Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



«World Cup of Tennis» soll Davis Cup ablösen +++ Di Biagio will Buffon reaktivieren

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Di Biagio will Buffon reaktivieren

Italiens Goalie-Veteran Gianluigi Buffon soll nach dem Willen von Trainer Luigi Di Biagio für zwei Freundschaftsspiele aus dem Nationalmannschafts-Ruhestand zurückkehren. «Ich habe mit Buffon gesprochen und ihm vorgeschlagen, noch zwei oder drei Spiele zu machen», sagte Interims-Nationalcoach Di Biagio. «So ein Spieler sollte seine Zeit nicht mit einem Match wie dem gegen Schweden beenden.»

Der 40-jährige Buffon hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet, nachdem sich Italien im November nicht für die WM in Russland qualifiziert hatte. Die beiden Freundschaftsspiele im März hatten die Italiener schon vor dem Ausscheiden gegen Schweden angesetzt. Am 23. März geht es in gegen Argentinien, vier Tage später gegen England. (pre/sda)

Bild: EPA/ANSA

«World Cup of Tennis» soll Davis Cup ablösen

Der Internationale Tennisverband (ITF) plant eine grosse Veränderung des traditionellen Davis Cup. Nach kleineren Änderungen auf den unteren Ebenen soll nun die Weltgruppe stark reformiert werden. Ab 2019 soll es einen «World Cup of Tennis» für die 18 besten Nationen der Welt geben.

Der Bewerb soll innerhalb einer Woche an einem Austragungsort im November zum traditionellen Termin des Davis-Cup-Finales stattfinden. Die Pläne werden der jährlichen ITF-Generalversammlung im August in Orlando vorgelegt. Zur Umsetzung braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Die Pläne wurden gemeinsam mit der Investorengruppe Kosmos, die für eine 25-jährige Partnerschaft eine Investition in der Höhe von 3 Milliarden Dollar (2,8 Milliarden Franken) in Aussicht gestellt hat, präsentiert.

Präsident und Gründer der Investorengruppe Kosmos ist der Fussballstar Gerard Piqué vom FC Barcelona. «Unsere Vision ist, ein grosses Finale am Saisonende zu schaffen, das ein Tennis- und Unterhaltungs-Festival sein soll», sagte ITF-Präsident David Haggerty in einer Mitteilung des Verbandes. (pre/sda)

The ITF announces historic plans with Kosmos to transform #DavisCup and generate substantial revenues for global tennis development



Read more ➡️ https://t.co/DscrQdAnxW pic.twitter.com/iu9Hg1tIZd — ITF (@ITF_Tennis) 26. Februar 2018

Tumler wird Zweiter im Riesenslalom

Thomas Tumler belegt am Europacup-Riesenslalom in St. Moritz mit 0,46 Sekunden Rückstand auf den französischen Sieger Thibaut Favrot den 2. Rang. Für den 28-jährigen Bündner mit Weltcup-Erfahrung ist es der erste Podestplatz auf dieser Stufe seit Dezember 2014. Der sechsfache Junioren-Weltmeister Marco Odermatt erreicht in St. Moritz als zweitbester Schweizer den 4. Rang. (pre/sda)

Bild: APA/APA

Brust für Schwalbe gebüsst

Goalie Barry Brust von Fribourg-Gottéron ist für das Vortäuschen eines Fouls mit 4000 Franken gebüsst worden. Die geahndete Schwalbe datiert aus einem National-League-Spiel vom 7. Januar gegen die ZSC Lions. Der Kanadier hatte Rekurs eingelegt, deshalb erfolgte das Urteil erst zum jetzigen Zeitpunkt. (pre/sda)

Champions League bleibt ohne Videobeweis

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat schon vor der entscheidenden Sitzung des International Football Association Board (IFAB) eine Einführung des Videoschiedsrichters in der Champions League ausgeschlossen. «Wir werden den Videoassistenten in der nächsten Saison in der Champions League nicht nutzen», sagte Ceferin.

Er sei nicht grundsätzlich gegen die technische Hilfe für Referees, aber: «Ich sehe hin und wieder eine grosse Konfusion», betonte der Slowene. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Auch Constantin Junior wird die Strafe reduziert

Das Rekursgericht der SFL gibt dem FC Sion teilweise recht. Die Sperre gegen Sportchef Bartélémy Constantin wird auf fünf Partien mit Platzsperre und 5000 Franken reduziert. Ursprünglich hatte die Sperre 10 Partien und 15'000 Franken betragen.

Grund für das Urteil seien eine reihe von entlastenden Tatsachen, so auch sein junges Alter und seine verhältnismässig grosse Unerfahrenheit. (fox)

Bild: KEYSTONE

Jersey darf nicht UEFA-Mitglied werden

Die UEFA hat beim Kongress in Bratislava den Aufnahmeantrag von Jersey als Mitglied des europäischen Fussballverband mit grosser Mehrheit abgelehnt.

Phil Austin, der Präsident des Fussball-Verbandes der Kanalinsel, argumentierte letztlich vergeblich mit dem Beispiel Gibraltars, das der UEFA angehört und auch kein eigenständiger Staat ist. «Wieso kann diese Regelung nicht auch für uns gelten?», fragte Austin. Seit der Aufnahme des Kosovo hat die UEFA 55 Mitglieder. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Rekordeinnahmen erwartet, aber kleiner Verlust verbucht

Die UEFA präsentierte beim Kongress in Bratislava für das Finanzjahr 2016/2017 trotz steigenden Einnahmen einen leichten Verlust. Aufgrund von Währungsschwankungen ist dieser gemäss Finanzdirektor Josef Koller im Finanzjahr 2016/2017 entstanden. Deshalb habe man 6,7 Millionen Euro aus den Reserven nützen müssen, womit das Polster der UEFA noch 626 Millionen Euro beträgt.

