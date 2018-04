Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Roman Cervenka verlässt Gottéron +++ Sedin-Zwillinge beenden Karrieren

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Sedin-Zwillinge beenden ihre Karrieren

Die legendären schwedischen Zwillinge Daniel und Henrik Sedin von den Vancouver Canucks treten nach 18 NHL-Saisons für diese Organisation im Alter von 37 Jahren zurück.

Die Sedins waren im Jahr 1999 im NHL-Draft von Vancouver gezogen worden. Captain Henrik realisierte 240 Tore und 828 Assists in 1327 NHL-Spielen, während Daniel auf 391 Tore und 647 Assists in 1303 Spielen kam. Henrik ist seit Februar 2013 der punktbeste Akteur in der Franchise-Geschichte der Canucks.

Das Duo aus Örnsköldsvik schaffte einmal den Einzug in den Stanley-Cup-Final, als es 2011 mit den Canucks gegen die Boston Bruins in sieben Spielen den Kürzeren zog. Auf Nationalmannschafts-Ebene gewannen beide unter anderem je einmal Olympia- und WM-Gold (2006 beziehungsweise 2013). (abu/sda)

Bild: AP/CP

Cervenka verlässt Fribourg-Gottéron

Roman Cervenka wird nicht mehr für das in den Playoff-Viertelfinals gescheiterte Fribourg-Gottéron spielen. Der tschechische Stürmer setzt nach Ablauf seines Vertrages die Karriere anderswo fort, wie Gottérons Sportchef Christian Dubé gegenüber der Zeitung «Le Matin» sagte.

Cervenka brachte es in den letzten zwei Saisons in 91 Meisterschaftsspielen auf 107 Skorerpunkte (34 Tore) für die Romands. Cervenka wurde 2010 Weltmeister mit Tschechien und nahm im Februar bereits zum dritten Mal an Olympischen Spielen teil. Zudem befindet er sich auch im vorläufigen Aufgebot der Tschechen für die WM vom nächsten Monat in Dänemark. (abu/sda)

Bild: PPR

Servette gibt gegen Wil Punkte ab

Servette wollte nach der Entlassung von Trainer Meho Kodro nochmals Jagd auf Neuchâtel Xamax machen. Mit sechs Punkten aus den letzten vier Partien wurde der Abstand zum Aufstiegsplatz unter Kodros temporärem Nachfolger Bojan Dimic aber grösser.

Im Heimspiel gegen Wil vergab Captain Anthony Sauthier kurz nach der Pause mit einem Pfostenschuss die beste Möglichkeit zum Siegtreffer. Vor der Pause hatten der Brasilianer Willie für Servette und Basil Stillhart für Wil getroffen. Die Ostschweizer sind neben Xamax als einziges Challenge-League-Team im 2018 noch ungeschlagen.

Servette - Wil 1:1 (1:1)

1613 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 23. Willie 1:0. 35. Stillhart 1:1.

Bemerkungen: 47. Lattenschuss von Sauthier (Servette). (abu/sda)

Alaphilippe schlägt Roglic im Sprint

Der Rennkalender lässt den Radprofis im April kaum Zeit zum Durchschnaufen. Zwischen den beiden Monumenten Flandern-Rundfahrt und Paris - Roubaix geht in dieser Woche etwas südlicher die Baskenland-Rundfahrt über die Bühne.

Zum Auftakt der gewohnt hügeligen Rundfahrt im Norden Spaniens hielt sich der Schweizer Michael Albasini (noch) zurück. Gewonnen wurde die 1. Etappe rund um die Stadt Zarautz vom Franzosen Julian Alaphilippe. Der 25-Jährige vom Team QuickStep Floors setzte sich im Zweiersprint gegen Primoz Roglic durch und übernahm damit das gelbe Leadertrikot. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Ambri-Plastino wohl mit Hirnerschütterung

Ambri-Piottas Verteidiger Nick Plastino muss nach seinem Autounfall am Sonntagnachmittag vorerst pausieren. Der 32-jährige Italo-Amerikaner konnte das Spital am Ostermontag verlassen. Sein Zustand gebe «nicht zu spezieller Besorgnis Anlass», schrieb der Verein in einer Medienmitteilung. Er könne aber im Moment nicht aufs Eis zurückkehren. «Sein Zustand wird von Tag zu Tag angeschaut.»

Zuvor hatte die Website des Tessiner Fernsehens RSI gemeldet, Plastino habe sich mutmasslich eine Hirnerschütterung zugezogen. Dies wurde vom Klub jedoch nicht bestätigt. Weitere Auskünfte zum Gesundheitszustand würden nicht erteilt. Der Amerikaner, der in den ersten drei Spielen der Playout-Serie gegen Kloten zwei Assists erzielt hatte und auch sonst einer der Leistungsträger bei den Leventinern ist, fiel zumindest für das Spiel 4 am Ostermontag in Kloten aus.

Im Unfallauto sass auch Plastinos Teamkollege Michael Ngoy, der aber bereits am Sonntagabend nach Hause zurückkehren konnte. (sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Houstons erste Niederlage nach elf Siegen

Die Serie von elf Siegen hintereinander endet für Clint Capelas Houston Rockets abrupt. In San Antonio verlieren sie deutlich 83:100.

Houston, das bereits als Sieger der Western Conference feststeht, ging erst zum zweiten Mal in den letzten 30 Spielen als Verlierer vom Platz. Gegen die San Antonio Spurs leisteten sie sich aber einen schwachen Tag und erzielten so wenige Punkte wie noch in dieser Saison.

Der Genfer Clint Capela schaffte zwar mit elf Punkten und zehn Rebounds sein 39. Double-Double der Saison, brachte aber ebenfalls nur drei seiner neun Würfe in den Korb. (sda)

Bild: EPA/EPA

Kanterniederlage der Schweizer Curler gegen Kanada

Die dritte Niederlage der Schweizer Curler an der WM in Las Vegas war eine Kanterniederlage. Das Team um Skip Marc Pfister unterlag dem Topfavoriten und Titelverteidiger Kanada 2:7.

Die noch sieglosen Schweizer Meister Simon Gempeler, Raphael Märki, Enrico Pfister und Marc Pfister vom CC Adelboden wurden von der Crew von Brad Gushue, dem Olympiasieger 2006, heillos überfordert. Durch ein gestohlenes Zweierhaus stand es nach zwei Ends 0:4. Mit einem weiteren gestohlenen Punkt zogen die Kanadier nach dem 5. End auf 7:1 davon. Nach sechs Ends, so früh wie nach dem Reglement erlaubt, gaben die Schweizer auf. (sda)

Ambris Plastino nach Autounfall in ärztlicher Obhut

Ambris Verteidiger-Duo Nick Plastino und Michael Ngoy wurde am Ostersonntagabend in eine Frontal-Kollission mit einem anderen Auto verwickelt. Während Ngoy wohl mit dem Schrecken davon kam, musste sich Plastino zumindest vorübergehend zur Beobachtung in ärztliche Obhut begeben.

Der Unfall ereignete sich bei Pollegio in der Leventina. Der Italo-Kanadier Plastino ist Leistungsträger und ein wichtiger Powerplay-Spieler von Ambri. Die Leventiner führen in der Playout-Serie im Kampf um den Klassenerhalt gegen Kloten mit 2:1 Siegen. Spiel 4 findet am Ostermontag in Kloten statt. (viw/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Terpstra gewinnt die Flandern-Rundfahrt

Die 102. Ausgabe der Flandern-Rundfahrt wurde zur Beute von Niki Terpstra. Der Niederländer vom Team QuickStep Floors feierte nach 266 km von Antwerpen nach Oudenaarde einen Solosieg.

Mit Terpstra setzte sich einer der Favoriten durch. Wie bei seinem Sieg am Vorbereitungsrennen E3 in Harelbeke am Freitag vor einer Woche bewies der Vorjahresdritte auch am Ostersonntag seine gute Form. Die entscheidende Attacke startete er 27 km vor dem Ziel am Kruisberg, dem drittletzten von 18 giftigen Rampen («Hellingen»).

Die restlichen Favoriten waren sich nach der Attacke von Terpstra nicht einig; keiner wollte oder konnte die Verantwortung übernehmen. Und so rettete der 33-Jährige den herausgefahrenen Vorsprung locker ins Ziel. Zweiter wurde der dänische Überraschungsmann Mads Perdersen. Der belgische Vorjahressieger Philippe Gilbert musste sich mit Rang 3 begnügen. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Jeff Saibene verlängert bei Bielefeld bis 2021

Arminia Bielefeld und Trainer Jeff Saibene haben eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. Der Luxemburger verlängerte seinen Vertrag beim Verein aus der 2. Bundesliga gleich um drei Jahre bis 2021.

Der 49-jährige Saibene war im März 2017 von Thun nach Bielefeld gewechselt und hatte den Verein aus schwieriger Lage vor dem Abstieg gerettet. In dieser Saison überzeugt die Arminia ebenfalls, vor dem Spiel am Sonntag gegen Holstein Kiel belegte sie Rang 5. (abu/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

Biels Earl am Ostermontag gesperrt

Der EHC Biel muss am Ostermontag in Lugano im vierten Halbfinalspiel ohne Robbie Earl auskommen. Der amerikanische Stürmer wird für ein Spiel gesperrt.

Earl hatte am Samstag im Heimspiel gegen Lugano den Verteidiger Thomas Wellinger in die Bande gecheckt und war in der 37. Minute mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe in die Garderobe geschickt worden. Nun erhielt er zusätzlich eine Sperre für ein Spiel und eine Busse von 2500 Franken.

Während der fünfminütigen Überzahl nach Earls Ausschluss hatte Lugano im Spiel 3 der Halbfinalserie aus einem 2:3-Rückstand eine 4:3-Führung gemacht und diese nicht mehr abgegeben. In der Serie führt Biel nun noch mit 2:1 Siegen. (abu/sda)

Joshua siegt erstmals nicht mittels Knockout

Der Engländer Anthony Joshua gewann in Cardiff die WM-Titelvereinigung im Schwergewicht gegen den Neuseeländer Joseph Parker mit einem einstimmigen Punktsieg über zwölf Runden. Der WBA-Super- und IBF-Weltmeister Joshua verteidigte mit dem Erfolg seine Titel nach WBA-Super- sowie IBF- und IBO-Version und holte sich zusätzlich den WBO-WM-Gürtel von Parker. Der 28-jährige Joshua musste in seinem 21. Profikampf erstmals über die angesetzte Distanz gehen, um zu gewinnen.

Der 1,98 m grosse Joshua überzeugte mit explosiven Aktionen und landete mehr Treffer. Parker war mit Fortdauer des Kampfes gezeichnet. Oberhalb seines linken Auges floss in der 10. Runde auch Blut. Nächstes Ziel Josuhas ist eine weitere Titelvereinigung mit einem ungeschlagenen Champion, jene gegen den WBC-Titelhalter Deontay Wilder aus den USA. (ram/sda/reu/ap)

Bild: AP

PSG gewinnt Liga-Cup

Zum fünften Mal in Folge heisst der Sieger des französischen Liga-Cups Paris Saint-Germain. Der Branchenleader schlug in Bordeaux die AS Monaco mit 3:0. Mit Edinson Cavani (zwei Mal) und Angel di Maria sorgten einmal mehr Topstars für die Entscheidung. (ram)

Napoli patzt, Juve gewinnt

Juventus Turin besiegte in der Top-Affiche Milan 3:1. Verfolger Napoli hat in der 30. Runde in Sassuolo (1:1) einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Juve baute seinen Vorsprung dadurch auf vier Punkte aus. (ram/sda)

Sassuolo - Napoli 1:1 (1:0)

19'000 Zuschauer. - Tore: 22. Politano 1:0. 80. Rogerio (Eigentor) 1:1.

Juventus Turin - Milan 3:1 (1:1)

41'156 Zuschauer. - Tore: 8. Dybala 1:0. 28. Bonucci 1:1. 79. Cuadrado 2:1. 87. Khedira 3:1. - Bemerkungen: Juventus mit Lichtsteiner (bis 46.), Milan mit Rodriguez (verwarnt für Foul an Lichtsteiner).

Bologna - AS Roma 1:1 (1:0)

20'778 Zuschauer. - Tore: 18. Pulgar 1:0. 76. Dzeko 1:1. - Bemerkung: Bologna ohne Dzemaili (Ersatz).

Inter Mailand - Verona 3:0 (2:0)

60'320 Zuschauer. - Tore: 1. Icardi 1:0. 13. Perisic 2:0. 47. Icardi 3:0. - Bemerkung: 90. Rot gegen Nicola (Verona/Foul).

Atalanta Bergamo - Udinese 2:0 (0:0)

17'204 Zuschauer. - Tore: 68. Petagna 1:0. 74. Masiello 2:0. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler, Haas (ab 92.), Udinese ohne Behrami (verletzt), mit Widmer (ab 81.). (sda)

Joker Messi rettet Barça

Barcelona drohte in Sevilla im 30. Meisterschaftsspiel die erste Niederlage, ehe Luis Suarez und Lionel Messi Sekunden vor dem Schlusspfiff mit einer Blitz-Doublette eine katalanische Enttäuschung abwendeten. So gab's ein 2:2. Bis zur 88. führte Sevilla, ehe ohne Vorwarnung ein Einbruch erfolgte. Barça führt die Tabelle mit satten zwölf Punkten Reserve vor Atlético Madrid an.

Real Madrid hat noch einen Zähler mehr Rückstand. Obschon Zinédine Zidane seine Stars mit Blick auf das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinal gegen Juventus schonte, erreichte Real Madrid bei Las Palmas mit einer relativ prominenten B-Vertretung den vierten Liga-Sieg in Folge. Es siegte 3:0. Gareth Bale brillierte dabei mit der dritten Doublette der aktuellen Kampagne; Karim Benzema, Captain für einen Abend, markierte im 400. Einsatz für die Madrilenen sein 189. Tor. (ram/sda)

FC Sevilla - FC Barcelona 2:2 (1:0)

37'588 Zuschauer. - Tore: 36. Vazquez 1:0. 50. Muriel 2:0. 88. Suarez 2:1. 89. Messi 2:2.

Las Palmas - Real Madrid 0:3 (0:2)

22'942 Zuschauer. - Tore: 26. Bale 0:1. 39. Benzema (Foulpenalty) 0:2. 51. Bale (Foulpenalty) 0:3.

Scott Sutter entscheidet Spektakel-Match

In der MLS feiert Orlando City einen 4:3-Heimsieg gegen die New York Red Bulls. Matchwinner für das Team aus Florida war der Schweizer Scott Sutter. Fünf Minuten vor dem Ende schoss er den schönen Siegtreffer:

Die Partie wog hin und her. Erst führte New York zwei Mal, dann wendete Dominic Dwyer das Spiel mit einem Doppelschlag, ehe Aaron Long kurz vor Sutters Treffer das 3:3 erzielte. (ram)

Knapper Heimsieg für Xamax

Challenge-League-Leader Neuchâtel Xamax feiert in der 26. Runde den 20. Sieg. Der designierte Aufsteiger schlägt Rapperswil-Jona mit 1:0. Routinier Raphael Nuzzolo verwertete eine Viertelstunde vor dem Ende einen Foulpenalty.

Xamax hat damit neu 16 Punkte Vorsprung auf Servette, das am Montag gegen Wil spielt. Auf Rang 3 vorgerückt ist der FC Schaffhausen. Er fertigte den bereits als Absteiger feststehenden FC Wohlen mit 4:0 ab. (ram)

73' GOAL!!!!!!!!!!!!⚽️ Nuzzolo transforme le pénalty et c'est 1-0 !!!! #XAMRJ 1-0* pic.twitter.com/VBwLwIGQST — Neuchâtel Xamax FCS (@XamaxFCS) 31. März 2018

Wiler-Ersigen und Köniz vor Final

Der Unihockey-Meister 2018 kommt mutmasslich aus dem Kanton Bern. In den Halbfinalserien führen Wiler-Ersigen und Köniz jeweils mit 3:0 Siegen.

Qualifikationssieger Wiler-Ersigen feierte gegen Rychenberg Winterthur einen 7:1-Kantersieg. Köniz schlug GC erst im Penaltyschiessen mit 6:5. Weiter gehen die Serien am nächsten Samstag. (ram)

WOW! Bist Du schwindelfrei? – Bei diesem Tor von Daniel Johnsson von Wiler-Ersigen wäre das von Vorteil! Der Schwede zeigt, warum er «Magic» genannt wird. 😱 #unihockey pic.twitter.com/OTCp7VHLyI — SRF Sport (@srfsport) 31. März 2018

Schweizer Duo verliert Finalissima

Kein Happy-End für die beiden Schweizer Eishockey-Nationalspielerinnen Florence Schelling und Lara Stalder: Sie verloren in Schweden mit Linköping das entscheidende dritte Finalspiel (best of 3) gegen Lulea 1:5.

Schelling hatte in den ersten acht Playoff-Spielen mit einer fabelhaften Fangquote von 98,01 Prozent überzeugt, Stalder als Topskorerin. Doch in der am Samstagnachmittag vor 3475 Zuschauern ausgetragenen «Finalissima» konnten beide nicht an ihre Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Schelling musste sich in den ersten 13 Minuten dreimal bezwingen lassen, Stalder blieb für einmal ohne Skorerpunkt. Linköping verpasste deshalb den dritten Meistertitel nach 2014 und 2015. (ram/sda)

Dagens två matchvinnare! Vem kliver fram och skjuter SM-guldet till Linköping i morgon? pic.twitter.com/3gQSHRmnnn — Linköping HC (@LHChockey) 30. März 2018

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

