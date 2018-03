Sport-News

Krummenacher gewinnt dank Zielgeraden-Rempler +++ Mäkäräinen gewinnt grosse Kristallkugel

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Mäkäräinen gewinnt die grosse Kristallkugel

Kaisa Mäkäräinen sicherte sich im sibirischen Tjumen im letzten Rennen der Saison in extremis die grosse Kristallkugel.

Der Finnin reichte zu ihrem dritten Triumph im Overall-Weltcup beim Sieg der Weissrussin Daria Domratschewa ein 6. Rang im Massenstart. Die Slowakin Anastasia Kuzmina, die erste Rivalin von Mäkäräinen um das Gelbe Trikot, kam nicht über den 11. Rang hinaus.

Für Kuzmina ist diese Niederlage besonders bitter. Die gebürtige Russin war in Tjumen aufgewachsen und verfehlte ausgerechnet in ihrer Heimat den Coup. Sowohl Kuzmina als auch Mäkäräinen zeigten Nerven und verfehlten je drei Scheiben.

Für den Massenstart der Top 30 qualifizierte sich auch Lena Häcki. Die Engelbergerin musste nach zwei Strafrunden mit dem 27. Rang vorliebnehmen. (zap/sda)

Bild: EPA/EPA

Valverde gewinnt zum dritten Mal die Katalonien-Rundfahrt

Alejandro Valverde erfreut sich einer herausragenden Frühform. In Barcelona gewinnt der 37-jährige Spanier vom Team Movistar zum dritten Mal die Katalonien-Rundfahrt.

Mit einem Vorsprung von 29 Sekunden auf seinen Teamkollegen, den Kolumbianer Nairo Quintana, setzte sich Valverde in der Gesamtwertung durch. Platz 3 mit einem Rückstand von 47 Sekunden ging an den Franzosen Pierre Latour, einen Teamkollegen des Schweizers Mathias Frank. Frank schloss die sieben Etappen umfassende Rundfahrt als bester Schweizer im 14. Rang ab, mit einem Rückstand auf Valverde von 2:30 Minuten. (zap/sda)

Bild: EPA/EFE

Fourcade erstmals nicht auf dem Podest

Ausgerechnet beim letzten Weltcup-Rennen des Winters riss die Serie von Martin Fourcade. Bei 20 Starts war der Franzose 20 Mal auf dem Podest gestanden, beim 21., dem Saisonfinale in Tjumen, klappte es nicht mehr. Fourcade beendete den Massenstart der Top 30 nach vier Strafrunden im 19. Rang. Gleich zwei Fehlschüsse zum Auftakt hatten den 74-fachen Weltcupsieger ins Hintertreffen gebracht.

Erstmals zuoberst auf dem Podest stand der Russe Maxim Zwetkow. Nach vier fehlerfreien Schiessen setzte er sich auf den letzten Metern noch vom Norweger Erland Bjöntegaard ab und wurde vom Publikum im Stadion frenetisch empfangen. Johannes Thingnes Bö, der Herausforderer von Fourcade in diesem Winter, kam nach zwei Strafrunden nicht mehr ganz an die Spitze heran und wurde Dritter.

Einen schwachen Tag zog zum Abschluss Benjamin Weger ein. Nach 4 Strafrunden zum Auftakt fiel er auf den 30. und letzten Platz zurück und wurde diesen nicht mehr los. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Ammann bei Stoch-Sieg in den Top 15

Simon Ammann beendet die Saison mit zwei tollen Flügen und einem 14. Rang beim Weltcup-Finale in Planica. Der Toggenburger segelt auf 234 und 222 m. Ob dies zugleich die Abschiedsvorstellung des vierfachen Olympiasiegers war, steht noch nicht fest.

Kamil Stoch zeigt nochmals eine Sonderverstellung. Der Pole siegt nach Flügen auf 245 und 234,5 m überlegen und krönt seine Traumsaison. Er schnappe sich nach der Vierschanzentournee, dem Olympiasieg, dem Gesamtweltcup nun auch noch in extremis die 20'000 Franken Sonderprämie für die neu ins Leben gerufene Serie «The Planica 7». Addiert werden dabei die Punkte der sieben Wettkampfsprünge beim Planica-Wochenende. (pre/sda)

Bild: AP/AP

Krummenacher siegt in Thailand

Randy Krummenacher hat das zweite Saisonrennen der Supersport-WM gewonnen. Der 28-jährige Zürcher setzte sich auf dem Circuit im thailändischen Buriram dank eines kleinen Remplers auf der Zielgeraden mit 0,048 Sekunden Vorsprung vor seinem Yamaha-Markenkollegen Lucas Mahias durch.

