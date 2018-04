Sport-News

Nadal glückt Comeback im Davis Cup +++ Micflikier fällt mit Lungenprellung aus

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Nadal glückt Comeback im Davis Cup

Rafael Nadal ist nach zehn Wochen Verletzungspause erfolgreich zurückgekehrt. Im zweiten Einzel des Davis-Cup-Viertelfinals zwischen Spanien und Deutschland in der Stierkampfarena von Valencia gewann er gegen Philipp Kohlschreiber völlig ungefährdet 6:2, 6:2, 6:3 und glich damit zum 1:1 aus.

Der 31-jährige Mallorquiner zeigte zwar auf der Sandunterlage einige für ihn eher ungewöhnliche Fehler. Dennoch reichte es gegen einen insgesamt schwachen Kohlschreiber zum Sieg im Schongang. «Es ist ein grossartiges Gefühl zurückzukommen. Es ist immer schwer nach einer Verletzung, aber die Fans haben es mir leichter gemacht», sagte Nadal unter dem Jubel der Zuschauer. Die Nummer 1 der Welt hatte seit der Aufgabe im Viertelfinal des Australian Open gegen Marin Cilic wegen einer Oberschenkel-Verletzung pausieren müssen.

Zuvor hatte die deutsche Nummer 1 ebenfalls überzeugt. Alexander Zverev liess dem Oldie David Ferrer mit 6:4, 6:2, 6:2 in weniger als zwei Stunden keine Chance. (pre/sda)

He's done it! @RafaelNadal defeats Philipp Kohlschreiber 62 62 63 to level the score on day one in Valencia



🇪🇸1️⃣🆚1️⃣🇩🇪 # DavisCup pic.twitter.com/tGXmvK0a91 — Davis Cup (@DavisCup) 6. April 2018

Primoz Roglic vor dem Gesamtsieg an der Baskenland-Rundfahrt

Primoz Roglic dürfte sich den Gesamtsieg an der Baskenland-Rundfahrt sichern. In der zweitletzten Etappe baut der Slowene seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus.

Tagessieger in Eibar wurde Omar Fraile, der als Baske im Baskenland gewann. Fraile gehörte einer ursprünglich 13 Mann umfassenden Fluchtgruppe an, in der sich bis zu den letzten Anstiegen auch Michael Albasini befand. Der Thurgauer verrichtete viel Führungsarbeit für Teamkollege Carlos Verona, der dann im Spurt aber nur Vierter wurde. (sda)

Bild: AP/ANSA

Micflikier fällt nach Lungenprellung aus

Biel muss für den Rest der Halbfinalserie gegen Lugano und einen allfälligen Playoff-Final auf den Stürmer Jacob Micflikier verzichten. Der 33-jährige Kanadier erlitt eine Lungenprellung und befindet sich in Spitalpflege. Der mit fünf Treffern in acht Spielen zweiterfolgreichste Torschütze der Bieler in den diesjährigen Playoffs wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Der Qualifikationsdritte Biel liegt in den Halbfinals gegen Lugano 2:3 im Hintertreffen und kämpft am Samstag in der Resega gegen das Ausscheiden. (pre/sda)

Micflikier im Spital - Saisonende https://t.co/R3QPslWMBG — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) 6. April 2018

Cologna wird Militär-Weltmeister

Der vierfache Olympiasieger Dario Cologna beendet seinen erfolgreichen Winter mit einem weiteren Sieg. Der König der Tour de Ski und Triumphator über 15 km Skating in Pyeongchang gewann im österreichischen Hochfilzen im Rahmen der Militär-Weltmeisterschaften den Lauf über 15 km in der freien Technik.

Der Deutsche Lucas Bögl büsste als Zweiter 30 Sekunden ein, der Finne Ristomatti Hakola stand als Dritter auf dem Podest. «So macht ein Saisonabschluss doppelt Spass. Jetzt geht es aber ab in die Ferien», wurde der 32-jährige Bündner im Communiqué der Organisatoren zitiert. (pre/sda)

Ein Beitrag geteilt von Dario Cologna (@dariocologna) am Mär 26, 2018 um 12:47 PDT

Lüchinger fällt bis Ende Saison aus

Der FC St. Gallen beklagt weiteres Verletzungspech in der Abwehr. Nach Miro Muheim (Kreuzbandriss), Philippe Koch (Knorpelschaden im Knie) und Jesper van der Werff (Zerrung und Überdehnung des Kapsel-Bandes) ist auch für Nicolas Lüchinger die Saison vorzeitig beendet. Der rechte Aussenverteidiger musste sich am Freitag einer Operation der Patellasehne im linken Knie unterziehen. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Ricciardo mit Bestzeit im ersten Training in Bahrain

Daniel Ricciardo lässt sich im ersten freien Training zum Grand Prix von Bahrain die Bestzeit notieren. Der Australier distanzierte in Sakhir im Red Bull-Renault den zweitplatzierten Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) um drei Zehntelsekunden. Platz 3 ging an Bottas' Landsmann Kimi Räikkönen im einen Ferrari.

Sebastian Vettel, der Sieger von Melbourne von vor zwei Wochen, reihte sich als Vierter im anderen Ferrari vor dem britischen Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) ein. Einen Fehlstart erlebte Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der schon nach wenigen Kilometern mit einem Problem an der Elektrik ausrollte.

Für das Team Alfa Romeo Sauber resultierten die Ränge 12 (Charles Leclerc) und 17 (Marcus Ericsson). Saubers Rookie Leclerc hat an den Bahrain International Circuit gute Erinnerungen. Vor Jahresfrist erreichte der Monegasse hier in der Formel 2 die Ränge 1 und 3. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Marit Björgen beendet Karriere

Die norwegische Langlauf-Königin Marit Björgen beendet ihre Karriere. Die nationale Meisterschaft an diesem Wochenende in Alta wird damit ihr letzter Wettkampf sein.

«Ich merke, dass ich nicht mehr die Motivation habe, die ich brauche, um noch eine Saison 100 Prozent zu geben», sagte die 38-Jährige am Freitag dem Fernsehsender NRK. «Deshalb habe ich mich entschieden zurückzutreten.»

Björgen hatte bei den Winterspielen von Pyeongchang ihre achte olympische Goldmedaille gewonnen und sich zur erfolgreichsten Winter-Olympionikin gekrönt. Mit insgesamt 15 Olympia-Medaillen liegt sie nun vor ihrem norwegischen Landsmann Ole Einar Björndalen, der zu Beginn der Woche ebenfalls seinen Rücktritt verkündet hatte. (zap/sda)

Bild: EPA/NTB SCANPIX

Stéphane da Costa verlässt Servette

Stéphane da Costa wird Genève-Servette nach eigenen Angaben verlassen. Wie der 28-jährige Stürmer in einem Interview mit der französischen Zeitung «Le Dauphiné» bekannt gab, kehrt er in die KHL zurück. Vor seinem Engagement in Genf hatte der französische Internationale bereits für ZSKA Moskau in der KHL gespielt.

Nun soll Jekaterinburg offenbar Interesse an seiner Verpflichtung gezeigt haben. Da Costa liess jedoch offen, welchem Klub er sich anschliessen werde. Bis zum Ausscheiden in den Playoff-Viertelfinals gegen Bern (1:4 Siege) sammelte Da Costa für die Genfer in 33 Spielen 29 Skorerpunkte. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Stefanie Vögele unterliegt der Olympiasiegerin

Stefanie Vögele scheidet am WTA-Hartplatzturnier im mexikanischen Monterrey in den Achtelfinals aus. Sie verliert gegen die als Nummer 5 gesetzte Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico 4:6, 3:6.

Die 28-jährige Aargauerin, Nummer 124 der Weltrangliste, fing gegen die um 56 Positionen besser klassierte Puig in beiden Sätzen nur je ein Break ein. Aber beide Servicedurchbrüche (zum 4:6 und zum 2:4) waren entscheidend, weil Vögele ihrerseits in der gesamten Partie kein Break schaffte.

