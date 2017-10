Sport-News

Aegerter trauert um Teambesitzer Stefan Kiefer +++ Senderos spielt bei Sieg durch

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Lüthi am Freitag in den Top 3

Tom Lüthi hat den ersten Trainingstag zum Grand Prix von Malaysia in den Top 3 beendet. Der 31-jährige Berner wurde in der Moto2-Klasse Dritter, unmittelbar hinter WM-Leader Franco Morbidelli.

Vor dem zweitletzten Saisonrennen liegt Lüthi in der WM-Wertung 29 Punkte hinter Morbidelli zurück. Der Italiener muss in Sepang lediglich vier Punkte mehr als Lüthi holen, um sich vorzeitig den WM-Titel zu sichern. Bei Punktgleichheit hätte Morbidelli dank deutlich mehr Saisonsiegen (8:2) gegenüber dem Emmentaler die Nase vorn. (zap/sda)

Bild: EPA/AAP

Schär mit Deportivo chancenlos

Die Krise bei Deportivo La Coruña geht weiter. Drei Tage nach der Entlassung von Trainer Pepe Mel zeigten die Galicier auch im spanischen Cup keine Reaktion. Im Hinspiel der Sechzehntelfinals, dem ersten Spiel unter Interimstrainer Cristobal Parralo, unterlagen Fabian Schär und seine Teamkollegen dem Ligakonkurrenten Las Palmas 1:4.

Deportivo lag nach 16 Minuten bereits 0:2 zurück, acht Minuten später sah Rechtsverteidiger Juanfran die Gelb-Rote Karte. Schär verzeichnete schon in der ersten Minute einen Pfostenschuss. Das Rückspiel findet voraussichtlich am 29. November statt. (zap/sda)

120 Minuten Einsatz und Sieg für Senderos

Philippe Senderos kommt in der Major League Soccer zu einem Einsatz von 120 Minuten und qualifiziert sich mit den Houston Dynamo für die Playoff-Viertelfinals. Der Genfer gewann mit Houston 1:0 nach Verlängerung gegen Kansas City.

Den Siegtreffer erzielte der aus Honduras stammende Stürmer Alberth Elis in der 94. Minute. Der 32-jährige Senderos stand erst zum dritten Mal in der Stammformation von Houston. Im Viertelfinal der MLS-Playoffs trifft Houston auf Portland. Das Hinspiel findet am kommenden Montag in Texas statt. (zap/sda)

Bild: AP/Houston Chronicle

Aegerter und sein Team verzichten auf GP Malaysia

Völlig überraschend ist Stefan Kiefer, der Mitbesitzer von Dominique Aegerters Moto2-Team Kiefer Racing, in der Nacht auf Freitag in Malaysia verstorben. Er wurde 51 Jahre alt.

I’m just lost in words about what happened last night. It’s a huge shock for all of us and we will miss Stefan... https://t.co/KgPOp7ymil — Dominique Aegerter (@DomiAegerter77) 27. Oktober 2017

Die Todesumstände sind noch ungeklärt, wie es in einem ersten Communiqué des Teams hiess. Aus Respekt vor der Familie von Stefan Kiefer werden weder Dominique Aegerter noch sein britischer Teamkollege Tarran Mackenzie an diesem Wochenende den Moto2-GP von Malaysia bestreiten.

Stefan Kiefer, der früher selbst Motorrad-Rennen fuhr, betrieb Kiefer Racing gemeinsam mit seinem Bruder Jochen. 1998 gründeten sie ihr eigenes Team und wagten 2003 den Sprung in die WM. Das erfolgreichste Jahr gelang dem Team 2011, als Stefan Bradl vier Rennen für das Team gewinnen konnte. Der Deutsche wurde ausserdem Moto2-Weltmeister vor dem Spanier Marc Marquez. (zap/sda)

Sorry to hear that Stefan Kiefer, #Moto2 Kiefer Racing manager, passed away last night. Thoughts very much with his family, friends & team. pic.twitter.com/6eeo7uujar — MotoGP™🇲🇾🏁 (@MotoGP) 27. Oktober 2017

Janka verzichtet auf eine Knieoperation

Wie erwartet lässt Carlo Janka sein Knie konservativ behandeln und verzichtet (vorerst) auf eine Operation. Der Riesenslalom-Olympiasieger 2010 hatte am Dienstag auf der Diavolezza bei einem Sturz im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten.

Der Obersaxer und sein Team werden die Situation in drei Wochen erneut beurteilen. Nach den ersten Etappen der Rehabilitation lässt sich die Lage besser einschätzen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

WM-Barrage Kroatien - Griechenland ohne Auswärtsfans

Die Barrage-Spiele zwischen Kroatien und Griechenland um einen Platz an der WM-Endrunde 2018 in Russland werden nach Rücksprachen mit FIFA und UEFA jeweils ohne Gäste-Fans ausgetragen. Die erste Partie steht am 12. November in Zagreb im Programm, das Rückspiel findet drei Tage später in Athen statt.

Das Verbot von Auswärtsfans ist die Folge einiger Zwischenfälle in den vergangenen Jahren. So kam es 2011 während der EM-Qualifikations-Partie zwischen Griechenland und Kroatien in Athen zu schweren Ausschreitungen. Auch das Europa-League-Spiel 2010 zwischen Dinamo Zagreb und PAOK Saloniki war von Gewaltausbrüchen überschattet. (abu/sda/apa)

Bild: AP/AP

Spaniens Liga ab 2018/19 mit Videoschiedsrichter

Im Spaniens höchster Liga kommt ab der kommenden Saison der Videoschiedsrichter zum Einsatz. Damit folgen die Iberer etwa dem Beispiel von Deutschland oder Italien, wo der Videobeweis schon seit dieser Spielzeit angewendet wird. Spaniens La Liga ist die einzige der europäischen Top-5-Ligen, in der es derzeit nicht einmal eine Torlinien-Technologie gibt. (abu/sda/apa)

Bild: EPA/EFE

Auftaktsieg für Hingis und Chan

Die Karriere von Martina Hingis ist noch nicht zu Ende. Die als Nummer 1 gesetzte Ostschweizerin gewinnt an den WTA-Finals in Singapur zusammen mit Chan Yung-Jan die Auftaktpartie.

Das Duo siegte gegen die deutsch-tschechische Paarung Ana-Lena Grönefeld/Kveta Peschke 6:3, 6:2 und zog damit in die Halbfinals ein. Dort treffen Hingis/Chan auf das ungarisch-tschechische Duo Timea Babos und Andrea Hlavackova. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Vonn in Sölden überraschend am Start

Lindsey Vonn hat sich überraschend dazu entschlossen, am Samstag in Sölden beim Weltcup-Riesenslalom an den Start zu gehen. Ihren letzten Einsatz in dieser Disziplin hatte die 33-jährige Amerikanerin Ende Januar 2016 in Maribor, als sie im zweiten Lauf ausschied.

Letztmals trat Vonn beim Gletscherauftakt im Ötztal vor fünf Jahren an, ohne allerdings Punkte zu holen. 2011 hingegen hatte sie den Riesenslalom in Sölden für sich entschieden, was gleichzeitig ihr erster Triumph in dieser Disziplin war. (abu/sda)

Bild: AP/AP