Der Franzose hatte seinerseits zum Saisonauftakt in Australien vor dem Schweizer triumphiert. Im Gesamtklassement liegen Krummenacher und Mahias nach zwei von zwölf Rennen mit 45 Punkten gleichauf. (pre/sda)

Housten stellt mit 59. Saisonsieg einen Klubrekord auf

Die Houston Rockets stellen mit dem 59. Saisonsieg einen Klubrekord auf. Das derzeit beste NBA-Team bekundet beim 114:91-Heimsieg gegen New Orleans keinerlei Probleme.

James Harden kam beim achten Rockets-Sieg in Serie bei nur 30 Minuten Einsatzzeit auf 27 Punkte und acht Assists. Der Topskorer erreichte damit als erster Spieler der Liga in dieser Saison mehr als 2000 Punkte. Clint Capela überzeugte ebenfalls. Der Genfer Center kam in 28 Spielminuten auf 18 Punkte, 16 Rebounds und sechs Blocks. (pre/sda)

Challandes siegt bei Kosovo-Debüt

Im ersten Spiel unter dem neuen Nationaltrainer Bernard Challandes feierte der Kosovo in Franconville bei Paris einen 1:0-Erfolg gegen Madagaskar.

Das Siegestor für die Equipe des 66-jährigen Neuenburgers, der 2009 den FC Zürich zum Meistertitel geführt hatte, erzielte Edon Zhegrova kurz nach der Pause. Für den Kosovo war es im 13. offiziellen Länderspiel der dritte Sieg. (rst/sda)

Halep und Wozniacki bereits out

Am Premier-Turnier der Frauen in Miami sind die beiden topgesetzten Spielerinnen in der ersten Woche ausgeschieden. Die Weltranglisten-Erste Simona Halep (im Bild) verlor in der 3. Runde gegen die Polin Agnieszka Radwanska (WTA 32) 6:3, 2:6, 3:6, die als Nummer 2 gesetzte Vorjahresfinalistin Caroline Wozniacki gegen die Olympiasiegerin Monica Puig (WTA 82) 6:0, 4:6, 4:6. Haleps Führung in der Weltrangliste ist in Miami nicht Gefahr. (rst/sda)

.@ARadwanska is through to the @MiamiOpen Round of 16!



She knocks out World No.1 Halep 3-6, 6-2, 6-3. pic.twitter.com/OY6EtiG3VY — WTA (@WTA) 24. März 2018

Servette gewinnt in Wohlen

Servette gewann in der Challenge League das Nachtragsspiel in Wohlen mit 2:0 und verkürzt den Rückstand auf Leader Neuchâtel Xamax auf 13 Punkte.

Die Entscheidung fiel nach der Pause. Sébastien Wüthrich brachte die Genfer nach 47 Minuten in Führung. Mychell Chagas stellte mit dem 2:0 in der 65. Minute mittels Foulpenalty Servettes Sieg sicher. Wohlen, das seit Anfang Jahr als freiwilliger Absteiger feststeht (Verzicht auf das Lizenzierungsverfahren), hat seit 15 Runden nicht mehr gewonnen.

Die Partie der 18. Runde wurde wetterbedingt (Schneefall und gefrorenes Terrain) zweimal verschoben. Servette kam unter Interims-Coach Bojan Dimic nach Unentschieden gegen Wohlen und Winterthur zum ersten Sieg. (rst/sda)

Das Telegramm

Wohlen - Servette 0:2 (0:0) 420 Zuschauer. - SR Jancevski.

Tore: 47. Wüthrich 0:1. 65. Chagas (Foulpenalty) 0:2.

Bemerkung: Abschiedsspiel von Dylan Stadelmann (Wohlen/Rücktritt). (sda)

C'est terminé ! Au terme d'un match maîtrisé les Grenat s'imposent 2-0 à Wohlen. #WOHSFC pic.twitter.com/eo4UU9cepB — Servette FC (@ServetteFC) 24. März 2018

ZSC Lions wieder Meister bei den Frauen

Die ZSC Lions wurden zum dritten Mal in Folge und zum sechsten Mal insgesamt Schweizer Eishockey-Meister bei den Frauen. Im Final setzten sich die Zürcherinnen in der Best-of-5-Serie wie schon im Vorjahr mit 3:0 Siegen gegen Lugano durch.

Zum Abschluss gab es in Zürich einen 6:1-Heimsieg des Qualifikationssiegers gegen Lugano. Die Tessinerinnen, die das zweite Spiel der Serie erst in der Verlängerung 3:4 verloren hatten, führten in Spiel 3 bis zur 26. Minute mit 1:0. Danach realisierten die Nationalspielerinnen Nina Waidacher (1:1), Anna Rüedi (2:1), Alina Müller (3:1 und 4:1), Monika Waidacher (5:1) und Isabel Waidacher (6:1) die Wende.

Die Frauen-Sektion der ZSC Lions feierte nach 2016 und 2017 den dritten Titelgewinn in Folge. Die ersten drei Titel hatten die ZSC Lions von 2011 bis 2013 ebenfalls hintereinander gewonnen. 2014 und 2015 ging der Meistertitel nach Lugano. (rst/sda)

💪😄✌️

Zum dritten Mal nacheinander kommt der Frauen-Schweizermeister aus Zürich. Es ist zusammen mit dem Cupsieg das Double für die @LionsFrauen!



Details:https://t.co/IRuKQXNNSo pic.twitter.com/cJ8yC58tYy — ZSC Lions (@zsclions) 24. März 2018

Benaglio erneut verletzt

Kaum genesen, ist Diego Benaglio bereits wieder verletzt. Der Schweizer Goalie, der nach einer achtwöchigen Verletzungspause wieder einen Einsatz für Monaco bestritt, verletzte sich in einem Testspiel gegen Genoa (4:1) erneut.

Der frühere Schweizer Nationaltorhüter stiess in der 35. Minute unglücklich mit einem Teamkollegen zusammen und musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Ob Benaglio am kommenden Samstag im Ligacup-Final gegen Paris Saint-Germain wieder spielen kann, ist fraglich. Der 34-Jährige kam in dieser Saison bei Monaco jeweils in den Cup-Wettbewerben zum Einsatz. (rst/sda)

Bild: KEYSTONE

Ältester Schweizer Olympiasieger verstorben

Im Alter von 96 Jahren ist Arnold Andenmatten am Samstag in Saas-Grund gestorben. Andenmatten war bis zu seinem Einschlafen der älteste lebende Winter-Olympiasieger der Schweiz.

Andenmatten holte die Goldmedaille 1948 in St. Moritz im Militärpatrouillenlauf, dem Vorläufer des Biathlon. Eigentlich galt der Patrouillenlauf vor 70 Jahren bei den letzten Winterspielen in der Schweiz nur als Demonstrationswettbewerb. Das IOC hatte ihn auf Druck des Schweizer Verbandes ins Programm aufgenommen. Die Schweizer siegten bei sibirischen Temperaturen vor Finnland und Schweden. Kurz nach den Winterspielen 1948 wurde der Patrouillenlauf «entmilitarisiert»; 1954 wurde Biathlon ins Programm der Winterspiele aufgenommen.

Obwohl der Patrouillenlauf nicht als vollwertige Medaillendisziplin galt, wurden die vier Schweizer Läufer wie Helden gefeiert. Die Fachzeitung «Sport» schrieb vom «wertvollsten Schweizer Triumph an der schwersten Prüfung der Spiele. Die vier braven Walliser lösen in der Schweiz eine Welle der Begeisterung aus». (rst/sda)

bild: rz

Niederlage für Schmid beim Neuseeland-Debüt

Für Fritz Schmid endete das Debüt als Nationaltrainer von Neuseeland mit einer Niederlage. Seine Equipe verlor ein Testspiel im spanischen Murcia gegen Kanada mit 0:1.

Der 58-jährige Zürcher Schmid, von 2002 bis 2009 Co-Trainer beim FC Basel, hatte vor einem Monat die Nachfolge des Engländers Anthony Hudson als neuseeländischer Nationaltrainer angetreten. (rst/sda)

Meistertitel für Cologna und Von Siebenthal

Dario Cologna über 50 km Skating und Nathalie von Siebenthal im Dreissiger gewannen an den Schweizer Meisterschaften im liechtensteinischen Steg überlegen die Goldmedaille. Der vierfache Olympiasieger aus dem Val Müstair wartete mit dem entscheidenden Angriff bis zur zwölften und letzten Schlaufe über 4,2 km zu. Roman Furger, vor zwei Wochen Sieger bei der Jubiläums-Ausgabe des Engadiners, meisterte das Feld der Verfolger vor Jonas Baumann.

Von Siebenthal verabschiedete sich im Gegensatz zu Cologna gleich nach dem Start von der Konkurrenz. Silber holte die Sprint-Meisterin Nadine Fähndrich, den 3. Rang belegte Stefanie Arnold. (pre/sda)

Bild: AP/NTB scanpix

Start-Ziel-Sieg für Fourcade

Martin Fourcade läuft nach den Olympischen Spielen noch einmal zur Hochform auf. In der Verfolgung beim Saisonfinale im sibirischen Tjumen deklassierte der Franzose die Konkurrenz. Er baute seine Führung, die er nach dem Sieg im Sprint bereits an der Startlinie inne hatte, bis auf knapp eine Minute auf den Norweger Johannes Thingnes Bö aus. Die eine Strafrunde zum Schluss wer eher eine Ehrenrunde.

Der fünffache Olympia-Sieger gewann sein neuntes Weltcup-Rennen in diesem Winter und das 74. insgesamt. In der Anzahl an Saisonsiegen zog er auch an Konkurrent Bö vorbei, der ihm zu Beginn des Winters das Leben schwer gemacht hatte.Die Schweizer spielten in der Verfolgung nach den schwachen Resultaten im Sprint eine untergeordnete Rolle. Benjamin Weger stiess trotz zweier Strafrunden vom 28. auf den 22. Rang vor. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

