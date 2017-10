Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



18-Jähriger rettet Arsenal +++ FCZ im Cup-Viertelfinal +++ Inter ist Leader

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

18-Jähriger rettet Arsenal

Im englischen Ligacup zieht Arsenal (ohne Granit Xhaka) mit einem blauen Auge in die Viertelfinals ein. Die «Gunners» drehten gegen Norwich City (mit Timm Klose) einen Rückstand und kamen dank einem 2:1-Sieg in der Verlängerung weiter. Beide Treffer erzielte der 18 Jahre junge Edward Nketiah, der in der Premier League noch nie zum Einsatz kam. (ram)

1 - Eddie Nketiah (born 30/05/99) is the first player born after Arsene Wenger was appointed @Arsenal manager to score for the club. Youth. — OptaJoe (@OptaJoe) 24. Oktober 2017

Die Wolverhampton Wanderers rangen Manchester City ein 0:0 ab. Erst im Penaltyschiessen konnte sich das Premier-League-Spitzenteam durchsetzen. (ram)

Die weiteren Resultate:

Swansea – Manchester United 0:2

Leicester City – Leeds United 3:1

Bristol City – Crystal Palace 4:1

Bournemouth – Middlesbrough 3:1

Dortmund und Frankfurt sicher

Im DFB-Pokal steht Borussia Dortmund in der dritten Runde. Der BVB (mit Roman Bürki im Tor) siegte beim Drittligisten Magdeburg mit 5:0. Auch Eintracht Frankfurt (ohne den verletzten Gelson Fernandes) siegte hoch, es gewann in Schweinfurt beim Viertligisten 4:0.

Bild: EPA

Erst in der Verlängerung setzte sich Mainz (mit Fabian Frei) durch. Daniel Brosinki verwandelte einen Freistoss zum 3:2-Endstand gegen Holstein Kiel. (ram)

Rappi baut Vorsprung aus

Das Duell Erster gegen Zweiter in der Swiss League führt vorerst zu einer Zäsur an der Tabellenspitze. Die Rapperswil-Jona Lakers besiegen Langenthal mit 3:2. Der Vorsprung beträgt nun bereits neun Punkte.

Der 28-jährige Kanadier Dion Knelsen brachte Rapperswil im Schlussabschnitt bis zur 51. Minute mit zwei Toren 3:1 in Führung. Langenthal, das während der ersten 40 Minuten gut mitgehalten hatte, vermochte nur noch zu verkürzen.

Neben Langenthal zählen auch Olten (3.) und Thurgau (4.) zum Verfolgerfeld der Lakers. Olten siegte gegen Ajoie mit 2:1 nach Verlängerung; Thurgau setzte sich bei den GCK Lions mit 5:3 durch. Winterthur verbesserte sich mit einem 6:0-Erfolg über Biasca auf den 5. Platz. (ram/sda)

Inter Mailand neuer Leader

In einem vorgezogenen Spiel der Serie A gewinnt Inter Mailand daheim gegen Sampdoria Genua 3:2. Dank dem achten Sieg im zehnten Meisterschaftsspiel (bei zwei Unentschieden) übernahm Inter mindestens für einen Tag die Führung in der Tabelle, einen Punkt vor Napoli, das bislang erst zwei Punkte abgegeben hat.

Alle weiteren Spiele der 10. Runde finden am Mittwoch statt. Napoli tritt bei Genoa an, während Meister Juventus Turin den Aufsteiger SPAL Ferrara empfängt. Zu Inters lange Zeit ungefährdet scheinendem Erfolg über Sampdoria trug der argentinische Stürmer Mauro Icardi die Tore zum 2:0 und zum 3:0 bei. Nach 86 Minuten kam Sampdoria auf 2:3 heran. (ram/sda)

Bild: AP

FCZ im Cup-Viertelfinal

Als erstes Team steht der FC Zürich in den Viertelfinals des Schweizer Cups. Drei Tage nach der 0:4-Klatsche im Derby gegen GC siegte der FCZ heute selber hoch: mit 4:1 gegen Stade Lausanne-Ouchy.

Der Klub aus der Promotion League konnte höchstens eine halbe Stunde auf die nächste Sensation nach dem Erfolg über Sion hoffen. Dann führte der Favorit nach Toren von Alain Nef (13. Minute) und Raphael Dwamena (29.) mit 2:0. Zwar konnte Bradley Bavueza (43.) nach einem groben Schnitzer von FCZ-Goalie Yanick Brecher kurz vor der Pause verkürzen. Doch danach trafen nur noch Victor Palsson (57.) und Moussa Koné (71.) für die Gäste. (ram)

Bild: KEYSTONE

Favoriten im DFB-Pokal weiter

In den ersten vier Spielen des Abends in der zweiten Runde des DFB-Pokals haben sich die Bundesliga-Teams schadlos gehalten. Bayer Leverkusen (mit Mehmedi) schlug Union Berlin mit 4:1, Schalke 04 (ab der 73. Minute mit Breel Embolo) siegte bei Wehen-Wiesbaden mit 3:1.

Dank eines Treffers von Thorgan Hazard kurz nach der Pause setzte sich auch Borussia Mönchengladbach durch. Mit dem Schweizer Trio Yann Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria gewann es 1:0 beim Zweitliga-Topteam Fortuna Düsseldorf. (ram)

Neuer Trainer für Fabian Schär

Fabian Schär erhält einen neuen Trainer. Der spanische Erstligist Deportivo La Coruña entliess nach einem schlechten Meisterschaftsstart Pepe Mel, der seit Februar im Amt gewesen war.

Die Galicier liegen nach nur zwei Siegen in neun Partien mit acht Punkten im 16. Zwischenrang. Mels Nachfolger ist noch nicht bekannt. Cristobal Parralo leitet das Team interimistisch. (ram/sda)

Bild: EPA/EFE

Gabri neuer Sion-Trainer

Nun ist es definitiv: Der neue Trainer des FC Sion heisst Gabri. Der 38-jährige Spanier, schon als Spieler für kurze Zeit im Wallis tätig, unterschrieb bis im Sommer 2019. Wie hoch die Wettquoten sind, dass er so lange bleibt, wissen wir nicht.

Gabri kommt vom FC Barcelona, wo er bislang Nachwuchstrainer war. Mit den Katalanen war er als Spieler zwei Mal Meister und Champions-League-Sieger geworden. (ram)

Buffon tritt Ende Saison ab

Italiens Goalie-Legende Gigi Buffon hat seinen Rücktritt angekündigt. «Dies wird meine letzte Saison sein», sagte er zu «Sky Sport Italia.» Er sei sich seiner Sache sicher: «Ein oder zwei Jahre mehr können nicht mehr viel ändern, ich habe ja schon so viel erreicht.» Erst gestern Abend wurde Buffon von der FIFA als Torhüter des Jahres ausgezeichnet.

Nur etwas könne den Rücktritt noch ein wenig hinauszögern, sagte der im Januar 40 Jahre alt werdende Buffon: Wenn Juventus Turin die Champions League gewinnt. Dann wolle er noch im europäischen Supercup im Tor stehen und seinen Platz anschliessend Wojciech Szczesny, derzeit die Nummer 2 beim Serienmeister, zu überlassen. (ram)

Bild: EPA

SCL Tigers gegen Ambri-Piotta beginnt später

Die Partie zwischen den SCL Tigers und Ambri-Piotta beginnt heute Abend mindestens eine halbe Stunde später und damit frühestens um 20.15 Uhr. Dies sagte Willi Vögtlin, der Leiter Spielbetrieb der National League, gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Grund des verspäteten Spielbeginns ist ein Unfall im Gotthard-Strassentunnel, der zur vorübergehenden Schliessung des Nordportals führte. Eine Umleitung des Mannschafts-Cars von Ambri-Piotta über den Pass war wegen einer Schnee-Sperre nicht möglich. Gemäss Reglement muss das Zeitfenster zwischen dem Eintreffen des Gastteams und dem verschobenen Spielbeginn rund 75 Minuten betragen. Bis zirka 21.15 Uhr ist laut Vögtlin noch eine Neuansetzung möglich. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Janka erleidet Kreuzbandriss

Skirennfahrer Carlo Janka ist heute im Training im Engadin gestürzt. Dabei hat sich der Riesenslalom-Olympiasieger 2010 am rechten Knie verletzt. Janka zog sich laut Swiss-Ski eine «isolierte Kreuzbandruptur» zu – im Klartext: einen Kreuzbandriss.

