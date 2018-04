Sport-News

Rockets siegen bei den Lakers

Die Houston Rockets feiern im zweitletzten Spiel der NBA-Qualifikation einen 105:99-Auswärtssieg gegen die Los Angeles Lakers. Dem Schweizer Clint Capela gelingen 10 Punkte und 12 Rebounds. Es war der 31. Sieg Houstons in den letzten 34 Partien. Kurz vor dem Start zu den Playoffs mussten die Rockets aber doch noch einen happigen Rückschlag verkraften. Luc Mbah a Moute kugelte sich ohne gegnerische Einwirkung die Schulter aus und wird zumindest den Playoff-Auftakt verpassen.

Zum Abschluss der Qualifikation spielt Houston noch auswärts gegen die Sacramento Kings. Zu vergeben in der letzten Runde ist noch ein Platz in den Playoffs, der entweder an die Minnesota Timberwolves oder die Denver Nuggets geht. Beide wären mögliche Gegner Houstons in der ersten Playoff-Runde. (ram/sda)

Thun verlängert mit Ferreira und Faivre

Der FC Thun verlängert die Verträge mit den beiden Routiniers Nelson Ferreira und Guillaume Faivre. Der Interlakner Ferreira unterschrieb für ein weiteres Jahr bis 2019, Goalie Faivre erhielt einen bis 2020 gültigen Kontrakt bei den Berner Oberländern.

«Wir sprechen im Trainerstaff von den Säulen des Teams», sagt Sportchef Andres Gerber über die Routiniers. Deren langjährige Erfahrung soll dem Team in den verbleibenden Wochen im Kampf gegen den Abstieg weiterhelfen. Der Vorsprung des Tabellensiebten Thun auf Schlusslicht Sion beträgt acht Runden vor Schluss drei Punkte. Im Berner Oberland könnte die Saison in einem Hitchcock-Finale enden: Der Gegner in Thun am letzten Spieltag heisst FC Sion. (abu/sda)

Küng muss pausieren

Stefan Küng muss nach seinem Kieferbruch, den er am Sonntag im Klassiker Paris-Roubaix erlitten hat, eine Pause von fünf bis sechs Wochen einlegen. Damit verpasst der St.Galler unter anderem die Tour de Romandie vom 24. bis 29. April.

Küng sei in der Nacht auf heute erfolgreich am Unterkiefer operiert worden, teilte sein Team BMC mit. Der 24-Jährige werde sich nun zu Hause vom Eingriff erholen und sich auf die Rückkehr vorbereiten. «Stefan kann sprechen, aber er wird für eine Weile nur flüssige und weiche Nahrung zu sich nehmen können», so BMC-Teamarzt Max Testa. Für die noch ausstehenden Klassiker in Belgien und Holland wäre Küng ohnehin nicht vorgesehen gewesen. (ram/sda)

Im Davis Cup gegen Schweden

Der Gegner des Schweizer Davis-Cup-Teams im Abstiegs-Playoff heisst Schweden. Die Partie findet vom 14. bis 16. September in der Schweiz statt.

Die einst stolze Tennisnation Schweden verfügt aktuell nur über einen Spieler, Elias Ymer als Nummer 134, in den Top 300. Das Team von Captain Severin Lüthi musste in den letzten beiden Jahren jeweils ohne ihre Topspieler Roger Federer und Stan Wawrinka auskommen. Sollte dies erneut der Fall sein, wäre Henri Laaksonen (ATP 143) die Schweizer Nummer 1. (ram/sda)

Pesonen zu den SCL Tigers

Die SCL Tigers machen in Sachen Ausländer für die kommende Saison Nägel mit Köpfen: Von HC Lausanne kommt für eine Saison der finnische Stürmer Harri Pesonen ins Emmental.

Der 29-jährige finnische Nationalspieler Harri Pesonen spielte seit 2014 für den HC Lausanne und hat in 203 Meisterschaftsspielen 156 Skorerpunkte gesammelt (63 Tore, 93 Assists). Dazu wurden die Verträge mit dem Kanadier Aaron Gagnon und dem Schweden Mikael Johansson verlängert. (ram/sda)

Patrick Kane der US-Captain

NHL-Superstar Patrick Kane wird an der Eishockey-WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) das amerikanische Team als Captain anführen. Der 29-jährige Stürmer der Chicago Blackhawks ist dreifacher Stanley-Cup-Gewinner und spielte vor exakt zehn Jahren seine bislang letzte WM.

Kane bestritt 2010 (Silber) und 2014 auch die Olympischen Spiele. Mit Chicago verpasste Kane die NHL-Playoffs und ist deshalb für die WM verfügbar. Im Zuge von Kanes Zusage hoffen die Amerikaner nun auf das Kommen von weiteren Top-Cracks aus der NHL. Bereits zugesagt hat Buffalo Sabres Rookie Casey Mittelstadt, der wertvollste Spieler (MVP) der letzten Junioren-WM. Als wahrscheinlich gilt auch das Kommen von Dylan Larkin (Detroit). (ram/sda)

