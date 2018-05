Sport-News

Weil Nadal in Madrid an Thiem verzweifelt: Federer ist ab Montag wieder die Weltnummer 1



Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Nadal verliert - Federer wieder die Nummer 1

Roger Federer grüsst dank dem Österreicher Dominic Thiem im Ranking ab Montag wieder von der Spitze. Der Österreicher schlägt Rafael Nadal (ATP 1) im Viertelfinal von Madrid 7:5, 6:3.

Der Spanier verlor im Viertelfinal in Madrid erstmals nach 21 Siegen wieder einmal eine Partie auf Sand – und machte damit Roger Federer wieder zur Nummer 1. Nadal unterlag in der spanischen Hauptstadt dem Österreicher Dominic Thiem (ATP 7) in knapp zwei Stunden 5:7, 3:6.

Nachdem Nadal in Madrid im vergangenen Jahr den Titel gewonnen hatte, verliert er nun so viele Punkte, dass Federer am kommenden Montag wieder die Spitze der Weltrangliste übernehmen wird. Allerdings könnte er bereits in einer Woche wieder auf den Thron zurückkehren, wenn er das Turnier in Rom gewinnen sollte. Dort war er im letzten Jahr im Viertelfinal gescheitert – an Dominic Thiem. (sda)

Bild: EPA/EFE

Dani Alves verpasst WM in Russland

Der WM-Auftaktgegner der Schweizer Nationalmannschaft muss einen gewichtigen Ausfall wegstecken. Brasilien wird an der WM in Russland ohne Aussenverteidiger Dani Alves auskommen müssen.

Der 35-Jährige verletzte sich im französischen Cupfinal mit Paris Saint-Germain am Dienstag am Knie und wird bis zur WM nicht rechtzeitig wieder fit, gab der brasilianische Fussballverband bekannt.

Erster WM-Gegner Brasiliens ist am 17. Juni die Schweiz. (sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Sam Bennett schlägt Viviani

Die 7. Etappe des Giro d'Italia wird zur Beute des Iren Sam Bennett. Er feiert in Praia a Mare den grössten Sieg seiner Karriere. Im Massensprint setzt er sich gegen den zweifachen Etappensieger Elia Viviani durch. Die Maglia Rosa des Leaders der Italien-Rundfahrt trägt weiter der Brite Simon Yates. (ram)

Bottas und Hamilton in Katalonien voraus

Mercedes hinterliess im Training zum GP von Spanien einen starken Eindruck, derweil Ferrari in Montmeló unter den Erwartungen blieb. Schnellster in der Übungseinheit am Nachmittag, die in der Regel aussagekräftiger ist, war der WM-Leader Lewis Hamilton. Der viermalige Weltmeister aus England kam jedoch um eine Zehntelsekunde nicht an die beste Rundenzeit seines Teamkollegen Valtteri Bottas heran. Der Finne hatte am Mittag die schnellste Runde absolviert.

Bild: AP

Die Fahrer von Alfa Romeo Sauber landeten zweimal im hinteren Mittelfeld. Für Charles Leclerc, der vor zwei Wochen in Baku hervorragender Sechster geworden war, resultierten die Ränge 12 und 16. Sein schwedischer Teamkollege Marcus Ericsson reihte sich als 14. und 15. ein.

Robert Kubica gab derweil sein Comeback in der Königsklasse; zum ersten Mal seit Ende 2010 absolvierte der Pole wieder ein offizielles Formel-1-Training. Der 33-Jährige belegte im Williams den vorletzten Platz. Immerhin war er schneller als Teamkollege Lance Stroll. Kubica war im Februar 2011 bei einer Rallye in Italien verunglückt und hatte sich vor allem an Arm und Hand schwere Verletzungen zugezogen. (ram/sda)

Bild: EPA/EFE

Kein neuer Spieler-Vertrag für Holden

Der EV Zug und dessen Farmteam EVZ Academy verzichten auf eine Verlängerung des Spielervertrages mit dem 40-jährigen Stürmer Josh Holden. Die Zentralschweizer möchten Holden laut «Luzerner Zeitung» in der Organisation halten. Aber selbst für eine Anstellung als Junioren-Trainer würde laut Klub-Angaben Holden den Schweizer Pass benötigen, auf den der Kanadier aber immer noch wartet.

Holden spielt seit 13 Jahren in der Schweiz und kam 2008 von Langnau in die Zentralschweiz. Für das National-League-Team von Zug hat der Center seither in 491 Meisterschaftsspielen 455 Skorerpunkte erzielt (185 Tore, 275 Assists). In der letzten Saison kam Holden auf 36 Punkte in 31 Swiss-League-Spielen sowie fünf Punkte in 19 National-League-Partien. (ram/sda)

ManUnited glanzlos auf Rang 2

In der vorletzten Runde sichert sich Manchester United endgültig den zweiten Platz in der Premier League hinter Stadtrivale Manchester City. Dazu reicht den «Red Devils» ein torloses Unentschieden bei West Ham United. (ram)

Rekord für Sand-König Nadal

Beim Madrider Männer-Turnier hat die Weltnummer 1 Rafael Nadal mit dem 6:3, 6:4 in den Achtelfinals gegen den Argentinier Diego Schwartzman den 21. Sieg auf Sand in Serie ohne Satzverlust realisiert. Mit nun 50 gewonnenen Sätzen in Folge auf der gleichen Unterlage stellte der Spanier einen Rekord auf. Die bisherige Bestmarke gehörte John McEnroe, der 1984 auf Hartplatz 49 Sätze in Serie geholt hatte. (ram/sda)

Bild: Ap

Premiere für Akhisarspor

Mit einem 3:2 im Cupfinal gegen Favorit Fenerbahce Istanbul hat sich Akhisarspor den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte gesichert. Bekanntester Spieler des Teams aus der Provinz Manisa ist der ehemalige portugiesische Nationalspieler Helder Barbosa.

In Dänemark setzte sich im Cupfinal Bröndy Kopenhagen 3:1 gegen Silkeborg durch – der siebte Cupsieg für Bröndby. In Schweden schliesslich wurde Djurgarden Stockholm dank eines 3:0-Erfolgs über Malmö FF zum fünften Mal Cupsieger. (ram)

U17-Nati verpasst EM-Viertelfinal

Das Schweizer U17-Nationalteam feiert an der EM in England einen grossen, letztlich aber bitteren Sieg. Sie schlägt den Gastgeber und Turnierfavoriten in Rotherham mit 1:0. Felix Mambimbi von den Young Boys erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mittels abgefälschtem Schuss den einzigen Treffer.

Trotz dem zweiten Sieg in drei Spielen verpassen die jungen Schweizer aber den Einzug in die Viertelfinals. Weil Italien im Parallelspiel gegen Israel 2:0 siegte, schlossen die Schweiz, Italien und England die Gruppe mit jeweils sechs Punkten ab. Gegen die Nachwuchs-Nati sprachen bei dieser Konstellation die Resultate der Direktbegegnungen. Ein zweites Tor gegen England, dem die Schweiz in der Endphase nahe kam, hätte für das Weiterkommen gereicht. (ram)

Boca Juniors erneut Meister

Die Boca Juniors haben in Argentinien den Meistertitel verteidigt. Das Team aus Buenos Aires um den im Januar aus China zurückgekehrten Stürmer Carlos Tevez holte auswärts gegen Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ein 2:2 und kann in der letzten Runde von Verfolger Club Deportivo Godoy Cruz nicht mehr abgefangen werden. Für Boca ist es der 33. Meistertitel. Damit fehlen nur noch drei Titel zur Marke von Rekordmeister und Stadtrivale River Plate. (ram/sda)

Bild: EPA/EFE

Schweiz holt EM-Gold in der Sprint-Staffel

Die Schweizer Orientierungsläufer haben an den Europameisterschaften im Tessin in der Sprint-Staffel die Goldmedaille gewonnen. Das Team mit Judith Wyder, Florian Howald, Martin Hubmann und Elena Roos distanzierte das zweitplatzierte Schweden um 72 Sekunden. Bronze ging an Norwegen.

Somit gewann das Schweizer Team die vierte Goldmedaille an der Heim-EM. Insgesamt war es der siebente Podestplatz. Damit ist das Ziel von sechs Medaillen bereits übertroffen. Am Samstag stehen noch die Staffel-Wettbewerbe im Programm, am Sonntag findet die Königsdisziplin Langdistanz statt. (ram/sda)

Bild: TI-PRESS

