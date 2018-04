Sport-News

Schweizer Mixed-Curler sind Weltmeister

Nach dem grossen Erfolg mit dem Gewinn der Silbermedaille an den Olympischen Spielen in Südkorea holt die Schweiz im Mixed-Doppel-Curling auch den Weltmeistertitel. Im schwedischen Östersund gewann das Berner Duo Michèle Jäggi/Sven Michel den Final gegen Mitfavorit Russland 9:6.

Das Mixed-Doppel bleibt damit eine ungewöhnliche Domäne der Teams von Swiss Curling. Seit der Einführung der Weltmeisterschaft 2008 hat die Schweiz nunmehr sieben von elf Titeln gewonnen. Vor einem Jahr siegten Jenny Perret/Martin Rios, die nachmaligen Olympia-Finalisten. (sda)

Nadal auch in Barcelona im Final

Rafael Nadal steht auch am ATP-500-Turnier von Barcelona im Final. Der spanische Sandkönig bekundete beim 6:4, 6:0 gegen David Goffin (ATP 10) keinerlei Schwierigkeiten und feierte seinen 400. Karriere-Sieg auf Sand und die Satzgewinne 43 und 44 in Folge auf seiner bevorzugten Unterlage.

Nadals Gegner im Final ist der griechische Teenager Stefanos Tsitsipas (ATP 63). Der 19-Jährige setzte sich gegen den 52 Plätze besser klassierten Spanier Pablo Carreño Busta in zwei Sätzen durch und steht zum ersten Mal im Endspiel eines ATP-Turniers. Tsitsipas ist der erste griechische Finalist seit Nicholas Kalogeropoulos vor 45 Jahren. (pre/sda)

Tagessieg für Fuglsang – Roglic bleibt Leader

Der Sieger der 72. Austragung der Tour de Romandie heisst mit grösster Wahrscheinlichkeit Primoz Roglic. Der 28-jährige Slowene verteidigte das Maillot jaune, das er bereits seit Mittwoch und der 1. Etappe nach Delsberg trägt, am vorletzten Tag der Westschweizer Rundfahrt mit grosser Souveränität. Er führt vor der Schlussetappe mit der (Sprint-)Ankunft in Genf mit acht Sekunden Vorsprung vor dem Kolumbianer Egan Bernal.

Tagessieger der 4. Etappe über 149,2 km mit Start und Ziel in Sitten wurde Jakob Fuglsang. Der Däne, der erstmals ein Teilstück der Tour de Romandie für sich entschied, triumphierte solo vor Roglic und Bernal. (pre/sda)

Dritte Pole-Position in Folge für Vettel

Sebastian Vettel im Ferrari sichert sich für den Grand Prix von Aserbaidschan die Pole-Position. Der Deutsche steht zum dritten Mal in Folge auf dem besten Startplatz. Während sich Vettel seine 53. Pole-Position in der Formel 1 sicherte, vergab Kimi Räikkönen mit einem Fahrfehler die Möglichkeit, von ganz vorne loszufahren. Nach zwei der drei Sektoren war der Finne noch mehr als zwei Zehntel schneller unterwegs gewesen als sein Teamkollege. Unmittelbar hinter Vettel wird Lewis Hamilton starten.

Grund zur Freude hatte für einmal das Team Alfa Romeo Sauber. Nach 15 vergeblichen Versuchen vermochte erstmals wieder ein Fahrer das Ausscheiden nach dem ersten Teil des Qualifyings zu verhindern. Charles Leclerc, vor einem Jahr in den beiden Formel-2-Rennen gleichenorts als Zweiter und Erster abgewinkt, beendete das Qualifying als Vierzehnter, stösst wegen der Rückversetzung von Nico Hülkenberg wegen eines Getriebewechsels am Renault aber auf Startplatz 13 vor. Marcus Ericsson wird am Sonntag von Position 18 losfahren. (pre/sda)

Fortuna Düsseldorf steigt auf

Fortuna Düsseldorf hat zwei Runden vor Saisonende den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Durch den 2:1-Auswärtssieg gegen Dynamo Dresden kann die Mannschaft von Friedhelm Funkel nicht mehr aus den Top 2 verdrängt werden. Der 64-jährige Chefcoach ist ein regelrechter «Aufstiegs-Experte»: Funkel schaffte in seiner bald 30-jährigen Karriere als Trainer mit fünf verschiedenen Vereinen die Promotion in die höchste Liga Deutschlands.

Die Fortuna wird im August ihre 24. Bundesliga-Saison in Angriff nehmen. Der zweifache Cupsieger hat in den letzten drei Jahrzehnten einen unfreiwilligen Zickzack-Kurs eingeschlagen: Ende der 1980er-Jahre stürzte das Team von der Bundesliga bis in die Drittklassigkeit ab, ehe es sofort wieder zurück in die Bundesliga ging. Danach folgte der Absturz bis in die Oberliga. Erst 2009 kehrte Fortuna zurück in die 2. Liga und schaffte 2012 sogar für ein Jahr die Rückkehr in die Bundesliga. (pre/sda)

Fünf Playoff-Finalisten für die Hockey-Nati

Am Tag nach dem siebten und letzten Playoff-Finalspiel hat Nationaltrainer Patrick Fischer das vorletzte Aufgebot vor dem WM-Start bekanntgegeben. Neu dabei ist ein Quintett. Von Meister ZSC Lions selektionierte Fischer den Verteidiger Dave Sutter sowie die Stürmer Chris Baltisberger, Fabrice Herzog und Reto Schäppi. Von Lugano stösst der beste Playoff-Torschütze Gregory Hofmann (14 Treffer) zur Nationalmannschaft, die am Montag und Dienstag in Zürich-Oerlikon zwei Trainings absolviert.

Sieben Spieler schafften den vorletzten Cut nicht. Für die Verteidiger Tobias Geisser, Romain Loeffel und Claude-Curdin Paschoud reicht es ebenso nicht für die WM-Teilnahme wie für die Stürmer Yannick-Lennart Albrecht, Simon Bodenmann, Killian Mottet und Calvin Thürkauf. Die aktuelle Mannschaft besteht aus 27 Spielern, Fischer wird laut dem Communiqué von Swiss Icehockey noch je eine Mutation in der Verteidigung und im Sturm vornehmen. (pre/sda)

Sjögren und Kenins verlassen den ZSC

Einen Tag nach dem Meistertitel der ZSC Lions werden zwei Abgänge bekannt. Ronalds Kenins geht zu Lausanne, Mattias Sjögren kehrt zu seinem schwedischen Stammklub Rögle zurück.

Am Rande der Zürcher Meisterfeier in Lugano hatte Kenins seinen Wechsel zu Lausanne gegenüber «MySports» bereits bestätigt, am Samstag lieferte der neue Arbeitgeber Lausanne Details dazu. Kenins, der Schütze des 2:0 in der «Finalissima» in Lugano, unterschrieb mit den Waadtländern für drei Jahre. (pre/sda)

Neymars Genesung auf gutem Weg

Brasiliens verletzter Superstar Neymar wird bei der WM in Russland «gut vorbereitet zurückkehren». Dies sagt Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar in einem Interview bei «GloboEsporte.com».

«Neymar trainiert sehr gut. Er erholt sich auf die bestmögliche Weise, im Rahmen des festgelegten Programms. Die Vorbereitung ist nicht beeinträchtigt», sagte der Mediziner. Lasmar hat den Stürmer von Paris Saint-Germain am 3. März am Mittelfussknochen operiert. Neymar absolviert derzeit sein Reha-Training in seinem Haus in Mangaratiba bei Rio de Janeiro.

«Der letzte Untersuch ist am 17. Mai. Dann werde ich besser sehen, wann ich wieder spielen kann», sagte Neymar neulich. Genau einen Monat nach dem finalen Check ist Brasilien in Rostow erster WM-Gegner der Schweiz. (sda/dpa)

Schweizer Sieg zum Abschluss der WM-Vorbereitung

Das Schweizer Nationalteam hat die Vorbereitung auf die WM in Dänemark mit einem Sieg abgeschlossen. Einen Tag nach dem 2:1-Erfolg nach Verlängerung setzte sich das Team von Trainer Patrick Fischer in Riga im zweiten Test gegen Lettland mit 3:0 durch. Die Tore für die Schweiz schossen Samuel Walser (9.), Michael Fora (26.) und Romain Loeffel (31.). Die Schweiz startet am Samstag, 5. Mai, mit der Partie gegen Aufsteiger Österreich in die WM. (zap/sda)

Lettland - Schweiz 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Riga. - 3000 Zuschauer. - SR Odins/Balodis (LAT), Locans/Jakovlevs (LAT). -

Tore: 9. Walser (Frick) 0:1. 26. Fora (Riat, Vermin) 0:2. 31. Loeffel (Riat, Vermin) 0:3. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Lettland, 7mal 2 plus 10 Minuten (Bodenmann) gegen die Schweiz.

Schweiz: Berra; Fora, Siegenthaler; Diaz, Geisser; Loeffel; Genazzi; Frick, Paschoud; Rod, Walser, Scherwey; Bodenmann, Albrecht, Rüfenacht; Riat, Vermin, Moser; Thürkauf, Mottet.​

Kaiserslautern steigt in die 3. Liga ab

Der 1. FC Kaiserslautern steigt erstmals in seiner fast 118-jährigen Vereinsgeschichte in die 3. Liga ab. Eine 2:3-Niederlage nach einer 2:0-Führung bis 62. Minute in Bielefeld besiegelt zwei Runden vor dem Saisonende den Abstieg des Traditionsklubs.