Besonders schmerzen dürfte Vögele der Verlust des ersten Satzes. Diesen gab sie ab, obwohl sie Puig im gesamten Satz bei eigenem Aufschlag nur gerade sechs Punkte zugestehen musste. Beim Satzball im ersten Durchgang bekundete Vögele zusätzliches Pech. Eine Rückhand von Puig touchierte die Netzkante und landete für die Schweizerin unerreichbar im Feld.

Bild: AP/AP

Curler nach Sieg gegen Japan vor dem Zwischenziel

Die Schweizer Curler um Skip Marc Pfister gewinnen an der WM in Las Vegas zum dritten Mal einen Match im Zusatz-End. Dank dem 10:9 gegen Japan stehen sie vor der Qualifikation für die Viertelfinals.

Simon Gempeler, Raphael Märki, Enrico Pfister und Marc Pfister vom CC Adelboden benötigen aus den letzten beiden Round-Robin-Spielen gegen Schottland und die USA noch einen Sieg, um die Viertelfinals aus eigener Kraft zu erreichen. Je nach dem Ausgang an anderer Spiele könnten die Schweizer Meister auch mit zwei Niederlagen weiterkommen. Nachdem sie mit drei Niederlagen ins WM-Turnier gestartet sind, weisen sie nun eine Zwischenbilanz von 6:4 Siegen vor.

Wie bei den Siegen gegen Russland (7:6) und Norwegen (8:6) setzten sich die Schweizer auch gegen die weit hinten im Klassement liegenden Japaner um Skip Masaki Iwai im Zusatz-End durch. Und abermals mussten sie ohne Vorteil des letzten Steins ins Zusatz-End steigen. (zap/sda)

Bild: AP/CP

FCB mit deutlichem Gewinn-Rückgang

Der FC Basel weist im Geschäftsjahr 2017 einen deutlich kleineren Gewinn aus als zwölf Monate zuvor. Der Gewinn ging von 5,76 Millionen Franken auf 580'000 Franken zurück. Der Umsatz brach um 33 Prozent ein, von 132,2 Mio. Franken auf 88,49 Mio. Franken.Die im Vergleich zum Jahr 2016 deutlich schlechteren Zahlen kamen vor allem deshalb zu Stande, weil der FCB durch Transfers im letzten Jahr bloss 8,14 Mio. Franken eingenommen hat – statt der 61,45 Mio. Franken aus dem Jahr zuvor.

In der Bilanz von 2017 fehlen allerdings die Erlöse aus den Bundesliga-Transfers in der Winterpause von Manuel Akanji (Borussia Dortmund) und Renato Steffen (Wolfsburg), die erst im Geschäftsjahr 2018 verbucht werden. «Diese Wechsel, aber auch das Heimspiel gegen Manchester City (Champions-League-Achtelfinal), haben uns einen sehr guten Start ins neue Jahr gebracht», sagte Präsident Bernhard Burgener. Insgesamt sollen diese Posten über 28 Mio. Franken eingebracht haben. (pre/sda)

📈Heute Nachmittag hat unser Präsident Bernhard Burgener die Zahlen des Geschäftsjahres 2017 präsentiert.

👉🏼 Alle Infos zur wirtschaftlichen FCB-Bilanz gibt‘s hier:https://t.co/OH4twTVf6S pic.twitter.com/2PsRvB3faU — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 5. April 2018

Rekordfrau Dickenmann schiesst Frauen-Nati zum Sieg

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft bleibt auf Kurs Richtung WM 2019 in Frankreich. Das Team von Martina Voss-Tecklenburg gewann in Schaffhausen das wegweisende Spiel gegen Schottland 1:0 und verbleibt ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze.

Frau des Spiels war Lara Dickenmann. Der Captain bewies in der 32. Minute ihre Abgeklärtheit in der Offensive und erzielte den einzigen Treffer des Abends. Bereits zuvor hatte sich die Luzernerin in die Geschichtsbücher eingetragen. Mit ihrem 130. Einsatz für die SFV-Auswahl überholte Dickenmann Martina Moser, die nach der EM 2017 in den Niederlanden zurückgetreten war. Und mit ihrem 50. Tor im Nationaltrikot zog Dickenmann auch wieder mit Ana Maria Crnogorcevic als Schweizer Rekordtorschützin gleich.

Schweizer Curler nach fünf Siegen gebremst

Nach fünf Siegen in Serie müssen die Schweizer Curler um Skip Marc Pfister an der WM in Las Vegas wieder einmal eine Niederlage hinnehmen. Sie verlieren gegen Aussenseiter Niederlande 6:8. Die Schweizer konnten den Match nie dominieren und mussten im 10. End ohne Vorteil des letzten Steins das entscheidende Zweierhaus hinnehmen.

Vor den letzten drei Partien der Round Robin weisen Simon Gempeler, Raphael Märki, Enrico Pfister und Marc Pfister vom CC Adelboden eine Bilanz von 5:4 Siegen vor. Mit zwei weiteren Erfolgen würden sie die Qualifikation für die Viertelfinals sicherstellen. Im nächsten Match treffen die Schweizer Meister in der Nacht auf Freitag auf Japan um Skip Masaki Iwai. (pre/sda)

The results from session 15 of the 361º #WMCC2018 in Las Vegas #curling pic.twitter.com/CeXARuv5pp — World Curling (@worldcurling) 5. April 2018

Hockey-Nati taucht erneut gegen Tschechien

Zum zweiten Mal innert 24 Stunden muss die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gegen Tschechien als Verlierer vom Eis. Nach dem 2:5 von gestern setzte es für das Team von Patrick Fischer im zweiten WM-Test eine 1:4-Niederlage ab. Damit starteten die Schweizer erstmals seit 1982 (!), damals unter dem Schweden Arne «Ätti» Strömberg, mit zwei Niederlagen in eine WM-Vorbereitung.

Wie am Vortag gerieten die «Eisgenossen» bis kurz nach Spielhälfte mit 0:3 in Rückstand, erst im Schlussabschnitt folgte eine Reaktion. Den einzigen Treffer zum 1:3 erzielte schliesslich Damien Riat in der 45. Minute nach einem schnellen Konter. Sein Schuss passte haargenau ins Lattenkreuz. Das 1:4 fiel kurz vor Schluss, als Torhüter Gilles Senn seinen Kasten bereits verlassen hatte.

Nächste Woche bestreitet die Schweiz in La Chaux-de-Fonds (Freitag) und Lausanne (Sonntag) gegen Weissrussland die nächsten beiden WM-Testspiele. (pre/sda)

Das Telegramm:

Tschechien - Schweiz 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Pribram. - 4023 Zuschauer. - SR Sir/Hradil (CZE), Ondracek/Svoboda (CZE).

Tore: 19. Kaut (Pyrochta, Mozik) 1:0. 20. (19:38) Kousal (Cervenka, Horak) 2:0. 33. Plasek (Orsava, Musil) 3:0. 45. Riat (Lammer) 3:1. 58. Hanzl 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

Schweiz: Senn; Genazzi, Loeffel; Paschoud, Frick; Geisser, Zryd; Lammer, Corvi, Riat; Mottet, Vermin, Simion; Suri, Albrecht, Wick; Ryser, Rossi.

Bemerkungen: Schweiz ohne van Pottelberghe (Ersatztorhüter). - Schüsse: Tschechien 35 (14-9-12); Schweiz 17 (6-6-5). - Powerplay-Ausbeute: Tschechien 0/2; Schweiz 0/2. - Teams spielten noch 5 Minuten Verlängerung mit 3-gegen-3-Feldspieler (1:0 Tore für Tschechien).

Milan verlängert mit Gattuso bis 2021

Die AC Milan verlängert den Vertrag mit Trainer Gennaro Gattuso bis Sommer 2021.Im November hatte der ehemalige Coach des FC Sion von Vicenzo Montella übernommen und das Team seither mehr als stabilisiert. In der Meisterschaft hat Milan noch Chancen auf eine Champions-League-Teilnahme und steht im Mai im Cupfinal gegen Juventus Turin.

Über die Details des Vertrags hat der Verein nichts kommuniziert, doch soll gemäss italienischen Medienberichten das Jahresgehalt zwei Millionen Euro pro Saison betragen. Als Nachwuchstrainer bei Milan verdiente Gattuso noch 120'000 Euro. (pre/sda)

