Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Ibra-Teamkollege Feltscher fällt vier Monate aus +++ Dazjuk führt die «Sbornaja» an

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Dazjuk führt die «Sbornaja» an

Der Schweizer Vorrunden-Gegner Russland nimmt bei der am Freitag beginnenden WM in Dänemark mit 14 aktuellen Olympiasiegern den Titel ins Visier. Pawel Dazjuk (SKA St. Petersburg), der schon Weltmeister, Olympiasieger und Stanley-Cup-Champion war, wird die Mannschaft als Captain anführen.

Interimsteamchef Ilja Worobjow, der Olympia-Coach Oleg Znarok abgelöst hat, berief neben Spielern aus der KHL auch sechs NHL-Akteure ein. Die «Sbornaja» trifft am 12. Mai (20.15 Uhr) in der Gruppe A in Kopenhagen auf die Schweiz. (pre/sda))

We can now announce the senior Russian national team roster for the upcoming 2018 World Championship in Denmark!



Click on the link to see who will play at the competition: https://t.co/qaXjjAed0J pic.twitter.com/CRnZZRJPhI — Russia Hockey (@russiahockey_en) 1. Mai 2018

Ibra-Teamkollege Feltscher fällt vier Monate aus

Der frühere GC-Verteidiger Rolf Feltscher (27) steht Los Angeles Galaxy rund vier Monate nicht zur Verfügung. Der Nationalspieler von Venezuela mit Schweizer Pass verletzte sich im Training und muss sich einer Operation an der rechten Schulter unterziehen. Der auf diese Saison hin zu Galaxy gestossene Feltscher stand bislang sieben Mal in der Startformation des Major-League-Soccer-Teams um Superstar Zlatan Ibrahimovic. (pre/sda)

Gelungenes Comeback von Curry

Stephen Curry feiert in der NBA mit den Golden State Warriors bei seiner Rückkehr einen Heimsieg. Der Titelverteidiger gewinnt gegen die New Orleans Pelicans 121:116. Der 30-jährige Curry überzeugte im ersten Spiel nach seiner Knieverletzung mit 28 Punkten und sieben Rebounds. Zuletzt stand der zweifache MVP der NBA am 23. März auf dem Parkett. Topskorer war Currys Mannschaftskollege Kevin Durant mit 29 Punkten.

Im Osten kam mit LeBron James ein anderer NBA-Superstar mit den Cleveland Cavaliers zum Auftakt der Playoff-Viertelfinals zu einem Auswärtssieg. Der Vorjahres-Finalist besiegte die Toronto Raptors mit 113:112 nach Verlängerung. Und dies, obschon das Team während der gesamten regulären Spielzeit nie in Führung gelegen hatte. Der 33-jährige James führte sein Team mit 26 Punkten, 13 Assists und elf Rebounds zum Erfolg. Für den dreifachen NBA-Champion war es das 21. Playoff-Triple-Double seiner Karriere. (pre/sda)

Vierter Sieg in Serie für Kristoff in Frankfurt

Alexander Kristoff hat zum vierten Mal nacheinander den Rad-Klassiker Eschborn-Frankfurt gewonnen. Damit kürte er sich zum Rekordsieger des Rennens.

Der Norweger aus dem Team Emirates setzte sich nach 212,5 Kilometern im Sprint des Hauptfeldes durch. Zweiter wurde der Australier Michael Matthews vor Oliver Naesen aus Belgien. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Vögele und Schnyder früh out

Stefanie Vögele schied beim WTA-Sandplatz-Turnier in Prag in der Startrunde aus. Die 28-jährige Aargauerin (WTA 101) unterlag der um 70 Positionen besser klassierten Chinesin Zhang Shuai mit 4:6, 5:7. Vögele, in diesem Jahr in Acapulco im Final und zuletzt in Lugano im Halbfinal, hatte sich in der tschechischen Hauptstadt zuvor erfolgreich durch die Qualifikation gespielt.

Mit Patty Schnyder schied auch die zweite Schweizerin in der Startrunde aus. Die Baselbieterin (WTA 147) unterlag der tschechischen Lokalmatadorin Denisa Allertova (WTA 104) mit 4:6, 4:6. In Prag hatte sie erstmals in diesem Jahr die Qualifikation bei einem WTA-Turnier überstanden. (ram/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare