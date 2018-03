Sport-News

Capela einmal mehr mit starker Leistung

Die Houston Rockets gewinnen in der NBA auswärts gegen die Minnesota Timberwolves 129:120. Clint Capela spielte dabei mit 16 Punkten und 12 Rebounds einmal mehr eine wichtige Rolle. Die Rockets schienen einem ungefährdeten Sieg entgegen zu steuern: Bei Halbzeit führten sie mit 25 Punkten Vorsprung (83:58). Doch Minnesota holte in einem hitzigen Spiel mit Playoff-Atmosphäre noch einmal auf. Vier Minuten vor dem Ende betrug die Differenz nur noch fünf Punkte.

Im Finish glänzte für Houston James Harden. Der Anwärter für die Auszeichnung des wertvollsten Spielers (MVP) der Saison 2017/2018 erzielte 34 Punkte, 11 davon in den letzten sechs Minuten. Capela gelang zum 36. Mal in dieser Saison ein sogenanntes Double-Double, also zweistellige Werte in den statistischen Werten. (pre/sda)

Ronaldo bei Real-Sieg mit One-Man-Show

Real Madrid hat bei seinem Erfolg gegen Aufsteiger Girona gleich sechsmal getroffen. Cristiano Ronaldo überragt in der Partie gegen das Überraschungsteam und erzielt vier Treffer. Ausserdem waren Lucas Vazquez und Gareth Bale erfolgreich. Für Girona traf Christian Stuani doppelt und kurz vor dem Ende noch Juanpe.

Real rückt durch diesen Sieg wieder an den Stadtrivalen Atlético heran und liegt nur noch fünf Punkte dahinter auf Platz drei der Tabelle. Der Zweitplatzierte hatte zuvor gegen den FC Villareal eine späte Niederlage hinnehmen müssen. (pre/sda)

Das Telegramm:

Real Madrid - Girona 6:3 (1:1)

59'097 Zuschauer.

Tore: 11. Ronaldo 1:0. 29. Stuani 1:1. 47. Ronaldo 2:1. 59. Lucas Vazquez 3:1. 64. Ronaldo 4:1. 67. Stuani 4:2. 86. Bale 5:2. 88. Juanpe 5:3. 91. Ronaldo 6:3.

Naomi Osaka schafft die Sensation

Das Frauenturnier in Indian Wells endete mit einer Sensation. Die Japanerin Naomi Osaka (WTA 44) feierte mit 6:3, 6:2 gegen Daria Kassatkina (WTA 20) den ersten Turniersieg ihrer Karriere.

Obwohl sie im Final auf eine andere 20-jährige Aussenseiterin traf (Kassatkina), wurde Osaka der Titelgewinn alles andere als einfach gemacht. Mit Maria Scharapowa (6:4, 6:4 in der 1. Runde), Karolina Pliskova (6:2, 6:3 im Viertelfinal) und Simona Halep (6:3, 6:0 im Halbfinal) eliminierte sie drei ehemalige Nummern 1 der Welt. Ausserdem besiegte sie in Runde 2 die Polin Agnieszka Radwanska mit 6:3, 6:2, die ebenfalls schon unter den ersten drei der Weltrangliste aufschien. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Rückschlag für Atlético

Atlético Madrid liess sich gegen Villareal in einer hektischen Schlussphase vom 20-jährigen türkischen Stürmer-Joker Enes Ünal zweimal düpieren. Sekunden nach dem zweiten Gegentor verloren mehrere Gäste die Nerven; Vitolo sah direkt Rot, mehrere protestierende und frustrierte Madrilenen wurden verwarnt. (abu/sda)

Telegramm:

Villarreal - Atlético Madrid 2:1 (0:1)

19'385 Zuschauer.

Tore: 20. Griezmann (Foulpenalty) 0:1. 82. Ünal 1:1. 92. Ünal 2:1.

Bemerkung: Rot gegen Vitolo (Atlético/Tätlichkeit).

Vaduz überholt Schaffhausen

Der FC Vaduz setzt seine Reihe guter Leistungen in der Rückrunde der Challenge League mit einem hochverdienten 2:0-Heimsieg gegen Schaffhausen fort.

Der vierte Sieg der Liechtensteiner nach der Winterpause (nebst der jüngsten 0:1-Niederlage in Winterthur und zwei Unentschieden) stand nie in Gefahr, zumal Schaffhausen harmlos auftrat. Der Senegalese Mohamed Coulibaly und der Liechtensteiner Veteran Franz Burgmeier erzielten je ein Tor pro Halbzeit. In der Tabelle liegt Vaduz jetzt einen Punkt vor dem FCS im 3. Rang. (abu/sda)

Der FC Vaduz gewinnt gegen den @fcschaffhausen hochverdient mit 2:0. Torschützen: Coulibally in der 15. und Burgmeier in der 79. Minute! Somit grüsst der FCV zumindest vorübergehend vom 3. Tabellenrang! #hoppvadoz #supportFCV pic.twitter.com/rOBicu7Gl7 — FC Vaduz (@VaduzFC) 18. März 2018

Messi trifft, Barcelona siegt

Der FC Barcelona feiert in der spanischen Liga im 29. Spiel den 23. Sieg. Paco Alcacer und Lionel Messi erzielen die Tore im Camp Nou gegen Athletic Bilbao in der ersten halben Stunde.

Alcacer verwertete in der 8. Minute ein Zuspiel von Jordi Alba zur Führung, 22 Minuten später war Messi mit einem satten Flachschuss aus 17 Metern für die überlegenen Gastgeber erfolgreich. Bis zur Pause trafen ausserdem Philippe Coutinho (2x) und Paulinho die Torumrandung. (abu/sda)

Telegramm:

FC Barcelona - Athletic Bilbao 2:0 (2:0)

84'053 Zuschauer.

Tore: 8. Paco Alcacer 1:0. 30. Messi 2:0.

Lüthi bei MotoGP-Premiere auf Platz 16

Tom Lüthi beendete seine MotoGP-Premiere im 16. Rang. Der Grand Prix von Katar in Losail war gleichzeitig der 250. Grand Prix in der Karriere des 31-jährigen Emmentalers. Lüthi fehlten 0,9 Sekunden auf die Punkteränge.

Nach zweiten Plätzen in den letzten drei Jahren konnte der Italiener Andrea Dovizioso in Katar endlich einmal gewinnen. Der letztjährige WM-Zweite setzte sich auf Ducati vor Weltmeister Marc Marquez und Valentino Rossi durch. (abu/sda)

Milan baut Serie aus

Die AC Milan befindet sich in der Liga weiter im Aufwind. Das 3:2 zuhause gegen Chievo war der fünfte Sieg in Serie für das Team von Ricardo Rodriguez. Joker André Silva erzielte den Siegtreffer in der 82. Minute nach einem Corner von Rodriguez.

Ein Doppelschlag der Gäste nach einer guten halben Stunde hatte Milan nach Hakan Calhanogus Führungstreffer in der 10. Minute zwischenzeitlich aus dem Tritt gebracht. Nach der Pause brachte Patrick Cutrone die Gastgeber mit dem Ausgleich wieder auf Kurs (54.). Milan belegt damit weiter den 6. Platz. (abu/sda)

Aegerter erkämpft sich zum WM-Auftakt einen Punkt

Dominique Aegerter sichert sich zum Saisonauftakt der Moto2-WM einen WM-Punkt. Der Oberaargauer beendet in Losail den Grand Prix von Katar im 15. Rang. Aegerter war aus Position 21 gestartet und lag fast bis zum Ende des Rennens ausserhalb der Punkteränge. Erst in der zweitletzten Runde tauchte der 27-jährige Schweizer auf Position 15 auf und konnte diesen einen WM-Punkt bis ins Ziel verteidigen.

Den ersten Sieg in der Saison 2018 fuhr der Italiener Francesco Bagnaia ein. Der 21-jährige Turiner sicherte sich damit seinen ersten Erfolg in der Moto2-Klasse. Hinter Bagnaia schafften es Lorenzo Baldassarri und Alex Marquez aufs Podest. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Dani Alves köpfelt PSG zum Sieg in Nizza

Auch Lucien Favre und Nice können den Siegeszug von Paris Saint-Germain in der Ligue 1 nicht stoppen. Der unangefochtene Leader siegt in der 30. Runde an der Côte d'Azur mit 2:1.

Der Brasilianer Dani Alves sorgte acht Minuten vor Schluss der Partie für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Für den Aussenverteidiger, der nach einer Flanke von Adrien Rabiot per Kopf traf, war es der erste Treffer in der Ligue 1.

Dank dem neunten Sieg in Serie kam der PSG dem Meistertitel einen weiteren Schritt näher. Sieben Spiele vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Monaco 14 Verlustpunkte. Nice, das weiter um die Europa-League-Plätze kämpft, kassierte erstmals nach vier Spielen und acht Punkten wieder eine Niederlage. (zap/sda)

Telegramm:

Nice - Paris Saint-Germain 1:2 (1:1)

Tore: 17. Saint-Maximin 1:0. 21. Di Maria 1:1. 82. Dani Alves 1:2.

Kleine Kugel für Cologna, grosse für Klaebo

Dario Cologna gewann zum vierten Mal nach 2011, 2012 und 2015 die kleine Kristallkugel für Platz 1 im Distanz-Weltcup. Der Münstertaler konnte im abschliessenden Rennen über 15 km Skating beim Weltcup-Finale in Are von Martin Johnsrud Sundby nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Die Tour beim Finale beendete er als Gesamtdritter.

Der dreifache Olympiasieger Johannes Hösflot Klaebo gewann derweil als bislang jüngster Langläufer den Gesamtweltcup. Der 21-jährige Norweger entschied in der Saison 2017/18 11 Weltcuprennen für sich.

Zum besten Langläufer beim dreitägigen Weltcup-Finale in Falun kürte sich der Russe Alexander Bolschunow. Der 21-Jährige gewann die Minitour auf überlegene Weise mit 47 Sekunden Vorsprung vor dem Kanadier Alex Harvey und Cologna. (zap/sda)

Bild: AP/NTB scanpix

Icardi macht den Salah und trifft 4-fach

Mauro Icardi ist der grosse Mann beim 5:0-Sieg von Inter Mailand bei Sampdoria Genua in der 29. Runde der Serie A. Der Argentinier trifft viermal. Besonders sehenswert war das 3:0 in der 31. Minute, das der Inter-Captain mit dem Absatz erzielte. Beim 5:0 traf er mit einer Direktabnahme.

Für den argentinischen Stürmer waren es die Saisontore 19 bis 22, womit er in der Torschützenliste bis auf zwei Treffer zu Ciro Immobile aufschloss. Zuletzt war Icardi ein solcher Exploit in der Serie A am 27. Januar 2013 gelungen - ebenfalls im Stadion Luigi Ferraris. Noch im Trikot von Sampdoria Genua erzielte der Stürmer damals beim 6:0 gegen Pescara ebenfalls vier Treffer. Im Sommer 2013 wechselte Icardi dann von Genua nach Mailand.

Dank dem Sieg stiess Inter wieder auf Platz 4, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, vor. Für Sampdoria rückte die Teilnahme in der Königsklasse nach der Kanterniederlage in weite Ferne. (zap/sda)

Telegramm:

Sampdoria Genua - Inter Mailand 0:5 (0:4)

Tore: 26. Perisic 0:1. 30. Icardi (Foulpenalty) 0:2. 31. Icardi 0:3. 44. Icardi 0:4. 51. Icardi 0:5.

Verband eröffnet gleich vier Verfahren

Nach der vierten Runde der Playoff-Viertelfinals wurden gleich vier Verfahren eröffnet: Philipp Wetzel und Marco Maurer (beide Biel) sowie Johan Morant (Zug) und Mike Künzle (ZSC Lions) drohen eine Spielsperre.

Untersucht werden die Aktionen von Biels Stürmer Philipp Wetzel und Verteidiger Marco Maurer für einen möglichen Check gegen den Kopf der beiden Davoser Stürmer Dario Simion respektive Yannick Frehner bei der 2:4-Niederlage am Samstag in Davos.

Die anderen beiden Vergehen betreffen die Serie zwischen den ZSC Lions und Zug. Untersucht wird ein möglicher Kopfstoss von EVZ-Verteidiger Johan Morant gegen Chris Baltisberger unmittelbar vor dem vorentscheidenden 2:0 der Zürcher. ZSC-Stürmer Mike Künzle sieht sich mit dem Vorwurf eines unerlaubten Körperangriffs oder eines möglichen Bandenchecks gegen Garrett Roe konfrontiert. (zap/sda)

Bild: PPR

Urs Kryenbühl holt sich fixen Weltcup-Startplatz

Der Schwyzer Urs Kryenbühl sicherte sich beim Europacup-Finale in Soldeu in Andorra im letzten Rennen der Saison einen fixen Startplatz für die Weltcup-Abfahrten des kommenden Winters.

26 Hundertstel hinter dem Österreicher Otmar Striedinger wurde der 24-Jährige aus Unteriberg Zweiter, was ihn in der Abfahrts-Wertung des Europacups auf Platz 3 brachte. Die ersten drei in diesem Ranking erhalten die Saison darauf eine Stufe höher jeweils ein Startrecht, mit dem sie das Kontingent ihres Verbandes nicht belasten. Mit dem drittplatzierten Ostschweizer Ralph Weber schaffte es in Soldeu ein zweiter Schweizer aufs Podium. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Domratschewa in der Verfolgung vor Kuzmina

Daria Domratschewa feierte auf dem Holmenkollen in Oslo ihren vierten Saisonsieg. Die Weissrussin überholte im Verfolgungsrennen über 10 km die als Erste gestartete Weltcup-Leaderin Anastasiya Kuzmina.

Die Slowakin musste gleich vier Strafrunden absolvieren, während Domratschewa nur zwei Scheiben verfehlte. Den 3. Rang sicherte sich die Amerikanerin Susan Dunklee. Im Gesamtweltcup baute Kuzmina ihre Führung gegenüber der Finnin Kaisa Mäkäräinen um 35 auf 41 Punkte aus. Mäkäräinen kam unmittelbar hinter Elisa Gasparin, der besten Schweizerin, nicht über den 22. Platz hinaus. (zap/sda)

Bild: EPA/NTB SCANPIX

Frauen- und Männer-Rennen in Are abgesagt

Beim Weltcup-Finale in Are in Schweden musste der Riesenslalom der Frauen wegen Schneefalls und zu starkem Wind abgesagt werden. Das Rennen wird nicht mehr nachgeholt. Viktoria Rebensburg gewinnt somit die Disziplinen-Wertung. Auch der Slalom der Männer musste wegen der Witterung abgesagt werden. (zap/sda)

bild: screenshot orf

