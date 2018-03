Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Neues Datum für FCB–FCZ bekannt +++ Vögele schafft Quali in Miami

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Vögele qualifiziert sich in Miami

Stefanie Vögele (WTA 126) hat sich für das Turnier in Miami qualifiziert. Die 28-jährige Aargauerin sicherte sich die Teilnahme dank Siegen gegen die Amerikanerin Kristie Ahn (WTA 108) und die Tschechin Tereza Martincova (WTA 146). Beide Partien gewann Vögele, die Anfang Monat in Acapulco im Final gestanden hatte, mit 7:5, 6:2. Miami gehört zu der höchsten Turnierkategorie nach den Grand Slams. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Stephanie Brunner im Pech

Die Österreicherin Stephanie Brunner erleidet an den österreichischen Meisterschaften in Saalbach in der Abfahrt eine schwere Verletzung im linken Knie.

Die 24-jährige Tirolerin riss sich – ohne zu stürzen – sowohl das Kreuzband als auch den Meniskus. Sie wurde noch am Dienstag in Innsbruck operiert. Brunner hat es im Weltcup noch nie aufs Podest geschafft, war aber schon drei Mal Vierte im Riesenslalom. (ram/sda)

Bild: EPA/COMPIC

FCB – FCZ am 11. April

Die am 3. März wegen eines Stromausfalls abgesagte Partie zwischen Basel und Zürich wird am Mittwoch, 11. April, nachgeholt. Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Das Spiel wurde neu angesetzt, weil die Disziplinarkommission der Swiss Football League zum Schluss kam, dass den FCB keine Schuld am Kurzschluss traf. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Bernd Schuster geht nach China

Der ehemalige deutsche Internationale Bernd Schuster kehrt auf die Trainerbank zurück. Er trainiert künftig den chinesischen Klub Dalian Yifang.

Der 58-jährige Schuster tritt beim Verein in der nordostchinesischen Hafenstadt die Nachfolge von Ma Lin an, der nach drei Niederlagen in Folge mit 0:13 Toren seit Saisonbeginn entlassen wurde. Dalian Yifang ist in der chinesischen Super League Tabellenletzter. (abu/sda)

Bild: EPA/EFE

Federer in Miami erst am Samstag

Roger Federer steht am Masters-1000-Turnier in Miami am Samstag zum ersten Mal im Einsatz. Der Schweizer wird es in der Day Session mit einem Qualifikanten zu tun bekommen.

Federer, der in der 1. Runde ein Freilos geniesst, hat damit sechs Tage Zeit, um sich von der Finalniederlage gegen Juan Martin Del Potro in Indian Wells zu erholen. Am Montag weilte er noch in Chicago, um für den Laver Cup zu werben. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Federer und Bencic starten gegen Qualifikanten

Roger Federer trifft beim Masters-1000-Turnier in Miami nach einem Freilos in der 2. Runde auf einen Qualifikanten.

Erster gesetzter Gegner Federers könnte in der 3. Runde der spanische Linkshänder Fernando Verdasco (ATP 39) sein. In seinem Tableauviertel befindet sich aus den Top Ten einzig der Südafrikaner Kevin Anderson, mögliche Halbfinalgegner sind unter anderen Alexander Zverev, Jack Sock oder Nick Kyrgios.

Erst im Final könnte Federer auf Juan Martin Del Potro, seinen Bezwinger im Final in Indian Wells, den Australian-Open-Finalisten Marin Cilic oder Novak Djokovic treffen.

Bild: AP/AP

Belinda Bencic startet beim Miami Open, das letztmals auf der Halbinsel Key Biscayne stattfindet, gegen eine Qualifikantin. Danach würde sie auf die Russin Daria Kassatkina, die Finalistin von letzter Woche in Indian Wells, treffen. Die Schweizer Nummer 1 Timea Bacsinszky bekommt es in der 1. Runde mit der russischen Linkshänderin Jekaterina Makarowa zu tun.

Eine äusserst brisante Erstrundenpartie bescherte die Auslosung Serena Williams. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin, die nach ihrer Babypause von einer Wildcard profitiert, trifft auf die Japanerin Naomi Osaka, die in Indian Wells sensationell ihren grössten Erfolg feierte.

Das Turnier der Frauen beginnt am Dienstag, dasjenige der Männer am Mittwoch. Federer wird nach einem Freilos frühestens am Freitag erstmals spielen. (sda)

Bild: EPA/EPA

Winterthurer Ausgleich in letzter Minute

Im Montagsspiel der Challenge League verpasste es Servette mit einem 1:1 in Winterthur, den Rückstand auf Leader Neuchâtel Xamax zu verringern. Dieser beträgt neu 16 Punkte. Der neue Trainer Bojan Dimic, Nachfolger von Meho Kodro, kam damit weder daheim gegen das Schlusslicht Wohlen noch gegen die Zweitletzten Winterthur über ein 1:1 hinaus.

Die Tore vor 1800 Zuschauern auf der Schützenwiese erzielten zwei Joker: Zuerst war es der sieben Minuten zuvor eingewechselte Alexandre Alphonse, der die Gäste per Kopf mit seinem 4. Saisontor in Führung schoss (84.). Rijad Saliji, in der 70. Minute eingewechselt, gelang in der 90. Minute mit einem haltbaren Weitschuss der verdiente Ausgleich.

Das Team von Trainer Livio Bordoli hätte durchaus gewinnen können, wenn Duah (12.) und Sliskovic (30.) nicht den Pfosten, sondern ins Netz getroffen hätten. So blieb es Winterthur verwehrt, nach dem 1:0 gegen Vaduz erstmals in dieser Saison zwei Siege in Serie feiern zu können. Das gelang zuletzt im April 2017. (sda)

Entlassener Hannes Wolf ist «Trainer des Jahres»

Ausgerechnet der beim VfB Stuttgart beurlaubte Hannes Wolf ist Deutschlands «Trainer des Jahres». Der 36-Jährige wurde vom Deutschen Fussball-Bund (DFB) am Montagabend geehrt. Wolf hatte im vergangenen Sommer den VfB zurück in die Bundesliga geführt, musste aber am 28. Januar angesichts der Abstiegsgefahr gehen. Unter seinem Nachfolger Tayfun Korkut sind die mittlerweile praktisch geretteten Schwaben seit sieben Spielen unbesiegt.

«Wir sind uns bewusst, dass die Auszeichnung von Hannes Wolf zu einem untypischen Zeitpunkt erfolgt», sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. «Er erhält den Trainerpreis, weil wir von ihm und seiner Arbeit überzeugt sind.» (sda/dpa)

Hannes #Wolf erhält den #Trainerpreis nicht weil wir ein Zeichen setzen wollen, sondern weil wir von ihm und seiner Arbeit überzeugt sind. Ihm ist es gelungen, junge Spieler sowohl im Nachwuchs des @BVB als auch beim @VfB in der #Bundesliga zu formen und zu entwickeln. pic.twitter.com/e3Y0GgCVzB — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 19. März 2018

Clevelands Chefcoach muss Auszeit nehmen

Tyronn Lue, der Chefcoach der Cleveland Cavaliers, muss aus gesundheitlichen Gründen mindestens bis zum Ende der Regular Season Mitte April eine Auszeit nehmen. Der 40-Jährige leidet unter mysteriösen Brustschmerzen, die ihn in dieser Saison bereits dreimal zwangen, vor oder während eines Spiels auszusetzen.

Lue war im Januar 2016 während der Saison zum Chefcoach befördert worden und hatte Cleveland danach zum ersten NBA-Titel seiner Geschichte geführt. Im letzten Jahr unterlag sein Team den Golden State Warriors im Final, aktuell belegt es in der Eastern Conference den 3. Platz. (sda/reu)

Delli Carri für vier Spiele gesperrt

Samuel Delli Carri vom FC Chiasso wurde von der Swiss Football League (SFL) wegen Schiedsrichterbeleidigung in der Challenge-League-Partie gegen Rapperswil-Jona mit drei Spielsperren belegt. Da der Verteidiger im gleichen Spiel auch noch seine vierte Gelbe Karte erhielt, muss er nun für vier Spiele aussetzen. (sda)

SFL bestätigt Sperre gegen Murat Yakin

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League sperrt GC-Assistenztrainer Hakan Yakin wegen mehrfacher grober Beleidigung des Schiedsrichter-Teams für fünf Spiele. Trotz Einsprache bleibt auch der GC-Cheftrainer Murat Yakin für drei Spiele gesperrt. Der 43-Jährige war ebenfalls wegen Schiedsrichterbeleidigung im selben Spiel mit einer Sperre von drei Partien belegt worden. (pre/sda)

Hakan et Murat Yakin privés de banc pour 5 et 3 matches: https://t.co/3ARkcAFu65

---

Das @1886_gc_zuerich-Trainerduo Murat und Hakan Yakin wird wegen Schiedsrichterbeleidigung für mehrere Spiele gesperrt: https://t.co/QqR9BQsMQP pic.twitter.com/vk4Zh8Jwdb — SwissFootballLeague (@News_SFL) 19. März 2018

Biels Maurer für zwei Spiele gesperrt

Der EHC Biel muss in den Playoffs in den nächsten zwei Spielen der Viertelfinal-Serie gegen Davos auf Marco Maurer verzichten. Der Verteidiger wurde nach dem Check gegen den Kopf von Yannick Fischer in der Partie vom Samstag in Davos (2:4) von der Swiss Hockey League für zwei Spiele gesperrt und mit 4100 Franken gebüsst.

Eingestellt wurden hingegen die Verfahren gegen Biels Philipp Wetzel (für einen möglichen Check gegen den Kopf von Dario Simion) und Zugs Johan Morant (für einen möglichen Kopfstoss gegen Chris Baltisberger von den ZSC Lions). (pre/sda)

FCSG mehrere Wochen ohne Van der Werff

Der FC St. Gallen muss fünf bis sechs Wochen auf Jasper van der Werff (19) verzichten. Der Innenverteidiger verletzte sich am Samstag in der Schlussphase des Meisterschaftsspiels gegen die Grasshoppers (2:1) am linken Knie. Die Ärzte diagnostizierten eine Zerrung und Überdehnung des Kapsel-Band-Apparates. (pre/sda)

Jasper #vanderWerff hat sich gegen #GC #Zürich eine Zerrung und Überdehnung des Kapsel-Band-Apparates im äusseren Knie zugezogen. Laut erster Prognose der Ärzte wird unser 19-jähriger Innenverteidiger 5 bis 6 Wochen ausfallen. #GuteBesserung #comebackstronger pic.twitter.com/IfPoTGnFXi — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 19. März 2018

Cape Epic endet für Vorjahressieger frühzeitig

Pech für die Vorjahressieger am Cape Epic in Südafrika: Sowohl für Nino Schurter und Matthias Stirnemann als auch für Esther Süss endet das Rennen bereits nach der 1. Etappe. Nach einem Sturz ihrer Teamkollegin Angelika Tazreiter, bei dem sich die Österreicherin eine Schulterverletzung zugezogen hat, konnte das Duo die 110 km lange Teilstrecke nicht mehr beenden. Süss peilte am Cape Epic ihren vierten Gesamtsieg an. Für Tazreiter war es die erste Teilnahme. Nach dem Prolog war das Duo Süss/Tazreiter noch im 8. Zwischenrang klassiert gewesen.

Olympiasieger Nino Schurter und sein 26-jähriger Teamkollege Matthias Stirnemann beendeten das Teilstück nahe der für Weinbau bekannten Stadt Robertson zwar noch mit 21 Minuten Rückstand auf die Tagessieger, den Deutschen Manuel Fumic und den Brasilianer Henrique Avancini. Nach der Etappe mussten die Schweizer aber Forfait geben. Stirnemann, der bereits während des Rennens Magenprobleme beklagt hat, könne das Rennen wegen einer Infektion nicht fortsetzen, teilte Schurter über Instagram mit. (pre/sda)

Ein Beitrag geteilt von Nino Schurter (@nschurter) am Mär 19, 2018 um 4:55 PDT

Capela einmal mehr mit starker Leistung

Die Houston Rockets gewinnen in der NBA auswärts gegen die Minnesota Timberwolves 129:120. Clint Capela spielte dabei mit 16 Punkten und 12 Rebounds einmal mehr eine wichtige Rolle. Die Rockets schienen einem ungefährdeten Sieg entgegen zu steuern: Bei Halbzeit führten sie mit 25 Punkten Vorsprung (83:58). Doch Minnesota holte in einem hitzigen Spiel mit Playoff-Atmosphäre noch einmal auf. Vier Minuten vor dem Ende betrug die Differenz nur noch fünf Punkte.

Im Finish glänzte für Houston James Harden. Der Anwärter für die Auszeichnung des wertvollsten Spielers (MVP) der Saison 2017/2018 erzielte 34 Punkte, 11 davon in den letzten sechs Minuten. Capela gelang zum 36. Mal in dieser Saison ein sogenanntes Double-Double, also zweistellige Werte in den statistischen Werten. (pre/sda)

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare