Sammer kehrt zu Dortmund zurück

Matthias Sammer soll laut der Funke Mediengruppe als externer Berater zum Bundesligisten Borussia Dortmund zurückkehren. Der ehemalige deutsche Internationale spielte von 1993 bis 1998 beim BVB, und gewann 2002 als Trainer den deutschen Meistertitel mit den Dortmundern.

Das Verhältnis zum Dortmund galt als belastet, als Sammer 2012 in den Sportvorstand von Erzrivale Bayern München eintrat. «Als seine Bayern-Zeit zu Ende ging, wir älter und reifer und vernünftiger wurden, haben wir uns sukzessive angenähert», sagte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zur Versöhnung nach vier Jahren. (sda/dpa)

Nicht Del Potro: John Isner in Miami im Final

Die Serie von Juan Martin Del Potro reisst nach 15 Siegen. Der Argentinier muss sich im Halbfinal von Miami John Isner klar geschlagen geben.

1:6, 6:7 (2:7) lautete das Verdikt nach 83 überwiegend einseitigen Minuten zugunsten der stark aufspielenden amerikanischen Weltnummer 17. Bereits vor dem Spiel hatte Del Potro aus seiner Erschöpfung nach seinen Turniersiegen in Acapulco und Indian Wells keinen Hehl gemacht. Gegen den 2,08 m grossen Aufschlaghünen Isner, der vor der Rückkehr in die Top 10 steht, verlor er damit vier der letzten sechs Direktbegegnungen, 6:4 führt Del Potro in diesem Vergleich noch.

Marco Bürki wechselt von YB nach Belgien

Marco Bürki aus dem Kader von Super-League-Leader Young Boys verlässt die Berner am Saisonende. Der 24-jährige Verteidiger wechselt mit einem Dreijahresvertrag (plus Option) in die höchste belgische Liga zu Zulte Waregem. In der laufenden Saison kam Bürki nur zu zwei Meisterschafts-Einsätzen mit YB. (sda)

Marco Bürki z końcem sezonu przechodzi z BSC Young Boys do Zulte Waregem, wiążąc się z belgijskim klubem trzyletnią umową. Obrońca zaliczył w obecnym sezonie tylko dwa ligowe mecze. cc: @jpl_poland pic.twitter.com/GUw8dt2URc — Szwajcarska Piłka (@szwajcarska) 30. März 2018

Ibra in Los Angeles frenetisch gefeiert

Hunderte Fans der Los Angeles Galaxy haben ihrem neuen Topstar Zlatan Ibrahimovic am Flughafen der kalifornischen Millionenstadt einen frenetischen Empfang bereitet.

Die Fans riefen und sangen in der Nacht auf Freitag immer wieder den Namen des 36 Jahre alten Schweden, der nach langen Verhandlungen vor einer Woche bei Galaxy einen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte.

Ibrahimovic posierte derweil für Selfies und gab zahlreiche Autogramme. Bereits am Samstag könnte «Ibrakadabra» beim Derby gegen den Los Angeles FC zum ersten Mal in der amerikanischen Major League Soccer auf dem Platz stehen. (fox/sda)

Llegó Zlatan Ibrahimovic a Los Ángeles y fue recibido por todo lo alto. pic.twitter.com/Em6SOpbRrH — David De las Heras (@David_Heras) 30. März 2018

Saisonende für St. Gallens Verteidiger Philippe Koch

St.Gallen muss mehrere Monate auf Verteidiger Philippe Koch verzichten. Der 27-Jährige unterzog sich wegen eines Knorpelschadens einer Operation am linken Knie. Der frühere Schweizer Nachwuchs-Internationale bestritt für die Ostschweizer in dieser Saison 14 Spiele. (fox/sda)

Luganos Keeper Da Costa muss Saison beenden

Stammgoalie David Da Costa wird in dieser Saison kein Spiel mehr für den FC Lugano bestreiten. Der 31-jährige Zürcher muss sich einer Operation an der rechten Schulter unterziehen. er frühere FCZ-Goalie bestritt in dieser Saison 22 Super-League-Spiele für die Tessiner.

Für die restlichen 10 Meisterschaftsspiele stehen Lugano Joël Kiassumbua (25), der U17-Weltmeister 2009 mit der Schweiz und nachmalige Nationaltorhüter der Demokratischen Republik von Kongo, sowie Noam Baumann zur Verfügung. Der 21-jährige Baumann durchlief sämtliche Schweizer Nachwuchs-Nationalteams. (fox/sda)

Vilotic in die U21 von GC verbannt

Milan Vilotic spielt ab sofort nicht mehr für das Fanionteam der Grasshoppers. Er wird bis zum Ende der Saison in die U21 verbannt.

Vilotic hatte Yakin unter anderem «fehlende Professionalität» und «fehlenden Mut» vorgeworfen, wie der «Blick» am Donnerstag öffentlich machte. «Einmal mehr zeigst du, dass deine Fähigkeiten als Trainer sehr fragwürdig und problematisch sind, seit du den Teamspirit zerstört hast mit schamlosen Spielchen, die du betreibst.»

Die Reaktion der Verantwortlichen liess nicht lange auf sich warten. Yakin und Sportchef Mathias Walther entschieden, den 31-jährigen Verteidiger bis Ende Saison in den Nachwuchs zu verbannen.

Zverev komplettiert Halbfinals der Männer

Bei den Miami Open ist Alexander Zverev der am besten klassierte Halbfinalist der Männer. Der deutsche Weltranglisten-Fünfte zog mit einem überzeugenden 6:4, 6:4 über den Kroaten Borna Coric als Letzter in die Runde der besten vier ein. Sein Gegner dort ist in der Nacht auf Samstag der Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 19), der Kevin Anderson im Tiebreak des dritten Satzes bezwang.Im ersten Halbfinal duellieren sich am Freitagabend Juan Martin Del Potro (ATP 6) und John Isner (ATP 17). (sda)

Semis for Sascha 🙌



Zverev nets his first career win over Coric 6-4, 6-4 to reach maiden #MiamiOpen semifinals. pic.twitter.com/5o36zzoPEK — Miami Open (@MiamiOpen) 30. März 2018

Asarenka von Stephens gestoppt

Sloane Stephens ist die erste Finalistin am WTA-Turnier in Miami. Die US-Open-Siegerin setzt sich gegen Viktoria Asarenka 3:6, 6:2, 6:1 durch.Stephens machte einen Satzrückstand wett und verwandelte nach 2:10 Stunden ihren dritten Matchball.

Stephens' Gegnerin im Final ist am Samstag Jelena Ostapenko (WTA 5) oder die Überraschungshalbfinalistin Danielle Collins (WTA 93). Die beiden stehen sich in der Nacht auf Freitag gegenüber. Ihre fünf bisherigen Finals hat Stephens alle für sich entschieden.

Asarenka bestritt in Miami erst ihr zweites Turnier seit Wimbledon im Vorjahr. Wegen eines Sorgerechtsstreits um ihren Sohn blieb die in Kalifornien wohnhafte Weissrussin der WTA-Tour während acht Monaten fern. (pre/sda)

🎉 FINAL 🎉@SloaneStephens secures her spot to play for the 🏆 with a 3-6, 6-2, 6-1 win over Azarenka.#MiamiOpen pic.twitter.com/3TB0R4veI6 — Miami Open (@MiamiOpen) 29. März 2018

Kein Schweizer Referee in Russland

Die FIFA hat jene 36 Schiedsrichter und 63 Schiedsrichterassistenten benannt, die an der Fussball-WM in Russland die Spiele leiten werden. Wie an den letzten drei EM- oder WM-Endrunden figuriert kein Schweizer im Aufgebot.

Der 2011 zurückgetretene Massimo Busacca stand 2010 an der WM in Südafrika im Einsatz. Seither schaffte es kein Schweizer Spielleiter mehr an eine Endrunde. Um das zu ändern, ermöglicht der Fussballverband und die Swiss Football League mit 750'000 Franken seit diesem Jahr 13 Spielleitern das Halbprofitum. Das Fernziel: An die WM 2022 in Katar soll es ein komplettes Schweizer Referee-Team (Schiedsrichter und zwei Assistenten) schaffen. (pre/sda)

Servette holt CEO zurück

