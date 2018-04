Sport-News

Saison für Arturo Vidal beendet

Der FC Bayern muss für den Rest der Saison, also auch in den anstehenden Spielen der Champions League, auf den 30-jährigen Mittelfeldspieler Arturo Vidal verzichten. Der Chilene wird gemäss einem Communiqué der Münchner nach einer Knieoperation nicht mehr auflaufen können. Er hatte sich am Sonntag im Training verletzt. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Lammer fällt aus, Siegenthaler kommt

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam besammelt sich morgen Mittwoch ohne Dominic Lammer (Bild) zur dritten WM-Vorbereitungswoche. Der Stürmer des EV Zug muss wegen einer Fussverletzung Forfait erklären. Lammer überzeugte in den ersten beiden Wochen der Vorbereitung und führte die Schweiz am Sonntag in Lausanne mit seinem ersten Länderspieltor und einem Assist zum 2:1-Sieg gegen Weissrussland.

Anstelle Lammers bot Nationaltrainer Patrick Fischer einen Spieler aus der nordamerikanischen AHL auf: Verteidiger Jonas Siegenthaler wird am Freitag zum ersten Mal in seiner Karriere in ein Trainingslager des Nationalteams einrücken. Die Schweiz spielt am Freitag in Langenthal und am Samstag in Biasca gegen Norwegen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Agüero muss unters Messer

Argentiniens Internationaler Sergio Agüero vom englischen Meister Manchester City unterzog sich einer Knieoperation. Dennoch soll seine Teilnahme an der WM-Endrunde nicht in Gefahr sein.

Er erhole sich gerade von einer Arthroskopie am Knie, twitterte der 29-jährige Stürmer am Dienstag. Er sei voll motiviert, demnächst auf den Platz zurückzukehren. Nach Angaben des Vereins besteht die die Hoffnung, dass Agüero sogar noch einige Spiele in der Premier League bestreiten kann. (ram/sda)

Bild: EPA

Kreis kehrt zur Düsseldorfer EG zurück

Bereits einen Tag nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem EV Zug ist die Zukunft von Trainer Harold Kreis geregelt. Der 59-jährige Deutsch-Kanadier kehrt zum DEL-Team Düsseldorfer EG zurück, für das er schon von 2008 bis 2010 gearbeitet hat. In der ersten Saison führte er den achtfachen deutschen Meister in den Final, ehe er im März 2010 entlassen wurde.

Am Montagabend war bekannt gegeben worden, dass Kreis den EVZ trotz eines bis 2019 gültigen Vertrages verlassen muss. Der Gentleman war vier Jahre bei den Zentralschweizern tätig und führte sie 2017 in den Playoff-Final. Ansonsten bedeuteten dreimal die Viertelfinals Endstation. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Bezina verlängert mit Servette

Goran Bezina hängt bei Genève-Servette eine weitere Saison an. Der 38-jährige Verteidiger debütierte am 12. September 1998 bei Fribourg-Gottéron in der NLA. Nach drei Saisons in Nordamerika mit drei NHL-Partien für die Phoenix Coyotes (heute Arizona Coyotes) wechselte er 2004 zu Servette. Seither hielt er den Genfern mit Ausnahme eines Abstechers in die KHL zu Medvescak Zagreb in der vergangenen Saison die Treue, wobei er schon im Februar 2017 zurückkehrte.

Bezina bestritt 829 Partien in der höchsten Schweizer Spielklasse und erzielte 135 Tore und 295 Assists. Für die Schweiz absolvierte er elf Weltmeisterschaften. Ausserdem nahm er an den Winterspielen 2006 in Turin teil. Servettes Trainer Chris McSorley, mit dem Bezina das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne hatte, hob denn auch dessen immense Erfahrung hervor. (pre/sda)

[BREAKING NEWS] Goran Bezina reste fidèle au poste ! Le solide défenseur jouera une quatorzième saison avec le maillot Grenat sur les épaules. https://t.co/cET8rJOBLa #GSHC pic.twitter.com/vZ3gdemOwy — Geneve-Servette HC (@officialGSHC) 17. April 2018

Disziplinarverfahren gegen Russlands Verband eröffnet

Knapp zwei Monate vor dem WM-Start droht Gastgeber Russland Ärger durch die FIFA. Der Fussball-Weltverband eröffnete ein Disziplinarverfahren gegen den russischen Verband wegen möglicher rassistischer Beleidigungen von französischen Spielern durch Zuschauer beim Länderspiel Russland - Frankreich (1:3) von Ende März in St. Petersburg.

