Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Torgarant Ibrahimovic +++ Barça in der Liga weiterhin ungeschlagen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Torgarant Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ist für die Los Angeles Galaxy absoluter Torgarant. Der Schwede trifft auch bei seinem dritten Einsatz in der Major League Soccer.

Bild: AP/Chicago Tribune

Ibrahimovic, der nach zwei Teileinsätzen erstmals von Beginn weg spielte, erzielte bei den Chicago Fire den einzigen Treffer in der Partie. Der Schwede war unmittelbar vor der Halbzeit-Pause erfolgreich. Ibrahimovic hat damit in 127 Spielminuten in der MLS bereits drei Treffer für Los Angeles erzielt, das in der Tabelle der Western Conference auf Platz 2 liegt. (sar/sda)

Wolverhampton erster Aufsteiger in die Premier League

Die Wolverhampton Wanderers stehen drei Runden vor Schluss als erster von zwei direkten Aufsteigern in die Premier League fest. Der am Samstag spielfreie Leader der Championship (am Sonntag gegen Birmingham City) kann nicht mehr aus den Top 2 verdrängt werden, weil das drittklassierte Fulham gegen Brentford in der 94. Minute das 1:1 kassierte und dadurch zehn Punkte zurückliegt.

Wolverhampton kehrt nach sechs Jahren ins Oberhaus des englischen Fussballs zurück. Der nicht ganz unumstrittene Klub aus den Midlands arbeitet eng mit dem portugiesischen Agenten Jorge Mendes zusammen, der unter anderen seine berühmten Landsleute José Mourinho, Cristiano Ronaldo sowie Wolverhamptons Trainer Nuno Espirito Santo und die portugiesischen Starspieler der «Wolves» (Ruben Neves, Diogo Jota, Ivan Cavaleiro) unter Vertrag hat. (abu/sda)

Bild: AP/PA

Schaffhausen reiht Sieg an Sieg

Der FC Schaffhausen hat sich von den schwächeren Leistungen im Herbst und zu Beginn der Rückrunde erholt. Das 3:1 daheim gegen Aarau war Schaffhausens dritter Sieg in Serie in der Challenge League. Dank den drei Punkten verbesserte sich Schaffhausen auf Kosten von Vaduz auf den 3. Platz.

Mit dem 15. Saisontor von Tunahan Cicek zum 3:1 war der Torreigen nach 27 Minuten abgeschlossen. Aarau hatte sehr gut begonnen und hätte in den ersten zehn Minuten 2:0 in Führung gehen können. Es reichte jedoch nur zum 1:0 durch Varol Tasar. Nach dem Ausgleich hatte Schaffhausen die Partie bis zum Schluss im Griff. (abu/sda)

Endstation für Vögele im Halbfinal

Der Final des WTA-Turniers in Lugano geht ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Im Halbfinal wurde der schöne Lauf von Stefanie Vögele (WTA 119) gestoppt; sie unterlag der erst 19-jährigen, aber 58 Plätze besser klassierten Weissrussin Arina Sabalenka 4:6, 2:6. In beiden Sätzen musste die 28-jährige Aargauerin früh ein oder mehrere Breaks hinnehmen, deshalb rannte sie stets einem Rückstand hinterher.

Im zweiten Spiel des Tages ging Vögele wohl auch etwas die Kraft aus. Um die Mittagszeit hatte sie den Viertelfinal gegen die deutsche Qualifikantin Tamara Korpatsch 6:4, 6:3 für sich entschieden. Wegen des vielen Regens von Montag bis Freitag mussten die Spielerinnen am Samstag gleich zweimal antreten. (abu/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Breel Embolo bricht Training ab

Schalke muss am Sonntag im 152. Revier-Derby im Duell um den 2. Rang in der Bundesliga vermutlich auf Breel Embolo verzichten. Der Schweizer Internationale, der vor einer Woche einen kleinen Muskelfaserriss erlitten hatte, musste das Abschlusstraining vom Samstag vor über 2500 Zuschauern nach 32 Minuten abbrechen. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Barcelona schlägt Valencia 2:1

Der FC Barcelona bleibt in der spanischen Meisterschaft ungeschlagen. In der 32. Runde siegt der Leader im Spitzenspiel gegen das drittklassierte Valencia 2:1.

Dem Leader gelang dieses Unterfangen ohne grössere Probleme. Schon nach einer Viertelstunde brachte Luis Suarez den FC Barcelona in Führung - das 23. Saisontor für den Stürmer aus Uruguay. Kurz nach der Pause sorgte der französische Verteidiger Samuel Umtiti für das 2:0.

FC Barcelona - Valencia 2:1 (1:0)

69'544 Zuschauer.

Tore: 15. Luis Suarez 1:0. 51. Umtiti 2:0. 86. Parejo (Foulpenalty) 2:1. (abu/sda)

Statt Podest nur Rang 6 für Buemi

Der Schweizer Formel-E-Fahrer Sébastien Buemi wurde beim Formel-E-Rennen in Rom schlecht belohnt: Statt aufs Podest reichte es dem Waadtländer nur zum 6. Rang.

Als im 7. Saisonlauf kurz vor Rennhälfte vier Fahrer, unter ihnen auch der Italo-Schweizer Edoardo Mortara, mit einem Crash für gelbe Flaggen sorgten, nutzte dies Buemi geschickt zu einem frühzeitigen Autowechsel aus. Der 29-jährige Trainings-Fünfte verbesserte sich auf Rang 3 und hätte auch noch vom Ausfall des führenden Schweden Felix Rosenqvist profitieren können.

Doch trotz Fan-Boost (drei Fahrer erhalten dank Fan-Abstimmung im Internet Zusatzenergie) kam Buemi mit seinem zweiten Renault-Dienstfahrzeug nicht mehr auf Touren. Er musste sich nacheinander von fünf Fahrer überholen lassen. Weil am Ende auch Mitch Evans im Jaguar über fehlende Energie klagte, erbte Buemi noch den 6. Rang. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Vettel im Qualifying hauchdünn vor Teamkollege Räikkönen

Sebastian Vettel im Ferrari startet von ganz vorne zum Grand Prix von China. Für den WM-Leader ist die vierte Pole-Position in Schanghai. Er entschied das teaminterne Duell gegen Kimi Räikkönen mit 87 Tausendsteln Vorsprung für sich. Damit stehen wie am vergangenen Sonntag in Bahrain beide Ferrari-Fahrer in der Frontreihe. In der zweiten Startreihe werden Valtteri Bottas und Lewis Hamilton in den Mercedes Aufstellung nehmen.

Sechs Tage nach dem Erfolgserlebnis mit Platz 9 von Marcus Ericsson im Grand Prix von Bahrain folgte für das Team Alfa Romeo Sauber die Ernüchterung. Für den Monegassen Charles Leclerc und den Schweden blieb lediglich die letzte Startreihe. (sda)

Bild: AP/AP

Schweizer gewinnen erstes Duell gegen Weissrussland

Das Schweizer Nationalteam hat im dritten WM-Vorbereitungsspiel erstmals gewonnen. In La Chaux-de-Fonds setzte sich das Team von Trainer Patrick Fischer gegen Weissrussland mit 3:2 durch. Die Tore zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung für die Schweiz schossen Michael Fora, Damien Riat und Killian Mottet.

Am Sonntag treffen die Schweizer in Lausanne ein zweites Mal auf die Weissrussen. Die Osteuropäer sind an der WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) einer der Schweizer Gruppengegner.

Bild: KEYSTONE

Schweiz - Weissrussland 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) La Chaux-de-Fonds. - 3554 Zuschauer. - SR DiPietro/Mollard, Abegglen/Kaderli.

Tore: 5. Fora (Simion) 1:0. 21. (20:17) Riat (Vermin/Ausschlüsse Justinenko, Kitarow) 2:0. 40. (39:32) Mottet (Loeffel/Ausschluss Materuchin) 3:0. 45. Gawrus 3:1. 58. Kowyrschin (Pawlowitsch) 3:2.

Strafen: 10mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 11mal 2 Minuten gegen Weissrussland.

Schweiz: Senn; Loeffel, Genazzi; Fora, Geisser; Frick, Paschoud; Zryd; Riat, Corvi, Lammer; Rossi, Vermin, Mottet; Wick, Albrecht, Suri; Simion, Walser.

Weissrussland: Kulbakow; Worobej, Korobow; Chenkel, Lisowez; Justinenko, Snacharenko; Djukow; Pawlowitsch, Scharangowitsch, Linglet; Stepanow, Kowyrschin, Gawrus; Drosd, Belewitsch, Kitarow; Karaban, Demkow, Materuchin; Ambroschejtschik.

Bemerkungen: Schweiz ohne Diaz (geschont) und van Pottelberghe (Ersatztorhüter). - Pfostenschüsse Suri (5.), Linglet (24.) und Riat (22.). - Schüsse: Schweiz 22 (14-7-1); Weissrussland 32 (8-10-14). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 2/4; Weissrussland 0/4. (sda)

Neymars WM-Teilnahme nach Verletzung gefährdet

Brasiliens Fussball-Superstar Neymar wird nach seiner Fuss-Operation länger ausfallen als zuletzt angenommen. Wie der Stürmer des französischen Vizemeisters Paris St. Germain dem brasilianischen TV-Sender Globo TV erklärte, brauche er «noch einen weiteren Monat» bis zu seiner Rückkehr. Damit wachsen auch wieder Zweifel an der WM-Teilnahme des Offensivspielers.

Ende März hatte sich Neymar noch optimistisch bezüglich einer schnellen Rückkehr geäussert, als Zeitfenster hatte er damals «zwei bis drei Wochen» genannt. Der Flügelstürmer hatte sich Ende Februar einen Haarriss im Mittelfuss zugezogen und wurde am 3. März operiert. Dabei wurden eine Schraube und körpereigenes Knochenmark an der Bruchstelle angebracht.

Bild: EPA/EFE

