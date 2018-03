Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Abfahrtstrainings in Are abgesagt +++ Capela mit Houston bereits in den Playoffs

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Abfahrtstrainings in Are abgesagt

Das Finale des alpinen Ski-Weltcups in Are beginnt mit Absagen. Das schlechte Wetter lässt in Schweden lässt keine Trainingsläufe zu. Wegen zu starkem Wind und immer stärker werdendem Schneefall mussten die Abfahrtstrainings sowohl der Frauen als auch der Männer abgesagt werden.

Somit wird es nur noch je einen Trainingslauf am Dienstag geben, bevor am Mittwoch die beiden Rennen stattfinden. Die Prognose für Dienstag verheisst teilweise Sonnenschein. Findet im Rahmen des Finales ein Rennen am angesetzten Tag nicht statt, wird es nicht nachgeholt, sondern ersatzlos gestrichen. (pre/sda)

Due to the weather forecast (increasing wind and snowfall) the jury together with the LOC has decided to cancel the first ladies’ DH training run at Åre. — FIS Alpine (@fisalpine) 12. März 2018

Capela mit Houston bereits in den Playoffs

Die Houston Rockets mit Clint Capela stehen in der NBA als Playoff-Teilnehmer fest. Die Rockets sichern sich den Einzug mit einem 105:82-Sieg im Texas-Derby bei den Dallas Mavericks. Capela stand 23 Minuten auf dem Parkett. Der Genfer erzielte vier Punkte und acht Rebounds.

Houston feierte den Erfolg gegen ohne Superstar James Harden, der wegen Kniebeschwerden geschont wurde. Chris Paul und Eric Gordon (24 beziehungsweise 26 Punkte) waren in Hardens Abwesenheit die erfolgreichsten Punktesammler der Rockets.

Die Rockets sind das erste Team aus der Western Conference, das die Playoffs erreichte. Als Leader im Westen halten sie aktuell bei 52 Siegen aus 66 Saisonspielen. Im Osten lösten die Toronto Raptors und die Boston Celtics bereits vor den Rockets ihre Playoff-Tickets. (pre/sda)

Woods nur von starkem Engländer besiegt

Schon in seinem vierten Turnier nach dem Comeback im Januar kommt Tiger Woods wieder weit oben an. In Palm Harbor muss er sich nur um einen Schlag auf den 2. Platz verweisen lassen. Dem 40-jährigen Engländer Paul Casey gelang bei recht schwierigen Bedingungen auf dem bekannten Innisbrook-Platz in Florida mit 65 Schlägen (6 unter Par) eine ausserordentlich gute Schlussrunde. Diese benötigte er, um Woods und den schlaggleichen Amerikaner Patrick Reed in den 2. Rang zu verweisen.

Woods, 14-facher Gewinner von Majorturnieren, spielte in Florida vier Runden lang auf hohem Niveau. Wenn er diese Form für die nächsten Wochen einigermassen gut konservieren kann, wird er im April am US Masters in Augusta zu den Siegesanwärtern gehören. Das nebst dem British Open wichtigste Turnier hat Woods zwischen 1997 und 2005 viermal gewonnen. (pre/sda)

Novak Djokovic verliert gegen Nummer 109 der Welt

Das Comeback von Novak Djokovic verläuft weiter nicht nach Wunsch. Der 30-jährige Serbe unterliegt dem Japaner Taro Daniel (ATP 109) in zwei Stunden 30 Minuten mit 6:7 (3:7), 6:4, 1:6. Der 25-jährige Taro Daniel gewann vor dem Turnier in Indian Wells auf der ATP Tour kein einziges Einzel. Und er besiegte vorher auch noch nie einen Top-20-Spieler.

Djokovic, der sich im Spätsommer 2017 einer Ellenbogenoperation unterzogen hatte, vergab seine Chance im ersten Satz, den er nach eine 5:3-Führung und einem vergebenen Satzball im Tiebreak verlor. Im Entscheidungssatz gelangte Djokovic am Ende seiner Kräfte an. Er bestritt sein erstes Turnier seit der Achtelfinal-Niederlage am Australian Open gegen den Südkoreaner Hyeon Chung. Djokovic spielte insbesondere auf der Rückhandseite extrem schwach. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Juventus übernimmt Platz 1

Die 28. Runde der italienischen Meisterschaft könnte die entscheidende Wende gebracht haben. Weil Napoli eine Woche nach der Niederlage gegen die AS Roma auch gegen Inter Mailand nicht gewann, steht nun Juventus Turin wieder ganz vorne.

Und weil der Meister am kommenden Mittwoch noch ein Nachtragsspiel gegen Atalanta Bergamo austragen kann, könnte der Vorsprung bald sogar auf vier Punkte anwachsen. So konstant, wie Juventus seine Spiele seit Mitte Dezember gewinnt, wäre dies dann bereits eine Vorentscheidung - zumal das Spitzenspiel am 22. April in Turin stattfindet.

Napoli dominierte das Spiel in Mailand zwar mehrheitlich und hatte auch viel mehr Abschlüsse als Inter, doch gefährlich wurde das Team von Maurizio Sarri nur selten. Die beste Chance für einen Treffer hatte sogar Inter, das spielerisch einmal mehr enttäuschte. Der Innenverteidiger Milan Skriniar traf kurz nach der Pause mit dem Kopf nach einem stehenden Ball nur den Pfosten. (abu/sda)

Bild: EPA/ANSA

Neuchâtel Xamax baut Vorsprung aus

Während Neuchâtel Xamax den FC Schaffhausen dank einem von Raphaël Nuzzolo verwandelten Penalty 1:0 schlug, musste sich Servette gegen den FC Wohlen mit einem 1:1 bescheiden. Der Vorsprung des Leaders beträgt nach 24 Runden 14 Punkte. Und der Trend spricht klar für die von Michel Decastel trainierten Neuenburger, die seit Ende September ungeschlagen ist.

Servette befindet sich derweil im Tief. Auf das 1:2 in Vaduz, das zur Entlassung von Trainer Meho Kodro geführt hatte, folgte ein Remis gegen das bereits als Absteiger feststehende Schlusslicht Wohlen. Interimscoach Bojan Dimic musste mitansehen, wie seine Spieler immer wieder beim Versuch des letzten Passes scheiterten. Immerhin verhinderte Sébastien Wüthrich mit dem 1:1 in der 64. Minute die zweite Niederlage in Folge. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Atlético Madrid hält Stadtrivale Real auf Distanz

Atlético Madrid hat in der 28. Runde der spanischen Meisterschaft dank des 3:0-Heimsieges gegen Celta Vigo Real Madrid auf Distanz gehalten. Als Tabellenzweiter liegt das Team von Trainer Diego Simeone sieben Punkte vor dem Stadtrivalen, allerdings auch weiterhin acht Zähler hinter Leader FC Barcelona. Der Erfolg gegen Celta Vigo war der zehnte für Atlético in den letzten elf Pflichtspielen.

Der Franzose Antoine Griezmann, für den der FC Barcelona gemäss spanischen Medien im Sommer eine Offerte im dreistelligen Millionenbereich bereit haben soll, traf kurz vor der Pause zum wegweisenden 1:0. In den letzten neun Meisterschaftsspielen war Griezmann elf Mal erfolgreich. (abu/sda)

Bild: EPA/EFE

Marc Rochat mit seinem dritten Sieg im Europacup

Marc Rochat gewann seinen bereits dritten Europacup-Slalom in diesem Winter. In Berchtesgaden verwies der 25-jährige Waadtländer den Kroaten Matej Vidovic mit zwei Zehnteln Vorsprung auf Platz 2. Damit übernahm Rochat vor dem Finale in Andorra die Führung in der Slalomwertung. Bereits jetzt ist klar, dass er kommende Saison im Slalom einen fixen Startplatz im Weltcup erhalten wird. Tags zuvor hatte Rochat auch im Riesenslalom als Dritter überzeugt, (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Alassane Plea trifft viermal für Nice

Trotz der Absenz des am Oberschenkel verletzten Stürmerstars Mario Balotelli (14 Saisontore) schiesst OGC Nice erstmals unter dem Schweizer Trainer Lucien Favre in der Ligue 1 fünf Tore.

Das 5:2 in Guingamp war zudem der erste Sieg von Nice in dieser Saison ohne Balotelli. Beim Auswärtssieg in der Bretagne sprang der Angreifer Alassane Plea in die Bresche und war mit seinen Saisontreffern 7 bis 10 vier Mal erfolgreich. Nice überholte dank dem zweiten Sieg in Folge in der Tabelle Montpellier und rückte den Europa-League-Plätzen näher. Der Rückstand auf Rang 5 beträgt nur noch einen Punkt. (abu/sda)

Au terme d'une prestation collective aboutie, et grâce à un @alassane_plea en 🔥🔥🔥🔥, le Gym s'impose sur la pelouse de l'@EAGuingamp ! 👌🔴⚫️#EAGOGCN 2⃣-5⃣ pic.twitter.com/piwN8RuGY2 — OGC Nice (@ogcnice) 11. März 2018

Björgen triumphiert erneut - Von Siebenthal 17.

Die achtfache Olympiasiegerin Marit Björgen war auch beim traditionellen 30-km-Lauf im Skating-Stil in Oslo nicht zu bezwingen. Die Norwegerin holte auf den letzten zehn Kilometern eine halbe Minute Rückstand auf ein Spitzentrio auf und feierte 3,6 Sekunden vor der Amerikanerin Jessica Diggins ihren 113. Sieg im Weltcup.

Die einzige Schweizerin Nathalie von Siebenthal verpasste ihr Ziel, einen Top-15-Platz, knapp und wurde 3:09 Minuten hinter Björgen 17. (sda)

Bild: EPA/COMPIC

Furger und Fähndrich gewinnen den Engadin Skimarathon

Am 50. Engadin Skimarathon gibt es durch Roman Furger und Nadine Fähndrich erstmals seit 2007 bei den Männern und den Frauen Schweizer Siege.

Roman Furger setzte sich im Engadin nach 2012 und 2016 zum 3. Mal durch und zog so mit Vorjahressieger Dario Cologna gleich. Altstar und Rekord-Weltmeister Petter Northug hatte keine Chance und beendete das Rennen auf Platz 19.

Furger, der Olympia-12. über 15 km, konnte sich in der letzten Abfahrt rund einen Kilometer vor dem Ziel absetzen und bereits früh jubeln. Hinter dem 28-jährigen Urner folgten gleich fünf Franzosen, dann als Siebter mit Roman Schaad der zweite Schweizer.

Bild: KEYSTONE

Bei den Frauen triumphierte die Luzernerin Nadine Fähndrich gleich bei ihrer ersten Teilnahme. Die 22-Jährige gewann als erste Schweizerin seit 2009 (Seraina Mischol) den «Engadiner» – und das auf überlegene Art. Fähndrich distanzierte die zweitplatzierte Walliserin Rahel Imoberdorf um 1:20 Minuten. Vorjahressiegerin Mari Eide aus Norwegen verlor als Sechste fast fünfeinhalb Minuten.

Letztmals hatte es 2007 durch Dario Cologna und Laurence Rochat einen Schweizer Doppelsieg beim Heimrennen gegeben. (sda)

