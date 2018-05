Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Olympiasieger Kiprop gedopt +++ Lugano verlängert mit Reuille

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Definitiv: Kiprop hatte gedopt

Der Kenianer Asbel Kiprop ist endgültig des Dopings überführt. Die Vereinigung für Integrität als unabhängiges Organ des Weltverbandes IAAF hat den EPO-Missbrauch des Olympiasiegers und dreifachen Weltmeisters bestätigt. Gemäss der Athletics Integrity Unit (AIU), wie sich die Vereinigung offiziell nennt, hat Kiprop in der A- und in der B-Probe einen positiven Dopingtest auf EPO abgegeben. Zudem wies die AIU Anschuldigungen des Kenianers gegen Offizielle zurück.

Kiprop hatte am Donnerstag erklärt, dass die Proben manipuliert worden sein könnten. Testpersonen hätten bei ihrem Besuch im vergangenen November Geldzahlungen von ihm verlangt. Die AIU teilte mit, man habe die Anschuldigungen von Kiprop untersucht. Man sei aber überzeugt, dass es keine Manipulationen der Proben gegeben habe. Kiprop droht eine Sperre von vier Jahren. (ram/sda)

Bild: AP

Reuille bleibt eine weitere Saison im Tessin

Playoff-Finalist Lugano verlängerte den Vertrag mit Routinier Sébastien Reuille. Wie Luganos Präsidentin Vicky Mantegazza gegenüber Teleticino bestätigte, wird der 36-jährige Stürmer auch in der nächsten Saison für die Tessiner spielen. Es ist vorgesehen, dass der Waadtländer auch im Farmteam Biasca Ticino Rockets in der Swiss League eingesetzt werden kann.

Reuille war mit seinen fünf Playoff-Toren (davon drei in Unterzahl) massgeblich am Final-Vorstoss der Luganesi beteiligt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Cleveland und Boston legen 2:0 vor

Die Cleveland Cavaliers und die Boston Celtics feierten in den Viertelfinals der NBA-Playoffs im zweiten Spiel ihren zweiten Sieg.

Cleveland besiegte in der Nacht auf Freitag die Toronto Raptors auswärts 128:110. Superstar LeBron James mit 43 Punkten, 14 Assists und acht Rebounds führte die Cavaliers zum zweiten Auswärtssieg in der Best-of-7-Serie. Der Vorjahresfinalist kann nun mit einem komfortablen 2:0-Vorsprung im Rücken zweimal vor Heimpublikum antreten.

Auch im zweiten Conference-Halbfinal im Osten steht es 2:0, nachdem die Boston Celtics ihr zweites Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers 108:103 gewonnen haben. Dabei war der Rekordmeister Mitte des zweiten Viertels bereits 26:48 zurückgelegen. (abu/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

ZSC-Vey kehrt in die KHL zurück

Der Kanadier Linden Vey kehrt von den ZSC Lions in die KHL zurück. Der 26-Jährige einigte sich mit dem Playoff-Finalisten ZSKA Moskau auf einen Zweijahresvertrag.

Vey erzielte in der abgelaufenen Saison für Barys Astana 52 Skorerpunkte in 50 Spielen, ehe er Mitte Januar in die Schweiz wechselte. Beim frisch gekürten Schweizer Meister ZSC Lions gehörte der ehemalige NHL-Profi in den Playoffs selten zum Stammpersonal. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Koreanische Teams vereinen sich

Ein historisches Ereignis hat das sportliche Geschehen bei der Tischtennis-WM im schwedischen Halmstad in den Schatten gestellt. Die Frauen-Teams von Nordkorea und Südkorea haben heute mit Unterstützung des Weltverbandes (ITTF) entschieden, im Viertelfinal nicht gegeneinander anzutreten, sondern miteinander. Sie bilden ein gemeinsames Team für den Halbfinal am Freitag.

«Das ist ein grosser historischer Entscheid für unsere beiden Länder», sagte Ryu Seung-min, der Vizepräsident des südkoreanischen Verbandes. «Das ist ein wichtiges Statement, um den Friedensprozess zwischen unseren beiden Ländern durch den Tischtennis-Sport unterstützen zu können.» (ram/sda/dpa)

Bild: AP/TT NEWS AGENCY

Santala kehrt nach Finnland zurück

Der Finne Tommi Santala kehrt nach dem Abstieg mit dem EHC Kloten in die Swiss League in seine Heimat zurück. Der 38-jährige Stürmer einigte sich mit IFK Helsinki auf einen Einjahresvertrag. Santala spielte von 2008 bis 2018 mit Ausnahme eines kurzen Abstechers in die russische KHL für Kloten. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Kokoskov wird erster europäischer NBA-Headcoach

Die Phoenix Suns haben den Serben Igor Kokoskov als neuen Cheftrainer verpflichtet und damit für ein Novum in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesorgt. Der 46-Jährige ist der erste Headcoach der Liga-Geschichte, der ausserhalb Nordamerikas geboren und aufgewachsen ist. Momentan ist Kokoskov, der seit 2010 auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, noch Assistenztrainer bei den Utah Jazz des Waadtländers Thabo Sefolosha.

Seinen grössten Erfolg feierte Kokoskov im September 2017, als er als Nationaltrainer mit Slowenien überraschend den Europameistertitel gewann. Die Phoenix Suns hatten die vergangene Saison als schlechtestes NBA-Team mit nur 21 Siegen aus 82 Spielen abgeschlossen. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Olympiasieger Kiprop angeblich positiv getestet

Der kenianische Weltklasseläufer Asbel Kiprop, Olympiasieger 2008 und dreifacher Weltmeister über 1500 Meter, ist gemäss kenianischen Medien des Dopings mit EPO überführt worden. Der 28-jährige Athlet nimmt die Vorwürfe zur Kenntnis und weist jede Schuld von sich.

Kiprop erwiderte die Anschuldigungen mit einem Hinweis auf sein Engagement im Kampf gegen das Doping in Kenia. «Ich möchte nicht all das zerstören, was ich seit meinem ersten internationalen Lauf 2007 aufgebaut habe», sagte Kiprop gegenüber der englischen Zeitung «The Guardian». (ram/sda/afp)

Bild: AP

Capelas Houston gibt Heimvorteil aus der Hand

Trotz einer exzellenten Leistung von Clint Capela müssen die Houston Rockets in den Viertelfinals der NBA-Playoffs den Ausgleich hinnehmen. Sie verlieren Spiel 2 gegen die Utah Jazz zuhause 108:116. An Capela hat es nicht gelegen, dass Houston die erste Heimniederlage in der laufenden Playoff-Kampagne einstecken musste. Dem Genfer Center gelang mit 21 Punkten und 11 Rebounds bereits sein viertes Double-Double in diesen Playoffs.

Capelas Teamkollegen enttäuschten insbesondere bei ihren Distanzversuchen. Im Vergleich zum ersten Viertelfinalspiel wiesen die Rockets eine markant tiefere Trefferquote auf (27 statt 53,1 Prozent). Superstar James Harden (32 Punkte) versenkte nur zwei seiner zehn Dreipunktewürfe. Houston gab die Partie im letzten Viertel aus der Hand, als die Gäste mit einem Zwischensprint und 16:2 Punkten davonzogen. Für das Team des verletzten Waadtländers Thabo Sefolosha war es im sechsten Saisonspiel der erste Sieg gegen Houston. Damit gleicht Utah in der Best-of-7-Serie zum 1:1 aus. (ram/sda)

Bild: AP

Wawrinka verzichtet auch auf den Start in Madrid

Das Comeback von Stan Wawrinka verzögert sich weiter. Der 33-jährige Waadtländer hat seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Madrid von nächster Woche aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Am Donnerstag wird sich Wawrinka an einer Medienkonferenz dazu äussern.

Seit seiner Knieoperationen im letzten Sommer bestritt Wawrinka erst sieben Partien auf der Tour. Seinen letzten Einsatz hatte er im Februar in Marseille, wo er in der Startrunde gegen den Weissrussen Ilja Iwaschka verletzungsbedingt aufgeben musste. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Verteidiger Egli von Absteiger Kloten zu Biel

Der Verteidiger Dominik Egli wechselt von National-League-Absteiger EHC Kloten zum EHC Biel. Der 19-Jährige einigte sich mit dem Playoff-Halbfinalisten aus dem Seeland auf einen Zweijahresvertrag. Der U20-Internationale Egli spielte seit 2015 in der Organisation der Zürcher Unterländer und bestritt in der abgelaufenen Saison 44 Spiele (5 Tore, 7 Assists) in der National League. (pre/sda)

Dominik Egli wechselt zum EHCB / Dominik Egli rejoint le HCB

Welcome @degli44 https://t.co/H57kReDFPD pic.twitter.com/5TTHUwMZl7 — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) 2. Mai 2018

Federer kehrt wie erwartet in Stuttgart auf die ATP-Tour zurück

Roger Federer (ATP 2) wird wie erwartet am Rasenturnier in Stuttgart (11. bis 17. Juni) auf die ATP-Tour zurückkehren. Der 36-jährige Baselbieter bestätigte seine Teilnahme am Turnier im TC Weissenhof, wo er im letzten Jahr in der Startrunde an Tommy Haas gescheitert war. «Die Atmosphäre am TC Weissenhof ist wunderbar. Man spürt sogleich, dass dort viel Leben im Klub ist», liess sich Federer zitieren.

Seine bislang letzte Partie bestritt Federer im März am Turnier in Miami, ehe er wie im vergangenen Jahr eine Pause einlegte und auf die Sandplatzsaison verzichtete. Neben Federer werden in Stuttgart unter anderen auch die Kanadier Milos Raonic und Denis Shapovalov, der Australier Nick Kyrgios sowie der Südkoreaner Chung Hyeon am Start sein. (aeg/sda)

Bild: AP/FR171597 AP

Schukow tritt als russischer NOK-Präsident zurück

Der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Russlands (ROC), Alexander Schukow, gibt nach acht Jahren sein Amt ab. Er werde bei der Präsidentenwahl am 29. Mai nicht mehr kandidieren, sagte Schukow (61) und begründete dies mit der «schwierigen Situation im internationalen Sport». Zugleich fordere sein Posten als Vize-Parlamentspräsident in Russland mehr Aufmerksamkeit, sagte er der Nachrichtenagentur Tass.

Schukow hat den russischen Sport gegen alle Vorwürfe des organisierten Dopings in Schutz genommen. Es gelang ihm aber nicht, Strafen wie den Ausschluss von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar zu verhindern. Der Politiker, der auch dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) angehört, hat das ROC seit 2010 geführt. (pre/sda)

Bild: AP/AP

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare