Krummenacher neuer WM-Leader

Der 28-jährige Randy Krummenacher eroberte sich beim fünften von zwölf Saisonrennen der Supersport-WM in Imola die WM-Führung zurück. Der Zürcher Oberländer überquerte auf seiner Yamaha die Ziellinie zwar nur als Fünfter, profitierte aber von einem Sturz des bisherigen Leaders Lucas Mahias aus Frankreich.

Krummenachers Leistung ist hoch einzuschätzen, weil er seit Tagen unter einer starken Viruserkrankung leidet und noch am Freitag nicht wusste, ob er überhaupt werde starten können. Vor dem nächsten Rennen in zwei Wochen in England in Donington führt Krummenacher in der Gesamtwertung mit zwei Zählern Vorsprung auf Imola-Sieger Jules Cluzel aus Frankreich. (ram/sda)

#Imolaworldsbk 👉I started eleventh and made up many positions, scoring points that have put me into the lead in the championship 💪 pic.twitter.com/5Hp3rZIyck — Randy Krummenacher (@Krummenator) 13. Mai 2018

Wawrinka scheitert in Runde 1

Stan Wawrinka (ATP 25) ist beim Masters-1000-Turnier von Rom trotz einer vielversprechenden Leistung in der 1. Runde gescheitert. Der Waadtländer verlor gegen den Amerikaner Steve Johnson (ATP 55) mit 4:6, 4:6.

Wawrinka zeigte sich in viel besserer Verfassung als noch im Februar, als er in Sofia, Rotterdam und Marseille jeweils an Spielern jenseits der Top 100 scheiterte und physisch angeschlagen schien. Gegen Johnson bewegte er sich gut und zeigte einige dieser wuchtigen Schläge, die ihn auszeichnen. Das entscheidende Handicap war die fehlende Matchpraxis. In den entscheidenden Momenten – zum Ende beider Sätze – war Johnson effizienter und präziser. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Silber für Kyburz, Bronze für Gross

Orientierungsläufer Matthias Kyburz sicherte sich an den Heim-Europameisterschaften im Tessin über die Langdistanz die Silbermedaille. Auf den norwegischen Sieger Olav Lundanes verlor der 28-jährige Aargauer 52 Sekunden.

Bei den Frauen holte Julia Gross Bronze. Die 27-jährige Zürcherin musste sich einzig der Schwedin Tove Alexandersson und der Russin Natalia Gemperle geschlagen geben. Damit beendet das Schweizer Team die EM mit elf Medaillen – deutlich mehr als die angestrebten sechs. (ram/sda)

Bild: TI-PRESS

Inter verliert überraschend

Die AS Roma hat sich ohne zu spielen einen Platz in der kommenden Champions League gesichert. Die Römer sind nach der 1:2-Niederlage von Inter Mailand gegen Sassuolo in der 37. Runde nicht mehr aus der Top 4 zu verdrängen.

Die Pleite gegen Sassuolo kommt überraschend. Der Aussenseiter traf durch die ehemaligen italienischen Junioren-Internationalen Matteo Politano und Domenico Berardi. Für Inter sind die Chancen auf die Teilnahme an der nächsten Champions League damit stark gesunken. Das viertplatzierte Lazio Rom hat zwei Punkte Vorsprung und kann bereits am Sonntag mit einem Sieg in Crotone den Top-4-Platz sichern.

Telegramme:

Inter Mailand - Sassuolo 1:1 (0:1)

Tore: 25. Politano 0:1. 72. Berardi 0:2. 80. Rafinha 1:2. (pre/sda)

Real bleibt trotz Kantersieg hinter Atlético

Real Madrid kann weiterhin darauf hoffen, die spanische Meisterschaft als Zweiter und damit vor Stadtrivale Atlético zu beenden. Der Champions-League-Finalist setzte sich in der 37. Runde daheim gegen Celta Vigo mit 6:0 durch.

In Abwesenheit des geschonten Cristiano Ronaldo zeigte Gareth Bale den «Königlichen» den Weg. Der Waliser schoss die Madrider in der ersten halben Stunde mit 2:0 in Führung. In der Champions League spielte Bale in der laufenden Saison kaum eine Rolle, in der Meisterschaft präsentiert er sich speziell seit Jahresbeginn in starker Form. In der Rückrunde traf er bereits 13 Mal.

Eine Runde vor Saisonende liegt Atlético weiterhin drei Punkte vor Real. Das Team von Diego Simeone setzte sich vier Tage vor dem Europa-League-Final gegen Marseille bei Getafe mit 1:0 durch. Koke schoss den einzigen Treffer in der Startphase, Goalie Jan Oblak sicherte den Sieg mit einem abgewehrten Penalty in der 77. Minute. (pre/sda)

Telegramme:

Getafe - Atlético Madrid 0:1 (0:1)

12'187 Zuschauer.

Tor: Koke 0:1.

Bemerkungen: 77. Atleticos Goalie Oblak hält Penalty von Fajr.

Real Madrid - Celta Vigo 6:0 (3:0)

56'474 Zuschauer.

Tore: 13. Bale 1:0. 30. Bale 2:0. 32. Isco 3:0. 52. Hakimi 4:0. 74. Sergi Gomez (Eigentor) 5:0. 81. Kroos 6:0. (sda)

Schaffhausen verspielt 3:0 gegen Vaduz

Der FC Schaffhausen hat in der 34. Runde der Challenge League zum ersten Mal unentschieden gespielt. Die Mannschaft von Boris Smiljanic vergab auf dem Weg zum 3:3 gegen Vaduz in der Schlussphase einen Dreitore-Vorsprung.

Obwohl Schaffhausen bereits ab der 5. Minute und der Roten Karte gegen Goalie Mateo Matic in Unterzahl spielen musste, ging es durch Tore von Helios Sessolo (11. und 73.) und Tunahan Cicek (45.) mit einer deutlichen Führung in die Schlussminuten der Partie. Erst der zweite Platzverweis in der 86. Minute für ein Handspiel auf der eigenen Torlinie von Stürmer Asllan Demhasaj liess Schaffhausen einbrechen. Marko Devic verwandelte den Penalty, Marco Mathys (90.) und Philipp Muntwiler (92.) sorgten noch für den unverhofften Punktgewinn der Liechtensteiner.

Bild: KEYSTONE

Telegramm:

Schaffhausen - Vaduz 3:3 (2:0)

924 Zuschauer.

Tore: 11. Sessolo 1:0. 45. Cicek 2:0. 73. Sessolo 3:0. 87. Devic (Handspenalty) 3:1. 90. Mathys 3:2. 92. Muntwiler 3:3.

Bemerkungen: 5. Rote Karte gegen Schaffhausens Goalie Matic. 10. Pfostenschuss von Castroman (Schaffhausen). 87. Rote Karte gegen Demhasaj (Schaffhausen). (pre/sda)

Eine Traumrunde von Tiger Woods

Tiger Woods hat seine beste Runde seit dem Comeback im Januar dieses Jahres gespielt. Am dritten Tag der Players Championship in Ponte Vedra Beach lieferte er eine 65 (7 unter Par) ab. Dabei hatte der 42-jährige Superstar bei einigen Putts sogar noch Pech.

An dem mit elf Millionen Dollar dotierten und von der gesamten Weltelite besuchten Turnier an der Ostküste Floridas hatte sich Woods nach den ersten zwei Umgängen nur knapp für die beiden Finalrunden qualifiziert. Aber am dritten Wettkampftag spielte er so entfesselt wie in seinen besten Jahren, in denen er 14 Majortitel gewann. Selbst bei seinen Siegen in den Jahren 2001 und 2013 war Woods in Ponte Vedra Beach keine derart gute Runde geglückt.

Mit dem ausserordentlich guten Ergebnis verbesserte sich Woods weit nach vorne. Die besten Spieler nach zwei Runden haben die dritte Runde erst in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit beendet. (pre/sda)

A special day for @TigerWoods.



Tiger cards his lowest round ever at @THEPLAYERSChamp with a 7-under 65 in Round 3.#LiveUnderPar pic.twitter.com/lxGhc4ymQr — PGA TOUR (@PGATOUR) 12. Mai 2018

Stöger verlässt Dortmund definitiv

Peter Stöger wird wie erwartet nicht Trainer bei Borussia Dortmund bleiben. Der Österreicher verkündete das Ende der Zusammenarbeit nach dem letzten Saisonspiel. «Das war heute mein letztes Pflichtspiel für den BVB, das haben wir schon vor einiger Zeit gemeinschaftlich beschlossen. Ein neuer Reiz mit einem neuen Trainer wird dem Verein gut tun», sagte Stöger am Samstag nach der 1:3-Niederlage bei Hoffenheim und dem knappen Erreichen der Champions League. Als Nachfolger des 52-Jährigen wird Lucien Favre gehandelt, der noch beim französischen Erstligisten Nice unter Vertrag steht.

