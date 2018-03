Sport-News

Zverev im Halfinal von Miami +++ Kein Schweizer Referee an der WM in Russland

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Zverev komplettiert Halbfinals der Männer

Bei den Miami Open ist Alexander Zverev der am besten klassierte Halbfinalist der Männer. Der deutsche Weltranglisten-Fünfte zog mit einem überzeugenden 6:4, 6:4 über den Kroaten Borna Coric als Letzter in die Runde der besten vier ein. Sein Gegner dort ist in der Nacht auf Samstag der Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 19), der Kevin Anderson im Tiebreak des dritten Satzes bezwang.Im ersten Halbfinal duellieren sich am Freitagabend Juan Martin Del Potro (ATP 6) und John Isner (ATP 17). (sda)

Semis for Sascha 🙌



Zverev nets his first career win over Coric 6-4, 6-4 to reach maiden #MiamiOpen semifinals. pic.twitter.com/5o36zzoPEK — Miami Open (@MiamiOpen) 30. März 2018

Asarenka von Stephens gestoppt

Sloane Stephens ist die erste Finalistin am WTA-Turnier in Miami. Die US-Open-Siegerin setzt sich gegen Viktoria Asarenka 3:6, 6:2, 6:1 durch.Stephens machte einen Satzrückstand wett und verwandelte nach 2:10 Stunden ihren dritten Matchball.

Stephens' Gegnerin im Final ist am Samstag Jelena Ostapenko (WTA 5) oder die Überraschungshalbfinalistin Danielle Collins (WTA 93). Die beiden stehen sich in der Nacht auf Freitag gegenüber. Ihre fünf bisherigen Finals hat Stephens alle für sich entschieden.

Asarenka bestritt in Miami erst ihr zweites Turnier seit Wimbledon im Vorjahr. Wegen eines Sorgerechtsstreits um ihren Sohn blieb die in Kalifornien wohnhafte Weissrussin der WTA-Tour während acht Monaten fern. (pre/sda)

🎉 FINAL 🎉@SloaneStephens secures her spot to play for the 🏆 with a 3-6, 6-2, 6-1 win over Azarenka.#MiamiOpen pic.twitter.com/3TB0R4veI6 — Miami Open (@MiamiOpen) 29. März 2018

Kein Schweizer Referee in Russland

Die FIFA hat jene 36 Schiedsrichter und 63 Schiedsrichterassistenten benannt, die an der Fussball-WM in Russland die Spiele leiten werden. Wie an den letzten drei EM- oder WM-Endrunden figuriert kein Schweizer im Aufgebot.

Der 2011 zurückgetretene Massimo Busacca stand 2010 an der WM in Südafrika im Einsatz. Seither schaffte es kein Schweizer Spielleiter mehr an eine Endrunde. Um das zu ändern, ermöglicht der Fussballverband und die Swiss Football League mit 750'000 Franken seit diesem Jahr 13 Spielleitern das Halbprofitum. Das Fernziel: An die WM 2022 in Katar soll es ein komplettes Schweizer Referee-Team (Schiedsrichter und zwei Assistenten) schaffen. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Servette holt CEO zurück

Der neu zusammengestellte Verwaltungsrat von Genève-Servette hat eine Schlüsselposition im Unternehmen besetzt. Der bisherige CEO Pierre-Alain Regali verlässt den National-League-Klub per Ende März. Sein Nachfolger ist in Genf ein alter Bekannter: Christophe Stucki, der dieselbe Position bereits von 2011 bis 2016 bekleidet hat, kehrt per 9. April zu den in den Playoff-Viertelfinals ausgeschiedenen Westschweizern zurück. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Drei Jahre Stadionverbot für Savvidis

Iwan Savvidis, der Präsident von PAOK Saloniki, wird längere Zeit keine Fussballspiele mehr vor Ort verfolgen können. Die griechische Liga hat ein für drei Jahre geltendes Stadionverbot ausgesprochen. Ausserdem muss Savvidis eine Busse von 100'000 Euro bezahlen.

Auch der Klub wurde belangt. PAOK hat den Abzug von drei Meisterschaftspunkten und eine Busse von 63'000 Euro zu gewärtigen. (fox/sda)

Andy Murray kehrt auf die Tour zurück

Andy Murray plant Mitte Juni sein Comeback zu geben. Der Schotte schreibt sich für das Rasenturnier in Rosmalen ein. Murray hatte sich Anfang Januar in Melbourne einer Hüftoperation unterzogen. Beim Turnier in den Niederlanden wird er erstmals seit elf Monaten wieder wettkampfmässig auf dem Platz stehen.

Seine letzte Partie auf der Tour hatte der frühere Weltranglisten-Erste, der derzeit als Nummer 29 geführt wird, im vergangenen Juli in Wimbledon bei der Niederlage im Viertelfinal gegen den Amerikaner Sam Querrey bestritten. (fox/sda)

Bild: EPA/AAP

Hollenstein bleibt gesperrt

Der EHC Kloten muss im Abstiegskampf das Heimspiel heute gegen Ambri ohne Denis Hollenstein bestreiten. Der Einzelrichter weist den Rekurs der Zürcher gegen die Spielsperre ab. (fox)

Bild: PPR

St. Gallens Miro Muheim fällt mit Kreuzbandriss aus

Der FC St.Gallen muss rund ein halbes Jahr auf Miro Muheim verzichten. Der 20-jährige Mittelfeldspieler zog sich vor knapp drei Wochen bei einem Einsatz mit der zweiten Mannschaft im Erstliga-Spiel gegen Mendrisio (2:2) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Muheim wird in der kommenden Woche operiert.

Muheim war Ende Januar aus dem Nachwuchs des FC Chelsea zum Tabellendritten der Super League gewechselt und hatte am 3. Februar im Auswärtsspiel gegen die Young Boys debütiert. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

LeBron James egalisiert Jordans Rekord

LeBron James erzielt zum 866. Mal in Folge mindestens 10 Punkte in einem NBA-Spiel und stellt damit den Rekord von Michael Jordan ein.

Mit 41 Zählern sicherte James den Sieg der Cleveland Cavaliers bei den Charlotte Hornets, deren Besitzer Michael Jordan ist. Seit dem 6. Januar 2007 hat der 33-jährige James nun immer mindestens 10 Punkte pro Spiel erzielt und damit die Bestmarke von Jordan egalisiert.

Jordan hatte seinen Rekord zwischen 1986 und 2001 aufgestellt. Nun dürfte er ihn am Freitag los sein. Dann empfangen die Cleveland Cavaliers die New Orleans Pelicans. (fox/sda)

LeBron put on a mini Dunk Contest in Charlotte tonight. pic.twitter.com/2mojHlJLJ0 — Hoop Central (@TheHoopCentral) 29. März 2018

Del Potro ringt Raonic nieder

Indian-Wells-Sieger Juan Martin Del Potro hält seine Chance auf das Sunshine-Double offen. Der Argentinier siegt in einem Dreisatzthriller 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3) gegen Milos Raonic und steht im Halbfinal. Dort trifft er auf John Isner, der Hyeon Chung 6:1, 6:4 vom Court servierte.

In der anderen Tableauhälfte machen die Halbfinalplätze Alexander Zverev und Borna Coric sowie Pablo Carreño Busta und Kevin Anderson aus. (fox)

Ambühl fährt nicht an die Weltmeisterschaft

Andres Ambühl fehlt der Schweiz an der Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai in Dänemark. Ausserdem gaben Goalie Tobias Stephan und Verteidiger Félicien Du Bois den Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt.

Seit 2004 gehörte Ambühl an Weltmeisterschaften stets zum Schweizer Team. Dazu kommen vier Teilnahmen an Olympischen Winterspielen. Jetzt erhält er wegen der langen Saison eine Pause. Tobias Stephan und Félicien Du Bois begründeten ihren Rücktritt damit, dass sie mehr Zeit für die Regeneration brauchen und sie sich künftig noch stärker auf den Verein fokussieren wollen.

Nationaltrainer Patrick Fischer bot für die erste Woche der WM-Vorbereitung mit zwei Torhütern, sechs Verteidigern und zwölf Stürmern ein schmales Kader auf. Mit Goalie Joren van Pottelberghe (Davos) sowie den Verteidigern Tobias Geisser (Zug) und Miro Zryd (SCL Tigers) figurieren drei Neulinge im Team, «die in Zukunft eine wichtige Rolle im Nationalmannschaftsprogramm spielen können», so Firscher. (sar/sda)

Bild: TI-PRESS

Udinese drei Wochen ohne Behrami

Mittelfeldspieler Valon Behrami, der das Nationalmannschaftscamp vorzeitig verlassen hatte, fällt rund drei Wochen aus. Nationaltrainer Vladimir Petkovic musste beim 6:0-Sieg gegen Panama auf seinen Mittelfeldpuncher Behrami verzichten.

Der 32-Jährige steht in den kommenden Wochen nun auch dem Serie-A-Klub Udinese Calcio nicht zur Verfügung. Behramis Oberschenkelverletzung setze eine Pause von rund drei Wochen voraus, wie der Zwölfte der Serie A in einem Communiqué schrieb. (sar/sda)

Bild: EPA/ANSA

Kloten legt Rekurs ein

Nationalstürmer Denis Hollenstein vom EHC Kloten wurde wegen eines Stockschlags gegen Diego Kostner von Ambri-Piotta in der 55. Minute des Playout-Spiels vom Dienstag (0:4) für ein Spiel gesperrt. Gegen die Spielsperre, die zudem mit einer Busse von 2500 Franken ausgesprochen wurde, legte Kloten Rekurs ein. (abu/sda)

FCL-Geschäftsführer Kälin entlassen

Schon wieder hat es in Luzern geknallt! Geschäftsführer Marcel Kälin muss nach nur 569 Tagen im Amt wieder gehen. Gemäss «Blick» soll er für das schlechte Arbeitsklima beim FCL verantwortlich gewesen sein und sich mit Hauptinvestor Bernhard Alpstaeg überworfen haben, nachdem Kälin im Januar Medienchef Max Fischer rausgeworfen hatte.

Der FCL schreibt in einer Medienmitteilung, man sei nach eingehender Analyse übereingekommen, sich im gegenseitigen Einvernehmen per sofort zu trennen. Interimistisch übernimmt Philippe Studhalter, der Verwaltungsratspräsident der FC Luzern Holding AG, die Geschäftsführung.

Unter Kälin kündigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen im Dutzend. Trainer Markus Babbel hatte Anfang Jahr wegen scharfer öffentlicher Kritik gegenüber Kälin beziehungsweise der Klubführung vorzeitig gehen müssen und war durch Gerardo Seoane ersetzt worden. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Thun holt Huser als Ersatz für Costanzo

Der FC Thun reagierte auf den Ausfall von Moreno Costanzo (Kreuzbandriss) und leiht bis Saisonende Robin Huser von Basel aus. Der 20-jährige Mittelfeldspieler und Schweizer Nachwuchs-Internationale spielt seit letztem Sommer auf Leihbasis bei Winterthur und erzielte für die Zürcher in 22 Challenge-League-Spielen zwei Tore und zwei Assists. (pre/sda)

Der zentrale Mittelfeldspieler Robin Huser stösst auf Leihbasis bis Ende Saison vom FC Basel zum FC Thun Berner Oberland. Der 20-Jährige stand zuletzt beim Challenge-Ligisten FC Winterthur im Einsatz.

Infos: https://t.co/QWsvYN2Ic3#wahriliebi #willkomme #berneroberland pic.twitter.com/gfzuTmDP0V — FC Thun (@fcthun_official) 28. März 2018

Schaffhausen nicht mehr «Partnerteam» von GC

Der FC Schaffhausen beendet laut Medienberichten die Partnerschaft mit den Grasshoppers per Saisonende, nachdem die Fans von Schaffhausen bereits seit Wochen ihren Unmut mit Spruchbändern («Ersatzteillager») geäussert haben. Gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten» gestand Präsident Aniello Fontana ein, dass die Partnerschaft eine zu einseitige Angelegenheit geworden ist.

In der Winterpause holte Ex-FCS-Trainer Murat Yakin entgegen einer Abmachung zwei Spieler leihweise aus Schaffhausen. Fontana betonte nun: «Wir möchten festhalten, dass wir kein Farmteam von GC sind. Die ganze Zusammenarbeit hat uns auch finanziell nichts gebracht.» Deshalb muss auch Boris Smiljanic den Trainerposten beim FCS im Sommer räumen. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Capela fehlt beim 10. Rockets-Sieg in Folge verletzt

In der NBA sind die Houston Rockets weiterhin nicht zu stoppen. Ohne Clint Capela gewinnen die Texaner gegen die Chicago Bulls 118:86. Beim 10. Sieg in Folge fehlten beim Leader der Western Conference der Genfer Center Capela aufgrund einer Daumenverletzung sowie der geschonte Superstar James Harden. Zum besten Werfer avancierte Eric Gordon mit 31 Zählern.

Bereits zum 14. Mal in dieser Saison gewannen die Rockets mit 20 und mehr Punkten Vorsprung. Sie egalisierten damit ihre eigene Franchise-Bestmarke. (pre/sda)

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

