nur» 15 Dreier von 41 Versuchen. Während Superstar James Harden mit 29 Punkten gewohnt ablieferte, blieben Chris Paul (17) und Trevor Ariza (6) unter ihren Erwartungen. Auch Clint Capela spielte nicht so stark wie üblich. Der Genfer Center kam auf sieben Punkte und elf Rebounds. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Barcelona holt Cup mit Kantersieg

Der FC Barcelona hat zum 30. Mal den spanischen Cup gewonnen. Die Katalanen setzten sich im Final in Madrid gegen den FC Sevilla mit 5:0 durch.

Der Final der 116. Austragung des spanischen Cup war eine einseitige Angelegenheit. Barcelona dominierte die Begegnung nach Belieben. In der 14. Minute führte ein weiter Abschlag von Goalie Jasper Cillessen zum 1:0 von Luis Suarez. In der Folge geriet die ungenügende Defensive von Sevilla regelmässig unter Druck. Lionel Messi und Suarez mit seinem 150. Tor für Barcelona (in 193 Einsätzen) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Danach machten Captain Andres Iniesta und Philippe Coutinho den Kantersieg perfekt.

Als erste Mannschaft seit Athletic Bilbao in den 1930er Jahren gewann der FC Barcelona den spanischen Cup viermal in Folge und festigte seine Position als Rekordsieger des Wettbewerbs. Athletic Bilbao gewann den Cup 23 Mal und Rekordmeister Real Madrid 19 Mal.

Womöglich bereits am Sonntagabend wird der FC Barcelona einen weiteren Titel feiern. Sollte Atlético Madrid daheim im Stadion Wanda Metropolitano, also dort, wo Barcelona seinen 30. Cupsieg feierte, gegen Betis Sevilla verlieren, ist der 25. Meistertitel von «Barça» perfekt. (zap/sda)

Barcelona - Sevilla 5:0 (3:0)

Tore: 14. Suarez 1:0. 31. Messi 2:0. 40. Suarez 3:0. 52. Iniesta 4:0. 69. Coutinho (Handspenalty) 5:0.

Benevento holt heroischen Sieg bei der AC Milan

Eine Peinlichkeit leistete sich Milan (mit Ricardo Rodriguez) im Heimspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Benevento. Die Mailänder verloren 0:1 und sind nun dick eingetragen in der Klubchronik von Benevento. Im Herbst holte der Aufsteiger beim 2:2 gegen Milan in der 15. Runde den ersten Punkt. Nun kam er im Giuseppe Meazza zum ersten Auswärtssieg der Saison. Bisher hatte Benevento in 16 Auswärtsspielen einen einzigen Punkt gewonnen. Für Milan war es die sechste Partie in Folge ohne Sieg.

Milan - Benevento 0:1 (0:1)

47'655 Zuschauer. -

Tor: 29. Iemello 0:1. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. 80. Gelb-Rote Karte gegen Diabaté (Benevento). (zap/sda)

Marc Marquez trotz Sturz auf der Pole-Position

Marc Marquez sorgte im Qualifying zum Grand Prix von Amerika in Austin einmal mehr für das grösste Aufsehen. Der 25-jährige Spanier stürzte zu Beginn des 15-minütigen Abschlusstrainings, liess sich per Roller an die Box zurück chauffieren und erzielte mit der Ersatz-Honda seine 74. Pole-Position vor seinem 171. WM-Rennen.

Der bereits sechsfache Weltmeister, der vor zwei Wochen in Argentinien mit seiner rüpelhaften Fahrweise für böses Blut bei der Konkurrenz sorgte, will am Sonntag den Rückstand auf WM-Leader Cal Crutchlow verringern. In Austin stand er bisher in allen fünf Rennen auf dem besten Startplatz und gewann das Rennen.

Tom Lüthi, der in drei von vier Trainings schneller als Franco Morbidelli war, musste sich im Qualifying mit Rang 20 begnügen und lag knapp drei Zehntel hinter seinem Teamkollegen (17.). Der 31-jährige Emmentaler klagte über «fehlenden Grip» auf dem schwierigen und kurvenreichen Kurs in Texas. Trotzdem hofft Lüthi, in seinem dritten MotoGP-Rennen mehr Glück zu haben als in Katar und Argentinien, als der Honda-Fahrer die Punkteränge als 16. und 17. nur knapp verpasst hatte. (zap/sda)

Six consecutive pole at Austin for @marcmarquez93, his 74th in career. Awesome. pic.twitter.com/OuA1bUCsGp — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 21. April 2018

Man United schlägt Tottenham und steht im FA-Cup-Final

Der erste Finalist des englischen FA-Cups am 19. Mai heisst Manchester United. José Mourinhos Team gewinnt das Duell im Wembley gegen Tottenham 2:1.

Ausser dem Supercup 2016 und dem Ligacup 2017 hat Mourinho mit Manchester United zumindest auf nationaler Ebene noch keinen bedeutenden Titel gewonnen. Das könnte sich zum Ende seiner zweiten Saison mit den «Red Devils» ändern. Dank Toren von Alexis Sanchez und Ander Herrera machten sie den frühen Rückstand (11. durch Dele Alli) wett.

Der zwölffache Sieger Manchester United spielt in einem guten Monat in seinem 20. FA-Cup-Final entweder gegen Chelsea oder gegen Southampton. Der zweite Endspiel-Teilnehmer wird am Sonntag ab 16 Uhr wiederum im Wembley ermittelt. Tottenham schaffte es auch im achten Halbfinal in Folge nicht, erstmals seit dem letzten Cupsieg 1991 wieder in den Final vorzustossen.

Manchester United - Tottenham 2:1 (1:1)

- 84'667 Zuschauer (im Wembley). -

Tore: 11. Alli 0:1. 24. Sanchez 1:1. 62. Herrera 2:1. (zap/sda)

Hockey-Nati bezwingt Norwegen

Dem Schweizer Eishockey-Nationalteam ist die Revanche gegen Norwegen geglückt. Einen Tag nach der 1:2-Niederlage in Langenthal setzte sich das Team von Trainer Patrick Fischer in Biasca im letzten Heimauftritt der Saison mit 3:0 durch. Gaëtan Haas und Damien Riat im Powerplay sowie Killian Mottet erzielten die Treffer.

Die WM beginnt für die Schweiz am Samstag, 5. Mai mit dem Spiel gegen Aufsteiger Österreich. Die Vorbereitung darauf schliessen die Schweizer nächste Woche in Riga mit zwei Auswärtspartien gegen Lettland ab. (zap/sda)

Schweiz - Norwegen 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Biasca. - 2103 Zuschauer. - SR Massy/Tscherrig, Castelli/Fluri. -

Tore: 33. Haas (Untersander, Bodenmann/Ausschluss Haga) 1:0. 46. Riat (Corvi/Ausschlüsse Röymark, Ken André Olimb) 2:0. 55. Mottet (Thürkauf) 3:0. -

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 6mal 2 plus 5 Minuten (Ktistiansen) plus Spieldauer (Kristiansen) gegen Norwegen.

Schweiz: Genoni; Fora, Siegenthaler; Untersander, Frick; Loeffel, Genazzi; Diaz, Paschoud; Rod, Walser, Scherwey; Riat, Corvi, Vermin; Bodenmann, Haas, Moser; Thürkauf, Albrecht, Mottet.



Bild: EPA/KEYSTONE

AS Roma verteidigt Platz 3

Drei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League in Liverpool machte die AS Roma einen Schritt in Richtung Teilnahme für den besten Klubwettbewerb der nächsten Saison. Die Römer lösten die heikle Aufgabe auswärts gegen Aufsteiger SPAL Ferrara, der zuletzt fünf Mal in Folge ungeschlagen geblieben war, ohne grössere Mühe und gewann mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft 3:0.

Trainer Eusebio Di Francesco setzte Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi, Edin Dzeko, Cengiz Ünder und Diego Perotti auf die Ersatzbank. Ihre Statthalter mussten kaum zittern. Nach einem Eigentor von Francesco Vicari (33.) sorgten Captain Radja Nainggolan und Stürmer Patrik Schick mit ihren Toren in der Startviertelstunde nach der Pause für die Entscheidung.

Die AS Roma bleibt damit auch nach der 34. Runde der Serie A auf Platz 3 klassiert. Bedrängt werden die Römer aber weiterhin von Stadtrivale Lazio sowie Inter Mailand, welche erst am Sonntag gegen Sampdoria Genua beziehungsweise bei Chievo Verona antreten. Zwei aus diesem Trio werden sich neben Juventus Turin und Napoli für die Champions League 2018/19 qualifizieren. (zap/sda)

SPAL Ferrara - AS Roma 0:3 (0:1)

12'955 Zuschauer. -

Tore: 33. Vicari (Eigentor) 0:1. 52. Nainggolan 0:2. 60. Schick 0:3.

Schweiz mit 0:2 im Hintertreffen

Die Schweizer Frauen stehen vor dem Abstieg aus der Weltgruppe I im Fed Cup. Nach dem ersten Tag steht es zwischen der Schweiz und Rumänien in Cluj 0:2.

Der erhoffte Punkt von Timea Bacsinszky gegen Irina-Camelia Begu (WTA 38) blieb aus. Die mit Problemen im rechten Handgelenk kämpfende Waadtländerin brach beim 4:6, 1:6 regelrecht ein. Davor hatte Viktorija Golubic der Weltnummer 1 Simona Halep immerhin einen Satz abverlangt.

Wollen die Schweizerinnen den Abstieg nach drei Jahren unter den acht besten Nationen verhindern, müssen sie am Sonntag die beiden Einzel sowie das abschliessende Doppel gewinnen. (zap/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Liverpool vergeigt 2:0-Führung

West Bromwich Albion wehrt sich mit aller Kraft gegen den Abstieg aus der Premier League. Gegen Liverpool holt der Tabellenletzte ein 0:2 auf und spielt unentschieden.

Seit Darren Moore als interimistischer Trainer versucht, das Unmögliche doch noch möglich zu machen, läuft es bei West Bromwich: 1:1 gegen Swansea, 1:0 bei Manchester United und nun ein 2:2 nach 0:2-Rückstand bis zur 79. Minute gegen Liverpool. Jake Livermore und Salomon Rondon hielten mit ihren späten Toren die Hoffnung am Leben. Die Mission Ligaerhalt gestaltet sich allerdings sehr schwierig. Der Rückstand auf den rettenden 17. Rang bei drei noch ausstehenden Spielen beträgt acht Punkte, Swansea (17.) hat sogar zwei Partien weniger ausgetragen als WBA.

Für Liverpool trafen drei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen die AS Roma der von vielen Verletzungen geplagt gewesene Danny Ings (erstmals seit Oktober 2015) und Mohamed Salah. Der Ägypter egalisierte mit seinem 31. Saisontreffer den Premier-League-Rekord von Alan Shearer, Cristiano Ronaldo und Luis Suarez.

West Bromwich - Liverpool 2:2 (0:1)

24'520 Zuschauer. -

Tore: 4. Ings 0:1. 72. Salah 0:2. 79. Livermore 1:2. 88. Rondon 2:2. (zap/sda)

Nadal auch gegen Dimitrov ohne Satzverlust

Rafael Nadal fehlt noch ein Sieg zum elften Titel in Monte Carlo. Der Weltranglisten-Erste setzte sich im Halbfinal gegen Grigor Dimitrov (ATP 5) 6:4, 6:1 durch und ist 2018 auf Sand weiter ohne Satzverlust.

Gegen Dimitrov stiess Nadal im ersten Satz auf mehr Gegenwehr als tags zuvor beim 6:0, 6:2 gegen Dominic Thiem. Ernsthaft in Bedrängnis geriet der Sandkönig beim elften Sieg im zwölften Vergleich mit dem Bulgaren aber nicht, zumal der Gegner ab dem zweiten Satz körperlich angeschlagen war.

Sollte Nadal am Sonntag den Final gegen den Sieger des Duells zwischen Alexander Zverev (ATP 4) und Kei Nishikori (ATP 36) verlieren, muss der Spanier die Führung in der Weltrangliste an Roger Federer abtreten. Davon ist angesichts der bisher überzeugenden Auftritte indes nicht auszugehen. (zap/sda)

Rafa Nadal defs Grigor Dimitrov 6-4, 6-1 and reaches a record 12th Final at the Monte Carlo Masters. #KingOfClay 🙌 👑



pic.twitter.com/1UwVbTAIGI — RafaNadalFANS (@RafaNadalFANS) 21. April 2018

Rumänien führt gegen die Schweiz dank Halep

Das Schweizer Fed-Cup-Team liegt im Playoff gegen Rumänien in Cluj nach dem ersten Einzel erwartungsgemäss im Rückstand. Viktorija Golubic unterliegt der Weltnummer 1 Simona Halep 3:6, 6:1, 1:6.

Nach durchzogenen Wochen zeigte Golubic eine sehr gute Leistung mit einigen Glanzmomenten. Im zweiten Satz gelangen der in dieser Phase gross aufspielenden Zürcherin vom 1:1 zum 4:1 zehn Punkte in Folge. Im Gegensatz zum ersten Satz, in dem sie eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben hatte, nutzte sie den Schwung diesmal zum Satzausgleich. Im entscheidenden Durchgang stand sie dann aber von Beginn mit dem Rücken zur Wand. Für die Zürcherin war es die vierte Niederlage in Folge im Fed Cup. (sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Schweiz verliert gegen Norwegen 1:2

Das Schweizer Nationalteam hat in Langenthal das erste von zwei WM-Vorbereitungsspielen gegen Norwegen 1:2 verloren. Es war die erste Niederlage nach drei Siegen gegen die Norweger. Den Einheimischen wurde einmal mehr die mangelnde Effizienz zum Verhängnis, erspielten sie sich doch deutlich mehr gute Chancen. Der bei sechs gegen vier Feldspielern erzielte Anschlusstreffer von Verteidiger Joël Genazzi in der 57. Minute kam zu spät. Bereits am Samstag erhalten die Schweizer in Biasca im zweiten Spiel gegen Norwegen die Möglichkeit, es besser zu machen. (sda)

Bild: KEYSTONE

Lüthi schlägt im Training Teamkollege Morbidelli

Am ersten Trainingstag zum Grand Prix von Amerika gelang es Tom Lüthi erstmals in der Königsklasse, seinen Honda-Teamkollegen Franco Morbidelli zu bezwingen. Der 31-jährige Emmentaler war auf der kurvenreichen Strecke in Austin als 19. einen Hauch schneller als der Italiener, der ihm 2017 im Kampf um den Moto2-WM-Titel vor der Sonne gestanden hat. (sda)

Bild: KEYSTONE

Gladbach besiegt Wolfsburg 3:0

Borussia Mönchengladbach lässt Wolfsburg beim 3:0-Heimsieg am Freitagabend keine Chance.Wolfsburg, bei denen Renato Steffen während der letzten 20 Minuten zum Einsatz kam, droht nun der Absturz auf Platz 16 und damit wieder die Relegation.

Wolfsburg 3:0 (3:0). - 48'000 Zuschauer. - Tore: 8. Stindl 1:0. 35. Raffael 2:0. 44. Kramer 3:0. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria (bis 80.), ohne Drmic (Ersatz). Wolfsburg mit Steffen (ab 69.), ohne Mehmedi (verletzt).

Bild: AP/dpa

YB bleibt in Besitz der Familie Rihs

Wie geht es weiter bei YB nach dem Tod von Andy Rihs? YB-Verwaltungsratspräsident Hanspeter Kienberger äusserte sich am Freitag zu Gerüchten über einen möglichen Verkauf: «Die Besitzverhältnisse sind klar und bleiben unverändert: YB gehört den beiden Familien Rihs, die als Einheit auftreten.» Die langfristige Zukunft des Vereins sei gesichert und stehe auf einer soliden Basis.

Auch die Mannschaft sei tief betroffen vom Abschied von Andy Rihs. Sie werde alles daran setzen, die Saison ganz im Sinn von Andy zu einem geschichtsträchtigen Abschluss zu bringen, heisst es weiter in einer Mitteilung. (amü)

Freinacht in Zürich bei ZSC-Titel

Gute Nachricht für die Fans der ZSC Lions: Gewinnen die Zürcher am Samstag gegen Lugano das fünfte Finalspiel und somit den Meistertitel, gibt es in Zürich eine Freinacht. Der stellvertretende Vorsteher des Sicherheitsdepartements, Daniel Leupi, hat ein entsprechendes Gesuch bewilligt.

Die Freinacht gilt innerhalb von Gastgewerbebetrieben auf dem ganzen Stadtgebiet. Für Gartenrestaurants und Boulevard-Cafés gelten die normalen Öffnungszeiten. (abu)

Bild: KEYSTONE

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo