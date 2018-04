Sport-News

Xamax mit 1:0-Sieg gegen Chiasso +++ Tottenham schlägt Watford

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Tottenham nähert sich Champions-League-Platz

Tottenham ist auf gutem Weg, nächste Saison erneut in der Champions League mitzutun. Die Spurs siegten in der Premier League gegen Watford 2:0 und haben als Vierte fünf Punkte Vorsprung auf Chelsea.

Das 2:0 kurz nach der Pause erzielte Harry Kane. Mit seinem 27. Meisterschaftstor der Saison liegt er noch vier Tore hinter dem angehenden Torschützenkönig Mohamed Salah von Liverpool. (sda/cma)

Xamax begnügt sich mit 1:0-Sieg gegen Chiasso

Neuchâtel Xamax gab sich beim ersten Auftritt als Aufsteiger in die Super League im heimischen Maladière-Stadion vor 3844 Zuschauern keine Blösse. Das Team von Michel Decastel dominierte gegen Chiasso von A bis Z, begnügte sich aber gegen die harmlos und ideenlos agierenden Tessiner mit einem 1:0-Sieg. Torhüter Laurent Walthert musste nur zweimal eingreifen. Das Siegestor erzielte Mike Gomes in der 20. Minute.

Für den Rest der Saison verfolgt Xamax das Ziel, den Punkterekord (85 Zähler) des letztjährigen Aufsteigers FC Zürich zu übertreffen. Dazu braucht Xamax aus den letzten fünf Challenge-League-Runden noch elf Punkte. (sda/vom)

⌛️FIN DU MATCH ET VICTOIRE ⌛️ sur le score de 1️⃣-0️⃣. ⚽️25' Gomes. #XAMCHI 1-0. pic.twitter.com/VRaWkONaId — Neuchâtel Xamax FCS (@XamaxFCS) 30. April 2018

Rücktritt von Snowboarderin Könz

Die langjährige Top-Snowboarderin und Freestyle-Spezialistin Elena Könz ist zurückgetreten. Den grössten Erfolg realisierte die 30-jährige Bündnerin mit dem WM-Titelgewinn im Big Air 2015. Könz, die Olympia-Zehnte dieses Jahres im Slopestyle, schloss 2012 ein Studium in den Richtungen Kunst und Mediendesign in Zürich erfolgreich ab. (ram/sda)

Bild: AP

Magnus Norman wieder bei Wawrinka – wie lange?

Stan Wawrinka und sein Erfolgscoach Magnus Norman sind wieder vereint – zumindest vorübergehend. Der dreifache Grand-Slam-Champion bereitet sich mit dem Schweden auf sein Comeback vor.

Ein Bild, das Wawrinka auf Twitter stellte, zeigt Wawrinkas aktuellen Coach Yannick Fattebert in angeregter Diskussion mit Norman – augenscheinlich auf einem Sandplatz in der Region Genfersee. Die Westschweizer Zeitung «Le Matin» schreibt, dass er sich mit seinem ehemaligen Mentor in einem rund zehntägigen Trainingscamp auf das geplante Comeback nächste Woche in Madrid vorbereite.

Nun darf natürlich darüber spekuliert werden, ob Norman, der seinen Job im Herbst aus familiären Gründen überraschend aufgegeben hatte, wieder fest ins Team von Wawrinka zurückkehren wird. Gegenüber dem Fernsehen «SRF» liess der 33-jährige Waadtländer ausrichten, er wolle «im Moment nichts dazu sagen». Es ist gut möglich, dass Norman in reduziertem Engagement für wichtige Turniere und Einsätze als Coach zurückkehrt. (zap/sda)

Schaaf kehrt zu Werder Bremen zurück

Der 57-jährige Thomas Schaaf kehrt auf die neue Saison hin als Technischer Direktor zu Werder Bremen zurück. Von 1978 bis 1995 spielte der ehemalige Verteidiger für Werder und wurde 1988 und 1993 deutscher Meister.

Von 1999 bis 2013 arbeitete er als Cheftrainer für den Traditionsklub aus Norddeutschland und führte diesen 2004 zum Double. 1999 und 2009 gewann Bremen unter der Leitung Schaafs überdies den deutschen Cup. (zap/sda)

Bild: EPA/dpa

Capelas Double-Double beim Start zu den Playoff-Viertelfinals

Der Start in die Playoff-Viertelfinals glückt den Houston Rockets nach Wunsch. Beim 110:96-Sieg gegen die Utah Jazz gelingen dem Genfer Clint Capela 16 Punkte und 12 Rebounds.

Houston dominierte das Team des verletzten Waadtländers Thabo Sefolosha von Beginn an. Bereits nach 24 Minuten führten die Texaner mit 64:39. Überragender Mann war wie meist James Harden mit 41 Punkten. Capela erhielt mit gut 35 Minuten soviel Einsatzzeit wie noch nie in diesen Playoffs und auch in der Qualifikation nur zweimal. Dabei gelang ihm bereits das dritte Double-Double dieser Playoffs.

Die zweite Partie findet in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls in Houston statt. (zap/sda)

Hat Napoli den Titel verspielt?

Die Chancen, dass Napoli den Scudetto gewinnt, sind gesunken. Einen Tag nach dem 3:2-Sieg von Leader Juventus Turin bei Inter Mailand verliert Napoli bei der Fiorentina mit 0:3. Alle Tore schoss Giovanni Simeone. Schon in der 8. Minute fliegt Napolis Kalidou Koulibaly nach einer Notbremse vom Platz.

In der Tabelle liegt Juve damit drei Runden vor Schluss wieder mit vier Punkten voraus. Allerdings scheint Napoli das leicht einfachere Restprogramm zu haben, weshalb die Pizza doch noch nicht ganz gegessen ist. (ram)

Fiorentina - Napoli 3:0 (1:0)

26'206 Zuschauer. - Tore: 34. Simeone 1:0. 62. Simeone 2:0. 93. Simeone 3:0. - Bemerkungen: 8. Rot gegen Koulibaly (Napoli/Foul).

Atalanta Bergamo - Genoa 3:1 (2:0)

18'543 Zuschauer. - Tore: 16. Barrow 1:0. 22. Cristante 2:0. 74. Ilicic 3:0. 81. Veloso 3:1. - Bemerkungen: Atalanta mit Freuler (verwarnt), ohne Haas (Ersatz).

Benevento - Udinese 3:3 (1:1)

10'363 Zuschauer. - Tore: 13. Widmer 0:1. 23. Viola 1:1. 76. Coda (Handspenalty) 2:1. 78. Lasagna 2:2. 79. Lasagna 2:3. 90. Sagna 3:3. - Bemerkungen: Benevento mit Djimsiti, Udinese mit Widmer (bis 77.), Behrami (verwarnt). 57. Gelb-Rot gegen Cataldi (Benevento/Foul).

Bologna - Milan 1:2 (0:2)

24'263 Zuschauer. - Tore: 34. Calhanoglu 0:1. 45. Bonaventura 0:2. 74. De Maio 1:2. - Bemerkungen: Bologna ohne Dzemaili (verletzt), Milan mit Rodriguez.

Dortmund verpasst Sprung auf 2

Borussia Dortmund kommt bei Werder Bremen trotz Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinaus. In der Tabelle bleibt der BVB damit zwei Runden vor dem Ende der Meisterschaft auf Rang 3, zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den zweitklassierten Erzrivalen Schalke.

Marco Reus schoss Dortmund in Führung, mit dem Pausenpfiff glich Thomas Delaney aus. Für Bremen ist die Saison gelaufen: Nach vorne geht nicht mehr viel und der Klassenerhalt ist gesichert. Matchwinner für Werder war mit diversen Glanzparaden Keeper Jiri Pavlenka.

Im Abstiegskampf gelingt dem FSV Mainz 05 ein Befreiungsschlag. Es schlägt zuhause RB Leipzig mit 3:0. Pablo de Blasis (29./Penalty), Alexandru Maxim (85.) und Bote Baku (90.).

Damit verlässt Mainz den Relegationsplatz, welchen neu der VfL Wolfsburg belegt. Zwei Runden vor Schluss bleibt es sehr spannend im Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga. Realistischerweise kommen noch Mainz, Freiburg, Wolfsburg und Hamburg für den zweiten Abstiegsplatz neben Köln und für den Relegationsplatz 16 in Frage. (ram)

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1:1 (0:1)

41'000 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 19. Reus 0:1. 45. Delaney 1:1. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki, Akanji.

Mainz - RB Leipzig 3:0 (1:0)

30'083 Zuschauer. - Tore: 29. De Blasis (Foulpenalty) 1:0. 85. Maxim 2:0. 90. Baku 3:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). 95. Gelb-Rot gegen Keita (Leipzig/Foul). (sda)

Olympique Marseille patzt im Kampf um Platz 2

Europa-League-Halbfinalist Marseille kommt bei Angers nur zu einem 1:1. Damit liegt es in der Tabelle auf Rang 4. Mit einem Sieg hätte OM zum zweitklassierten Lyon aufgeschlossen. (ram)

Nadal gewinnt in Barcelona zum 11. Mal

Rafael Nadal bleibt die Nummer 1 der Weltrangliste. Der bald 32-jährige Mallorquiner gewann am ATP-500-Turnier in Barcelona dank einem 6:2, 6:1 im Final gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas seinen elften Titel in der katalanischen Metropole.

Auch der 19-Jährige, der als erster Grieche seit 45 Jahren wieder einen ATP-Final bestritt, bekam die Dominanz Nadals auf Sand zu spüren. Für den Spanier war es der 19. Sieg in Folge und der 401. Erfolg insgesamt auf Sand. Seine letzte Niederlage auf seiner Lieblingsunterlage hatte er vor knapp einem Jahr in Rom gegen Dominic Thiem erlitten. (ram/sda)

Bild: EPA/EFE

Giger gewinnt Thurgauer Kantonales

Das Thurgauer Kantonale Schwingfest in Lengwil wird zur Beute eines Einheimischen – endlich wieder einmal. Samuel Giger ist der erste Thurgauer Sieger seit 1989. Er setzt sich im Schlussgang nach bloss 22 Sekunden mit Kurz und Nachdrücken gegen Aussenseiter Roman Schnurrenberger aus dem Zürcher Oberland durch. (ram)

Bild: KEYSTONE

Celtic zum 49. Mal Meister

Celtic Glasgow ist drei Runden vor Schluss nach dem 5:0-Heimsieg im Derby gegen die Glasgow Rangers zum 49. Mal schottischer Fussball-Meister. Für Celtic, das wie vor einem Jahr mit einem Sieg im Cupfinal am 19. Mai gegen den FC Motherwell das Triple schaffen kann, ist es der siebte Meistertitel in Folge. Eine ähnliche Serie war zuletzt den Rangers gelungen mit neun Titeln zwischen 1989 und 1997. (ram/sda)

Bild: EPa

Störche flattern Relegation entgegen

Holstein Kiel steht kurz vor dem Erreichen von Schlussrang 3 in der 2. Bundesliga. Die Norddeutschen siegten in Ingolstadt mit 5:1.

Damit haben die «Störche» nun zwei Runden vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf das viertplatzierte Arminia Bielefeld. Wie sehr sogar der direkte Aufstieg noch ein Thema wird, entscheidet sich morgen Abend. Dann empfängt Nürnberg, das zwei Punkte vor Kiel liegt, Jahn Regensburg. (ram)

Bild: Bongarts

Roglic gewinnt Tour de Romandie

Primoz Roglic hat nach der Baskenland-Rundfahrt auch die 72. Austragung der Tour de Romandie gewonnen. Der Gesamtsieg des 28-jährigen Slowenen, der das Maillot jaune am Mittwoch nach der ersten Etappe übernommen hatte, blieb am Schlusstag ungefährdet.

Der Deutsche Pascal Ackermann gewann die 5. Etappe, die über 181,8 km von Mont-sur-Rolle nach Genf führte, im Sprint vor dem Dänen Michael Mörkov und dem Italiener Roberto Ferrari. Michael Albasini sprintete als bester Schweizer zu Rang 9. (ram/sda)

Bild: AP/Keystone

Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Alle Artikel anzeigen

