Schweizer Eishockey-Nati schlägt Weissrussland +++ Sorgen um Neymars WM-Teilnahme

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Schweizer gewinnen erstes Duell gegen Weissrussland

Das Schweizer Nationalteam hat im dritten WM-Vorbereitungsspiel erstmals gewonnen. In La Chaux-de-Fonds setzte sich das Team von Trainer Patrick Fischer gegen Weissrussland mit 3:2 durch. Die Tore zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung für die Schweiz schossen Michael Fora, Damien Riat und Killian Mottet.

Am Sonntag treffen die Schweizer in Lausanne ein zweites Mal auf die Weissrussen. Die Osteuropäer sind an der WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) einer der Schweizer Gruppengegner.

Bild: KEYSTONE

Schweiz - Weissrussland 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) La Chaux-de-Fonds. - 3554 Zuschauer. - SR DiPietro/Mollard, Abegglen/Kaderli.

Tore: 5. Fora (Simion) 1:0. 21. (20:17) Riat (Vermin/Ausschlüsse Justinenko, Kitarow) 2:0. 40. (39:32) Mottet (Loeffel/Ausschluss Materuchin) 3:0. 45. Gawrus 3:1. 58. Kowyrschin (Pawlowitsch) 3:2.

Strafen: 10mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 11mal 2 Minuten gegen Weissrussland.

Schweiz: Senn; Loeffel, Genazzi; Fora, Geisser; Frick, Paschoud; Zryd; Riat, Corvi, Lammer; Rossi, Vermin, Mottet; Wick, Albrecht, Suri; Simion, Walser.

Weissrussland: Kulbakow; Worobej, Korobow; Chenkel, Lisowez; Justinenko, Snacharenko; Djukow; Pawlowitsch, Scharangowitsch, Linglet; Stepanow, Kowyrschin, Gawrus; Drosd, Belewitsch, Kitarow; Karaban, Demkow, Materuchin; Ambroschejtschik.

Bemerkungen: Schweiz ohne Diaz (geschont) und van Pottelberghe (Ersatztorhüter). - Pfostenschüsse Suri (5.), Linglet (24.) und Riat (22.). - Schüsse: Schweiz 22 (14-7-1); Weissrussland 32 (8-10-14). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 2/4; Weissrussland 0/4. (sda)

Neymars WM-Teilnahme nach Verletzung gefährdet

Brasiliens Fussball-Superstar Neymar wird nach seiner Fuss-Operation länger ausfallen als zuletzt angenommen. Wie der Stürmer des französischen Vizemeisters Paris St. Germain dem brasilianischen TV-Sender Globo TV erklärte, brauche er «noch einen weiteren Monat» bis zu seiner Rückkehr. Damit wachsen auch wieder Zweifel an der WM-Teilnahme des Offensivspielers.

Ende März hatte sich Neymar noch optimistisch bezüglich einer schnellen Rückkehr geäussert, als Zeitfenster hatte er damals «zwei bis drei Wochen» genannt. Der Flügelstürmer hatte sich Ende Februar einen Haarriss im Mittelfuss zugezogen und wurde am 3. März operiert. Dabei wurden eine Schraube und körpereigenes Knochenmark an der Bruchstelle angebracht.

Bild: EPA/EFE

Wolfsburg kommt im Abstiegskampf nicht voran

Der VfL Wolfsburg, der ohne die Schweizer Renato Steffen und Admir Mehmedi antrat, konnte in der Bundesliga keinen wesentlichen Schritt weg von den Abstiegsplätzen machen.

Trotz gut 30 Minuten in Überzahl verpassten es die Niedersachsen gegen Augsburg, nach dem 2:0 gegen Freiburg erstmals in dieser Saison zweimal in Folge zu gewinnen. Der Abstand auf den Relegationsplatz, den Mainz belegt, beträgt nach dem mageren 0:0 bei einem Spiel mehr drei Punkte.

In der 54. Minute war Augsburgs Jan Moravek nach zwei Gelben Karten innerhalb von zwei Minuten vom Platz gestellt worden, vier Minuten vor Schluss folgte ihm Wolfsburgs Felix Uduokhai. Der Schweizer Goalie Marwin Hitz im Augsburg-Tor geriet aber trotz einiger Chancen selten in Bedrängnis. Wolfsburg ist in diesem Jahr zuhause noch ohne Sieg.

Wolfsburg - Augsburg 0:0. - 23'512 Zuschauer. - Bemerkungen: Wolfsburg ohne Steffen (Ersatz) und Mehmedi (verletzt), Augsburg mit Hitz. Gelb-Rote Karten: 54. gegen Moravek (Augsburg), 86. gegen Uduokhai (Wolfsburg/beide Foul). (sda)

Bild: EPA/EPA

Xamax siegt souverän gegen Vaduz

Xamax Neuchâtel macht im Freitagsspiel der 28. Runde der Challenge League einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg und schlägt den FC Vaduz 3:1.

Die Tore für das Team von Michel Decastel erzielten vor 3055 Zuschauern Raphael Nuzzolo in der 9. Minute mittels Penalty (sein 23. Saisontor!), Gaëtan Karlen mit einem Abstauber (58.) und Joker Frédéric Nimani mit einem Knaller ins Lattenkreuz (88.). Marko Devic gelang zwischenzeitlich die Resultat-Kosmetik (78.).

Damit brauchen die Neuenburger aus den letzten acht Runden nur noch sieben Zähler, um auch mathematisch in die Super League aufzusteigen. Xamax hat seit 18 Runden oder dem 0:2 gegen Aarau Ende September 2017 nie mehr verloren und bestimmte auch in diesem von einem Schiedsrichter-Trio aus Katar geleiteten Spiel das Geschehen fast nach Belieben. Die Gäste aus dem Liechtenstein mit Trainer Roland Vrabec mussten nach drei Siegen in Serie erstmals wieder als Verlierer vom Platz.

Neuchâtel Xamax - Vaduz 3:1 (1:0). - 3055 Zuschauer. - SR Falahi (QAT). - Tore: 9. Nuzzolo 1:0 (Penalty). 58. Karlen 2:0. 78. Devic 2:1. 88. Nimani 3:1. (sda)

Bild: KEYSTONE

Vögele nach Abwehr von zwei Matchbällen im Viertelfinal

Die Schweizerin Stefanie Vögele (WTA 119) steht beim WTA-Turnier in Lugano im Viertelfinal. Die 28-jährige Aargauerin wehrte in der 2. Runde gegen die als Nummer 6 gesetzte Französin Alizé Cornet (WTA 35) zwei Matchbälle ab und gewann in 2:38 Stunden 2:6, 7:5, 6:3. (sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Keine Einführung des Video-Refs in England

In England wird die Premier League den Videoassistenten (VAR) zur kommenden Saison noch nicht einführen. Das teilte die Liga nach einem Treffen der Klubs mit. Die Vereine hätten stattdessen entschieden, in der Spielzeit 2018/19 weitere umfassende Tests durchzuführen.

Vor allem im FA Cup und im Ligapokal soll die Technologie in der kommenden Saison ausgiebig getestet werden. In der laufenden Spielzeit hatte es immer wieder Probleme mit dem VAR gegeben. Zuschauer hatten sich über die Spielverzögerung beschwert sowie über die mangelnde Auskunft dazu, was passiert. (ram/sda/dpa)

Bild: AP/PA

Traber von Servette zu Lausanne

Der Lausanne HC meldet das Engagement von Tim Traber für die kommenden zwei Saisons. Der 25-jährige Stürmer stösst von Genève-Servette zu den Waadtländern. Seit längerem ist der Wechsel von Robin Grossmann zu Lausanne bekannt. Der 30-jährige Nationalverteidiger des EV Zug unterschrieb für vier Jahre. (pre/sda)

🔴 Bienvenue à Robin Grossmann et Tim Traber 🔴

Le Lausanne Hockey Club est heureux d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux joueurs au sein de son effectif pour la saison 2018-19: 🏒le défenseur Robin Grossmann et l'attaquant Tim Traber.

Plus d'infos: 👉 https://t.co/kTUyWBmq49 pic.twitter.com/QhmEaGsctI — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) 13. April 2018

Bestzeit für Hamilton, Sauber schwach

Lewis Hamilton im Mercedes fährt am ersten Trainingstag für den Grand Prix von China die beste Rundenzeit. Der Vorsprung des Weltmeisters ist minim. Hamilton führt das Klassement mit sieben Tausendsteln Vorsprung vor Kimi Räikkönen im Ferrari und 33 Tausendsteln vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas an. Sebastian Vettel, der Gewinner der ersten zwei Grands Prix der Saison, wurde mit einem Zehntel Rückstand auf den Engländer Vierter.

Trotz der knappen Abstände zeigte Hamilton ein weiteres Mal auf, dass ihm und auch dem Mercedes die Bedingungen in Schanghai zusagen. Das Rennen in der Millionen-Metropole hat er schon fünfmal für sich entscheiden können, unter anderem auch im Vorjahr. Die Fahrer des Teams Alfa Romeo Sauber, Marcus Ericsson und Charles Leclerc, belegten die Plätze 17 und 18. Der Schwede war auf seiner besten Runde drei Zehntel schneller als der Monegasse.(pre/sda)

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP1)@LewisHamilton tops the first session of the weekend in Shanghai 💪#F1 #ChineseGP 🇨🇳 pic.twitter.com/q1RQcrOqHX — Formula 1 (@F1) 13. April 2018

Laaksonen von Isner gestoppt

Henri Laaksonen (ATP 143) scheitert beim Sandplatzturnier in Houston in der zweiten Runde am topgesetzten Amerikaner John Isner. Der 26-jährige Schaffhauser verlor gegen die Weltnummer 9 in 66 Minuten mit 4:6 und 2:6.

Isner schaffte den Gewinn des ersten Satzes mit dem Break zum 6:4. Im zweiten Satz realisierte er den ersten Service-Durchbruch zum 2:0 und machte den Sieg mit dem zweiten Break zum 6:2 perfekt. Der Schweizer stand in Houston erstmals in diesem Jahr überhaupt im Hauptfeld auf der ATP-Tour. Dabei besiegte er in der Startrunde den neun Plätze schlechter klassierten Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown. (pre/sda)

John Isner notches his *EIGHTH* straight match win, defeating Henri Laaksonen 6-4 6-2.



He sets up a QF showdown with fellow American and good friend Steve Johnson. #USClay pic.twitter.com/t5t00f9XXd — US Men's Clay Court (@mensclaycourt) 13. April 2018

Kovac neuer Bayern-Trainer?

Der Nachfolger von Jupp Heynckes beim deutschen Meister Bayern München soll Niko Kovac heissen. Das berichten übereinstimmend «Kicker», «Bild» und «Sport-Bild». Der frühere kroatische Nationalspieler Kovac ist momentan Trainer von Eintracht Frankfurt.

«Dazu gibt es keinen Kommentar von uns, weil uns nichts davon bekannt ist, dass das so ist», sagte ein Eintracht-Sprecher auf dpa-Anfrage. Von den Münchnern gab es zu der Personalie zunächst keine Bestätigung. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

