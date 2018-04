Sport-News

Schweiz neu die Nummer 6 der Welt – Ribéry bleibt bei den Bayern

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schweiz klettert im FIFA-Ranking auf Rang 6

Die Schweiz hat in der neusten FIFA-Weltrangliste dank den Siegen in Griechenland (1:0) und gegen Panama (6:0) zwei Ränge gut gemacht und liegt neu auf dem 6. Rang. Besser klassiert war die SFV-Auswahl erst zweimal im August 1993 unter Trainer Roy Hodgson im 3. Rang und im letzten Sommer unter dem aktuellen Coach Vladimir Petkovic im 5. Rang.

Um ebenfalls zwei Plätze verbesserte sich Belgien auf Kosten von Portugal und Argentinien in den 3. Rang hinter Deutschland und dem Schweizer WM-Gegner Brasilien. Auf Rang 20 abgerutscht ist Italien.

Die Klassierungen der weiteren zwei Schweizer WM-Gegner an der Endrunde in Russland sind 25 (Costa Rica) und 35 (Serbien). (abu/sda)

Bayern München: Ribéry hängt eine weitere Saison an

Bayern München wird gemäss dem Fachmagazin «Kicker» den auslaufenden Vertrag mit dem Franzosen Franck Ribéry um eine Saison verlängern.

Mit Ribéry sei alles klar, er werde einen neuen Kontrakt bis 2019 unterschreiben, müsse aber akzeptieren das die jüngeren Flügelspieler wie Kingsley Coman oder der zu 1899 Hoffenheim ausgeliehene Serge Gnabry vermehrt zum Einsatz kommen sollten, hiess es im «Kicker».

Der 35-jährige Offensivspieler war im Sommer 2007 von Olympique Marseille nach München gewechselt und hat sich bei den Bayern zum Leistungsträger und Publikumsliebling entwickelt. Insgesamt wurde Ribéry mit den Münchnern achtmal deutscher Meister, fünfmal Cupsieger und 2013 Champions-League-Sieger. In bisher 382 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister erzielte er 117 Tore und gab 178 Vorlagen. (abu/sda)

Rockets treffen in den Playoffs auf die Timberwolves

Für die Houston Rockets endet die Regular Season mit einer Enttäuschung. Die ohne zahlreiche Stammspieler angetreten Texaner verlieren bei den Sacramento Kings das letzte Spiel vor den NBA-Playoffs 83:96.

Nachdem die Rockets tags zuvor in Los Angeles Luc Mbah a Moute mit einer Schulterverletzung verloren hatten, wollte Houstons Coach Mike D'Antoni im letzten Spiel der Qualifikation keine zusätzlichen Risiken mehr eingehen und schonte zahlreiche Stammspieler. So kam neben Superstar James Harden (mit 30,4 Punkten der beste Werfer der Qualifikation) und Chris Paul auch der Schweizer Clint Capela beim besten Team der Regular Season nicht zum Einsatz. Trotz 31 Punkten von Gerald Green konnten die Texaner die 17. Niederlage im 82. Saisonspiel nicht verhindern.

In der ersten Playoff-Runde treffen die Houston Rockets auf die Minnesota Timberwolves. Das Team aus Minneapolis hat sich in einem Hitchcock-Finale das letzte Playoff-Ticket gesichert. Minnesota setzte sich im Direktduell mit den Denver Nuggets 112:106 nach Verlängerung durch. (pre/sda)

Blum erklärt Nati-Rücktritt

Der bald 32-jährige Verteidiger Eric Blum hat nach dem Ausscheiden im Playoff-Halbfinal mit seinem Verein SC Bern gegen die ZSC Lions seinen sofortigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. «Ich hatte eine fantastische Zeit mit der Nati, die ich sowohl sportlich als auch menschlich nicht missen möchte. Doch ich will noch so lange wie möglich auf Klubebene auf hohem Niveau Eishockey spielen und habe mich darum zu diesem Schritt entschlossen.»

Blum absolvierte insgesamt 89 Länderspiele (5 Tore, 14 Assists) für die Schweiz, gehörte zum WM-Silberteam von Stockholm 2013 und vertrat die Nationalmannschaft an insgesamt vier Weltmeisterschaften (2013, 2014, 2015 und 2016). 2018 nahm er mit der Schweiz zudem an den Olympischen Spielen in Pyeongchang teil. Zuletzt hatte Eric Blum vermehrt mit Verletzungen zu kämpfen und verpasste deshalb unter anderem auch die Teilnahme an der WM 2017.

An der WM sicher nicht dabei sein wird Denis Malgin. Der 21-jährige Center von NHL-Playoff-Teilnehmer Florida Panthers erhielt keine Freigabe. Malgin erzielte in der Saison in 51 NHL-Spielen 22 Skorerpunkte. (zap/sda)

Neues Ausländer-Duo für Bern

Nach dem Out im Playoff-Halbfinal gegen die ZSC Lions ist beim SC Bern die Kaderplanung für die nächste Saison bereits angelaufen. Die Berner, die ihren Titel in dieser Saison nicht erfolgreich verteidigen konnten, verpflichteten mit dem 27-jährigen Adam Almquist und dem drei Jahre älteren Jan Mursak ein Ausländer-Duo von Frölunda.

Der schwedische Verteidiger Almquist erhielt beim SCB einen Vertrag über eine Saison, der slowenische Stürmer Mursak unterschrieb in Bern einen Kontrakt über zwei Jahre. Mursak lancierte seine Karriere vor 15 Jahren als 15-Jähriger bei Maribor. Bei einem 7-jährigen Engagement in Nordamerika sammelte er mit den Detroit Red Wings während 46 Spielen NHL-Erfahrung. Hauptsächlich spielte Mursak in den sieben Jahren allerdings bei Detroits Farmteam Grand Rapids Griffins in der AHL, wo er in 249 Einsätzen 123 Skorerpunkte (54 Tore/69 Asssists) sammeln konnte.

In Nordamerika traf Mursak erstmals auf Amlquist. Ab 2011 standen die beiden bei Grand Rapids Griffins unter Vertrag. Nachdem Mursak 2013 in die KHL zu ZSKA Moskau und später zu Nischni Nowgorod weiterzog, folgte ihm Almquist 2014 in die Kontinental Hockey League. Nach nur einer KHL-Saison bei Sewerstal Tscherepowez zog es Almquist allerdings vorübergehend zurück zu seinem Jugendverein HV71 Jönköping, von wo aus sein Weg über Frölunda nun gemeinsam mit Mursak in die Schweiz führte. (zap/sda)

Cyrill Geyer übernimmt Nachwuchs in Rapperswil-Jona

Cyrill Geyer beendet nach dieser Saison seine Aktivkarriere und wechselt bei den Rapperswil-Jona Lakers vom Eis ins Ausbildungswesen. Der 37-jährige Verteidiger beginnt bei den Lakers als Stufenleiter Mini eine Karriere als Nachwuchstrainer. Geyer steht seit 2002 in Rapperswil-Jona unter Vertrag und absolvierte über 600 Spiele für die St. Galler. Auch für das Schweizer Nationalteam absolvierte der Zürcher 20 Spiele. (abu/sda)

Teichmann scheitert an Cornet

Beim Ladies Open scheitert Jil Teichmann (WTA 136) in der 1. Runde an der als Nummer 6 gesetzten Französin Alizé Cornet (WTA 35) 6:7, 0:6.

Teichmann hielt im Nieselregen einen Satz lang sehr gut mit. Nach dem deutlich verlorenen Tiebreak hatte die 20-jährige Wildcard-Inhaberin der deutlich erfahreneren Französin aber nichts mehr entgegenzusetzen. In der 2. Runde trifft Cornet morgen auf die Siegerin der Partie zwischen der Aargauerin Stefanie Vögele (WTA 119) und der Polin Magdalena Frech (WTA 139). (ram/sda)

Neue Abstimmung über Rückkehr der Barrage

Erst im November lehnten die Vertreter der 20 Super- und Challenge-League-Klubs eine Modusänderung ab. Alles sollte so bleiben, wie es momentan ist. Doch gemäss dem «Blick» könnte Ende Mai nochmals abgestimmt werden.

Es gibt demnach Indizien, dass die Klubs sich dannzumal für eine Wiedereinführung der Barrage zwischen dem 9. der Super League und dem 2. der Challenge League aussprechen würden. In diesem Fall würden die zwei Spiele ab der Saison 2018/19 wieder über den letzten freien Platz in der höchsten Schweizer Spielklasse entscheiden. (ram)

Urteil im Fall Froome bis zur Tour

David Lappartient, der Präsident des Rad-Weltverbandes UCI, hofft im Fall des unter Dopingverdacht stehenden Chris Froome auf ein Urteil bis zur Tour de France, wie er gegenüber der französischen Zeitung «L'Équipe» gesagt hat. «Ich denke, dass wir vor dem Giro d'Italia keinen Entscheid haben werden, aber vor der Tour de France – so hoffe ich.»

«Dieser Fall bringt jeden, die Rennorganisatoren, die UCI und den Fahrer selbst in eine unhaltbare Situation. Ein von einem Teil der Öffentlichkeit verdächtigter Fahrer, das ist kein Bild, das wir sehen wollen», fügte der Franzose hinzu. Froome war im September positiv auf das Asthmamittel Salbutamol getestet worden. Seither läuft das Verfahren gegen den vierfachen Gewinner der Tour de France, der seine Unschuld beteuert. Weil die Einnahme von Salbutamol bis zu einer gewissen Dosis erlaubt ist, darf sich ein Sünder gemäss den Reglementen erklären. Über das Schicksal des 32-Jährigen, bei dem der Wert ein Vielfaches höher als erlaubt war, entscheidet das Anti-Doping-Tribunal der UCI. (ram/sda)