Stögers Aus kommt nicht überraschend. Der frühere Internationale übernahm den Posten im Dezember 2017, wenige Tage nach seinem Rauswurf beim Absteiger 1. FC Köln, als Nachfolger von Peter Bosz auf Rang 8. Der Vertrag wurde bis Ende Saison befristet. Für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit konnte sich Stöger nicht aufdrängen. Die Dortmunder spielten unter ihm zu wenig überzeugend, vor allem das 0:6 gegen Bayern München, der schwache Auftritt im Derby gegen Schalke (0:2) und das Scheitern in der Europa League wogen schwer. (pre/sda)

💬 Peter Stöger: "Das war heute mein letztes Pflichtspiel für den BVB, das haben wir schon vor einiger Zeit gemeinschaftlich beschlossen. Ein neuer Reiz, mit einem neuen Trainer, wird dem Verein gut tun." #TSGBVB pic.twitter.com/b68C48q6Kf — Borussia Dortmund (@BVB) 12. Mai 2018

Thiem im Madrid-Final gegen Zverev

Einen Tag nach seinem Exploit gegen Rafael Nadal lässt Dominic Thiem im Halbfinal des Masters-1000-Turniers in Madrid auch Kevin Anderson keine Chance. Der Österreicher setzte sich in 85 Minuten 6:4, 6:2 durch und zog zum zweiten Mal nach dem letzten Jahr, als er Nadal unterlegen war, in den Final ein.

Thiem geriet einzig am Ende des ersten Satzes kurz in Rücklage, als er beim Stand von 5:4 drei Breakbälle in Serie abwehren musste. Es waren allerdings die einzigen des Südafrikaners, der bei Aufschlag Thiem nur gerade neun Punkte gewann. Gegner des Österreichers ist am Sonntag in dessen zweitem Masters-1000-Final der als Nummer 2 gesetzte Deutsche Alexander Zverev, der dem ungesetzten kanadischen Teenager Denis Shapovalov keine Chance liess und 6:4, 6:1 gewann. (pre/sda)

Thiem is on a tear. 🔥@ThiemDomi is into the @MutuaMadridOpen final for the second consecutive year. Will he capture his maiden #ATPMasters1000 🏆? 🤔



Read More ➡️ https://t.co/fMlwS7hOaT pic.twitter.com/J5RtdkDLk7 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 12. Mai 2018

Carapaz überrascht die Favoriten

Richard Carapaz aus Ecuador gewinnt die 8. Etappe des Giro d'Italia, die mit einer Bergankunft in Montevergine di Mercogliano zu Ende geht. Carapaz, erst 24 Jahre alt und auch Leader der Nachwuchswertung, gewann 7 Sekunden vor einem ersten Feld, das vom Italiener Davide Formolo und dem Franzosen Thibaut Pinot angeführt wurde. Carapaz ist der erste Fahrer aus Ecuador, der eine Giro-Etappe gewann.

In der Gesamtwertung änderte sich an der Spitze nichts. Der Brite Simon Yates behauptete sich als Leader, mit 26 Sekunden Vorsprung auf den niederländischen Vorjahressieger Tom Dumoulin. Topfavorit Chris Froome war im letzten Aufstieg gestürzt, konnte aber wieder aufschliessen. Im ersten Feld befand sich mit Sébastien Reichenbach auch einer der Schweizer. Der Walliser belegte Platz 17. (pre/sda)

Hamilton in Katalonien auf der Pole

Lewis Hamilton nimmt den Grand Prix von Spanien am Sonntag (15.10 Uhr) vom besten Startplatz aus in Angriff. Der viermalige Weltmeister aus England verweist im Qualifying in Montmeló nördlich von Barcelona seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas um 0,040 Sekunden auf Platz 2. Für Sebastian Vettel im Ferrari resultiert nur der 3. Rang.

Die Fahrer von Alfa Romeo Sauber-Ferrari klassierten sich in der Zeitenjagd in Katalonien in den Rängen 14 und 17. Der Monegasse Charles Leclerc stiess dabei zum zweiten Mal in Folge in den zweiten Qualifying-Teil vor und egalisierte sein Bestergebnis, das er vor zwei Wochen in Baku aufgestellt hatte. Drei Positionen hinter dem 20-Jährigen reihte sich dessen schwedischer Teamkollege Marcus Ericsson ein. (pre/sda)

The championship leader takes his second pole of 2018 💪



Will he be able to extend his lead in the standings tomorrow? 🤔#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/9Ee9Na6oHY — Formula 1 (@F1) 12. Mai 2018

OL-Frauen-Staffel holt EM-Gold

Die Frauen-Staffel mit Judith Wyder, Elena Roos und Julia Gross sicherte der Schweiz die fünfte Goldmedaille an den Heim-Europameisterschaften im Tessin. Silber und Bronze gingen an Schweden respektive Dänemark.

Die Schweizerinnen feierten ungefährdet den Titel. Die grössten Konkurrentinnen kamen aus dem eigenen Land, erreichte doch Schweiz 2 mit Paula Gross, Simona Aebersold und Sarina Jenzer das Ziel als Zweite. Für die EM-Wertung zählt allerdings nur die bestklassierte Mannschaft einer Nation. (pre/sda)

Bild: TI-PRESS

Konditionstrainer Walker verlässt Basel

Der FC Basel verliert mit Marco Walker einen langjährigen Mitarbeiter. Der Konditionstrainer und Assistent verlässt die Basler nach Saisonende. Wie der FCB in einer Mitteilung schreibt, sucht Walker eine neue Aufgabe, bei der er mehr Verantwortung übernehmen kann.

Der 48-Jährige besitzt eine UEFA-Pro-Lizenz und wäre durch diese befähigt, ein Super-League-Team als Cheftrainer zu betreuen. Walker, der bereits als Spieler bei Basel unter Vertrag gestanden hatte, war seit 2005 in verschiedenen Trainer-Funktionen im FCB tätig. (pre/sda)

Der FCB-Konditions- und Assistenztrainer, Marco Walker, hat in mehreren Gesprächen mit Sportdirektor Marco Streller und Cheftrainer Raphael Wicky gemeinsam entschieden, den FCB per Ende Saison zu verlassen.

👉 Alle Infos, jetzt unter: https://t.co/Y5Itjni5OI#FCBasel1893 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) 12. Mai 2018

Kambundji überzeugt als Fünfte in Schanghai

Mujinga Kambundji überzeugt beim Diamond-League-Meeting in Schanghai über 200 m als Fünfte. Die 25-jährige Bernerin wird in einem stark besetzten Feld in 22,72 Sekunden gestoppt, womit sie drei Zehntelsekunden über ihrer persönlichen Bestleistung über die halbe Bahnrunde bleibt.

Den Sieg sichert sich auf überlegene Weise Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas in 22,06 Sekunden. Die letztjährige WM-Dritte verweist bei leichtem Gegenwind die niederländische Weltmeisterin Dafne Schippers (22,34) und die Jamaikanerin Shericka Jackson (22,36) auf die weiteren Podestplätze. (pre/sda)

Washington startet mit Auswärtssieg im Playoff-Halbfinal

Die Washington Capitals starten wie gewünscht in die Playoff-Halbfinalserie gegen Tampa Bay. Das erste Spiel der Best-of-7-Serie gewinnt Washington auswärts 4:2.

Nachdem die Washington Capitals in den Playoff-Viertelfinals der NHL die Titelregentschaft des zuletzt zweimaligen Stanley-Cup-Siegers Pittsburgh vorzeitig beendet hatten, starteten sie mit entsprechendem Selbstvertrauen in die Halbfinal-Serie gegen die Tampa Bay Lightning. Noch keine zwei Drittel waren gespielt, da war die Frage nach dem Sieger bereits geklärt.

Washingtons Lars Eller hatte in der 27. Minute mit dem Treffer zum 4:0 den Weg zum Sieg endgültig geebnet. Tampa Bay zeigte im Schlussdrittel durch die Tore von Steven Stamkos (44.) und Ondrej Palat (54.) zwar noch eine entsprechende Reaktion, mehr als Resultatkosmetik betrieben sie damit indes aber nicht. Das zweite Spiel dieser Serie findet in der Nacht auf Montag wiederum in Tampa statt. Zum ersten Mal seit 20 Jahren stehen die Capitals wieder einmal in den Playoff-Halbfinals. (sda)

Bild: AP/AP

