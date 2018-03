Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Schelling und Stalder verlieren Final +++ Agassi läuft Djokovic davon

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schweizer Duo verliert Finalissima

Kein Happy-End für die beiden Schweizer Eishockey-Nationalspielerinnen Florence Schelling und Lara Stalder: Sie verloren in Schweden mit Linköping das entscheidende dritte Finalspiel (best of 3) gegen Lulea 1:5.

Schelling hatte in den ersten acht Playoff-Spielen mit einer fabelhaften Fangquote von 98,01 Prozent überzeugt, Stalder als Topskorerin. Doch in der am Samstagnachmittag vor 3475 Zuschauern ausgetragenen «Finalissima» konnten beide nicht an ihre Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Schelling musste sich in den ersten 13 Minuten dreimal bezwingen lassen, Stalder blieb für einmal ohne Skorerpunkt. Linköping verpasste deshalb den dritten Meistertitel nach 2014 und 2015. (ram/sda)

Dagens två matchvinnare! Vem kliver fram och skjuter SM-guldet till Linköping i morgon? pic.twitter.com/3gQSHRmnnn — Linköping HC (@LHChockey) 30. März 2018

Agassi hat keine Lust mehr auf Djokovic

Andre Agassi hat sich entschieden, Novak Djokovic nicht mehr länger zu trainieren. «Wir sind uns einig, dass wir viel zu oft nicht einer Meinung sind», erklärte Agassi im US-Sportsender ESPN die Trennung. Novak Djokovic hat den Abgang Agassis aus seinem Coaching-Staff noch nicht kommentiert. Die Zusammenarbeit zwischen Djokovic und Agassi begann im Mai 2017 am Turnier in Rom. Sie dauerte knapp zehn Monate, wobei Djokovic im Juli 2017 in Wimbledon wegen einer Ellenbogenverletzung in den Viertelfinals aufgeben musste und daraufhin die Saison abbrach.

Die Rückkehr gestaltete sich 2018 schwierig: Am Australian Open verlor Djokovic in den Achtelfinals gegen Aufsteiger Chung Hyeon, zuletzt setzte es in Indian Wells und Key Biscayne Erstrundenniederlagen ab. Unter Agassi gewann Djokovic bloss ein Turnier: das Rasenturnier in Eastbourne letzten Juni. (sda)

Bild: AP/AP