Die grossen Fussball-Zeiten auf dem Betzenberg liegen bereits einige Jahre zurück. 2012 verabschiedete sich der 1. FC Kaiserslautern aus der 1. Bundesliga. Sechs Jahre später muss der vierfache deutsche Meister (zuletzt 1998 als Aufsteiger mit Ciriaco Sforza) nun den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten.

Während Kaiserslautern als erster Absteiger feststeht, darf das vom früheren Thun- und St. Gallen-Trainer Jeff Saibene gecoachte Arminia Bielefeld als Tabellen-Fünfter weiterhin auf das Erreichen des Barrage-Platzes um den Aufstieg in die Bundesliga hoffen. (zap/sda)

Wolfsburg trennt sich von Sportdirektor Rebbe

Der abstiegsbedrohte Bundesligist VfL Wolfsburg mit den Schweizer Spielern Admir Mehmedi und Renato Steffen hat Sportdirektor Olaf Rebbe mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Das teilte der Verein einen Tag vor der Partie gegen den Tabellenvorletzten Hamburger SV mit. Wolfsburg liegt drei Runden vor Schluss im 14. Rang, punktgleich mit Mainz und Freiburg auf dem Barrage-Platz. Wer Nachfolger von Rebbe wird, steht noch nicht fest. (sda/dpa)

Kolumbianer gewinnt Zeitfahren an der Tour de Romandie

Mit dem Sieg des erst 21-jährigen Kolumbianers Egan Bernal ging an der Tour de Romandie das 9,9 km lange Bergzeitfahren von Ollon nach Villars zu Ende. Bernal siegte 4 Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic, der damit sein Leadertrikot mit Erfolg verteidigte.

In der Gesamtwertung liegt Roglic noch 6 Sekunden vor Bernal. Der australische Vorjahressieger Richie Porte folgt als Dritter mit 27 Sekunden Rückstand.

Als bester Schweizer belegte der Luzerner Mathias Frank den 37. Rang, mit gut drei Minuten Rückstand auf die Bestzeit. Damit konnte der Innerschweizer nicht zufrieden sein. Ein Spitzenplatz liegt nach diesem Ergebnis kaum mehr drin. (sda)

Weltmeister Iniesta verlässt Barça

Die Karriere von Andres Iniesta beim FC Barcelona geht nach 22 Saisons zu Ende. Das kündigte der Weltmeister von 2010 am Nachmittag vor den Medien an. Iniesta kämpfte mit den Tränen, als er seinen Entscheid bekannt gab. «Das ist ein schwieriger Tag für mich. Es ist für mich die beste Mannschaft der Welt.» Ob er seine Karriere andernorts fortsetzt, liess er noch offen. Zuletzt gab es Gerüchte über einen Wechsel nach China.

Der 33-jährige Iniesta gewann mit Barça vier Mal die Champions League. Er wurde acht Mal spanischer Meister und holte sechs Mal den Cup. 2012 wurde der Mittelfeldspieler zu Europas Fussballer des Jahres gekürt. Er gewann damals mit Spanien zum zweiten Mal nach 2008 den EM-Titel. (ram)

Unai Emery verlässt PSG Ende Saison

Unai Emery beendet wie erwartet Ende Saison sein Engagement als Trainer bei Paris Saint-Germain. Dies hat der 46-jährige Spanier an einer Pressekonferenz bestätigt. Emery macht damit Platz für Thomas Tuchel. Der 44-jährige Deutsche hat beim französischen Meister gemäss Medienberichten längst einen Zweijahresvertrag unterzeichnet.

Ob Emery auch bereits einen neuen Klub gefunden hat, gab er nicht bekannt. Vor seinem Engagement in der französischen Hauptstadt war Emery in Sevilla engagiert; 2014, 2015, 2016 gewann er mit den Spaniern die Europa League. (pre/sda)

Ersatz für Aegerter steht bereit

Nach dem Sturz von Dominique Aegerter und dem verletzungsbedingten Ausfall ist ein Ersatzfahrer bereits gefunden. Es handelt sich um den Spanier Ricky Cardus. Er soll den verletzten «Rohrbach-Rossi» für zwei GP ersetzen.

Aegerters Manager Robert Siegrist hält eine Rückkehr seines Piloten bereits in Le Mans nicht für realistisch. Für das nächste Rennen in Jerez fällt er ohnehin aus. Mit Dominique Aegerters Comeback wird frühestens beim GP in Mugello Anfang Juni gerechnet. (kza/ram)