Die Einnahmen stiegen um sechs Prozent auf 2,38 Milliarden Euro. Diese Summe soll im Zyklus 2018/2019 nochmals auf die Rekordmarke von 3,9 Milliarden Euro gesteigert werden, kündigte Exekutiv-Mitglied David Gill an. Verantwortlich für den Anstieg sind die Einnahmen aus der neuen Nations League und dem neuen Champions-League-Format.

Hoaraus Einsatz im Cup-Halbfinal gefährdet

Erst am Spieltag, am Dienstag, wird sich entscheiden, ob Goalgetter Guillaume Hoarau den Young Boys im Cup-Halbfinal gegen den FC Basel zur Verfügung stehen wird.

Just für den Cupschlager YB – Basel in Bern ist Hoaraus Einsatz gefährdet. Im Heimspiel vom letzten Samstag gegen Sion bat er um seine Auswechslung. Am Tag vor dem Cup-Halbfinal konnte Hoarau nicht mittrainieren. Bei YB hofft man, dass der wichtige Stürmer den Wettlauf mit der Zeit gewinnt. Welche Art von Verletzung sich Hoarau zugezogen hat, gab der Klub nicht bekannt. Nach Beobachtungen von aussen könnte es sich um Adduktorenprobleme handeln. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

MotoGP-Weltmeister Marquez bleibt Honda treu

Das Honda-Werksteam verlängert den Vertrag mit MotoGP-Weltmeister Marc Marquez um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2020. Marquez wurde 2013 in seinem Debüt-Jahr der jüngste Weltmeister in der Königsklasse des Motorradsports. Im Vorjahr holte der 25-jährige Spanier in der fünften Saison mit dem japanischen Konstrukteur bereits seinen vierten MotoGP-Titel.

Die neue Saison der Motorrad-WM startet am 18. März mit dem GP von Losail in Katar. Mit Tom Lüthi fährt im Honda-Team von Marc-VDS erstmals auch ein Schweizer in der Königsklasse mit. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Europameister von 2020 erhält Rekordpreisgeld

Der nächste Fussball-Europameister kann bei der Endrunde 2020 die Rekordprämie von 34 Millionen Euro kassieren. Einen entsprechenden Beschluss des UEFA-Exekutivkomitees verkündete Generalsekretär Theodore Theodoridis beim UEFA-Kongress am Montag in Bratislava.

Das Gesamtpreisgeld steigt bei dem Zwölf-Gastgeber-Event auf 371 Millionen Euro. Bei der EM 2016 in Frankreich hatte die UEFA 301 Millionen Euro ausgeschüttet. Das Startgeld für alle 24 Mannschaften steigt um 1,25 Millionen Euro auf 9,25 Millionen Euro pro Team. (sda)

Bild: AP/AP

Keine Zeit zum Verschnaufen – Bühne frei für die Paralympics

Die Umbauarbeiten für das nächste Grossereignis in Pyeongchang laufen. Am 9. März fangen die Paralympics an. Zum ersten Mal überhaupt wird dabei eine Mannschaft aus Nordkorea teilnehmen.

Die Zahl der Teilnehmer aus aller Welt schrumpft von rund 2900 bei Olympia auf rund 670. Die Athleten treten in den Sportarten Langlauf, Para-Eishockey, Para-Snowboard, Rollstuhl-Curling, Ski alpin und Biathlon an. Waren es bei Olympia 102 Wettkämpfe, in denen um Medaillen gekämpft wurde, sind es bei den Paralympics, die bis zum 18. März dauern, 80. Der Verband Swiss Paralympic schickt 13 Athletinnen und Athleten in den Sportarten Ski alpin, Langlauf und Rollstuhl-Curling nach Südkorea. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Houston Rockets reihen weiter Sieg an Sieg

Die Houston Rockets sind in der NBA momentan nicht zu stoppen. Der 119:114-Auswärtssieg bei den Denver Nuggets ist Houstons zwölfter Sieg hintereinander.

Für einmal eine wenig auffällige Partie zeigte Clint Capela. Der Genfer Center kam in 26 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte und sieben Rebounds.

Mit dem zwölften Triumph in Serie verbesserten die Rockets ihre Bilanz seit Ende Dezember auf 21:4 Siege. Über die ganze Saison gesehen lautet die Bilanz des NBA-Topteams 46:13 Siege. (fox/sda)

Sterben mit Anlauf: Diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Der ultimative Test: Welcher Schweizer Olympionike bist du? 7 bemerkenswerte Fakten zu den 171 Schweizer Olympia-Teilnehmern Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Mit diesem Flussdiagramm findest auch du deine Olympia-Sportart Olympia droht Doping-Skandal, weil sich diese Fläschchen öffnen lassen Noch ein Monat bis Olympia – das sind unsere grössten Medaillen-Hoffnungen 12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Nach dem Erfolg die Magersucht – das wurde aus dem 15-jährigen Star der Spiele von Sotschi Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien Ein Langläufer aus Tonga?! Pita Taufatofua hat sich tatsächlich für Olympia qualifiziert Olympische Spiele oder Street Parade – welcher Slogan gehört wohin? So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare