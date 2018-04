Sport-News

Saisonende für Oltens Marco Truttmann

Der EHC Olten muss für den Rest der Saison auf Marco Truttmann verzichten. Der Stürmer schied am Ostermontag bei der 1:3-Niederlage im Playoff-Final der Swiss League bei den Rapperswil-Jona Lakers nach einem ungeahndeten Check verletzt aus. Unglücklicherweise wurde der Stürmer genau an jener Stelle getroffen, an der er sich vor vier Monaten hatte operieren lassen müssen.

Der EHC Olten liegt in der Finalserie mit 1:2 im Hintertreffen und hat am Mittwoch (19.45 Uhr) daheim die Möglichkeit, gegen den Qualifikations- und Cupsieger wieder auszugleichen. (abu/sda)

McSorley zurück an Servettes Bande

Chris McSorley wird nach nach einem Jahr Unterbruch wieder Trainer des National-League-Klubs Genève-Servette. Der 56-jährige Kanadier war bereits von 2001 bis 2017 an der Bande der Genfer gestanden und auf diese Saison hin durch Craig Woodcroft abgelöst und auf den Posten des Sportchefs «wegbefördert» worden.

Unter Woodcroft hatte Servette als Achter knapp die Playoffs erreicht und war dort in fünf Spielen gegen den SC Bern ausgeschieden. (abu/sda)

Nufer holt Abfahrts-Gold

Priska Nufer heisst die Schweizer Meisterin in der Abfahrt. Sie gewann den Titel in Davos mit einer Hundertstel Vorsprung auf die Einheimische Jasmine Flury. Die Bronzemedaille ging an Jasmina Suter.

Nicht am Start waren unter anderen die erfolgreichen Olympia-Starterinnen Wendy Holdener und Michelle Gisin sowie Corinne Suter, Lara Gut und die im Training am Morgen gestürzte Joana Hählen. (ram/sda)

Türken wollen Olympia 2026

Zusätzliche Konkurrenz für Sion: Im Rennen um die Olympischen Winterspiele 2026 will sich auch das türkische Erzurum bewerben. Wie das IOC am Dienstag mitteilte, hat das Olympische Komitee der Türkei eine entsprechende Absichtserklärung für Winterspiele in der osttürkischen Stadt eingereicht. Die Frist dafür war am Samstag abgelaufen.

Damit gibt es sieben Bewerber für 2026. Neben Erzurum hoffen Sion, Graz, Calgary, Sapporo, Stockholm und die Region Cortina d'Ampezzo/Mailand/Turin auf einen Zuschlag bei der Vergabe im September 2019. (ram/sda)

Neuer Trainer für flügellahme Austria-Adler

Die erst dritte Saison ohne Weltcupsieg (nach 1989 und 2001) hat bei Österreichs Skispringern Konsequenzen. Cheftrainer Heinz Kuttin räumt seinen Posten ein Jahr vor der Heim-WM in Seefeld vorzeitig. Auch bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang waren die flügellahmen Austria-Adler leer ausgegangen. Peter Schröcksnadel, der Präsident des österreichischen Skiverbands (ÖSV), erklärte bei einer Medienkonferenz in Innsbruck, Kuttin habe seine Tätigkeit von sich aus beenden wollen.

Zu den grössten Erfolgen in Kuttins Amtszeit gehörte die WM 2017 in Lahti, als Stefan Kraft Doppel-Weltmeister wurde. Zudem holte das österreichische Team 2015 WM-Silber und zwei Jahre später WM-Bronze. Kraft triumphierte 2015 auch in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee und 2017 im Gesamtweltcup. (ram/sda)

Biathlon-Legende Björndalen hört auf

Mit 44 Jahren beendet Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen, mit acht Goldmedaillen erfolgreichster Sportler der Olympia-Geschichte, seine Karriere. Der Norweger verkündete seinen Rücktritt heute in seiner Heimat. Mit insgesamt 13 Olympiamedaillen, 20 WM-Titeln und 94 Weltcuperfolgen hat der Vater einer eineinhalbjährigen Tochter die Sportart viele Jahre dominiert.

Sein letzter Weltcupsieg datiert allerdings von Dezember 2015, und für die Olympischen Spiele im letzten Februar in Pyeongchang konnte sich Björndalen nicht qualifizieren. (ram/sda)

Tabula rasa bei Olympiakos

Der Präsident des griechischen Rekordmeisters Olympiakos Piräus greift zu ungewöhnlichen Massnahmen: Aus Verärgerung schickt er die ganze Mannschaft in die Ferien. Gemäss Medienberichten platzte Evangelos Marinakis nach dem 1:1 bei Levadiakos der Kragen: «Ich werde Olympiakos von Grund auf neu aufbauen, und es wird ein Team werden, von dem wir alle träumen. Ich und der Rest der Anhänger haben Euch lange genug toleriert. Ihr werdet heute auf Urlaub gehen», soll der 50-Jährige den Spielern am Montag gesagt haben. «Ihr denkt mehr an Eure schönen Häuser und Eure Autos und kümmert Euch nicht mehr um das Team.»

Für die restlichen vier Spiele der griechischen Super League will Marinakis, der auch Besitzer des englischen Zweitligisten Nottingham Forest ist, hauptsächlich Junioren einsetzen. Der amtierende Meister Olympiakos belegt in der Meisterschaft nur Rang 3 hinter AEK Athen und PAOK Saloniki. (ram/sda)

Neuer Aerodynamik-Chef für Alfa Romeo Sauber

Das Schweizer Formel-1-Team Alfa Romeo Sauber verpflichtete mit Jan Monchaux per sofort einen neuen Aerodynamik-Chef. Der 39-jährige deutsch-französische Ingenieur wird schon am kommenden Wochenende beim zweiten Saisonrennen, dem Grossen Preis von Bahrain, im Einsatz stehen. Monchaux arbeitete bereits für die Motorsport-Abteilungen von Toyota, Ferrari und die letzten fünf Jahre für Audi. (ram/sda)

Verfahren gegen Bieler Pouliot

Gegen den Kanadier Marc-Antoine Pouliot vom EHC Biel wird wegen eines möglichen Slew Footings (Beinwegziehen) gegen Grégory Hofmann von Lugano in der 49. Minute des vierten Playoff-Spiels (5:1 für Lugano) ein Verfahren eingeleitet. Die Serie steht 2:2. (ram/sda)

Sedin-Zwillinge beenden ihre Karrieren

Die legendären schwedischen Zwillinge Daniel und Henrik Sedin von den Vancouver Canucks treten nach 18 NHL-Saisons für diese Organisation im Alter von 37 Jahren zurück.

Die Sedins waren im Jahr 1999 im NHL-Draft von Vancouver gezogen worden. Captain Henrik realisierte 240 Tore und 828 Assists in 1327 NHL-Spielen, während Daniel auf 391 Tore und 647 Assists in 1303 Spielen kam. Henrik ist seit Februar 2013 der punktbeste Akteur in der Franchise-Geschichte der Canucks.

Das Duo aus Örnsköldsvik schaffte einmal den Einzug in den Stanley-Cup-Final, als es 2011 mit den Canucks gegen die Boston Bruins in sieben Spielen den Kürzeren zog. Auf Nationalmannschafts-Ebene gewannen beide unter anderem je einmal Olympia- und WM-Gold (2006 beziehungsweise 2013). (abu/sda)

