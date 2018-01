Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Ammann in der Skiflug-Quali auf Rang 7 +++ Tennis-Talent Masarova spielt neu für Spanien

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Saison für Fribourgs Künzle wohl zu Ende

Die Saison ist für Lorenz Kienzle von Fribourg-Gottéron wohl zu Ende. Wie der Verteidiger gegenüber der «Schaffhauser Nachrichten» angab, dürfte er nach seinem Unfall vom letzten Samstag im Spiel gegen die ZSC Lions drei Monate ausfallen. Kienzle wechselt auf die nächste Saison hin zu Ambri-Piotta.

Kienzle hatte gegen die ZSC Lions beide Tore zum 2:0-Heimsieg erzielt. Nach dem zweiten Treffer prallte er gegen das leere Tor und verletzte sich schwer am Oberschenkel. Dabei hatte Kienzle offenbar Glück. In den Stunden nach der Verletzung am Oberschenkel schien sogar eine Amputation möglich. «Es hätte auf einen Schlag alles vorbei sein können», so der 29-jährige Thurgauer. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Ammann in der Skiflug-Quali auf Rang 7

Das erste Weltcup-Skifliegen dieser Saison findet am Samstag (14.15 Uhr) mit Simon Ammann als einzigem Schweizer Teilnehmer statt. Der Toggenburger zeigte in der Qualifikation in Tauplitz eine überzeugende Vorstellung und wurde mit 214 m Siebenter. Mit zweimal 18,0 und einmal 17,5 durfte sich Ammann, der Skiflug-Weltmeister von 2010, über gute Haltungsnoten freuen.

Die übrigen Schweizer Andreas Schuler (43./167 m), Gregor Deschwanden (48./166 m) und Killian Peier (55./147,5 m) sind beim ersten von zwei Wettkämpfen in der Steiermark dagegen nur Zuschauer. Zugelassen für den ersten Durchgang am Samstag sind die Top 40 der Qualifikation, die vom Norweger Daniel-André Tande (216,5 m) gewonnen wurde. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Tennis-Talent Masarova spielt neu für Spanien

Das Schweizer Frauentennis muss einen zukunftsträchtigen Abgang verkraften. Rebeka Masarova startet seit Anfang Jahr für Spanien statt für die Schweiz. Die Juniorensiegerin des French Open 2016 beantragte beim Internationalen Tennisverband (ITF) den Nationenwechsel, wie Swiss Tennis auf Anfrage bestätigte. Zu den Gründen wollte der Schweizer Verband nichts sagen. In der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen der 18-jährigen Baslerin, deren Mutter Spanierin und der Vater Slowake ist, nicht immer einfach.

Das offizielle Gesuch für den Nationenwechsel durch die ITF und den spanischen Verband ist noch nicht bei Swiss Tennis eingetroffen, das dazu Stellung beziehen muss. So lange ist Masarova, die aktuell die Nummer 431 der Welt ist, im Teamwettbewerb Fed Cup noch nicht für Spanien spielberechtigt. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Abfahrt in Bad Kleinkirchheim auf Sonntag verschoben

Die hohen Temperaturen und eine entsprechend zu weiche Piste machten den Organisatoren der Weltcup-Abfahrt der Frauen in Bad Kleinkirchheim auch heute einen Strich durch die Rechnung. Trainiert wurde lediglich auf dem obersten Streckenabschnitt vom Original-Start bis zum Start des Super-G. So kamen lediglich 38 Fahrsekunden zusammen auf einer Abfahrt, die gewöhnlich knapp 1:50 Minuten dauert.

Das Renn-Programm für das Wochenende wurde bereits umgestellt. Der Super-G ist auf Samstag mit Beginn um 10.45 Uhr vorgezogen. Danach soll ein Abfahrts-Training ab Super-G-Start folgen. Somit hätten die Fahrerinnen die gesamte Länge zumindest einmal abgefahren, und am Sonntag könnte die Abfahrt stattfinden. (pre/sda)

bild: Twitter

Bencic gewinnt Einladungsturnier in Melbourne

Belinda Bencic holt sich für die schwierige Erstrunden-Aufgabe am Australian Open nach ihrem Sieg am Hopman Cup mit Roger Federer eine weitere Portion Selbstvertrauen.

Die Ostschweizerin, die in der 1. Runde des ersten Grand-Slam-Turnier der Saison auf Vorjahresfinalistin Venus Williams treffen wird, gewann im Melbourner Stadtteil Kooyong das Einladungsturnier. Bencic (WTA 77) bezwang im Final der «Kooyong Classic» die Deutsche Andrea Petkovic (WTA 101) in 94 Minuten 3:6, 6:4, 10:4. (pre/sda)

Barker ersetzt in Langnau Koistinen

Die SCL Tigers präsentieren den Ersatz für den nach Ingolstadt gezogenen Verteidiger Ville Koistinen. Per sofort kommt bis Ende Saison Cam Barker. Der 31-jährige Kanadier stand seit Saisonbeginn beim slowakischen KHL-Verein Slovan Bratislava unter Vertrag. Barker, der 2004 die Nummer 3 des NHL-Drafts gewesen war, brachte es in 37 Partien auf 2 Tore und 8 Assists.

In der NHL bestritt Barker vor seinem Wechsel nach Osteuropa (2013) für vier Klubs rund 330 Spiele. Auftritte in der Schweiz sind für ihn nichts Neues. 2009 bestritt er mit den Chicago Blackhawks den Victoria Cup in Zürich, 2012 gewann er mit dem Team Canada den Spengler Cup.

Die SCL Tigers meldeten zudem die Verpflichtung von Nolan Diem. Der Center des EV Zug stösst auf die kommende Saison hin für zwei Jahre zu den Emmentalern. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Capitals verlieren nach 10 Heimsiegen wieder

Die Washington Capitals verlieren erstmals seit dem 30. November 2017 wieder ein NHL-Heimspiel. Das Team aus der Hauptstadt unterliegt den Carolina Hurricanes 1:3.Nach zehn Siegen vor eigenem Publikum in Folge erwischte es die formstarken Capitals. Das spielentscheidende Tor zum 2:1 erzielte Carolinas Schwede Victor Rask Mitte des letzten Drittels bei einer angezeigten Strafe.

Bei den Columbus Blue Jackets muss sich Dean Kukan weiterhin auf den ersten NHL-Einsatz seit April 2016 gedulden. Der Schweizer Verteidiger war bei der 1:3-Auswärtsniederlage gegen die Buffalo Sabres überzählig. (pre/sda)

NHL-Resultate aus der Nacht auf Freitag Washington – Carolina 1:3

Buffalo – Columbus 3:1

Tampa Bay – Calgary 1:5​

Celtics gewinnen NBA-Gastspiel in London

Seit 25 Jahren lässt die NBA jährlich ein Ligaspiel in London austragen. Jenes von 2018 gewinnen die Boston Celtics am späten Donnerstagabend gegen die Philadelphia 76ers 114:103. Seit acht Jahren findet das London Game regelmässig in der O2-Arena statt. Die Partie zwischen den 76ers und den Celtics war nach Angaben der NBA in weniger als einer Stunde ausverkauft. Im Publikum sassen auch zahlreiche aktuelle und ehemalige Fussball-Grössen aus der Premier League.

Die Celtics feierten in London den siebten Sieg in Folge. Damit festigte der Leader der Eastern Conference trotz zwischenzeitlichem 22-Punkte-Rückstand (27:49) seine Position. Boston hat 34 von 44 Spielen in dieser Saison gewonnen. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Messi trifft bei Cup-Kantersieg doppelt

Der FC Barcelona hat mühelos den Viertelfinal der Copa del Rey erreicht und seine Chance auf das Triple gewahrt. Das Team um Superstar Lionel Messi setzt sich im Achtelfinal-Rückspiel gegen Celta Vigo mit 5:0 durch, im ersten Duell war Barca nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

Mit einem Doppelpack legte Lionel Messi (13./15. Minute) den Grundstein für den Sieg, zudem trafen Jordi Alba (28.), Luis Suarez (31.) und der frühere Basler Ivan Rakitic (87.). Top-Neuzugang Philippe Coutinho fehlte den Gastgebern verletzt. (pre)

Langnau beendet Negativserie

Ausgerechnet im Strichkampf auswärts gegen Lausanne haben die SCL Tigers ihre Serie von sechs Niederlagen in Folge beendet. Im einzigen Spiel der National League vom Donnerstag setzten sich die Emmentaler mit 1:0 nach Penaltyschiessen durch.

Er werde sich ein paar Spieler zur Brust nehmen müssen, hatte der Langnauer Trainer Heinz Ehlers (ex-Lausanne) am Sonntag nach dem 1:5 gegen Bern angekündigt. Die Schelte hat gewirkt - auch wenn Langnau in den 60 Minuten keinen Treffer zustande brachte und erst im Penaltyschiessen überzeugte. Thomas Nüssli und Benjamin Neukom sicherten den Langnauern mit ihren erfolgreichen Versuchen den Zusatzpunkt. Bei Lausanne traf keiner.

Bild: KEYSTONE

Janka verzichtet nach Trainings auf Lauberhorn-Abfahrt

Die Schweizer vermögen im zweiten und letzten Abfahrtstraining in Wengen mit den Schnellsten nicht mitzuhalten. Vor allem Beat Feuz (Bild) ist trotzdem zuversichtlich für das Rennen am Samstag. Er büsste 1,79 Sekunden auf die Bestzeit des Franzosen Adrien Théaux ein und sagte: «Ich habe das eine oder andere ausprobiert heute. Es ist noch nicht alles aufgegangen. Am Samstag sollte es dann aber schon passen. Auf jeden Fall werde ich mich für eine frühere Startnummer entscheiden.»

Carlo Janka büsste 2,3 Sekunden auf den Schnellsten ein. Nach den beiden Trainingsfahrten entschied er sich, nicht am Rennen teilzunehmen. Er sei nach seiner Knieverletzung auf gutem Weg, fühle sich aber noch nicht bereit, wird Janka in einer Mitteilung von Swiss-Ski zitiert.

Bild: KEYSTONE

Abschlusstraining am Lauberhorn:

1. Adrien Théaux (FRA) 2;29,69. 2. Matthias Mayer (AUT) 0,36. 3. Max Franz (AUT) 0,66. 4. Kjetil Jansrud (NOR) 0,84. 5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,90. Ferner die Schweizer: 17. Beat Feuz 1,79. 21. Patrick Küng 1,92. 22. Carlo Janka 2,32. 23. Mauro Caviezel 2,33. 27. Nils Mani 2,69. 42. Ralph Weber 3,94. 43. Gian Luca Barandun 3,96. 44. Stefan Rogentin 4,10. 50. Gilles Roulin 4,73. 51. Urs Kryenbühl 4,89. 59. Marc Gisin 6,29. 60. Justin Murisier 6,69. 69. Luca Aerni 8,28. (ram/sda)

Sion-Präsident Constantin legt Einspruch beim CAS ein

Christian Constantin legt wie angekündigt beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch gegen seine neunmonatige Sperre ein. Einen Zeitplan für den Fall gibt es laut dem CAS noch nicht.

Der Sion-Präsident war nach seinem tätlichen Angriff auf TV-Experte Rolf Fringer von der Swiss Football League zunächst für 14 Monate gesperrt worden. Nach einem erfolgreichen Rekurs des FC Sion wurde die Sperre auf neun Monate verkürzt. Auch dieses Strafmass akzeptierte Constantin nicht. Die Sperre sei nicht im gleichen Verhältnis reduziert worden wie die Geldbusse, die von anfangs 100'000 Franken auf 30'000 Franken zurückging, befand Constantin. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Abfahrtstraining der Frauen abgesagt

Das erste Training für die Weltcup-Abfahrt der Frauen vom Samstag in Bad Kleinkirchheim musste abgesagt werden. Grund dafür ist die aufgeweichte Piste. Ein zweites Training im österreichischen Skiort ist für Freitag (ab 10.45 Uhr) geplant. (fox/sda)

Bild: EPA/EPA

Nati testet zum Abschluss gegen Japan

Die WM-Hauptprobe der Schweizer Nati vor der WM findet am 8. Juni im Cornaredo in Lugano statt. Gegner ist Japan.

Die Nati absolviert ab dem 27. Mai das Trainingslager in Lugano. Ein weiteres Testspiel vor dem Match gegen Japan steht noch aus. Die Schweizer Delegation will am 11. Juni ins russische Toljatti reisen, die WM beginnt für Petkovics Equipe am 17. Juni gegen Brasilien. (fox)

Bild: KEYSTONE