Wie lange Janka ausfallen wird, wurde nicht mitgeteilt. Bei einer Operation würde Janka auf jeden Fall für die Olympia-Saison ausfallen. Der vergangene Woche 31 Jahre alt gewordene Bündner verzichtet deshalb darauf, weil die Seitenbänder und der Meniskus intakt blieben. «Die Ruptur ist auf jeden Fall ein Rückschlag. Wir werden die Verletzung vorerst konservativ behandeln», wird Janka zitiert. (ram)

Bild: EPA/KEYSTONE

Barrage-Tickets ab Freitag

Der Vorverkauf für das WM-Playoff-Rückspiel zwischen der Schweiz und Nordirland beginnt am Freitagmorgen um 8 Uhr. Den Nati-Fans stehen rund 35'000 Plätze zur Verfügung, der Rest der Karten geht an die Briten. Karten gibt es ab 45 Franken bei Ticketcorner. (ram)

Bild: KEYSTONE

Wawrinka gibt Comeback in Abu Dhabi

Stan Wawrinka wird Ende Dezember in Abu Dhabi sein Comeback geben. Der Waadtländer, der seit der Erstrundenniederlage im Juli in Wimbledon gegen den Russen Daniil Medwedew kein Spiel mehr bestritten hat, bestätigte seine Teilnahme am Exhibition-Turnier (28. bis 30. Dezember) in den Emiraten.

Nach dem frühzeitigen Saisonende liess sich Wawrinka im August zweimal am linken Knie operieren. «Es ist immer eine Freude, die Saison in Abu Dhabi zu eröffnen», liess sich der 32-Jährige auf der Homepage des Veranstalters zitieren. Neben Wawrinka wird auch Novak Djokovic in Abu Dhabi antreten. Die frühere Weltnummer 1 musste diese Saison wegen anhaltender Ellbogenbeschwerden ebenfalls frühzeitig beenden.

Bild: AP

Capela und Houston kassieren erste Niederlage

Die Houston Rockets kassieren im vierten Spiel der neuen NBA-Saison die erste Niederlage. Das Team um Clint Capela verliert gegen die Memphis Grizzlies 90:98. Capela, der erneut als Center in der Startformation stand, gelangen 14 Punkte und 6 Rebounds. Bester Skorer bei Houston war Eric Gordon mit 27 Punkten.

Houston vergab den vierten Sieg in Folge erst in den letzten paar Minuten. Sechseinhalb Minuten vor dem Ende führten die Rockets noch 88:78. In der Folge gelangen Capela und seinen Kollegen aber nur noch zwei Punkte. (fox/sda)

San Jose gewinnt ohne Timo Meier

Nach vier Partien ohne Skorerpunkt ist Timo Meier in der NHL als Überzähliger auf die Tribüne verwiesen worden. Ohne den Ostschweizer gewinnen die San Jose Sharks in New York gegen die Rangers 4:1.

In den ersten sieben Partien der Saison hatte Meier «nur» einen Treffer und einen Assist realisiert. Das war ein Grund für seinen Trainer Peter DeBoer, dem Schweizer Stürmer für vorerst eine Partie eine Denkpause zu verordnen. Ohne Meier feierten die Sharks gegen die äusserst schlecht in die Saison gestarteten Rangers (zwei Siege in zehn Partien) den dritten Sieg aus den letzten vier Partien. (fox/sda)

Bild: AP/AP

Bitteres Ende der Niederlagenserie für Winterthur

Der FC Winterthur kam nach vier Niederlagen in Serie wieder zu einem Punkt. Die Zürcher spielten in der 12. Challenge-League-Runde in Aarau 3:3 und konnten den letzten Tabellenplatz an den FC Wil abgeben.

Trotz des Ende der Niederlagenserie war die Enttäuschung bei den Winterthurern gross. Sie kassierten das 3:3 in der 95. Minute. Der eingewechselte Alessandro Ciarrocchi traf mit dem letzten Angriff mittels Kopfball. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Aarauer nach dem Platzverweis gegen Guillaume Katz schon seit über 20 Minuten in Überzahl.

Aarau - Winterthur 3:3 (1:2)

2415 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 11. Rossini 1:0. 22. Duah 1:1. 26. Silvio 1:2. 51. Audino 2:2. 57. Duah 2:3. 95. Ciarrocchi 3:3.

Bemerkungen: 53. Lattenschuss von Duah (Winterthur). 63. Rote Karte gegen Katz (Winterthur). 70. Lattenschuss von Tasar (Aarau). (abu/sda)

95. | 3:3 | TOOOOOOOR für Aarau – Ciarrocchi trifft mit dem Kopf zum späten Ausgleich auf dem Brügglifeld #fcafcw — FC Aarau (@FCAarau1902) 23. Oktober 2017

Cup-Viertelfinals: Rappi fordert Zug

Die Viertelfinal-Partien des Schweizer Eishockey-Cups stehen fest. Das Swiss-League-Team der Rapperswil-Jona Lakers treffen auf den EV Zug. Biel darf zuhause gegen den Meister SC Bern antreten. Die Tigers aus Langnau kriegen es mit dem Riesentöter HC Ajoie aus der Swiss League zu tun. Davos spielt zuhause gegen Genf.

Die Viertelfinals werden am 21. und 22. November 2017 ausgetragen. (abu)

Dario Bürgler mindestens sechs Wochen out

Luganos Stürmer Dario Bürgler fällt wegen einer Knieverletzung für mindestens sechs Wochen aus.Bürgler zog sich am Sonntag in den Cup-Achtelfinals gegen die Rapperswil-Jona Lakers einen Anriss am linken Aussenband zu. Der 29-Jährige ist mit acht Toren und sieben Assists äusserst erfolgreich in die Saison gestartet. (abu/sda)

Bild: TI-PRESS

Gabri wohl neuer Trainer beim FC Sion

Gemäss der Zeitung «Nouvelliste» wird der ehemalige Sittener Spieler Gabri neuer Trainer beim FC Sion und damit Nachfolger des am Sonntagabend entlassenen Paolo Tramezzani. Der Spanier traf sich am Montag in Martigny mit Sions Präsident Christian Constantin. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Bild: KEYSTONE

Der 38-jährige Gabri hat noch nie ein Spitzenteam trainiert. Zuletzt war der frühere Mittelfeldspieler und dreifache Internationale U19-Coach beim FC Barcelona. Für den FC Sion spielte er 2011, danach war er auch bei Lausanne-Sport aktiv. Den Grossteil seiner Spielerkarriere bestritt er beim FC Barcelona und bei Ajax Amsterdam. (abu/sda)

Gabri wird Trainer in Sion, also dort, wo er einst «die schlimmste Phase seiner Karriere» verbrachte. (Zitat aus ZWÖLF #43, April 2014) pic.twitter.com/dnvGifXfYj — zwölf (@zwoelf_mag) October 23, 2017

Lausanne und Mesbah gehen getrennte Wege

Lausanne-Sport und der Algerier Djamel Mesbah lösen den Vertrag nach nur drei Monaten wieder auf. Der 33-jährige Mittelfeldspieler kam im vergangenen Sommer vom Serie-A-Klub Crotone zu den Waadtländern.

Der frühere Junior von Servette spielte im Zenit seiner Karriere vor fünf Jahren für die AC Milan und nahm mit Algerien an den WM-Endrunden 2010 und 2014 teil.Für Lausanne-Sport kam Mesbah in der Super League nur zu vier Einsätzen, zum letzten Mal am 26. August im Heimspiel gegen die Grasshoppers. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Ronald Koeman bei Everton entlassen

Everton entlässt nach dem schlechtesten Saisonstart seit zwölf Jahren seinen Trainer Ronald Koeman. Der Klub aus Liverpool gewann in der Premier League nur zwei von neun Spielen und liegt auf einem Abstiegsplatz. In der Europa League ist Everton mit nur einem Punkt aus drei Partien im letzten Rang klassiert.

Die ersten Wochen der Saison verliefen umso enttäuschender, weil Everton im Sommer Transfers für nahezu 160 Millionen Euro tätigte und zudem Superstar Wayne Rooney von Manchester United zurückholte.Der Niederländer Koeman kam auf die Saison 2016/17 zu Everton und führte das Team im vergangenen Frühjahr auf Platz 7 und in den Europacup. (abu/sda)

Bild: AP/AP

