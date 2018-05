Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



NHL-Profi Timo Meier verstärkt Schweizer Nati +++ Novak Djokovic siegt gegen Nishikori



Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Timo Meier stösst zur Nati

Gute Neuigkeiten für die Schweizer Hockey-Nati. Timo Meier von den San Jose Sharks wird in den nächsten Tagen zum Team stossen. Die NHL-Franchise hat den 21-Jährigen fürs Turnier in Dänemark freigegeben.

Mit Meier stösst der sechste Spieler zum Schweizer Team, der in dieser Saison zu Einsätzen in der NHL gekommen ist. Der 21-jährige Stürmer aus Herisau schaffte bei San Jose den Durchbruch und erzielte in 91 Partien 23 Tore und 18 Assists. Ausserdem bringt der 1,84 m grosse und 96 kg schwere Meier viel Wasserverdrängung mit, er geht dorthin, wo es weh tut. Spieler mit diesen Eigenschaften gibt es in der Schweizer Mannschaft nach wie vor zu wenig. (sda/cma)

Bild: AP/AP

Novak Djokovic überspringt die erste Hürde

Die Form der langjährigen Weltnummer 1 Novak Djokovic zeigt wieder aufwärts. In der 1. Runde des Masters-1000-Turniers in Madrid gewinnt der Serbe 7:5, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori.

Der 30-jährige Novak Djokovic zeigte sich gegen Kei Nishikori vor allem nervenstark und nahm seinem Gegner den Aufschlag in beiden Sätzen im letzten Game ab. Er kehrte in diesem Jahr nach einer Operation am rechten Ellbogen und einer halbjährigen Pause zurück, gewann aber in seinem sechsten Turnier erst sein sechstes Spiel und kam nie weiter als bis in die Achtelfinals.

[📺LIVE - beIN SPORTS 3] Masters 1000 - Madrid 🎾 Novak Djokovic remporte le 1er set contre Kei Nishikori !#ATPextra pic.twitter.com/kVw4HgQFE5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 7. Mai 2018

Saisonende für van Wolfswinkel

Der FC Basel muss die letzten drei Meisterschaftsspiele ohne seinen Mittelstürmer Ricky van Wolfswinkel bestreiten. Der 29-jährige Niederländer wurde am Montag am linken Knie operiert.

Aufgrund eines Risses am Innenmeniskus hatte Van Wolfswinkel seit einiger Zeit Beschwerden. Die Operation wurde bereits jetzt durchgeführt, damit Van Wolfswinkel im Juni die Vorbereitung auf die neue Saison von Beginn weg bestreiten kann.

Van Wolfswinkel hat in seiner ersten Saison für den FC Basel in der Super League trotz Verletzungspech immerhin elf Tore erzielt. Im Herbst hatte er wegen eines Fussbruchs von Ende September bis Mitte Dezember gefehlt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Warten auf Timo Meier

Swiss Ice Hockey bestätigte auf Anfrage, dass der Verband die San Jose Sharks um eine Freigabe Timo Meiers für die WM gebeten hat. Nun warten Fischer und Co. darauf, dass das Gesuch für den 21-jährigen Stürmer aus Herisau bewilligt wird. Ist Meier gesund, dürfte einer Länderspiel- und WM-Premiere für den NHL-Stürmer nichts im Wege stehen.

Meier stünde dem Schweizer Team frühstens am Wochenende für die Partien gegen Russland und Schweden zur Verfügung. Scheiden in den kommenden Tagen auch die Nashville Predators aus, würde das Nationalteam für die zweite WM-Hälfte wohl auch auf zwei der drei dortigen Schweizer (Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber) zählen können. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Sperre gegen Murat Yakin auf zwei Spiele reduziert

Das Rekursgericht der Swiss Football League hat den Rekurs des mittlerweile als GC-Trainer freigestellten Murat Yakin teilweise gutgeheissen. Die Sanktion wurde von drei auf zwei Spielsperren reduziert.

Yakin hatte in der Partie vom 3. März zwischen GC und dem Lausanne-Sport (0:0) den Schiedsrichter beleidigt und war anschliessend auf die Tribüne verwiesen worden. In erster Instanz hatte der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen eine Sanktion von drei Spielsperren verhängt, die nach Einsprache von GC durch den als Einzelrichter amtierenden Präsidenten der Disziplinarkommission bestätigt wurde. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Schweizer U17 schlägt Israel

Nach der Auftaktniederlage gegen Italien behält die Schweizer U17-Nationalmannschaft an der EM in England die Chance, in die Viertelfinals zu kommen. In der zweiten Partie schlägt sie in Burton-upon-Trent Israel mit 3:0.

YB-Stürmer Felix Khondé Mambimbi erzielte die ersten beiden Treffer, kurz nach der Pause legte Tician Tushi vom FC Basel nach. Im abschliessenden Gruppenspiel bekommt es die Schweiz am Donnerstag mit Gastgeber und Turnierfavorit England zu tun. (ram)

💪 Die Schweiz gewinnt ihr zweites Gruppenspiel an der #U17EURO gegen @ISRAELFA mit 3:0! Tore: 2x Mambimbi, 1x Tushi.

💻 Das letzte Gruppenspiel um den Viertelfinaleinzug gegen @England überträgt https://t.co/xsouupM3W2 im Livestream (Donnerstag, 20:00 Uhr)!

🇨🇭⚽️✊ pic.twitter.com/jvqUdkSvom — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) 7. Mai 2018

Serbe leitet Final zwischen Real Madrid und Liverpool

Der serbische Schiedsrichter Milorad Mažić leitet am 26. Mai in Keiw das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool. Der 45-Jährige, der seit 2009 internationaler Schiedsrichter ist, war bei der Fussball-WM 2014 und der EM 2016 dabei und leitete im Vorjahr das Confed-Cup-Finale zwischen Deutschland und Chile.

Das Europa-League-Endspiel am 16. Mai zwischen Atlético Madrid und Olympique Marseille in Lyon wird der Niederländer Björn Kuipers pfeifen. (sda)

Bild: EPA/EPA

Ronaldo nur leicht verletzt

Cristiano Ronaldo von Real Madrid hat sich nach Angaben seines Trainers Zinedine Zidane beim 2:2 im Clasico gegen den FC Barcelona am Sonntagabend nicht schlimmer verletzt.

Der portugiesische Torjäger war bei seinem Ausgleichstor zum 1:1 in der 15. Minute am linken Knöchel getroffen worden. Danach spielte Ronaldo noch bis zur Pause weiter.

«Ich weiss nicht, wie lange er pausieren wird. Er hat gesagt, es war nicht viel», sagte Zidane nach der Partie. «Er hat sich ein paar Sorgen gemacht, weil es geschwollen war, aber er hat gesagt, er sei nichts Ernstes.» Der Franzose ist überzeugt, dass Ronaldo im Champions-League-Finale gegen Liverpool am 26. Mai in Kiew zur Verfügung steht. (zap/sda)

Capela mit den Rockets vor der Halbfinal-Qualifikation

Die Houston Rockets mit Clint Capela brauchen in den NBA-Playoffs noch einen Sieg für die Halbfinal-Qualifikation. Die Texaner gewannen bei den Utah Jazz 100:87 und liegen in der Serie mit 3:1 voran.

Capela, der bei den Rockets mit 37 Minuten am meisten Einsatzzeit erhielt, steuerte zwölf Punkte zum Sieg in Salt Lake City gegen die Equipe des verletzten Thabo Sefolosha bei. Dem Romand gelangen ausserdem 15 Rebounds und sechs Blocks. Erfolgreichste Werfer waren Chris Paul mit 27 und James Harden mit 24 Punkten.

Die erste Chance, die Halbfinals zu erreichen, bietet sich den Rockets in der Nacht auf Mittwoch. Die fünfte Partie wird in Houston ausgetragen. (zap/sda)

Napoli verspielt Titelchance

Napoli hat seine letzten Titelambitionen verspielt. Leader Juventus ist nur noch in der Theorie abzufangen. Der schweren Enttäuschung in Florenz (0:3) folgte die nächste Ernüchterung: ein 2:2 gegen Torino vor eigenem Publikum.

Die Società Sportiva Calcio Napoli liess sich zwei Spieltage vor Saisonschluss vom Serienchampion Juventus entscheidend abschütteln, alles andere ist utopisch. Nach sportlichem Ermessen wird der Turiner Dominator die Sechs-Punkte-Reserve nicht mehr verspielen, und das wegen der ausgeglichenen Direktbegegnungen entscheidende Defizit im Gesamt-Torverhältnis ist aus Sicht der Süditaliener ohnehin nicht mehr zu korrigieren.

Napoli - Torino 2:2 (1:0)

45'000 Zuschauer.

Tore: 25. Mertens 1:0. 55. Baselli 1:1. 71. Hamsik 2:1. 83. De Silvestri 2:2. (abu/sda)

Viviani erneut Etappensieger – Dennis bleibt Leader

Elia Viviani hat sich zum Abschluss des dreitägigen Abstechers des Giro d'Italia nach Israel erneut zum Etappensieger gekürt. Der Italiener gewann nach der 2. auch die 3. Etappe im Massensprint. Der 29-Jährige vom Team QuickStep Floors verwies nach 229 km von Be'er Sheva nach Eilat seinen Landsmann Sacha Modolo und den Iren Sam Bennett auf die Plätze 2 und 3. Insgesamt ist es für den italienischen Sprintspezialisten der dritte Tagessieg in der Italien-Rundfahrt.

Das Gesamtklassement der ersten dreiwöchigen Landesrundfahrt des Jahres wird weiterhin vom Australier Rohan Dennis angeführt. Nach Platz 2 im Auftaktzeitfahren holte sich der 27-Jährige aus dem amerikanisch-schweizerischen Team BMC am Samstag die Maglia Rosa dank dem Gewinn von drei Bonifikationssekunden im Zwischensprint. Sein Vorsprung auf den niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin beträgt eine Sekunde. Topfavorit Chris Froome liegt als 20. bereits 38 Sekunden hinter der Spitze. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Waliser aus Cardiff steigen in die Premier League auf

Der walisische Verein Cardiff City ist vier Jahre nach dem Abstieg aus der Premier League zurück im Oberhaus. Die Bluebirds kamen in der Championship zwar nicht über ein 0:0 gegen Reading hinaus, profitierten aber davon, dass Verfolger Fulham am 46. und letzten Spieltag überraschend mit 1:3 gegen Birmingham City verlor. Es war Fulhams erste Meisterschaftsniederlage in diesem Jahr.

Als Tabellenzweiter folgt Cardiff dem Championship-Meister Wolverhampton Wanderers in die Premier League. Fulham, das mit einem Sieg am Sonntag direkt aufgestiegen wäre, ist als Tabellendritter für die Playoffs qualifiziert, in denen auch Aston Villa (4. Platz), Middlesbrough (5.) und Derby County (6.) antreten. Die Halbfinal-Spiele werden zwischen dem 11. und 15. Mai ausgetragen. Der Final findet am 26. Mai im Londoner Wembley statt. (abu/sda)

Bild: AP/PA

Porto gewinnt den Titel in Portugal

Der FC Porto profitiert am vorletzten Spieltag in Portugal vom torlosen Remis der beiden Lissabonner Verfolger Sporting und Benfica und gewinnt nach einer fünfjährigen Flaute den 28. Titel. Beim neuen Meister gehört derzeit kein Akteur zum Stamm des Europameisters. Der Rekordchampion Benfica, seit letztem Sommer der Arbeitgeber von Haris Seferovic, verspielte seine Pole-Position nach vier goldenen Kampagnen. (abu/sda)

Bild: EPA/LUSA

Sturz von Lüthi in Jerez – Überlegener Sieg von Marquez

Tom Lüthi muss weiter auf seine ersten MotoGP-Punkte warten. Im vierten Saisonrennen, dem GP von Spanien in Jerez, stürzt der Berner noch vor Rennhälfte. Sieger wird Marc Marquez.

