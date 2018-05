Sport-News

PSG nach Sieg über Drittligisten erneut Cupsieger

Paris Saint-Germain hat zum zwölften Mal den französischen Cup gewonnen. Der Meister setzte sich im Final im Stade de France gegen den Drittligisten Les Herbiers mit 2:0 durch.

Das Duell der Gegensätze brachte den erwarteten Sieger hervor. Les Herbiers, das in der 3. Division eine Runde vor Schluss den Klassenerhalt noch nicht gesichert hat, hielt allerdings gut mit. Für die Differenz sorgten die Südamerikaner Giovani Lo Celso (26.) und Edinson Cavani (74./Foulpenalty) mit ihren Toren.

Das mit über 500 Millionen Euro Jahresbudget ausgestattete Paris Saint-Germain ist in den beiden französischen Cupwettbewerben nunmehr seit 42 Partien ungeschlagen. Den Ligacup gewann PSG in diesem Jahr zum fünften Mal in Serie, den Verbandscup zum vierten Mal in Folge. Die letzte Niederlage in einem nationalen K.o.-Spiel setzte es im Januar 2014 ab (1:2 gegen Montpellier).

Les Herbiers (3.) - Paris Saint-Germain 0:2 (0:1)

73'772 Zuschauer (im Stade de France/Saint-Denis).

Tore: 26. Lo Celso 0:1. 74. Cavani (Foulpenalty) 0:2. (abu/sda)

West Bromwich steigt aus der Premier League ab

West Bromwich steht als zweiter von drei Absteiger aus der englischen Premier League fest. Der Zehnte der letzten Saison kann sein Defizit nach dem 1:0-Auswärtssieg von Southampton im Nachtragsspiel bei Swansea City nicht mehr wettmachen.

Die Waliser von Swansea besitzen als Drittletzter die schlechtesten Karten im Kampf gegen den letzten Abstiegsplatz und dürften West Bromwich und Stoke City in die 2. Liga begleiten. (abu/sda)

Wellens Sieger im Bergsprint auf Sizilien

Die 4. Etappe des Giro d'Italia wird zur Beute von Tim Wellens. Der Belgier gewinnt nach einem anspruchsvollen Etappenfinale in Caltagirone den Bergauf-Sprint des geschrumpften Feldes.

Nach dem Auftakt in Israel gibt der Giro von Dienstag bis Donnerstag ein dreitägiges Gastspiel auf Sizilien. Die 4. Etappe führte von der Hafenstadt Catania ins Innere der Mittelmeerinsel und endete nach welligen 202 km mit einem anspruchsvollen Etappenfinale – eine Steilvorlage für Klassiker-Spezialisten wie Tim Wellens.

Der finalen Attacke des 26-Jährigen vom Team Lotto Soudal in der 300 Meter langen und 13 Prozent steilen Schlussrampe war keiner gewachsen. Dem Kanadier Michael Woods (2.) und dem Italiener Enrico Battaglin (3.) blieben nur die Ehrenplätze.

An der Spitze des Gesamtklassements gab es keine Verschiebungen. Der Australier Rohan Dennis ist nach wie vor Träger der Maglia Rosa. Sein Vorsprung auf den niederländischen Vorjahressieger beträgt eine Sekunde. Dahinter folgen neu der Brite Simon Yates (0:17 zurück) und Tagessieger Wellens (0:19), der sich dank Bonifikationen um zehn Positionen verbessern konnte.

Bild: EPA/EPA

Ferguson geht's besser

Die schottische Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson (76) befindet sich laut britischen Medienberichten auf dem Weg der Besserung. Der Ex-Trainer von Manchester United kann sich drei Tage nach seiner Notoperation bereits aufsetzen und mit der Familie plaudern.

Ferguson war am Samstag wegen einer Gehirnblutung ins Spital eingeliefert und vorübergehend in ein künstliches Koma versetzt worden. Fergusons Genesungsverlauf lässt die Familie zuversichtlich sein. Manchester United holte in 26 Jahren unter Fergusons Regentschaft 38 Trophäen, darunter 13 Premier-League- und zwei Champions-League-Titel. Mit Aberdeen gewann er davor unter anderem den Cup der Cupsieger. (ram/sda)

Bild: EPA

Ammann setzt Karriere fort

Der vierfache Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann springt weiter. «Ich verspüre immer noch grosse Motivation und Freude um hart an den Details zu arbeiten, die sich mir im Skispringen stellen», so der 36-jährige Toggenburger.

«Das vergangene Jahr hat mir gezeigt, wie es möglich ist auch in meinem Alter noch auf einem körperlichen Toplevel Wettkämpfe zu bestreiten. Da sich das alleine noch nicht ganz ausbezahlt hat, ist der Wunsch nach wie vor sehr gross, den perfekten Flug zu finden», sagt Simon Ammann. Im Schweizer Trainer gibt es für die neue Saison keine personellen Änderungen, aber eine neue Aufgabenteilung. Roger Kamber wird Ammanns persönlicher Betreuer, Ronny Hornschuh ist für die weiteren Weltcup-Athleten verantwortlich. (ram)

Bild: AP

Sutter muss nach Hause

Nach dem Zuzug von NHL-Stürmer Timo Meier zur Schweizer Nationalmannschaft ist Dave Sutter überzählig geworden. Der Schweizer Meister mit den ZSC Lions verlässt Kopenhagen damit ohne einen WM-Einsatz. (ram)

Einer reist ein, ein anderer reist aus. Vielen Dank Dave Sutter für deinen Einsatz und gute Rückreise. — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) 8. Mai 2018

Gasparin erwartet erneut Nachwuchs

Biathletin Selina Gasparin ist zum zweiten Mal schwanger. Im Herbst soll die kleine Leila ein kleines Geschwisterchen erhalten. Ein Rücktritt ist für die 34-Jährige jedoch kein Thema.

Gasparin will bereits im kommenden Winter wieder ins Weltcup-Geschehen eingreifen. «Auch wenn eine Prognose natürlich sehr schwierig ist, bin ich nach den Erfahrungen der Schwangerschaft mit Leila doch sehr zuversichtlich, dass ich bereits zum Ende des kommenden Winters wieder auf die Wettkampfstrecken zurückkommen werde», so die Engadinerin. (ram)

Bild: EPA

Weissrussland entlässt Trainer Lewis

Eklat im Nationalteam von Weissrussland: Der Schweizer Vorrundengegner trennte sich an der WM in Dänemark nach nur drei Spielen von seinem Coach Dave Lewis. Ihm wurde der katastrophale Turnierstart zum Verhängnis. Nach der 0:5-Auftaktniederlage gegen Weltmeister Schweden waren die Weissrussen auch gegen Frankreich (2:6) und gestern gegen Olympiasieger Russland (0:6) chancenlos geblieben.

Anstelle des 64-jährigen Kanadiers soll sein bisheriger Assistent Sergej Puschkow Weissrussland vor dem Abstieg retten. Der Russe wird das Team erstmals morgen Mittwoch (16.15 Uhr) gegen die Schweiz betreuen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Cavs im Playoff-Halbfinal

Die Cleveland Cavaliers machten in den Playoff-Viertelfinals der NBA mit den Toronto Raptors kurzen Prozess. Mit einem 128:93-Heimsieg beendeten sie die Serie mit 4:0. Toronto schloss die Qualifikation zwar als Erster der Eastern Conference und damit deutlich vor den Cleveland Cavaliers ab, doch im Playoff-Viertelfinal fand die einzige NBA-Franchise aus Kanada kein probates Mittel gegen den Vorjahresfinalisten.

Erneut war Clevelands Superstar LeBron James mit 29 Punkten, elf Assists und acht Rebounds Dreh- und Angelpunkt im Spiel der «Cavs», die sich in der Runde zuvor gegen die Indiana Pacers erst im siebten und entscheidenden Spiel durchgesetzt hatten. Das Team aus Ohio, das als erster Halbfinalist feststeht, trifft nun auf die Philadelphia 76ers oder die Boston Celtics. Philadelphia zog mit einem 103:92-Heimsieg noch einmal den Kopf aus der Schlinge und verkürzte in der Best-of-7-Serie auf 1:3. (ram/sda)

Bild: EPa

Williams nach langer Wartezeit wieder Snooker-Weltmeister

Der Waliser Mark Williams ist zum dritten Mal Snooker-Weltmeister. Im Duell mit dem Schotten John Higgins gewann der 43-Jährige in Sheffield am Montagabend mit 18:16 Frames und sicherte sich damit seinen dritten Titel nach 2000 und 2003.

«The Welsh Potting Machine», wie Williams genannt wird, hatte bei einem Vorsprung von 15:10 zunächst fünf Frames in Serie verloren. Beim Stand von 15:15 drehte Williams dann aber auf und siegte doch noch. (ram/sda/dpa)

Bild: AP/PA

Timo Meier stösst zur Nati

Gute Neuigkeiten für die Schweizer Hockey-Nati. Timo Meier von den San Jose Sharks wird in den nächsten Tagen zum Team stossen. Die NHL-Franchise hat den 21-Jährigen fürs Turnier in Dänemark freigegeben.

Mit Meier stösst der sechste Spieler zum Schweizer Team, der in dieser Saison zu Einsätzen in der NHL gekommen ist. Der 21-jährige Stürmer aus Herisau schaffte bei San Jose den Durchbruch und erzielte in 91 Partien 23 Tore und 18 Assists. Ausserdem bringt der 1,84 m grosse und 96 kg schwere Meier viel Wasserverdrängung mit, er geht dorthin, wo es weh tut. Spieler mit diesen Eigenschaften gibt es in der Schweizer Mannschaft nach wie vor zu wenig. (sda/cma)

Bild: AP/AP

Novak Djokovic überspringt die erste Hürde

Die Form der langjährigen Weltnummer 1 Novak Djokovic zeigt wieder aufwärts. In der 1. Runde des Masters-1000-Turniers in Madrid gewinnt der Serbe 7:5, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori.

Der 30-jährige Novak Djokovic zeigte sich gegen Kei Nishikori vor allem nervenstark und nahm seinem Gegner den Aufschlag in beiden Sätzen im letzten Game ab. Er kehrte in diesem Jahr nach einer Operation am rechten Ellbogen und einer halbjährigen Pause zurück, gewann aber in seinem sechsten Turnier erst sein sechstes Spiel und kam nie weiter als bis in die Achtelfinals.

[📺LIVE - beIN SPORTS 3] Masters 1000 - Madrid 🎾 Novak Djokovic remporte le 1er set contre Kei Nishikori !#ATPextra pic.twitter.com/kVw4HgQFE5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 7. Mai 2018

Saisonende für van Wolfswinkel

Der FC Basel muss die letzten drei Meisterschaftsspiele ohne seinen Mittelstürmer Ricky van Wolfswinkel bestreiten. Der 29-jährige Niederländer wurde am Montag am linken Knie operiert.

Aufgrund eines Risses am Innenmeniskus hatte Van Wolfswinkel seit einiger Zeit Beschwerden. Die Operation wurde bereits jetzt durchgeführt, damit Van Wolfswinkel im Juni die Vorbereitung auf die neue Saison von Beginn weg bestreiten kann.

Van Wolfswinkel hat in seiner ersten Saison für den FC Basel in der Super League trotz Verletzungspech immerhin elf Tore erzielt. Im Herbst hatte er wegen eines Fussbruchs von Ende September bis Mitte Dezember gefehlt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Warten auf Timo Meier

Swiss Ice Hockey bestätigte auf Anfrage, dass der Verband die San Jose Sharks um eine Freigabe Timo Meiers für die WM gebeten hat. Nun warten Fischer und Co. darauf, dass das Gesuch für den 21-jährigen Stürmer aus Herisau bewilligt wird. Ist Meier gesund, dürfte einer Länderspiel- und WM-Premiere für den NHL-Stürmer nichts im Wege stehen.

Meier stünde dem Schweizer Team frühstens am Wochenende für die Partien gegen Russland und Schweden zur Verfügung. Scheiden in den kommenden Tagen auch die Nashville Predators aus, würde das Nationalteam für die zweite WM-Hälfte wohl auch auf zwei der drei dortigen Schweizer (Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber) zählen können. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Sperre gegen Murat Yakin auf zwei Spiele reduziert

Das Rekursgericht der Swiss Football League hat den Rekurs des mittlerweile als GC-Trainer freigestellten Murat Yakin teilweise gutgeheissen. Die Sanktion wurde von drei auf zwei Spielsperren reduziert.

Yakin hatte in der Partie vom 3. März zwischen GC und dem Lausanne-Sport (0:0) den Schiedsrichter beleidigt und war anschliessend auf die Tribüne verwiesen worden. In erster Instanz hatte der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen eine Sanktion von drei Spielsperren verhängt, die nach Einsprache von GC durch den als Einzelrichter amtierenden Präsidenten der Disziplinarkommission bestätigt wurde. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Schweizer U17 schlägt Israel

Nach der Auftaktniederlage gegen Italien behält die Schweizer U17-Nationalmannschaft an der EM in England die Chance, in die Viertelfinals zu kommen. In der zweiten Partie schlägt sie in Burton-upon-Trent Israel mit 3:0.

YB-Stürmer Felix Khondé Mambimbi erzielte die ersten beiden Treffer, kurz nach der Pause legte Tician Tushi vom FC Basel nach. Im abschliessenden Gruppenspiel bekommt es die Schweiz am Donnerstag mit Gastgeber und Turnierfavorit England zu tun. (ram)

💪 Die Schweiz gewinnt ihr zweites Gruppenspiel an der #U17EURO gegen @ISRAELFA mit 3:0! Tore: 2x Mambimbi, 1x Tushi.

💻 Das letzte Gruppenspiel um den Viertelfinaleinzug gegen @England überträgt https://t.co/xsouupM3W2 im Livestream (Donnerstag, 20:00 Uhr)!

🇨🇭⚽️✊ pic.twitter.com/jvqUdkSvom — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) 7. Mai 2018

Serbe leitet Final zwischen Real Madrid und Liverpool

Der serbische Schiedsrichter Milorad Mažić leitet am 26. Mai in Keiw das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool. Der 45-Jährige, der seit 2009 internationaler Schiedsrichter ist, war bei der Fussball-WM 2014 und der EM 2016 dabei und leitete im Vorjahr das Confed-Cup-Finale zwischen Deutschland und Chile.

Das Europa-League-Endspiel am 16. Mai zwischen Atlético Madrid und Olympique Marseille in Lyon wird der Niederländer Björn Kuipers pfeifen. (sda)

Bild: EPA/EPA

Ronaldo nur leicht verletzt

Cristiano Ronaldo von Real Madrid hat sich nach Angaben seines Trainers Zinedine Zidane beim 2:2 im Clasico gegen den FC Barcelona am Sonntagabend nicht schlimmer verletzt.

Der portugiesische Torjäger war bei seinem Ausgleichstor zum 1:1 in der 15. Minute am linken Knöchel getroffen worden. Danach spielte Ronaldo noch bis zur Pause weiter.

«Ich weiss nicht, wie lange er pausieren wird. Er hat gesagt, es war nicht viel», sagte Zidane nach der Partie. «Er hat sich ein paar Sorgen gemacht, weil es geschwollen war, aber er hat gesagt, er sei nichts Ernstes.» Der Franzose ist überzeugt, dass Ronaldo im Champions-League-Finale gegen Liverpool am 26. Mai in Kiew zur Verfügung steht. (zap/sda)

Capela mit den Rockets vor der Halbfinal-Qualifikation

Die Houston Rockets mit Clint Capela brauchen in den NBA-Playoffs noch einen Sieg für die Halbfinal-Qualifikation. Die Texaner gewannen bei den Utah Jazz 100:87 und liegen in der Serie mit 3:1 voran.

Capela, der bei den Rockets mit 37 Minuten am meisten Einsatzzeit erhielt, steuerte zwölf Punkte zum Sieg in Salt Lake City gegen die Equipe des verletzten Thabo Sefolosha bei. Dem Romand gelangen ausserdem 15 Rebounds und sechs Blocks. Erfolgreichste Werfer waren Chris Paul mit 27 und James Harden mit 24 Punkten.

Die erste Chance, die Halbfinals zu erreichen, bietet sich den Rockets in der Nacht auf Mittwoch. Die fünfte Partie wird in Houston ausgetragen. (zap/sda)