Während des Testspiels waren unter anderem Affenlaute in Richtung der dunkelhäutigen französischen Spieler wie Paul Pogba von den Rängen zu hören gewesen. Der russische Verband war bereits in der Vergangenheit wegen Rassismus seiner Fans gebüsst worden. Auch der in St. Petersburg ansässige Klub Zenit war wegen derartigen Vorfällen schon belangt worden. (pre/sda)

Bild: AP/AP

EPFL wehrt sich gegen WM-Aufstockung 2022

Europas Fussball-Ligen sprechen sich gegen die Idee einer Erhöhung der WM-Teilnehmerzahl auf 48 Teams schon im Jahr 2022 aus. «Wir sind nicht für Änderungen an unserem Kalender für eine Erweiterung der WM 2022 bereit», sagte Lars-Christer Olsson, Chef der European Professional Football Leagues (EPFL). «Wir waren schon flexibel und haben es ermöglicht, dass die WM im Winter gespielt wird und haben dem Zeitraum zugestimmt», ergänzte der Schwede, der auch dem Exekutivkomitee der UEFA angehört.

Die WM-Endrunde in Katar findet im Winter 2022 (21. November bis 18. Dezember) statt. Der Weltverband FIFA hatte im Januar 2017 entschieden, die Zahl der WM-Teilnehmer ab der Endrunde 2026 von 32 Mannschaften auf 48 zu erhöhen. Der südamerikanische Verband CONMEBOL hatte zuletzt gefordert, schon vier Jahre früher eine WM mit 48 Teams zu spielen.

Dieser Vorschlag könnte den Gastgeber Katar vor organisatorische Probleme stellen, da sich die Anzahl der Spiele von 64 auf 80 erhöhen würde. Durch die Verlegung in den Winter wird das Turnier an nur 28 Tagen gespielt. «Wir sind nicht bereit, eine längere Dauer zu akzeptieren», sagte Olsson. «Die Spieler brauchen Zeit zur Erholung. Es kann nicht nur das Geld entscheiden, wie der Fussball organisiert wird.» (pre/sda)

Alle Stadien der WM 2022 in Katar

Warriors bleiben auf Kurs

Die Golden State Warriors führen in den NBA-Playoffs mit 2:0. Der Titelverteidiger aus Oakland feiert einen 116:101-Heimsieg über die San Antonio Spurs. In Abwesenheit von Captain Stephen Curry (nach Knieverletzung im Aufbautraining) waren Kevin Durant (32 Punkte) und Klay Thompson (31) die erfolgreichsten Punktesammler bei den Warriors. Bei den Spurs ragte LaMarcus Aldridge mit 34 Punkten und zwölf Rebounds heraus.

Die zuvor 17 Spiele en suite siegreichen Philadelphia 76ers mussten sich dagegen ohne ihren All-Star Joel Embiid (rekonvaleszent nach Gesichtsverletzung) vor eigenem Publikum Miami Heat 103:113 geschlagen geben und damit den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Matchwinner für die Gäste aus Florida, die nun zweimal Heimrecht haben, war Routinier Dwyane Wade mit 28 Punkten. 21 davon erzielte der 36-jährige Shooting Guard in der ersten Hälfte, die Miami mit 56:42 für sich entschied. (pre/sda)

Shaqiri bleibt mit Stoke in der Krise

Xherdan Shaqiri kommt mit Stoke City weiter nicht vom Fleck. Die Mannschaft des Schweizer Internationalen bleibt beim 1:1 gegen West Ham zum zehnten Mal in Folge sieglos.

Bis in die 90. Minute sah es für Stoke nach dem Ende der langen Durststrecke aus. Der erst neun Minuten zuvor eingewechselte Oldie Peter Crouch hatte die Gäste in der 79. Minute nach einem Fehler des ehemaligen englischen Nationalgoalie Joe Hart in Führung gebracht. Hart liess einen haltbaren Schuss von Shaqiri nach vorne abprallen, Crouch brauchte daraufhin nur noch einzuschieben.

In der 90. Minute war es ein weiterer englischer Altstar, der Stoke auf den harten Boden der Tatsachen zurück holte. Andrew Carroll, sogar erst vier Minuten zuvor eingewechselt, glich für das Heimteam aus. Mit seinem Treffer sorgte Carroll dafür, dass Stoke seit der Übernahme des Schotten Paul Lambert als Coach im Januar weiterhin erst einen Sieg auf sein Konto verbuchen konnte. Der Rückstand auf den rettenden 17. Platz, der den Verbleib in der Premier League bedeuten würde, beträgt fünf Punkte. (zap/sda)

Sion für zwei Jahre vom Europacup ausgeschlossen

Dem FC Sion droht ein Teilnahme-Verbot an den europäischen Wettbewerben der nächsten beiden Saisons. Die UEFA sanktionierte den Super-League-Klub wegen Nicht-Einhaltens der Lizenz-Bestimmungen. Ausserdem müssen die Walliser eine Busse von 235'000 Euro dafür bezahlen, dass sie 2017/18 unrechtmässig an der Europa-League-Qualifikation teilgenommen haben. Die Walliser gehen gegen das Urteil vor.

Konkret geht es um eine nicht korrekte Zahlung der Sittener an den FC Sochaux. Stein des Anstosses war der Transfer von Ishmael Yartey im Sommer 2014. Der Ghanaer, der aktuell in Sions U21 engagiert ist, war nach einer einjährigen Leihe fix vom französischen Ligue-1-Klub übernommen worden, die Transfersumme von 950'000 Euro im März 2017 aber noch ausstehend gewesen. Sion bezahlte den Betrag schliesslich im Juni 2017, nachdem Sochaux die FIFA eingeschaltet hatte. Sion räumte eine Fehl-Interpretation seines damaligen Managers ein.

Christian Constantin zeigte sich in einer ersten Reaktion gegenüber dem Walliser Radio «Rhône FM» vom Urteil unbeeindruckt. Die Sache werde sich mit einer kleinen Strafzahlung erledigen, kündigte der Sittener Präsident an. Er erwarte, wie jeder andere Klub behandelt zu werden und verwies darauf, dass der Fall mit der Swiss Football League mit einer Busse von 8000 Franken geregelt worden sei. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Dortmund wohl bis Saisonende ohne Stürmer Michy Batshuayi

Borussia Dortmund muss wahrscheinlich für den Rest der Saison auf den am Fuss verletzten belgischen Stürmer Michy Batshuayi verzichten.

Batshuayi zog sich im Derby am Sonntag auswärts gegen Schalke (0:2) eine Sprunggelenkverletzung zu, wie der Bundesligist per Twitter mitteilte. Ein Einsatz für die belgische Nationalmannschaft bei der WM in Russland sei aber «im Bereich des Möglichen», hiess es weiter.

Der 24 Jahre alte Belgier zog sich die Verletzung bei einem Zweikampf mit dem Schalker Benjamin Stambouli in der Nachspielzeit zu. Der im Winter von Chelsea bis zum Ende der Saison ausgeliehene Belgier erzielte in zehn Bundesligaspielen für Dortmund sieben Tore. (zap/sda/dpa)

🤕 @mbatshuayi hat sich im Revierderby bei @s04 eine Sprunggelenkverletzung zugezogen und wird wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfallen. Ein Einsatz für die belgische Nationalmannschaft bei der WM in Russland ist im Bereich des Möglichen. Gute Besserung, Michy! pic.twitter.com/ldMoqVANdD — Borussia Dortmund (@BVB) 16. April 2018

Saisonende für Sions Cümart

Der FC Sion muss die Saison ohne Verteidiger Eray Cümart beenden. Der 20-jährige Innenverteidiger musste am Sonntag beim 1:0-Sieg in Luzern nach 84 Minuten mit einer ausgekugelten Schulter ausgewechselt werden.

Der für eine Saison vom FC Basel ausgeliehene Cümart hatte sich schon in der Vorrunde ebenfalls an der Schulter verletzt und nach einer Operation mehrere Wochen pausieren müssen. Wegen seines Verletzungspechs absolvierte Cümart für den Tabellenneunten in dieser Saison nur zwölf Spiele. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Harold Kreis nicht länger Trainer des EV Zug

Harold Kreis ist nicht mehr Trainer beim EV Zug. Nach vier Jahren haben sich die Zuger entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem 59-jährigen Deutsch-Kanadier zu beenden. Wer Nachfolger wird, ist noch nicht bestimmt.

Im Rahmen der Saisonanalyse sei man «gemeinsam übereingekommen», die Zusammenarbeit nicht mehr weiterzuführen, heisst es im Communiqué des EVZ, der in den Playoff-Viertelfinals gegen die nach der Qualifikation schwächer eingestuften ZSC Lions ausgeschieden ist.

Gemäss Zugs CEO Patrick Lengwiler nimmt sich der Vereine die notwendige Zeit, um einen Nachfolger zu finden. «Wir suchen einen Headcoach, der gerne mit jungen Athleten arbeitet und diese weiterbringen will und kann.» (zap/sda)

Trainerwechsel beim #EVZ: Nach Beendigung der Saison sind der EVZ und Harold Kreis im Rahmen der Saisonanalyse gemeinsam übereingekommen, die Zusammenarbeit nach vier Jahren zu beenden. Zur Medienmitteilung: https://t.co/EjrElciWsc pic.twitter.com/2mHglWaxaz — EVZ (@Eissportverein) 16. April 2018

Djokovics erster Sieg seit fast 3 Monaten

Novak Djokovic hat das Siegen noch nicht verlernt. Der Serbe zieht am ATP-1000-Turnier von Monte Carlo nach zuvor drei Niederlagen in Folge problemlos in die 2. Runde ein.

Gegen seinen Landsmann, den Qualifikanten Dusan Lajovic (ATP 93), gab der in der Weltrangliste auf Platz 13 abgerutschte Djokovic beim 6:0, 6:1 in weniger als einer Stunde lediglich ein Game ab.

In Djokovics Box sitzt in Monte Carlo erstmals wieder Marian Vajda, mit dem der 30-Jährige zwischen 2006 und 2017 seine grössten Erfolge gefeiert hat. Die Zusammenarbeit mit André Agassi fruchtete zuletzt nicht, sein Comeback nach einer halbjährigen Verletzungspause missglückte. Auf das Achtelfinal-Out am Australian Open folgten nach einem erneuten Eingriff am rechten Problem-Ellbogen Auftaktniederlagen in Indian Wells und Miami.

In der nächsten Runde bekommt es Djokovic im Fürstentum an der Mittelmeerküste mit Borna Coric (ATP 39) zu tun. (zap/sda)

PERFECT start for Novak #Djokovic in #MonteCarlo!



The Former World No.1 hammers Dusan Lajovic 6-0 6-1 in 57 min to join Coric in the 2nd round! pic.twitter.com/uu8jA7wfU2 — We Are Tennis (@WeAreTennis) 16. April 2018

Fribourg-Gottéron verlängert mit Jim Slater

Jim Slater bleibt bei Fribourg-Gottéron. Der 35-jährige Stürmer verlängerte seinen Vertrag bei Gottéron um eine Saison. Seit 2017 spielt der Amerikaner für die Freiburger, zuvor stand Slater in der National League bereits bei Genève-Servette im Einsatz. Überdies bringt er Erfahrungen aus über 500 NHL-Spielen aufs Eis. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Trainerwechsel bei der «Sbornaja»

Rund drei Wochen vor dem Beginn der WM in Dänemark (3. bis 20. Mai) hat Russland überraschend den Trainer gewechselt. Ilja Worobjew wird in Kopenhagen anstelle von Oleg Snarok interimistisch die Verantwortung beim Gruppengegner der Schweiz tragen.

Snarok hatte den Job vor vier Jahren übernommen und die Russen seither zu vier WM-Medaillen und im Februar in Pyeongchang zu Olympia-Gold geführt. Nun sei Snarok «mental müde», begründete der russische Verbandspräsident Wladislaw Tretjak den Entscheid.

Ebenfalls nicht mehr zum russischen Trainerstaff gehört Snaroks Assistent Harris Witolinsch, der als Aktiver jahrelang auch in der Schweiz (u.a. Rapperswil-Jona und Chur) gespielt hat. (zap/sda)

Bild: EPA/EPA