Nach den Plätzen 16 (Katar), 17 (Argentinien) und 18 (USA) hatte Tom Lüthi vor dem Rennen in Andalusien gehofft, erstmals in die Top 15 zu fahren und in der Königsklasse als erster Schweizer seit fast 20 Jahren zu punkten.

Der von Position 18 gestartete Lüthi fuhr an eben dieser Position hinter Tito Rabat, als er in der 12. von 25 Runden in einer Rechtskurve den Sturz nicht mehr verhindern konnte und im Kiesbett landete. Während der Spanier letztlich 14. wurde, blieb für den 31-jährigen Berner, der sich nicht verletzte, nichts als Enttäuschung.

Juve nach erneuter Wende ganz nah am Titel

Juventus Turin schlägt den FC Bologna mit 3:1 und steht unmittelbar vor der Titelverteidigung. Nach einer ganz schwachen ersten Hälfte sorgt Sami Khedira für die Wende. Der Dreier gegen Bologna ist hart erkämpft: Simone Verdi hatte die Gäste per Foulelfmeter in Führung gebracht (30.), ein Eigentor von Sebastian De Maio führte zum Ausgleich (52.).

Erst nach einem Pfostentreffer des Tabellen-Zwölten wachten die Turiner auf, Sami Khedira traf nach einer Flanke zur 2:1-Führung (64.), Paulo Dybala sorgte in der 69. Minute für den 3:1-Endstand. Bereits am vergangenen Wochenende hatte der mental enorm belastbare Titelhalter gegen Inter (3:2) stark auf einen Rückstand reagiert.

Stephan Lichtsteiner kam in der 72. Minute und hatte ein paar gute Aktionen zu verzeichnen, Blerim Dzemaili fehlte bei Bologna verletzt. Juve hat nun sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Napoli. Verlieren die Süditaliener am Sonntag gegen Torino, ist die «Alte Dame» zum siebten Mal in Serie Meister. (pre)

Telegramm:

Juventus Turin – Bologna 3:1 (0:1)

40'714 Zuschauer.

Tore: 30. Verdi (Foulpenalty) 0:1. 52. De Maio (Eigentor) 1:1. 63. Khedira 2:1. 69. Dybala 3:1.

Bemerkungen: Juventus mit Lichtsteiner (ab 72./300. Serie-A-Partie), Bologna ohne Dzemaili (verletzt). (pre/sda)

Tabellenspitze: bild: screenshot srf

Valencia zurück in der Champions League

Die Top-Klassierungen im spanischen Klub-Fussball sind nach dem 36. Spieltag vergeben. Neben dem neuen Meister FC Barcelona und den beiden Madrider Europacup-Finalisten gehört Valencia definitiv zu den Big Four, obwohl man bei Villarreal 0:1 verlor.

Der Valencia Club de Fútbol kehrt nach zweijähriger Auszeit in den wichtigsten europäischen Klubwettbewerb zurück. Dank des 0:2-Fehltritts von Betis Sevilla in Bilbao ist dem Ensemble von Coach Marcelino die Top-vier-Klassierung nicht mehr zu nehmen. (pre/sda)

El @valenciacf regresará la próxima campaña a la #UCL. La derrota del Betis hace que el conjunto 'ché' tenga confirmada su plaza.



¡Enhorabuena! 🎉🙌👏 pic.twitter.com/dwZC62zRLu — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) 5. Mai 2018

Hirnblutung: Not-Operation bei Sir Alex Ferguson

Die Trainer-Legende Sir Alex Ferguson ist am Freitag in ein Spital eingeliefert worden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe Ferguson eine Hirnblutung erlitten. Freunde des ehemaligen Trainers von Manchester United berichteten gegenüber «The Times», dass der 76-Jährige erstmals am Donnerstag über Beschwerden geklagt hatte.

Ferguson wurde am Freitagmorgen um 9 Uhr von einem Krankenwagen in seinem Haus abgeholt und mit Polizeieskorte ins Macclesfield District General Hospital im Süden von Manchester gefahren. Dort wurde er sofort am Gehirn operiert. Einer offiziellen Mitteilung von United zufolge sei die Operation «sehr gut»verlaufen, aber er braucht jetzt eine Zeit der Intensivpflege, um seine Genesung voranzutreiben».

Noch am vergangenen Samstag war er im Old Trafford beim United-Heimspiel gegen Arsenal zu Gast und überreichte dem scheidenden Gästetrainer Arsène Wenger eine Gedenktrophäe. Ferguson trat 2013 nach 26 Jahren als Trainer bei Manchester zurück. Unter dem Schotten gewann die United 13 Premier-League-Titel, fünf Mal den Cup und zwei Mal die Champions League. (pre/sda)

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) 5. Mai 2018

Bachmann schiesst Chelsea zum Cupsieg

Ramona Bachmann hat mit den Frauen von Chelsea den englischen Cup gewonnen. Die Schweizer Nationalstürmerin avancierte beim 3:1-Finalsieg gegen Stadtrivale Arsenal zur Matchwinnerin. Vor 45'423 Zuschauern erzielte die Luzernerin im Londoner Wembleystadion für die Blues die Tore zum 1:0 (48.) und 2:0 (60.).

Nach mehreren Erfolgen in Deutschland und Schweden darf sich Bachmann nun auch über ihren ersten Titelgewinn in England freuen. Im Palmarès der 27-jährigen Schweizerin stehen bereits je zwei schwedische Meistertitel mit Umea (2007, 2008) und Malmö/Rosengard (2013/2014) sowie im Vorjahr das Double mit Wolfsburg. (pre/sda)

Ein Beitrag geteilt von Chelsea Ladies Football Club (@chelsealfc) am Mai 5, 2018 um 12:45 PDT

Milan nimmt Kurs auf Europa

Durch einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen Hellas Verona darf die AC Milan zwei Runden vor Ende der Serie-A-Saison weiterhin auf das internationale Geschäft hoffen. Gegen den Tabellenvorletzten stellen Hakan Calhanoglu (11.), Patrick Cutrone (32.) und Ignazio Abate per Aussenrist schnell auf 3:0. Nach einem sehenswerten Volleytreffer von Veronas Lee Seung-woo (84.) trifft Fabio Borini (89.) kurz vor Schluss zum 4:1-Endstand.

Die «Rossoneri» stehen vorerst mit zwei Punkten Vorsprung vor Atalanta Bergamo auf Rang sechs, der zur Europa-League-Qualifikation berechtigt. Ricardo Rodriguez spielt bei Milan durch und schwärmt von Trainer Gennaro Gattuso: «Er liebt den Fussball und zeigt das wie kaum ein anderer Coach, den ich während meiner Karriere hatte.» (pre/sda)

Telegramm:

Milan – Hellas Verona 4:1 (2:0)

49'644 Zuschauer.

Tore: 11. Calhanoglu 1:0. 32. Cutrone 2:0. 49. Abate 3:0. 85. Lee 3:1. 89. Borini 4:1.

Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. (pre/sda)

Lok Moskau nach 14 Jahren wieder Meister

Im Land des WM-Gastgebers steht Lokomotive Moskau erstmals seit 2004 wieder zuoberst auf dem Fussball-Podium. Der neue russische Champion sicherte sich die dritte Trophäe seiner 94-jährigen Klubgeschichte dank einem 1:0 gegen Zenit St. Petersburg und verdrängte den zweitklassierten Titelhalter Spartak Moskau am vorletzten Spieltag. Baumeister des Erfolgs ist Juri Semin. Der bald 71-jährige Trainer krönte drei seiner bisher vier Amtszeiten bei Lok mit einem Triumph. (pre/sda)

Epic scenes as Lokomotiv became Champion of Russia 2017/2018! pic.twitter.com/2WrgfbWCzF — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 5. Mai 2018

Sechs Spielsperren und happige Busse für Pettersson

Die ZSC Lions müssen zu Beginn der nächsten Saison auf die Dienste von Fredrik Pettersson verzichten. Der schwedische Stürmer wurde für ein Foul im zweitletzten Playoff-Finalspiel für sechs Partien gesperrt und mit einer Busse von 8700 Franken belegt. Pettersson hatte im Heimspiel kurz vor Spielschluss Luganos Playoff-Topskorer Maxim Lapierre von hinten gecheckt. Der Kanadier blieb bei der unfairen Attacke unverletzt.

Eine Spielsperre hat Pettersson bereits verbüsst. Der Weltmeister von 2013 besitzt beim frischgebackenen Schweizer Meister noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/2021. (pre/sda)

Viviani gewinnt Giro-Sprint in Tel Aviv

Elia Viviani hat in Israel die zweite Etappe des 101. Giro d'Italia im Sprint des Feldes gewonnen. Der Italiener vom belgischen Team QuickStep Floors setzt sich im Teilstück über 167 km von Haifa nach Tel Aviv vor seinem Landsmann Jakub Mareczko und dem Iren Sam Bennett durch. Für den 29-jährigen Sprintspezialistin ist es der zweite Tagessieg bei der italienischen Landesrundfahrt. 2015 hat Viviani in Genova ebenfalls das zweite Teilstück für sich entschieden.

Im Gesamtklassement löst der Australier Rohan Dennis Vorjahressieger Tom Dumoulin als Leader ab. Der 27-Jährige aus dem amerikanisch-schweizerischen Team BMC sichert sich unterwegs in einem Zwischensprint drei Bonifikationssekunden und führt nun mit einer Sekunde Vorsprung vor dem Niederländer. Dieser hatte am Freitag in Jerusalem das Auftaktzeitfahren zwei Sekunden vor Dennis gewonnen und sich sogleich wieder das rosafarbene Leadertrikot überstreifen lassen. (pre/sda)

Lüthi startet von Position 18

Tom Lüthi startet am Sonntag (14.00 Uhr) von Position 18 zum Grand Prix von Spanien. Dem routinierten Berner, der in seiner ersten MotoGP-Saison noch ohne WM-Punkte dasteht, gelang in Jerez im Qualifying eine deutliche Steigerung gegenüber den vorangegangenen Trainings. In diesen hatte er den Vorstoss in die Top 20 jeweils verpasst.

Die Pole-Position für das vierte von 19 Saisonrennen sicherte sich Cal Crutchlow. Neben dem Honda-Werkfahrer aus Grossbritannien komplettieren der Spanier Dani Pedrosa (Honda) und der Franzose Johann Zarco (Yamaha) die erste Startreihe. Für den MotoGP-Titelverteidiger Marc Marquez blieb beim Heim-GP nur Startposition fünf. (pre/sda)

Katar und Japan nehmen an Copa America teil

Die nächste Copa America, die im Sommer 2019 stattfindet, wird zwölf Teilnehmer umfassen. Es sind dies neben den zehn südamerikanischen Teams auch die Nationalmannschaften von Japan und Katar, die zur Teilnahme eingeladen wurden. (zap)

WM-Aus für Frankreichs Koscielny

Frankreich muss laut dem französischen Verband an der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) auf seinen Leistungsträger Laurent Koscielny verzichten. Der 32-jährige Abwehrchef von Arsenal erlitt beim Halbfinal-Ausscheiden der Londoner im Europa-League-Rückspiel vom Donnerstag bei Atlético Madrid (1:0 für Atlético) einen Riss der Achillessehne.

Der Teamkollege von Granit Xhaka musste in jener Partie bereits in der elften Minute vom Platz getragen werden. Koscielny dürfte nun frühestens zu Beginn der nächsten Saison wieder auflaufen können.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps äusserte sich bestürzt über das WM-Aus von Koscielny: «Das ist ein sehr schwerer Schlag für uns.» Koscielny habe gesagt, dass die WM-Endrunde in Russland sein letztes grosses Turnier werden sollte. Ob zu Koscielnys bislang 51 Länderspielen (ein Treffer) weitere hinzukommen, scheint damit höchst fraglich. (sda/dpa/afp)

Bild: EPA/EFE

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare