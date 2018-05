Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Napoli patzt, Juve ist praktisch Meister +++ Giro: Viviani siegt, Dennis bleibt Leader

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Napoli verspielt Titelchance

Napoli hat seine letzten Titelambitionen verspielt. Leader Juventus ist nur noch in der Theorie abzufangen. Der schweren Enttäuschung in Florenz (0:3) folgte die nächste Ernüchterung: ein 2:2 gegen Torino vor eigenem Publikum.

Die Società Sportiva Calcio Napoli liess sich zwei Spieltage vor Saisonschluss vom Serienchampion Juventus entscheidend abschütteln, alles andere ist utopisch. Nach sportlichem Ermessen wird der Turiner Dominator die Sechs-Punkte-Reserve nicht mehr verspielen, und das wegen der ausgeglichenen Direktbegegnungen entscheidende Defizit im Gesamt-Torverhältnis ist aus Sicht der Süditaliener ohnehin nicht mehr zu korrigieren.

Napoli - Torino 2:2 (1:0)

45'000 Zuschauer.

Tore: 25. Mertens 1:0. 55. Baselli 1:1. 71. Hamsik 2:1. 83. De Silvestri 2:2. (abu/sda)

Viviani erneut Etappensieger – Dennis bleibt Leader

Elia Viviani hat sich zum Abschluss des dreitägigen Abstechers des Giro d'Italia nach Israel erneut zum Etappensieger gekürt. Der Italiener gewann nach der 2. auch die 3. Etappe im Massensprint. Der 29-Jährige vom Team QuickStep Floors verwies nach 229 km von Be'er Sheva nach Eilat seinen Landsmann Sacha Modolo und den Iren Sam Bennett auf die Plätze 2 und 3. Insgesamt ist es für den italienischen Sprintspezialisten der dritte Tagessieg in der Italien-Rundfahrt.

Das Gesamtklassement der ersten dreiwöchigen Landesrundfahrt des Jahres wird weiterhin vom Australier Rohan Dennis angeführt. Nach Platz 2 im Auftaktzeitfahren holte sich der 27-Jährige aus dem amerikanisch-schweizerischen Team BMC am Samstag die Maglia Rosa dank dem Gewinn von drei Bonifikationssekunden im Zwischensprint. Sein Vorsprung auf den niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin beträgt eine Sekunde. Topfavorit Chris Froome liegt als 20. bereits 38 Sekunden hinter der Spitze. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Waliser aus Cardiff steigen in die Premier League auf

Der walisische Verein Cardiff City ist vier Jahre nach dem Abstieg aus der Premier League zurück im Oberhaus. Die Bluebirds kamen in der Championship zwar nicht über ein 0:0 gegen Reading hinaus, profitierten aber davon, dass Verfolger Fulham am 46. und letzten Spieltag überraschend mit 1:3 gegen Birmingham City verlor. Es war Fulhams erste Meisterschaftsniederlage in diesem Jahr.

Als Tabellenzweiter folgt Cardiff dem Championship-Meister Wolverhampton Wanderers in die Premier League. Fulham, das mit einem Sieg am Sonntag direkt aufgestiegen wäre, ist als Tabellendritter für die Playoffs qualifiziert, in denen auch Aston Villa (4. Platz), Middlesbrough (5.) und Derby County (6.) antreten. Die Halbfinal-Spiele werden zwischen dem 11. und 15. Mai ausgetragen. Der Final findet am 26. Mai im Londoner Wembley statt. (abu/sda)

Bild: AP/PA

Porto gewinnt den Titel in Portugal

Der FC Porto profitiert am vorletzten Spieltag in Portugal vom torlosen Remis der beiden Lissabonner Verfolger Sporting und Benfica und gewinnt nach einer fünfjährigen Flaute den 28. Titel. Beim neuen Meister gehört derzeit kein Akteur zum Stamm des Europameisters. Der Rekordchampion Benfica, seit letztem Sommer der Arbeitgeber von Haris Seferovic, verspielte seine Pole-Position nach vier goldenen Kampagnen. (abu/sda)

Bild: EPA/LUSA

Sturz von Lüthi in Jerez – Überlegener Sieg von Marquez

Tom Lüthi muss weiter auf seine ersten MotoGP-Punkte warten. Im vierten Saisonrennen, dem GP von Spanien in Jerez, stürzt der Berner noch vor Rennhälfte. Sieger wird Marc Marquez.

Nach den Plätzen 16 (Katar), 17 (Argentinien) und 18 (USA) hatte Tom Lüthi vor dem Rennen in Andalusien gehofft, erstmals in die Top 15 zu fahren und in der Königsklasse als erster Schweizer seit fast 20 Jahren zu punkten.

Der von Position 18 gestartete Lüthi fuhr an eben dieser Position hinter Tito Rabat, als er in der 12. von 25 Runden in einer Rechtskurve den Sturz nicht mehr verhindern konnte und im Kiesbett landete. Während der Spanier letztlich 14. wurde, blieb für den 31-jährigen Berner, der sich nicht verletzte, nichts als Enttäuschung.

Juve nach erneuter Wende ganz nah am Titel

Juventus Turin schlägt den FC Bologna mit 3:1 und steht unmittelbar vor der Titelverteidigung. Nach einer ganz schwachen ersten Hälfte sorgt Sami Khedira für die Wende. Der Dreier gegen Bologna ist hart erkämpft: Simone Verdi hatte die Gäste per Foulelfmeter in Führung gebracht (30.), ein Eigentor von Sebastian De Maio führte zum Ausgleich (52.).

Erst nach einem Pfostentreffer des Tabellen-Zwölten wachten die Turiner auf, Sami Khedira traf nach einer Flanke zur 2:1-Führung (64.), Paulo Dybala sorgte in der 69. Minute für den 3:1-Endstand. Bereits am vergangenen Wochenende hatte der mental enorm belastbare Titelhalter gegen Inter (3:2) stark auf einen Rückstand reagiert.

Stephan Lichtsteiner kam in der 72. Minute und hatte ein paar gute Aktionen zu verzeichnen, Blerim Dzemaili fehlte bei Bologna verletzt. Juve hat nun sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Napoli. Verlieren die Süditaliener am Sonntag gegen Torino, ist die «Alte Dame» zum siebten Mal in Serie Meister. (pre)

Telegramm:

Juventus Turin – Bologna 3:1 (0:1)

40'714 Zuschauer.

Tore: 30. Verdi (Foulpenalty) 0:1. 52. De Maio (Eigentor) 1:1. 63. Khedira 2:1. 69. Dybala 3:1.

Bemerkungen: Juventus mit Lichtsteiner (ab 72./300. Serie-A-Partie), Bologna ohne Dzemaili (verletzt). (pre/sda)

Tabellenspitze: bild: screenshot srf

Valencia zurück in der Champions League

Die Top-Klassierungen im spanischen Klub-Fussball sind nach dem 36. Spieltag vergeben. Neben dem neuen Meister FC Barcelona und den beiden Madrider Europacup-Finalisten gehört Valencia definitiv zu den Big Four, obwohl man bei Villarreal 0:1 verlor.

Der Valencia Club de Fútbol kehrt nach zweijähriger Auszeit in den wichtigsten europäischen Klubwettbewerb zurück. Dank des 0:2-Fehltritts von Betis Sevilla in Bilbao ist dem Ensemble von Coach Marcelino die Top-vier-Klassierung nicht mehr zu nehmen. (pre/sda)

El @valenciacf regresará la próxima campaña a la #UCL. La derrota del Betis hace que el conjunto 'ché' tenga confirmada su plaza.



¡Enhorabuena! 🎉🙌👏 pic.twitter.com/dwZC62zRLu — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) 5. Mai 2018

Hirnblutung: Not-Operation bei Sir Alex Ferguson

Die Trainer-Legende Sir Alex Ferguson ist am Freitag in ein Spital eingeliefert worden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe Ferguson eine Hirnblutung erlitten. Freunde des ehemaligen Trainers von Manchester United berichteten gegenüber «The Times», dass der 76-Jährige erstmals am Donnerstag über Beschwerden geklagt hatte.

Ferguson wurde am Freitagmorgen um 9 Uhr von einem Krankenwagen in seinem Haus abgeholt und mit Polizeieskorte ins Macclesfield District General Hospital im Süden von Manchester gefahren. Dort wurde er sofort am Gehirn operiert. Einer offiziellen Mitteilung von United zufolge sei die Operation «sehr gut»verlaufen, aber er braucht jetzt eine Zeit der Intensivpflege, um seine Genesung voranzutreiben».

Noch am vergangenen Samstag war er im Old Trafford beim United-Heimspiel gegen Arsenal zu Gast und überreichte dem scheidenden Gästetrainer Arsène Wenger eine Gedenktrophäe. Ferguson trat 2013 nach 26 Jahren als Trainer bei Manchester zurück. Unter dem Schotten gewann die United 13 Premier-League-Titel, fünf Mal den Cup und zwei Mal die Champions League. (pre/sda)

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) 5. Mai 2018

Bachmann schiesst Chelsea zum Cupsieg

Ramona Bachmann hat mit den Frauen von Chelsea den englischen Cup gewonnen. Die Schweizer Nationalstürmerin avancierte beim 3:1-Finalsieg gegen Stadtrivale Arsenal zur Matchwinnerin. Vor 45'423 Zuschauern erzielte die Luzernerin im Londoner Wembleystadion für die Blues die Tore zum 1:0 (48.) und 2:0 (60.).

Nach mehreren Erfolgen in Deutschland und Schweden darf sich Bachmann nun auch über ihren ersten Titelgewinn in England freuen. Im Palmarès der 27-jährigen Schweizerin stehen bereits je zwei schwedische Meistertitel mit Umea (2007, 2008) und Malmö/Rosengard (2013/2014) sowie im Vorjahr das Double mit Wolfsburg. (pre/sda)

Ein Beitrag geteilt von Chelsea Ladies Football Club (@chelsealfc) am Mai 5, 2018 um 12:45 PDT

Milan nimmt Kurs auf Europa

Durch einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen Hellas Verona darf die AC Milan zwei Runden vor Ende der Serie-A-Saison weiterhin auf das internationale Geschäft hoffen. Gegen den Tabellenvorletzten stellen Hakan Calhanoglu (11.), Patrick Cutrone (32.) und Ignazio Abate per Aussenrist schnell auf 3:0. Nach einem sehenswerten Volleytreffer von Veronas Lee Seung-woo (84.) trifft Fabio Borini (89.) kurz vor Schluss zum 4:1-Endstand.

Die «Rossoneri» stehen vorerst mit zwei Punkten Vorsprung vor Atalanta Bergamo auf Rang sechs, der zur Europa-League-Qualifikation berechtigt. Ricardo Rodriguez spielt bei Milan durch und schwärmt von Trainer Gennaro Gattuso: «Er liebt den Fussball und zeigt das wie kaum ein anderer Coach, den ich während meiner Karriere hatte.» (pre/sda)

Telegramm:

Milan – Hellas Verona 4:1 (2:0)

49'644 Zuschauer.

Tore: 11. Calhanoglu 1:0. 32. Cutrone 2:0. 49. Abate 3:0. 85. Lee 3:1. 89. Borini 4:1.

Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. (pre/sda)

Lok Moskau nach 14 Jahren wieder Meister

Im Land des WM-Gastgebers steht Lokomotive Moskau erstmals seit 2004 wieder zuoberst auf dem Fussball-Podium. Der neue russische Champion sicherte sich die dritte Trophäe seiner 94-jährigen Klubgeschichte dank einem 1:0 gegen Zenit St. Petersburg und verdrängte den zweitklassierten Titelhalter Spartak Moskau am vorletzten Spieltag. Baumeister des Erfolgs ist Juri Semin. Der bald 71-jährige Trainer krönte drei seiner bisher vier Amtszeiten bei Lok mit einem Triumph. (pre/sda)

Epic scenes as Lokomotiv became Champion of Russia 2017/2018! pic.twitter.com/2WrgfbWCzF — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 5. Mai 2018

Sechs Spielsperren und happige Busse für Pettersson

Die ZSC Lions müssen zu Beginn der nächsten Saison auf die Dienste von Fredrik Pettersson verzichten. Der schwedische Stürmer wurde für ein Foul im zweitletzten Playoff-Finalspiel für sechs Partien gesperrt und mit einer Busse von 8700 Franken belegt. Pettersson hatte im Heimspiel kurz vor Spielschluss Luganos Playoff-Topskorer Maxim Lapierre von hinten gecheckt. Der Kanadier blieb bei der unfairen Attacke unverletzt.

Eine Spielsperre hat Pettersson bereits verbüsst. Der Weltmeister von 2013 besitzt beim frischgebackenen Schweizer Meister noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020/2021. (pre/sda)

Viviani gewinnt Giro-Sprint in Tel Aviv

Elia Viviani hat in Israel die zweite Etappe des 101. Giro d'Italia im Sprint des Feldes gewonnen. Der Italiener vom belgischen Team QuickStep Floors setzt sich im Teilstück über 167 km von Haifa nach Tel Aviv vor seinem Landsmann Jakub Mareczko und dem Iren Sam Bennett durch. Für den 29-jährigen Sprintspezialistin ist es der zweite Tagessieg bei der italienischen Landesrundfahrt. 2015 hat Viviani in Genova ebenfalls das zweite Teilstück für sich entschieden.

Im Gesamtklassement löst der Australier Rohan Dennis Vorjahressieger Tom Dumoulin als Leader ab. Der 27-Jährige aus dem amerikanisch-schweizerischen Team BMC sichert sich unterwegs in einem Zwischensprint drei Bonifikationssekunden und führt nun mit einer Sekunde Vorsprung vor dem Niederländer. Dieser hatte am Freitag in Jerusalem das Auftaktzeitfahren zwei Sekunden vor Dennis gewonnen und sich sogleich wieder das rosafarbene Leadertrikot überstreifen lassen. (pre/sda)

Lüthi startet von Position 18

Tom Lüthi startet am Sonntag (14.00 Uhr) von Position 18 zum Grand Prix von Spanien. Dem routinierten Berner, der in seiner ersten MotoGP-Saison noch ohne WM-Punkte dasteht, gelang in Jerez im Qualifying eine deutliche Steigerung gegenüber den vorangegangenen Trainings. In diesen hatte er den Vorstoss in die Top 20 jeweils verpasst.

Die Pole-Position für das vierte von 19 Saisonrennen sicherte sich Cal Crutchlow. Neben dem Honda-Werkfahrer aus Grossbritannien komplettieren der Spanier Dani Pedrosa (Honda) und der Franzose Johann Zarco (Yamaha) die erste Startreihe. Für den MotoGP-Titelverteidiger Marc Marquez blieb beim Heim-GP nur Startposition fünf. (pre/sda)

Katar und Japan nehmen an Copa America teil

Die nächste Copa America, die im Sommer 2019 stattfindet, wird zwölf Teilnehmer umfassen. Es sind dies neben den zehn südamerikanischen Teams auch die Nationalmannschaften von Japan und Katar, die zur Teilnahme eingeladen wurden. (zap)

WM-Aus für Frankreichs Koscielny

Frankreich muss laut dem französischen Verband an der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) auf seinen Leistungsträger Laurent Koscielny verzichten. Der 32-jährige Abwehrchef von Arsenal erlitt beim Halbfinal-Ausscheiden der Londoner im Europa-League-Rückspiel vom Donnerstag bei Atlético Madrid (1:0 für Atlético) einen Riss der Achillessehne.

Der Teamkollege von Granit Xhaka musste in jener Partie bereits in der elften Minute vom Platz getragen werden. Koscielny dürfte nun frühestens zu Beginn der nächsten Saison wieder auflaufen können.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps äusserte sich bestürzt über das WM-Aus von Koscielny: «Das ist ein sehr schwerer Schlag für uns.» Koscielny habe gesagt, dass die WM-Endrunde in Russland sein letztes grosses Turnier werden sollte. Ob zu Koscielnys bislang 51 Länderspielen (ein Treffer) weitere hinzukommen, scheint damit höchst fraglich. (sda/dpa/afp)

Bild: EPA/EFE

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo