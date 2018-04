Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Nadal startet souverän in Monte Carlo +++ Alaphilippe gewinnt Flèche Wallone

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Nadal startet souverän

Rafael Nadal übersprang die erste Hürde zu seinem 11. Titelgewinn beim Sandplatzturnier von Monte Carlo problemlos. Nach einem Freilos in der 1. Runde gewann der topgesetzte Spanier gegen den Slowenen Aljaz Bedene (ATP 58) 6:1, 6:3.

Besonders im Startsatz liess Nadal seinem Widersacher keine Chance. Nur gerade einmal brachte Bedene beim 6:1 seinen Aufschlag durch. Im zweiten Satz hielt der 28-Jährige bei eigenem Service zwar besser mit. Er vermochte den Spanier aber bei dessen Aufschlag nicht unter Druck zu setzen. In den 1:19 Stunden Spielzeit kam Bedene nur einmal zu Breakchancen; beim Stand von 1:4 im ersten Satz.

In den Achtelfinals trifft der Titelverteidiger Nadal nun auf den Russen Karen Chatschanow. Gegen die Nummer 38 der Welt hat Nadal in den beiden bisherigen Duellen noch keinen Satz abgegeben. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Alaphilippe triumphiert in Huy

Der belgische Klassiker Flèche Wallone wird zur Beute des Franzosen Julien Alaphilippe. Er entzauberte Alejandro Valverde, der zuletzt vier Jahre in Folge gewonnen hatte. Der Spanier wurde Zweiter. Wie meistens in der Vergangenheit fiel die Entscheidung auf dem letzten Kilometer, der steilen Mur de Huy. (ram)

The King is dethroned 😲



What a sensational finish to #FlecheWallonne pic.twitter.com/YLChFKIQFp — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 18. April 2018

Djokovic macht Sieg erst mit 10. Matchball perfekt

Novak Djokovic hat auch seinen zweiten Test in Monte Carlo bestanden, allerdings nicht mehr so souverän wie noch am Montag. Beim Masters-1000-Turnier an der Côte d'Azur besiegt die serbische Weltnummer 13 den Kroaten Borna Coric in 2:15 Stunden mit 7:6 und 7:5.

Der «Djoker» bekundet vor allem am Schluss grosse Mühe, als er insgesamt neun Matchbälle vergibt, bevor er den Sack zumachen kann. Im Achtelfinal trifft Djokovic auf den Österreicher Dominic Thiem (ATP 7), der wie der Serbe gerade von einer Verletzung zurückgekommen ist. Im Viertelfinal könnte es dann zum Gigantenduell mit dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal kommen. (pre)

❤️and 💪 battle!



[10th time's a charm!] 🤪



Two-time #RolexMCMasters champion @DjokerNole converts MP #10 to defeat Borna Coric 7-6(2) 7-5 and reach third round. pic.twitter.com/IRImNl0Z9y — Tennis TV (@TennisTV) 18. April 2018

Olten holt US-Stürmer Hohmann

Der EHC Olten besetzt eine Ausländerposition für die kommende Saison mit dem amerikanischen Stürmer Cason Hohmann vom letztjährigen Champions-League-Teilnehmer Banska Bystrica.

Bei den Slowaken brachte er es auf 15 Tore und 32 Assists in 51 Meisterschaftsspielen sowie einen Treffer in sechs Begegnungen der Champions League. Der 25-Jährige erhält einen Vertrag für ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison. (pre/sda)

Der US-Amerikaner Cason Hohmann (25) spielt nächste Saison für den EHC Olten. https://t.co/bFanvLW4sn — EHC Olten (@EHCOlten) 18. April 2018

Nati spielt im September gegen England

Das Schweizer Fussball-Nationalteam trifft am Dienstag, 11. September, in einem Testspiel auswärts auf England. In einem weiteren Test spielt die Schweiz am Mittwoch, 14. November, zuhause gegen Katar. An diesen beiden Terminen hat die SFV-Auswahl in der neu geschaffenen Nations League spielfrei. Wo die beiden Spiele stattfinden, ist noch nicht bekannt.

Der Start in die Nations League erfolgt drei Tage vor der Partie in England mit dem Heimspiel gegen Island (8. September). (pre/sda)

Das Schweizer A-Nationalteam trifft im Herbst 2018 auswärts auf @England und zuhause auf @QFA_EN. Spielorte und Anstosszeiten noch offen.

➡ https://t.co/AeHvUVMKnV

🇨🇭️⚽✊ pic.twitter.com/vpliZsagvW — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) 18. April 2018

Pedrosa nach Handgelenk-OP startbereit

Dani Pedrosa wird nach seinem fürchterlichen Sturz am kommenden Wochenende zum MotoGP-Rennen in Austin, Texas, antreten. Der Spanier war am vorletzten Sonntag im Grand Prix von Argentinien nach einem Zweikampf mit Johann Zarco mittels «Highsider» von seinem Motorrad geflogen. Der Honda-Pilot klagte nach dem Sturz über Schmerzen im rechten Handgelenk und wurde in der darauffolgenden Woche in Barcelona operiert.

Pedrosa schaffte es beim GP von Texas bei vier Teilnahmen dreimal auf das Podest. Sein Teamkollege und Weltmeister Marc Marquez hat alle bisherigen fünf Austragungen gewonnen. (pre/sda)

Hartleys Nachfolger in Calgary entlassen

Die Calgary Flames haben sich nach zwei Saisons von ihrem Chefcoach Glen Gulutzan und dessen Assistenten Dave Cameron und Paul Jerrard getrennt. Der 46-jährige Gulutzan hatte das NHL-Team vor zwei Jahren als Nachfolger des früheren ZSC-Meistertrainers Bob Hartley übernommen.

Nach dem deutlichen Achtelfinal-Out (0:4 Siege) im Vorjahr gegen die Anaheim Ducks haben die Kanadier in dieser Saison die Playoffs um ganze elf Punkte verpasst. «Er hat unser Team nicht so weit gebracht, wie wir es gewünscht hätten», begründete Brad Treliving, General Manager der Flames, die Entlassung. (pre/sda)

The #Flames have relieved Glen Gulutzan, Dave Cameron and Paul Jerrard of their coaching duties. https://t.co/e11hRxsN0w — Calgary Flames (@NHLFlames) 17. April 2018

Drittligist Les Herbiers im Cupfinal

Les Herbiers hat in Frankreich den Cupfinal erreicht. Der Drittliga-Klub aus der knapp 19'000 Einwohner zählenden Gemeinde setzte sich im nahegelegenen Nantes vor über 30'000 Zuschauern gegen den Ligakonkurrenten Chambly mit 2:0 durch.

Les Herbiers, das auf dem Weg in den Halbfinal unter anderem zwei Zweitligisten eliminiert hatte, ist bereits der vierte Drittligist, der sich für einen französischen Cupfinal qualifizierte. 2000 erreichte mit Calais sogar ein Viertligist das Endspiel. Keiner dieser Unterklassigen konnte den Titel aber gewinnen. Und auch für Les Herbiers dürfte dieser Traum nicht in Erfüllung gehen, wenn sich morgen im anderen Halbfinal PSG gegen Caen durchsetzt. (ram/sda)

Tottenham wieder mal dank Kane

Tottenham Hotspur ist einem neuerlichen Platz in der Champions League ein kleines Stück nähergekommen. Die Spurs spielten in der Premier League auswärts gegen Brighton 1:1.

In der fünftletzten Runde der Meisterschaft behauptete Tottenham als Vierter eine Reserve von fünf Verlustpunkten gegenüber dem fünftplatzierten Chelsea, das am Donnerstag in Burnley spielt. Harry Kane brachte Tottenham mit seinem 26. Meisterschaftstor der Saison nach 48 Minuten in Führung. (ram/sda)

Bayerns Kantersieg in Leverkusen

Bayern München steht zum 22. Mal im Endspiel des DFB-Pokals. Gleich mit 6:2 siegten sie bei Bayer Leverkusen. Das klare Resultat lässt es nicht vermuten: Aber Leverkusen forderte die Bayern zumindest 50 Minuten lang.

Der Meister führte schon nach neun Minuten mit 2:0. Die ebenfalls formstarken Leverkusener hielten aber gut dagegen, kamen durch Lars Bender früh zum Anschlusstreffer und hatten einige gute Ausgleichschancen, darunter zwei in der 50. Minute. Die Reaktion der Bayern auf die beiden Warnschüsse fiel gnadenlos aus: Thomas Müller (52. und 64.) und Thiago Alcantara (61.) erhöhten innerhalb einer knappen Viertelstunde auf 5:1.

Den Finalgegner ermitteln morgen Schalke 04 und Eintracht Frankfurt. (ram)

Bayer Leverkusen - Bayern München 2:6 (1:2)

30'210 Zuschauer. - Tore: 3. Martinez 0:1. 9. Lewandowski 0:2. 16. Lars Bender 1:2. 52. Müller 1:3. 61. Thiago 1:4. 64. Müller 1:5. 72. Bailey 2:5. 79. Müller 2:6.

Noch kein Termin für Neymar-Rückkehr

Der verletzte Superstar Neymar wird in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr für das als französischer Meister feststehende Paris Saint-Germain spielen. Wie der Stürmer persönlich bekanntgab, wird er sich am 17. Mai, zweieinhalb Monate nach der Operation am Mittelfuss, einem Examen unterziehen. «Danach werde ich wissen, wann ich wieder spielen kann», sagte Neymar. Er will alles daran setzen, um bis zur WM-Endrunde fit zu sein. Brasilien trägt seinen ersten WM-Match am 17. Juni in Rostow gegen die Schweiz aus. (ram/sda/afp)

Bild: EPA/EFE

Saison für Arturo Vidal beendet

Der FC Bayern muss für den Rest der Saison, also auch in den anstehenden Spielen der Champions League, auf den 30-jährigen Mittelfeldspieler Arturo Vidal verzichten. Der Chilene wird gemäss einem Communiqué der Münchner nach einer Knieoperation nicht mehr auflaufen können. Er hatte sich am Sonntag im Training verletzt. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Lammer fällt aus, Siegenthaler kommt

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam besammelt sich morgen Mittwoch ohne Dominic Lammer (Bild) zur dritten WM-Vorbereitungswoche. Der Stürmer des EV Zug muss wegen einer Fussverletzung Forfait erklären. Lammer überzeugte in den ersten beiden Wochen der Vorbereitung und führte die Schweiz am Sonntag in Lausanne mit seinem ersten Länderspieltor und einem Assist zum 2:1-Sieg gegen Weissrussland.

Anstelle Lammers bot Nationaltrainer Patrick Fischer einen Spieler aus der nordamerikanischen AHL auf: Verteidiger Jonas Siegenthaler wird am Freitag zum ersten Mal in seiner Karriere in ein Trainingslager des Nationalteams einrücken. Die Schweiz spielt am Freitag in Langenthal und am Samstag in Biasca gegen Norwegen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo