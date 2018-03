Sport-News

ZSC Lions wieder Meister bei den Frauen

Die ZSC Lions wurden zum dritten Mal in Folge und zum sechsten Mal insgesamt Schweizer Eishockey-Meister bei den Frauen. Im Final setzten sich die Zürcherinnen in der Best-of-5-Serie wie schon im Vorjahr mit 3:0 Siegen gegen Lugano durch.

Zum Abschluss gab es in Zürich einen 6:1-Heimsieg des Qualifikationssiegers gegen Lugano. Die Tessinerinnen, die das zweite Spiel der Serie erst in der Verlängerung 3:4 verloren hatten, führten in Spiel 3 bis zur 26. Minute mit 1:0. Danach realisierten die Nationalspielerinnen Nina Waidacher (1:1), Anna Rüedi (2:1), Alina Müller (3:1 und 4:1), Monika Waidacher (5:1) und Isabel Waidacher (6:1) die Wende.

Die Frauen-Sektion der ZSC Lions feierte nach 2016 und 2017 den dritten Titelgewinn in Folge. Die ersten drei Titel hatten die ZSC Lions von 2011 bis 2013 ebenfalls hintereinander gewonnen. 2014 und 2015 ging der Meistertitel nach Lugano. (sda)

Benaglio erneut verletzt

Kaum genesen, ist Diego Benaglio bereits wieder verletzt. Der Schweizer Goalie, der nach einer achtwöchigen Verletzungspause wieder einen Einsatz für Monaco bestritt, verletzte sich in einem Testspiel gegen Genoa (4:1) erneut.

Der frühere Schweizer Nationaltorhüter stiess in der 35. Minute unglücklich mit einem Teamkollegen zusammen und musste mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Ob Benaglio am kommenden Samstag im Ligacup-Final gegen Paris Saint-Germain wieder spielen kann, ist fraglich. Der 34-Jährige kam in dieser Saison bei Monaco jeweils in den Cup-Wettbewerben zum Einsatz. (sda)

Niederlage für Fritz Schmid beim Debüt

Für Fritz Schmid endete das Debüt als Nationaltrainer von Neuseeland mit einer Niederlage. Seine Equipe verlor ein Testspiel im spanischen Murcia gegen Kanada mit 0:1.

Der 58-jährige Zürcher Schmid, von 2002 bis 2009 Co-Trainer beim FC Basel, hatte vor einem Monat die Nachfolge des Engländers Anthony Hudson als neuseeländischer Nationaltrainer angetreten. (sda)

Meistertitel für Cologna und Von Siebenthal

Dario Cologna über 50 km Skating und Nathalie von Siebenthal im Dreissiger gewannen an den Schweizer Meisterschaften im liechtensteinischen Steg überlegen die Goldmedaille. Der vierfache Olympiasieger aus dem Val Müstair wartete mit dem entscheidenden Angriff bis zur zwölften und letzten Schlaufe über 4,2 km zu. Roman Furger, vor zwei Wochen Sieger bei der Jubiläums-Ausgabe des Engadiners, meisterte das Feld der Verfolger vor Jonas Baumann.

Von Siebenthal verabschiedete sich im Gegensatz zu Cologna gleich nach dem Start von der Konkurrenz. Silber holte die Sprint-Meisterin Nadine Fähndrich, den 3. Rang belegte Stefanie Arnold. (pre/sda)

Start-Ziel-Sieg für Fourcade

Martin Fourcade läuft nach den Olympischen Spielen noch einmal zur Hochform auf. In der Verfolgung beim Saisonfinale im sibirischen Tjumen deklassierte der Franzose die Konkurrenz. Er baute seine Führung, die er nach dem Sieg im Sprint bereits an der Startlinie inne hatte, bis auf knapp eine Minute auf den Norweger Johannes Thingnes Bö aus. Die eine Strafrunde zum Schluss wer eher eine Ehrenrunde.

Der fünffache Olympia-Sieger gewann sein neuntes Weltcup-Rennen in diesem Winter und das 74. insgesamt. In der Anzahl an Saisonsiegen zog er auch an Konkurrent Bö vorbei, der ihm zu Beginn des Winters das Leben schwer gemacht hatte.Die Schweizer spielten in der Verfolgung nach den schwachen Resultaten im Sprint eine untergeordnete Rolle. Benjamin Weger stiess trotz zweier Strafrunden vom 28. auf den 22. Rang vor. (pre/sda)

Hoch überlegener Lewis Hamilton

Lewis Hamilton setzte im Qualifying für den Grand Prix von Australien ein erstes Zeichen. Der Weltmeister sicherte sich im Mercedes hoch überlegen die Pole-Position.

Nach dem ersten Versuch im abschliessenden Teil des Qualifyings war im Albert Park in Melbourne Hoffnung auf einen spannenden Kampf um den besten Startplatz aufgekommen. Lediglich sechs Hundertstel waren Hamilton, Sebastian Vettel im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull auseinandergelegen.

Doch als es wirklich «ernst» galt und Hamilton die maximale Motorleistung in seinem Auto abrief, war es wieder wie so oft in den Qualifikationen der vergangenen Jahre: Der Weltmeister blieb über eine einzelne Runde unerreicht. Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen lag als Zweitschnellster exakt 0,664 Sekunden zurück. In der zweiten Startreihe stehen Vettel und Max Verstappen im Red Bull.

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo Sauber vermochten sich zeitlich der direkten Konkurrenz zwar anzunähern, schieden aber trotzdem nach der ersten Tranche des Qualifyings aus. Marcus Ericsson und Charles Leclerc blieben die Startplätze 17 beziehungsweise 18. (sda)

Ammann und Co. fliegen auf Rang 8

Die Norweger untermauerten beim Team-Springen in Planica ihre Vormachtstellung als führende Skisprung-Nation. Die Skandinavier zeigten bei acht Flügen deren sechs über 240 m. Deutschland, Slowenien und Polen – mit einem überragenden Kamil Stoch – hatten deshalb keine Chance.

Die Schweiz erreichte im Duell der zehn Nationen den 8. Rang. Das Quartett fiel noch hinter Russland zurück, weil Gregor Deschwanden einen schwachen Tag einzog. Stärkster Schweizer war Simon Ammann mit Flügen auf 225 und 224,5 m. Luca Egloff gelang mit 204 m ein persönlicher Rekord. (pre/sda)

Hiller für Schwalbe gebüsst

Biels Goalie Jonas Hiller ist für das Vortäuschen eines Fouls mit 2000 Franken gebüsst worden. Die geahndete Schwalbe datiert aus dem dritten Playoff-Viertelfinalspiel vom 14. März zuhause gegen den HC Davos. Hiller hatte sich bereits am Tag danach auf den sozialen Medien für sein Verhalten reuig gezeigt. (pre/sda)

Collenberg wechselt zum HC Thurgau

Franco Collenberg setzt seine Karriere in der Swiss League fort. Der 32-jährige Verteidiger mit der Erfahrung von über 650 Spielen in der höchsten Schweizer Liga wechselt auf die kommende Saison hin von Ambri-Piotta zum HC Thurgau. Der Bündner unterschrieb mit den Thurgauern einen Vertrag über zwei Jahre.

Für eine Saison wechselt von La Chaux-de-Fonds der Schwede Adam Rundqvist zum HCT. Der Verteidiger ist im Besitz der Schweizer Lizenz. Dazu stossen mit dem 19-jährigen Verteidiger Nico Engler (Elite-A Kloten) und dem 20-jährigen Stürmer Janik Loosli (Elite-A SC Bern) zwei junge Spieler auf die nächste Saison zu den Thurgauern. (pre/sda)

