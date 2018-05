Sport-News

Kokoskov wird erster europäischer NBA-Headcoach

Die Phoenix Suns haben den Serben Igor Kokoskov als neuen Cheftrainer verpflichtet und damit für ein Novum in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesorgt. Der 46-Jährige ist der erste Headcoach der Liga-Geschichte, der ausserhalb Nordamerikas geboren und aufgewachsen ist. Momentan ist Kokoskov, der seit 2010 auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, noch Assistenztrainer bei den Utah Jazz des Waadtländers Thabo Sefolosha.

Seinen grössten Erfolg feierte Kokoskov im September 2017, als er als Nationaltrainer mit Slowenien überraschend den Europameistertitel gewann. Die Phoenix Suns hatten die vergangene Saison als schlechtestes NBA-Team mit nur 21 Siegen aus 82 Spielen abgeschlossen. (ram/sda/dpa)

Olympiasieger Kiprop angeblich positiv getestet

Der kenianische Weltklasseläufer Asbel Kiprop, Olympiasieger 2008 und dreifacher Weltmeister über 1500 Meter, ist gemäss kenianischen Medien des Dopings mit EPO überführt worden. Der 28-jährige Athlet nimmt die Vorwürfe zur Kenntnis und weist jede Schuld von sich.

Kiprop erwiderte die Anschuldigungen mit einem Hinweis auf sein Engagement im Kampf gegen das Doping in Kenia. «Ich möchte nicht all das zerstören, was ich seit meinem ersten internationalen Lauf 2007 aufgebaut habe», sagte Kiprop gegenüber der englischen Zeitung «The Guardian». (ram/sda/afp)

Capelas Houston gibt Heimvorteil aus der Hand

Trotz einer exzellenten Leistung von Clint Capela müssen die Houston Rockets in den Viertelfinals der NBA-Playoffs den Ausgleich hinnehmen. Sie verlieren Spiel 2 gegen die Utah Jazz zuhause 108:116. An Capela hat es nicht gelegen, dass Houston die erste Heimniederlage in der laufenden Playoff-Kampagne einstecken musste. Dem Genfer Center gelang mit 21 Punkten und 11 Rebounds bereits sein viertes Double-Double in diesen Playoffs.

Capelas Teamkollegen enttäuschten insbesondere bei ihren Distanzversuchen. Im Vergleich zum ersten Viertelfinalspiel wiesen die Rockets eine markant tiefere Trefferquote auf (27 statt 53,1 Prozent). Superstar James Harden (32 Punkte) versenkte nur zwei seiner zehn Dreipunktewürfe. Houston gab die Partie im letzten Viertel aus der Hand, als die Gäste mit einem Zwischensprint und 16:2 Punkten davonzogen. Für das Team des verletzten Waadtländers Thabo Sefolosha war es im sechsten Saisonspiel der erste Sieg gegen Houston. Damit gleicht Utah in der Best-of-7-Serie zum 1:1 aus. (ram/sda)

Wawrinka verzichtet auch auf den Start in Madrid

Das Comeback von Stan Wawrinka verzögert sich weiter. Der 33-jährige Waadtländer hat seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Madrid von nächster Woche aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Am Donnerstag wird sich Wawrinka an einer Medienkonferenz dazu äussern.

Seit seiner Knieoperationen im letzten Sommer bestritt Wawrinka erst sieben Partien auf der Tour. Seinen letzten Einsatz hatte er im Februar in Marseille, wo er in der Startrunde gegen den Weissrussen Ilja Iwaschka verletzungsbedingt aufgeben musste. (abu/sda)

Verteidiger Egli von Absteiger Kloten zu Biel

Der Verteidiger Dominik Egli wechselt von National-League-Absteiger EHC Kloten zum EHC Biel. Der 19-Jährige einigte sich mit dem Playoff-Halbfinalisten aus dem Seeland auf einen Zweijahresvertrag. Der U20-Internationale Egli spielte seit 2015 in der Organisation der Zürcher Unterländer und bestritt in der abgelaufenen Saison 44 Spiele (5 Tore, 7 Assists) in der National League. (pre/sda)

Federer kehrt wie erwartet in Stuttgart auf die ATP-Tour zurück

Roger Federer (ATP 2) wird wie erwartet am Rasenturnier in Stuttgart (11. bis 17. Juni) auf die ATP-Tour zurückkehren. Der 36-jährige Baselbieter bestätigte seine Teilnahme am Turnier im TC Weissenhof, wo er im letzten Jahr in der Startrunde an Tommy Haas gescheitert war. «Die Atmosphäre am TC Weissenhof ist wunderbar. Man spürt sogleich, dass dort viel Leben im Klub ist», liess sich Federer zitieren.

Seine bislang letzte Partie bestritt Federer im März am Turnier in Miami, ehe er wie im vergangenen Jahr eine Pause einlegte und auf die Sandplatzsaison verzichtete. Neben Federer werden in Stuttgart unter anderen auch die Kanadier Milos Raonic und Denis Shapovalov, der Australier Nick Kyrgios sowie der Südkoreaner Chung Hyeon am Start sein. (aeg/sda)

Schukow tritt als russischer NOK-Präsident zurück

Der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Russlands (ROC), Alexander Schukow, gibt nach acht Jahren sein Amt ab. Er werde bei der Präsidentenwahl am 29. Mai nicht mehr kandidieren, sagte Schukow (61) und begründete dies mit der «schwierigen Situation im internationalen Sport». Zugleich fordere sein Posten als Vize-Parlamentspräsident in Russland mehr Aufmerksamkeit, sagte er der Nachrichtenagentur Tass.

Schukow hat den russischen Sport gegen alle Vorwürfe des organisierten Dopings in Schutz genommen. Es gelang ihm aber nicht, Strafen wie den Ausschluss von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar zu verhindern. Der Politiker, der auch dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) angehört, hat das ROC seit 2010 geführt. (pre/sda)

Costa Ricas Ureña für die WM fraglich

Der Schweizer Gruppengegner Costa Rica muss an der WM in Russland möglicherweise auf seinen Stürmer Marco Ureña verzichten. Der 60-fache Internationale zog sich am Wochenende im MLS-Spiel mit Los Angeles gegen Seattle Knochenbrüche im Gesicht zu. Er muss operiert werden.

Der 28-Jährige fällt mindestens vier bis sechs Wochen aus. Costa Rica trifft im ersten Spiel an der WM am 17. Juni auf Serbien, das Duell mit der Schweiz geht zum Abschluss der Vorrunde am 27. Juni in Nischni Nowgorod über die Bühne. (pre/sda)

Dazjuk führt die «Sbornaja» an

Der Schweizer Vorrunden-Gegner Russland nimmt bei der am Freitag beginnenden WM in Dänemark mit 14 aktuellen Olympiasiegern den Titel ins Visier. Pawel Dazjuk (SKA St. Petersburg), der schon Weltmeister, Olympiasieger und Stanley-Cup-Champion war, wird die Mannschaft als Captain anführen.

Interimsteamchef Ilja Worobjow, der Olympia-Coach Oleg Znarok abgelöst hat, berief neben Spielern aus der KHL auch sechs NHL-Akteure ein. Die «Sbornaja» trifft am 12. Mai (20.15 Uhr) in der Gruppe A in Kopenhagen auf die Schweiz. (pre/sda))

We can now announce the senior Russian national team roster for the upcoming 2018 World Championship in Denmark!



Click on the link to see who will play at the competition: https://t.co/qaXjjAed0J pic.twitter.com/CRnZZRJPhI — Russia Hockey (@russiahockey_en) 1. Mai 2018

Ibra-Teamkollege Feltscher fällt vier Monate aus

Der frühere GC-Verteidiger Rolf Feltscher (27) steht Los Angeles Galaxy rund vier Monate nicht zur Verfügung. Der Nationalspieler von Venezuela mit Schweizer Pass verletzte sich im Training und muss sich einer Operation an der rechten Schulter unterziehen. Der auf diese Saison hin zu Galaxy gestossene Feltscher stand bislang sieben Mal in der Startformation des Major-League-Soccer-Teams um Superstar Zlatan Ibrahimovic. (pre/sda)

