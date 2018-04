Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Verfahren gegen Biels Pouliot +++ Sauber holt neuen Aerodynamik-Chef

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Neuer Aerodynamik-Chef für Alfa Romeo Sauber

Das Schweizer Formel-1-Team Alfa Romeo Sauber verpflichtete mit Jan Monchaux per sofort einen neuen Aerodynamik-Chef. Der 39-jährige deutsch-französische Ingenieur wird schon am kommenden Wochenende beim zweiten Saisonrennen, dem Grossen Preis von Bahrain, im Einsatz stehen. Monchaux arbeitete bereits für die Motorsport-Abteilungen von Toyota, Ferrari und die letzten fünf Jahre für Audi. (ram/sda)

Bild: EPA/AAP

Verfahren gegen Bieler Pouliot

Gegen den Kanadier Marc-Antoine Pouliot vom EHC Biel wird wegen eines möglichen Slew Footings (Beinwegziehen) gegen Grégory Hofmann von Lugano in der 49. Minute des vierten Playoff-Spiels (5:1 für Lugano) ein Verfahren eingeleitet. Die Serie steht 2:2. (ram/sda)

Bild: PPR

Sedin-Zwillinge beenden ihre Karrieren

Die legendären schwedischen Zwillinge Daniel und Henrik Sedin von den Vancouver Canucks treten nach 18 NHL-Saisons für diese Organisation im Alter von 37 Jahren zurück.

Die Sedins waren im Jahr 1999 im NHL-Draft von Vancouver gezogen worden. Captain Henrik realisierte 240 Tore und 828 Assists in 1327 NHL-Spielen, während Daniel auf 391 Tore und 647 Assists in 1303 Spielen kam. Henrik ist seit Februar 2013 der punktbeste Akteur in der Franchise-Geschichte der Canucks.

Das Duo aus Örnsköldsvik schaffte einmal den Einzug in den Stanley-Cup-Final, als es 2011 mit den Canucks gegen die Boston Bruins in sieben Spielen den Kürzeren zog. Auf Nationalmannschafts-Ebene gewannen beide unter anderem je einmal Olympia- und WM-Gold (2006 beziehungsweise 2013). (abu/sda)

Bild: AP/CP

Cervenka verlässt Fribourg-Gottéron

Roman Cervenka wird nicht mehr für das in den Playoff-Viertelfinals gescheiterte Fribourg-Gottéron spielen. Der tschechische Stürmer setzt nach Ablauf seines Vertrages die Karriere anderswo fort, wie Gottérons Sportchef Christian Dubé gegenüber der Zeitung «Le Matin» sagte.

Cervenka brachte es in den letzten zwei Saisons in 91 Meisterschaftsspielen auf 107 Skorerpunkte (34 Tore) für die Romands. Cervenka wurde 2010 Weltmeister mit Tschechien und nahm im Februar bereits zum dritten Mal an Olympischen Spielen teil. Zudem befindet er sich auch im vorläufigen Aufgebot der Tschechen für die WM vom nächsten Monat in Dänemark. (abu/sda)

Bild: PPR

Servette gibt gegen Wil Punkte ab

Servette wollte nach der Entlassung von Trainer Meho Kodro nochmals Jagd auf Neuchâtel Xamax machen. Mit sechs Punkten aus den letzten vier Partien wurde der Abstand zum Aufstiegsplatz unter Kodros temporärem Nachfolger Bojan Dimic aber grösser.

Im Heimspiel gegen Wil vergab Captain Anthony Sauthier kurz nach der Pause mit einem Pfostenschuss die beste Möglichkeit zum Siegtreffer. Vor der Pause hatten der Brasilianer Willie für Servette und Basil Stillhart für Wil getroffen. Die Ostschweizer sind neben Xamax als einziges Challenge-League-Team im 2018 noch ungeschlagen.

Servette - Wil 1:1 (1:1)

1613 Zuschauer. - SR Horisberger.

Tore: 23. Willie 1:0. 35. Stillhart 1:1.

Bemerkungen: 47. Lattenschuss von Sauthier (Servette). (abu/sda)

Alaphilippe schlägt Roglic im Sprint

Der Rennkalender lässt den Radprofis im April kaum Zeit zum Durchschnaufen. Zwischen den beiden Monumenten Flandern-Rundfahrt und Paris - Roubaix geht in dieser Woche etwas südlicher die Baskenland-Rundfahrt über die Bühne.

Zum Auftakt der gewohnt hügeligen Rundfahrt im Norden Spaniens hielt sich der Schweizer Michael Albasini (noch) zurück. Gewonnen wurde die 1. Etappe rund um die Stadt Zarautz vom Franzosen Julian Alaphilippe. Der 25-Jährige vom Team QuickStep Floors setzte sich im Zweiersprint gegen Primoz Roglic durch und übernahm damit das gelbe Leadertrikot. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

